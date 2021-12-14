ຣັດເຊຍໄດ້ໃຊ້ສິດຢັບຢັ້ງຮ່າງມະຕິຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງສະຫະປະຊາຊາດ ທີ່ເຕືອນກ່ຽວກັບຜົນກະທົບດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງຈາກການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ຊຶ່ງທູດພິເສດຂອງປະເທດນັ້ນເອີ້ນມັນວ່າເປັນສິ່ງທີ່ “ຍອມຮັບບໍ່ໄດ້” ໃຫ້ລັດຖະບານຂອງທ່ານ.
ທ່ານ ວາຊຊີລີ ເນເບນເຊຍ (Vassily Nebenzia) ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຣັດເຊຍປະຈຳອົງການສະຫະປະຊາຊາດກ່າວກ່ອນໜ້າຍື່ນຄຳຍັບຢັ້ງນັ້ນວ່າ “ພວກເຮົາຄັດຄ້ານຕໍ່ການສ້າງຂົງເຂດໃໝ່ສຳລັບວຽກງານຂອງສະພາທີ່ສ້າງ ການເຊື່ອມຕໍ່ແບບທົ່ວໄປ, ຢ່າງອັດຕະໂນມັດໃສ່ກັນລະຫວ່າງການປ່ຽນແປງ ຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແລະຄວາມໝັ້ນຄົງສາກົນ, ໂດຍຫັນປ່ຽນບັນຫາວິທະຍາ ສາດ ແລະເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃຫ້ເປັນຄຳຖາມທາງດ້ານການເມືອງ.”
ສະມາຊິກສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ 12 ປະເທດໄດ້ລົງຄະແນນສຽງຮັບຮອງເອົາມະຕິດັ່ງກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້, ໃນຂະນະທີ່ຈີນງົດບໍ່ອອກສຽງແລະອິນເດຍໄດ້ລົງຄະແນນສຽງບໍ່ເຫັນດີນຳ.
ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ອັບດູ ອາແບຣີ (Abdou Abarry) ຂອງໄນເຈີ, ພ້ອມກັບເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ໄອແລນ ທີ່ເປັນຜູ້ຮ່າງມະຕິນັ້ນກ່າວວ່າ “ການບັງຄັບໃຊ້ສິດຢັບຢັ້ງສາມາດສະກັດກັ້ນການອະນຸມັດຂໍ້ຄວາມໃນມະຕິໄດ້, ແຕ່ມັນບໍ່ສາມາດປິດບັງຄວາມເປັນຈິງຂອງພວກເຮົາໄດ້.
ທູດພິເສດຂອງອິນເດຍ ໄດ້ຖາມວ່າ ມະຕິສາມາດບັນລຸໄດ້ອັນໃດໄດ້ແດ່ທີ່ສົນທິສັນຍາກອບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ (UNFCCC) ຂອງສະຫະປະຊາຊາດບໍ່ສາມາດບັນລຸໄດ້.
"ເປັນຫຍັງຄົນເຮົາຈຶ່ງຕ້ອງການມະຕິຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອດຳເນີນການກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດໃນເມື່ອພວກເຮົາມີ ຂໍ້ຜູກພັນຢູ່ພາຍໃຕ້ UNFCC ຕໍ່ກັບການດຳເນີນງານດ້ານດິນຟ້າອາກາດຮ່ວມ ກັນແລ້ວ?" ນັ້ນຄືຄຳຖາມຂອງທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ທີ.ເອສ. ທີຣູເມີທີ (T.S. Tirumurti).
ໃນເຫດການທີ່ບໍ່ຄ່ອຍເກີດຂຶ້ນນັ້ນ, ເນື້ອໃນຂອງມະຕິດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຈາກ 113 ປະເທດທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ຊຶ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມເຊື່ອຂອງປະເທດສ່ວນໃຫຍ່ໃນສະພາວ່າ ຄວນພິຈາລະນາເລື້ອງການເຊື່ອມໂຍງລະຫວ່າງບັນຫາໂລກຮ້ອນເອົ້າ ກັບບັນຫາຄວາມໝັ້ນຄົງ.
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