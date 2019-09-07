ປາກົດວ່າໄດ້ມີການແລກປ່ຽນນັກໂທດເກີດຂຶ້ນ ລະຫວ່າງຣັດເຊຍ ແລະຢູເຄຣນ.
ຍັງບໍ່ທັນເປັນທີ່ຈະແຈ້ງໃນທັນທີ ທັນໃດເທື່ອວ່າ ມີນັກໂທດຈັກຄົນທີ່ຖືກນຳເອົາໄປແລກປ່ຽນກັນນັ້ນ.
ຫົວໜ້າກຸ່ມຈຳເລີຍທີ່ເປັນຄົນຂັບເຮືອຊາວຢູເຄຣນ 24 ຄົນ ທີ່ຖືກຣັດເຊຍຈັບໃນປີກາຍນີ້ໄດ້ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວຝຣັ່ງ ຫລື FNA ວ່າ ພວກຂີ່ເຮືອໄປທັງໝົດນັ້ນ ໄດ້ຖືກປ່ອຍຕົວ. ພວກນັ້ນໄດ້ຖືກຈັບເມື່ອຣັດເຊຍ ໄດ້ຢຶດເອົາກໍປັ່ນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ຢູ່ນອກຝັ່ງຂອງແຫລມໄຄຣເມຍ (Crimea).
ປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານ ວລດິເມຍ ປູຕິນ ເວົ້າໃນອາທິດນີ້ວ່າ ການແລກປ່ຽນນັກໂທດດັ່ງກ່າວ ຈະເປັນ "ບາດກ້າວອັນໃຫຍ່ຫລວງເພື່ອກ້າວໄປຫາການເຮັດໃຫ້ສາຍພົວພັນສອງປະເທດຄືນສູ່ສະພາບປົກກະຕິ," ນັບແຕ່ທ່ານ ໂວໂລດິເມຍ ຊີເລນສະກີ (Volodymyr Zelensky), ຜູ້ນຳຂອງຢູເຄຣນ ແລະອະດີດນັກສະແດງຕະຫລົກໄດ້ຂຶ້ນກຳອຳນາດໃນຕອນຕົ້ນໆປີນີ້ ເປັນຕົ້ນມາ.
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດຢູ່ຂ້າງລຸ່ມນີ້
A prisoner exchange has apparently begun between Russia and Ukraine.
It was not immediately clear how many prisoners are involved in the swap.
The head of the defense team for 24 Ukrainian sailors who were captured last year by Russia told the French News Agency that all the sailors would be released. The sailors was apprehended when Russia seized their vessels off Crimea.
Russian President Vladimir Putin said this week that the exchange would be "a huge step towards normalizing relations," since Ukraine leader Volodymyr Zelensky, a former comedian, came into power in earlier this year.