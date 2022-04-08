ສະມັດຊາໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ລົງຄະແນນສຽງໃນວັນພະຫັດວານນີ້ເພື່ອປົດ ຣັດເຊຍ ອອກຈາກສະພາສິດທິມະນຸດຂອງອົງການດັ່ງກ່າວຊົ່ວຄາວ ຍ້ອນຄວາມໂຫດຮ້າຍທີ່ເຂົາເຈົ້າຖືກກ່າວຫາວ່າໄດ້ກະທຳໃນປະເທດຢູເຄຣນ.
ໃນການລົງຄະແນນສຽງ 93 ຕໍ່ 24 ເຊິ່ງມີ 58 ປະເທດບໍ່ອອກສຽງ, ສະມັດຊາສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ປົດຣັດເຊຍອອກຊົ່ວຄາວສຳລັບ “ການລ່ວງລະເມີດຢ່າງເຫັນໄດ້ຊັດ ແລະເປັນລະບົບຕໍ່ສິດທິມະນຸດ” ແລະ ການລ່ວງລະເມີດກົດໝາຍສາກົນທີ່ໄດ້້ກະທຳຕໍ່ຢູເຄຣນ.
ມະຕິດັ່ງກ່າວຮຽກຮ້ອງຄະແນນສຽງສ່ວນຫຼາຍສອງສ່ວນສາມເພື່ອທີ່ຈະຖືກຮອງຮັບເອົາ, ເຊິ່ງການບໍ່ອອກສຽງແມ່ນບໍ່ຖືກນັບ.
ທູດພິເສດຢູເຄຣນທ່ານເຊີກີ ຄິສລິດເຊຍໄດ້ກ່າວກ່ອນການລົງຄະແນນສຽງວ່າ “ພວກເຮົາພິຈາລະນາການປົດຊົ່ວຄາວສິດທິຂອງລັດນຶ່ງໃນສະພາສິດທິມິມະນຸດວ່າຫາໄດ້ຍາກ ແລະເປັນການດຳເນີນການທີ່ພິເສດ.”
ທ່ານກ່າວວ່າ “ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ການກະທຳຂອງຣັດເຊຍແມ່ນເກີນທີ່ຈະຮັບໄດ້, ຣັດເຊຍ ບໍ່ພຽງແຕ່ໄດ້ທຳການລະເມີດສິດທິມະນຸດເທົ່ານັ້ນ, ເຂົາເຈົ້າໄດ້ສັ່ນຄອນພື້ນຖານຂອງສັນຕິພາບແລະຄວາມໝັ້ນຄົງສາກົນ.
47 ປະເທດ ແມ່ນຢູ່ໃນສະພາສິດທິມະນຸດ ທີ່ມີຫ້ອງການຕັ້ງຢູ່ນະຄອນເຈນີວາ ປະເທດສວິດເຊີແລນ. ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກເລືອກໃນການປ່ອນບັດລົງຄະແນນສຽງລັບໂດຍສະມັດຊາໃຫຍ່. ຣັດເຊຍ ປັດຈຸບັນນແມ່ນກຳລັງປະຕິບັດໜ້າທີ່ໃນເວລາທີ່ຖືກກຳນົດ 3 ປີ ທີ່ຈະໝົດອາຍຸໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2023.
ທ່ານຄິສລິດເຊຍໄດ້ກ່າວຢໍ້າວ່າວັນທີ 7 ເມສາແມ່ນເວລາທີ່ການຂ້າລ້າງເຜົ່າພັນ ຣວັນດາ ຈະຖືກລະນຶກເຖິງ, ແລະໄດ້ກ່າວວ່າການສັງຫານໝູ່ນັ້ນແມ່ນເປັນຍ້ອນການຂາດການດຳເນີນການຂອງສາກົນ ແລະ ຄວາມລົ້ມແຫຼວ ຂອງອົງການສະ ຫະປະຊາຊາດ ທີ່ຈະຕອບໂຕ້ຕໍ່ຄຳເຕືອນຕ່າງໆຈາກພື້ນທີ່.
ທູດພິເສດຢູເຄຣນໄດ້ກ່າວວ່າ “ໃນວັນແຫ່ງຄວາມໂສກເສົ້ານີ້ ແລະ ການແບກຫາບໂສກນາດຕະກຳຂອງຊາວຢູເຄຣນຫຼາຍພັນຄົນທີ່ຖືກຂ້າຕາຍໂດຍພວກບຸກລຸກຣັດເຊຍນັ້ນ, ຢູເຄຣນຢືນຄຽງຄູ່ກັບຣວັນດາ ແລະ ຮຽກຮ້ອງເພື່ອກ່າວຢໍ້າຄຳສັນຍາຂອງພວກເຮົາ ທີ່ຈະບໍ່ມີວັນລືມ ແລະ ບໍ່ມີວັນອະນຸຍາດໃຫ້ ການຂ້າລ້າງເຜົ່າພັນເກີດຂຶ້ນອີກ, ເຊິ່ງໄດ້ເປັນຜົນຂອງຄວາມບໍ່ເອົາໃຈໃສ່ຂອງປະຊາຄົມສາກົນ.”
ເບິ່ງຄວາມເຫັນ
ໂຫລດຄວາມເຫັນ ຕື່ມອີກ