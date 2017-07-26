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ມາດຕະການລົງໂທດສະບັບໃໝ່ຕໍ່ຣັດເຊຍ ທີ່ປະເທດດັ່ງກ່າວໄດ້ແຊກແຊງເຂົ້າໃນ
ການເລືອກຕັ້ງ ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ເມື່ອປີກາຍນີ້ ໄດ້ຜ່ານຂັ້ນຕອນທີ່ສຳຄັນ
ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ເມື່ອສະມາຊິກສະພາຕ່ຳ ໄດ້ຮັບຜ່ານຮ່າງກົດໝາຍທີ່ຂະ
ຫຍາຍການກວດກາຂອງສະພາອອກ ຕໍ່ການທີ່ປະທານາທິບໍດີທຣໍາອາດຈະຜ່ອນ
ຜັນການລົງໂທດເຫຼົ່ານັ້ນໃຫ້ເບົາບາງລົງ. Katherine Gypson ນັກຂ່າວ VOA ມີ
ລາຍລະອຽດເພີ້ມເຕີມກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ ຊຶ່ງບົວສະຫວັນ ຈະນໍາມາສະເໜີທ່ານໃນອັນ
ດັບຕໍ່ໄປ.
ຣັດເຊຍ, ອີຣ່ານ ແລະເກົາຫລີເໜືອ ໄດ້ຮັບຄຳເຕືອນທີ່ຮຸນແຮງຈາກລັດຖະສະພາ
ສະຫະລັດ.
ທ່ານ Ed Royce, ປະທານຄະນະກໍາມະການດ້ານການພົວພັນຕ່າງປະເທດຂອງ
ສະພາຕ່ຳ ທີ່ສັງກັດພັກຣີພັບບລິກັນ ກ່າວວ່າ “ລະບອບການປົກຄອງທັງສາມນີ້ ທີ່
ຢູ່ຄົນລະພາກຂອງໂລກແມ່ນເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຜົນປະໂຫຍດຂອງສະຫະລັດ ແລະ
ເຮັດໃຫ້ບັນດາປະເທດໃກ້ຄຽງ ຂາດສະຖຽນລະພາບ.”
ແລະໃນຂະນະທີ່ຮ່າງກົດໝາຍສະບັບນີ້ ຈະທຳການລົງໂທດທາງດ້ານເສດຖະກິດແລະ
ການທູດຢ່າງໜັກຢູ່ແລ້ວນັ້ນ ມັນຍັງເປັນການສົ່ງຄຳເຕືອນໄປໃຫ້ປະທານາທິບໍດີທຣໍາຮູ້
ເຊັ່ນກັນ. ຫົວໜ້າສະມາຊິກສະພາຕໍ່າຈາກພັກເດໂມແຄຣັດຢູ່ໃນຄະນະກໍາມະການພົວ
ພັນຕ່າງປະເທດເວົ້າວ່າ ອຳນາດໃນການຄວບຄຸມດູແລໃໝ່ຂອງລັດຖະສະພາ
ແມ່ນການກວດກາທີ່ຈໍາເປັນ.
ທ່ານ Eliot Engel, ສະມາຊິກສະພາຕໍ່າຈາກພັກເດໂມແຄຣັດໃນຄະນະກໍາມະການພົວ
ພັນຕ່າງປະເທດໃຫ້ຄໍາເຫັນວ່າ “ຖ້າຫາກວ່າ ປະທານາທິບໍດີທຣໍາຢາກໄປຕີກອັບຫລື
ເຮັດຫຍັງກໍຕາມ ກັບທ່ານທ່ານພູຕິນ ເພື່ອນສະໜິດຂອງເພິ່ນ ເພິ່ນກໍສາມາດທີ່ຈະບໍ່
ເອີ້ນເອົາລັດຖະສະພາໄປຫລິ້ນນໍາ ເພາະວ່າພວກເຮົາກໍາລົງລົງໂທດພູຕິນຢູ່.”
ທ້າມກາງການສືບສວນຂອງລັດຖະສະພາເພື່ອກວດເບິ່ງການພົວພັນລະຫວ່າງຄະນະໂຄ
ສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານທຣໍາ ແລະຣັດເຊຍ ທີ່ຖືກກ່າວຫາຢູ່ ... ກໍມີການເຄື່ອນໄຫວທີ່
ເຫັນດີນໍາກັນ ຈາກບັນດາສະມາຊິກສະພາຂອງທັງສອງພັກ ເພື່ອຈໍາກັດ ອໍານາດຂອງ
ຝ່າຍບໍລິຫານ ໃນການຍົກເລີກການລົງໂທດນັ້ນໄດ້.
ທ່ານ Willam Pomeranz, ຈາກສູນກາງ Wilson ກ່າວວ່າ “ຮ່າງກົດໝາຍນີ້ ເຮັດໃຫ້
ປະທານາທິບໍດີທຣໍາໜັກໃຈຢ່າງໃຫຍ່ ເພາະວ່າບໍ່ມີປະທາ ນາທິບໍດີຄົນໃດດອກທີ່ຢາກ
ຈະເສຍອິດທິພົນໃນການເຮັດການລົງໂທດ ຖືກຍົກເລີກໄດ້.”
ມັນເປັນການກີດກັນອັນໜຶ່ງທີ່ທາງທໍານຽບຂາວທໍາອິດພະຍາຍາມຊອກຫາສຽງສະໜັບ
ສະໜຸນເພື່ອຕໍ່ຕ້ານມັນ ກ່ອນທີ່ຈະກັບມາໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນການລົງໂທດດັ່ງກ່າວ
ໃນຕົ້ນອາທິດນີ້.
ທ່ານນາງ Sarah Huckabee Sanders ໂຄສົກປະຈໍາທໍານຽບຂາວເວົ້າວ່າ “ທາງ
ຄະນະລັດຖະບານແມ່ນສະໜັບສະໜຸນໃຫ້ເອົາມາດຕະການອັນແຂັງແກ່ນຕໍ່ຣັດເຊຍ
ເວົ້າສະເພາະກໍຄືວາງມາດຕະການລົງໂທດນີ້ອອກມາ.”
ອະດີດເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດປະຈໍາຢູເຄຣນເວົ້າວ່າ ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກທີ່ຈະມີຕໍ່
ຄວາມຜິດພາດໃນການກວດສອບຂອງລັດຖະສະພາຕໍ່ເລື່ອງນີ້ຈະມີຫຍັງແດ່? ອາດ
ຈະມີການເສຍຄວາມຢືດຢຸນທາງດ້ານການທູດໄດ້.
ທ່ານທູດ Steve Pifer ທີ່ສະຖາບັນ Brookings ເວົ້າວ່າ “ການລົງໂທດ ເມື່ອໃດມີການ
ນຳໃຊ້ເປັນກົດໝາຍແລ້ວ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເຫັນວ່າ ມີຄວາມສໍາເລັດໃນການເຮັດໃຫ້
ເກີດມີການປ່ຽນແປງໃນການປະພຶດຂອງຣັດເຊຍ ໜ້ອຍກວ່າການທີ່ມັນອີງໃສ່ລັດຖະ
ດໍາລັດ.”
ອັນນີ້ເປັນການເສຍໄຊທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ຕ້ອງໄດ້ມີການຕັດສິນໃຈເລືອກ
ເອົາຢ່າງໜ້າໜັກໃຈ.
ທ່ານທູດ Steve Pifer ກ່າວເພີ້ມອີກວ່າ “ການປະຕິເສດ ບໍ່ເຫັນດີຕໍ່ຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງ
ກ່າວຈະເຮັດໃຫ້ມີການເສຍຫາຍ ກ່ອນອື່ນໝົດ ການເຮັດເຊັ່ນນັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ຄົນເບິ່ງ
ວ່າ ນີ້ເປັນອີກຂໍ້ນຶ່ງທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ທີ່ແທ້ກໍມີບາງສິ່ງບາງຢ່າງ ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງເກີດ
ຂຶ້ນລະຫວ່າງຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານທຣໍາ ກັບຣັດເຊຍໃນໄລຍະການເລືອກ
ຕັ້ງໃນປີ 2016 ນັ້ນ. ແລະອັນທີສອງກໍຄື ມັນເປັນໄປໄດ້ຫລາຍທີ່ສຸດ ທີ່ການປະຕິເສດ
ຕໍ່ຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ຈະຖືກລົບລ້າງໂດຍລັດຖະສະພາ.”
ແລະຍັງບໍ່ພໍເທົ່າໃດມື້ ກໍຈະຮອດການໄປພັກຜ່ອນແລ້ວ, ບັນດາສະມາຊິກສະພາຕ່າງກໍ
ພາກັນຂຸ້ນຂ້ຽວ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ນິຕິກໍາດັ່ງກ່າວສໍາເລັດ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າຈະໃຫ້ປະທານາ
ທິບໍດີເຊັນຮັບເອົາໄດ້.
ເບິ່ງວີດິໂອກ່ຽວກັບຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມຢູ່ຂ້າງລຸ່ມນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ
New sanctions punishing Russia for its interference in last year's US presidential election cleared a key step Tuesday as the U.S. House of Representatives passed a bill expanding Congressional checks on President Trump's ability to ease those penalties. VOA's Katherine Gypson has more from Capitol Hill.
Russia, Iran and North Korea receiving a strong message from the US Congress…
REP. ED ROYCE, (R) CHAIRMAN, HOUSE FOREIGN AFFAIRS:
"These three regimes in different parts of the world are threatening vital US interests and they are destabilizing their neighbors."
And while the bill would impose tough economic and diplomatic penalties, it also sends a message to President Trump. New Congressional oversight powers a needed check, said the top Democrat on House Foreign Affairs…
REP. ELIOT ENGEL, (D) HOUSE FOREIGN AFFAIRS:
"If President Trump wants to play golf or do something with his crony Mr. Putin, he can count the Congress out because we're punish Mr. Putin."
Amid Congressional investigations into alleged links between the Trump campaign and Russia…an unusually bi-partisan move by lawmakers to limit executive powers to lift sanctions.
WILLIAM POMERANZ, WILSON CENTER:
"This is a significant restraint on President Trump because no president wants to lose the leverage of being able to take off sanctions."
A restraint the White House initially lobbied against before coming out in support of the sanctions earlier this week.
SARAH HUCKABEE SANDERS, WHITE HOUSE PRESS SECRETARY:
"The administration is supportive of being tough on Russia - particularly in putting these sanctions in place."
The cost of Congressional oversight? The possible loss of US diplomatic flexibility, says a former US Ambassador to Ukraine.
AMB. STEVE PIFER, BROOKINGS INSTITUTION:
"Sanctions once they are embedded in law may prove less successful in eliciting a change in Russian behavior then when they are based on executive order."
A loss that sets up a tough choice for President Trump.
AMB. STEVE PIFER, BROOKINGS INSTITUTION:
"A veto would come at a price, first of all it would be seen as one more piece suggesting that in fact something improper was worked out between the Trump campaign and the Russians back during the election in 2016. And second, there's a strong likelihood that veto would be overwritten."
And with just days to go until August recess, lawmakers are racing to finish that legislation to secure the president's signature.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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