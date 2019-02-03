ສະຫະລັດ ແລະ ຣັດເຊຍ ກຳລັງເຄື່ອນໄຫວຖົກຖຽງກັນໄປມາ ກັບການເຂົ້າຮ່ວມໃນ
ສົນທິສັນຍານິວເຄລຍ, ທີ່ພວກນັກການເມືອງ ແລະນັກວິເຄາະເຫັນວ່າເປັນການແຂ່ງ
ຂັນຂະຫຍາຍອາວຸດ.
ປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານວລາເດີເມຍ ປູຕິນ ໄດ້ປະກາດໃນວັນເສົາວານນີ້ວ່າ
ຣັດເຊຍໄດ້ລົບຢຸດການເຂົ້າຮ່ວມຂອງເຂົາເຈົ້າໃນ ສົນທິສັນຍາກຳລັງນິວເຄລຍໄລ
ຍະໄກປານກາງ ຈາກສະໄໝສົງຄາມເຢັນນັ້ນໄວ້ຊົ່ວຄາວ. ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ
ຣັດເຊຍ ຕິດຕາມມາດ້ວຍການປະຕິບັດທີ່ຄ້າຍຄືກັນຈາກ ສະຫະລັດ ໃນວັນສຸກ
ທີ່ຜ່ານ.
ປະທານາທິບໍດີປູຕິນ ຖະແຫຼງຜ່ານທາງໂທລະພາບໃນວັນເສົາວານນີ້ວ່າ “ຄູ່ຮ່ວມ
ອາເມຣິກັນ ໄດ້ປະກາດວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້ຢຸດການເຂົ້າຮ່ວມໃນຂໍ້ຕົກລົງໄວ້ຊົ່ວຄາວ,
ພວກເຮົາກໍໄດ້ຢຸດໄວ້ຊົ່ວຄາວເຊັ່ນກັນ.”
ປະທານາທິດີປູຕິນ ກ່າວວ່າ ຣັດເຊຍ ຈະເລີ້ມເຮັດວຽກໃນການສ້າງລູກສອນໄຟ
ສະນິດໃໝ່ ຮວມທັງສະນິດໄວກວ່າສຽງ. ທ່ານໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດາລັດຖະມົນຕີຕ່າງ
ປະເທດ ແລະປ້ອງກັນປະເທດຂອງທ່ານວ່າ ຢ່າເລີ້ມສົນທະນາການປົດອາວຸດ
ກັບວໍຊິງຕັນ.
ໃນຖະແຫຼງການເມື່ອວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາ ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ
ທຣຳ ໄດ້ປະກາດວ່າ ສະຫະລັດ ໄດ້ຢຸດການປະຕິບັດຕາມສົນທິສັນຍາທີ່ມີມາຫຼາຍ
ຫົດສະວັດນັ້ນໄວ້ຊົ່ວຄາວ ໂດຍກ່າວຫາວັງ ເຄັຣມລິນ ວ່າຕັ້ງໃຈທັບມ້າງຂໍ້ຕົກລົງ.
ປະທານາທິບໍດີທຣຳ ກ່າວວ່າ “ເປັນເວລາດົນເກີນໄປແລ້ວທີ່ ຣັດເຊຍ ໄດ້ລະເມີດ
ສົນທິສັນຍາກຳລັງນິວເຄລຍໄລຍະໄກປານກາງ (INF) ດ້ວຍການໄດ້ຮັບການຍົກ
ເວັ້ນໂທດ, ແອບພັດທະນາ ແລະ ຕັ້ງລະບົບລູກສອນໄຟທີ່ຫວງຫ້າມ ທີ່ເປັນໄພຂົ່ມ
ຂູ່ໂດຍກົງຕໍ່ບັນດາພັນທະມິດ ແລະ ກຳລັງທະຫານຂອງພວກເຮົາຢູ່ຕ່າງປະເທດ.
ທ່ານກ່າວເພີິ້ມອີກວ່າ “ພວກເຮົາຈະບໍ່ປ່ອນໃຫ້ຖືກບັງຄັບໃນກໍລະນີດັ່ງກ່າວ ໃນ
ຂະນະທີ່ ຣັດເຊຍ ບິດເບືອນການກະທຳຂອງເຂົາເຈົ້າ.”
ແຕ່ໃນຕອນແລງວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາ ໃນການກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ ປະທານາທິບໍດີ
ທຣຳ ໄດ້ເປີດໂອກາດ ກ່ຽວກັບ ຂໍ້ຕົກລົງບາງຢ່າງໄວ້.
ທ່ານກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າພວກເຮົາສາມາດທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ທຸກຄົນເຂົ້າໄປຢູ່
ໃນຫ້ອງໃຫຍ່ງາມ ແລະເຮັດສົນທິສັນຍາສະບັບໃໝ່ ທີ່ດີກວ່າເກົ່າ. ແນ່ນອນ ຂ້າພະ
ເຈົ້າຢາກເຫັນສິ່ງດັ່ງກ່າວ. ແຕ່ທ່ານຕ້ອງໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຕໍ່ມັນ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ