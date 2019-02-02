ສະຫະລັດແລະຣັດເຊຍ ພວມທຳການເຄື່ອນໄຫວ ແບບຕອບໂຕ້ກັນ ກ່ຽວກັບການເຂົ້າຮ່ວມໃນສົນທະສັນຍານິວເຄລຍ ໃນອັນທີ່ພວກນັກການເມືອງ ແລະນັກວິເຄາະບາງຄົນ ມອງເຫັນວ່າ ເປັນການເລີ້ມຕົ້ນ ການແຂ່ງຂັນອາວຸດນັ້ນ.
ປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານວລາດີເມຍ ປູຕິນ ໄດ້ປະກາດໃນວັນເສົາມື້ນີ້ວ່າ ຣັດເຊຍໄດ້ໂຈະການເຂົ້າຮ່ວມ ໃນສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍກຳລັງນິວເຄລຍໄລຍະປານກາງ ທີ່ມີມາແຕ່ສະໄໝສົງຄາມເຢັນ. ການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວ ຂອງຣັດເຊຍແມ່ນມີຂຶ້ນຫຼັງຈາກການເຄື່ອນໄຫວໃນທຳນອງດຽວກັນນີ້ຂອງຝ່າຍສະຫະລັດ.
ທ່ານປູຕິນກ່າວໃນຄຳປາໄສທາງໂທລະພາບ ໃນວັນເສົາມື້ນີ້ວ່າ “ຄູ່ຮ່ວມງານຝ່າຍອາເມຣິກັນ ໄດ້ປະກາດວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ໂຈະການເຂົ້າຮ່ວມໃນສົນທິສັນຍານີ້ ພວກເຮົາກໍຈະໂຈະການເຂົ້າຮ່ວມເຊັ່ນດຽວກັນ.”
ທ່ານປູຕິນກ່າວວ່າ ຣັດເຊຍຈະເລີ້ມວຽກງານໃນການສ້າງລູກສອນໄຟຊະນິດໃໝ່ຮວມທັງຊະນິດທີ່ໄວກວ່າສຽງ. ທ່ານກ່າວຕໍ່ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດແລະປ້ອງກັນປະເທດຂອງຣັດເຊຍວ່າ ບໍ່ໃຫ້ເປັນຜູ້ລິເລີ້ມການເຈລະຈາຫລຸດກຳລັງອາວຸດໃດໆກັບວໍຊິງຕັນ.
ໃນຖະແຫຼງການ ທີ່ອອກໃນວັນສຸກວານນີ້ ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ປະກາດວ່າ ສະຫະລັດຈະໂຈະ ການປະຕິບັດຕາມ ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍກຳລັງນິວ
ເຄລຍໄລຍະປານກາງ ທີ່ເອີ້ນຫຍໍ້ວ່າ INF ທີ່ມີມາເປັນເວລາຫຼາຍໆທົດສະວັດ ແລ້ວນັ້ນໂດຍກ່າວຫາວັງເຄຣັມລິນວ່າ ຕັ້ງໃຈທີ່ຈະທັບມ້າງສົນທິສັນຍາດັ່ງກ່າວ.
ປະທານາທິບໍດີທຣຳ ກ່າວວ່າ “ນັບເປັນເວລາດົນນານມາແລ້ວ ຣັດເຊຍໄດ້ລະເມີດສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍກຳລັງນິວເຄລຍໄລຍະປານກາງ ຫຼື INF ແບບບໍ່ມີການຖືກລົງໂທດ ໂດຍໄດ້ປິດ ບັງການພັດທະນາ ແລະຕິດຕັ້ງລະບົບລູກສອນໄຟທີ່ຕ້ອງຫ້າມ ທີ່ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ໂດຍກົງ ຕໍ່ພັນທະມິດ ແລະທະຫານຂອງພວກເຮົາທີ່ຢູ່ໃນຕ່າງປະເທດ.”
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ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ “ພວກເຮົາຈະບໍ່ຖືກບັງຄັບອີກຕໍ່ໄປແລ້ວ ໂດຍເງື່ອນໄຂຂອງສົນທິສັນຍານີ້ ໃນຂະນະທີ່ຣັດເຊຍ ບໍ່ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຊາບຢ່າງຖືກຕ້ອງ ກ່ຽວກັບການກະທຳຂອງຕົນ.”
ແຕ່ຕໍ່ມາໃນວັນສຸກວານນີ້ ເມື່ອຖະແຫຼງຕໍ່ພວກນັກຂ່າວນັ້ນ ທ່ານທຣຳຍັງເປີດປະຕູໄວ້ຢູ່ ສຳລັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໃນການທີ່ຈະຕົກລົງກັນແບບໃດແບບນຶ່ງກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້.
“ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າ ພວກເຮົາຈະສາມາດນຳເອົາທຸກໆຄົນ ເຂົ້າມານັ່ງຢູ່ໃນຫ້ອງຂະໜາດໃຫຍ່ແລະສວຍງາມ ແລະເຮັດຂໍ້ຕົກລົງສະບັບໃໝ່ ທີ່ດີກວ່າເກົ່າ” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າ ຂອງທ່ານທຣຳ ແລະ ທ່ານກໍກ່າວຕື່ມວ່າ “ແນ່ນອນ ຂ້າພະເຈົ້າຢາກເຫັນແບບນັ້ນ ແຕ່ທ່ານຕ້ອງໄດ້ໃຫ້ທຸກໆຄົນປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຕົກລົງນັ້ນ.”
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຈີນກ່າວໃນວັນເສົາມື້ນີ້ວ່າ ປັກກິ່ງຄັດຄ້ານຕໍ່ການຖອນໂຕຂອງສະຫະລັດ ແລະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສະຫະລັດກັບຣັດເຊຍ ແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ້ງຂອງຕົນ ດ້ວຍການເຈລະຈາແບບສ້າງສັນ.
ສົນທິສັນຍາ INF ທີ່ລົງນາມໂດຍສະຫະລັດ ແລະສະຫະພາບໂຊຫວຽດ ເມື່ອປີ 1987 ນັ້ນ ແມ່ນສົນທິສັນຍາຄວບຄຸມອາວຸດສະບັບທຳອິດຂອງໂລກ ທີ່ໄດ້ຫ້າມອາວຸດໝົດທັງປະເພດ ນັ້ນກໍຄືລູກສອນໄຟຄຣູສທີ່ຍິງຈາກພາກພື້ນດິນໃນລັດສະໝີແຕ່ 500 ຫາ 5,500 ກິໂລແມັດ.
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