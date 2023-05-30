ກະຊວງພາຍໃນຂອງຣັດເຊຍ ໄດ້ອອກໝາຍຈັບ ສະມາຊິກສະພາສູງສະຫະລັດ ທ່ານລິນຊີ ແກຣມ (Lindsey Graham) ຫຼັງຈາກທ່ານໄດ້ໃຫ້ຄວາມເຫັນທີ່ພົວພັນກັບການສູ້ລົບໃນຢູເຄຣນ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວເອພີ.
ທ່ານແກຣມໄດ້ພົບປະໃນມື້ວັນສຸກແລ້ວ ກັບປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ ທ່ານໂວໂລດີເມຍ ເຊເລນສກີ. ໃນເວລາຕໍ່ມາ ຫ້ອງການຂອງປະທານາທິບໍດີເຊເລນສກີໄດ້ນຳອອກເຜີຍແຜ່ ວີດີໂອທີ່ມີການຕັດຕໍ່ ໃນການພົບປະກັບທ່ານແກຣມ ຊຶ່ງທ່ານແກຣມໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ “ຊາວຣັດເຊຍກຳລັງເສຍຊີວິດ” ແລະກ່າວເຖິງ ການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຂອງສະຫະລັດຕໍ່ປະເທດດັ່ງກ່າວວ່າ “ເປັນເງິນທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ພວກເຮົາໄດ້ໃຊ້ຈ່າຍ.”
ທ່ານແກຣມປາກົດວ່າ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມເຫັນຢູ່ໃນບາງບ່ອນຂອງວີດີໂອທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນລະຫວ່າງການສົນທະນາຫາລືກັນ. ແຕ່ວີດີໂອສັ້ນໆໂດຍທຳນຽບຂອງປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ ໄດ້ນຳເອົາຄຳເວົ້າທັງສອງຢ່າງ ມາຢູ່ໃກ້ກັນ. ມັນໄດ້ສ້າງຄວາໂກດແຄ້ນໃຫ້ແກ່ຣັດເຊຍ.
ກະຊວງພາຍໃນຂອງຣັດເຊຍໄດ້ອອກໝາຍຈັບທ່ານ ໃນວັນຈັນວານນີ້.
Russia’s Interior Ministry has issued an arrest warrant for U.S. Sen. Lindsey Graham following his comments related to the fighting in Ukraine. Graham met Friday with Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy. Zelenskyy's office later released an edited video of the encounter in which Graham notes that “the Russians are dying" and describes the U.S. military assistance to the country as “the best money we’ve ever spent.” Graham appeared to have made the remarks in different parts of the conversation. But the short video by Ukraine’s presidential office put them next to each other. It caused outrage in Russia. The Russian Interior Ministry issued the arrest warrant Monday.