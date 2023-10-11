ຣັດເຊຍປະສົບກັບຄວາມລົ້ມແຫຼວໃນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະຮຽກຮ້ອງເອົາບ່ອນນັ່ງ ທີ່ເປັນບັນຫາໂຕ້ແຍ້ງຂອງຕົນ ຢູ່ໃນສະພາສິດທິມະນຸດ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດຄືນ ຫຼັງຈາກໄດ້ຖືກໂຈະໂດຍກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດໃນເດືອນເມສາປີ 2022 ຫຼັງຈາກຣັດເຊຍໄດ້ຮຸກຮານຢູເຄຣນ.
“ບັນດາປະເທດສະມາຊິກຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ສົ່ງສັນຍານທີ່ແຂງຂັນຕໍ່ຄະນະນຳພາຂອງຣັດເຊຍໃຫ້ຮູ້ວ່າ ລັດຖະບານທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການກໍ່ອາຊະຍາກຳສົງຄາມແລະອາຊະຍາກຳຕ້ານມະນຸດຊາດໃນຈຳນວນທີ່ນັບບໍ່ຖ້ວນນັ້ນ ບໍ່ມີສິດ ທີ່ຈະເຂົ້າມາຢູ່ໃນສະພາສິດທິມະນຸດ” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າ ຂອງທ່ານຫຼຸຍ ຊາ-ບອນໂນ ຜູ້ອຳນວຍການ ກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ Human Rights Watch ປະຈຳອົງການສະຫະປະຊາຊາດ.
ໃນການລົງຄະແນນສຽງ ຢ່າງເປັນທາງລັບ ອາລບາເນຍ ບຸລກາເຣຍ ແລະຣັດເຊຍ ຕ່າງກໍແຂ່ງກັນ ເພື່ອຍາດເອົາບ່ອນນັ່ງສອງບ່ອນ ທີ່ອະນຸມັດໃຫ້ແກ່ບັນດາປະເທດໃນຂົງເຂດຢູໂຣບຕາເວັນອອກ. ຄະແນນສ່ວນຫຼາຍ 97 ສຽງແມ່ນເປັນທີ່ຕ້ອງການ. ມົສກູໄດ້ຮັບ 83 ສຽງ ໃນຂະນະທີ່ບຸນກາເຣຍ ໄດ້ຮັບ 160 ສຽງ ແລະອາລບາເນຍໄດ້ຮັບ 123 ສຽງ.
ກ່ອນການລົງຄະແນນສຽງ ພວກສະໜັບສະໜຸນສິດທິມະນຸດໄດ້ເຕືອນວ່າ ນອກຈາກການກໍ່ໂທດກຳ ທີ່ໄດ້ມີຂຶ້ນໃນຢູເຄຣນແລ້ວ ຣັດເຊຍຍັງໄດ້ຈຳກັດຮັດແຄບ ສິດທິແລະເສລີພາບພາຍໃນປະເທດນັບແຕ່ໄດ້ທຳການຮຸກຮານ ແລະບໍ່ສົມຄວນ
ທີ່ຈະກັບຄືນເຂົ້າໄປນັ່ງໃນສະພາສິດທິມະນຸດ.
ສະມັດຊາໃຫຍ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ມີບ່ອນນັ່ງທັງໝົດ 15 ບ່ອນສຳລັບຕຳແໜ່ງເປັນເວລາ 3 ປີ ໃນສະພາສິດທິມະນຸດ ທີ່ມີສະມາຊິກ 47 ປະເທດຢູ່ທີ່ນະຄອນເຈນີວາ.