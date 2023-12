ຣັດເຊຍໂຈມຕີ ຢູເຄຣນ ດ້ວຍເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ ຫຼື ໂດຣນ 46 ລຳ

ຣັດເຊຍໄດ້ໂຈມຕີຢູເຄຣນ ດ້ວຍເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບຫຼືໂດຣນ 46 ລຳ ທີ່ສົ່ງອອກໄປຫຼາຍຮອບ ໃນຕອນຂ້າມຄືນ ກອງທັບຂອງຢູເຄຣນ ໄດ້ກ່າວໃນວັນພຸດມື້ນີ້.

ສ່ວນກອງທັບອາກາດຂອງຢູເຄຣນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ລະບົບປ້ອງກັນໄພທາງ​ອາ​ກາດຂອງຕົນ ໄດ້ທຳລາຍພວກໂດຣນດັ່ງກ່າວ 32 ລຳ ໃນຂະນະທີ່ພວກທີ່ລອດໄປໄດ້ສ່ວນນຶ່ງ ສາມາດບິນໄປໂຈມຕີເຂດແນວໜ້າໄດ້ຫຼາຍແຫ່ງ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຢູ່ໃນຂົງເຂດເຄີສັນ.

​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີກະຊວງພາຍໃນຂອງຢູເຄຣນ ທ່ານອີຮໍ ຄລາຍເມັນໂກ ຍັງໄດ້ລາຍງານວ່າ ການຍິງ​ປືນ​ໃຫຍ່ໂຈມຕີຂອງຣັດເຊຍ ເມື່ອຕອນແລງວັນອັງຄານວານນີ້ ໃນເຄີສັນ ທີ່ຖືກສະຖານີລົດໄຟແຫ່ງນຶ່ງ ໃນຂະນະທີ່ປະຊາຊົນຄອຍຖ້າລົດໄຟທີ່ຈະຍົກຍ້າຍ ອອກໄປຈາກພື້ນທີ່ຢູ່ນັ້ນ.

ທ່ານຄລາຍເມັນໂກ ໄດ້ກ່າວວ່າ ການຍິງໂຈມຕີນັ້ນ ໄດ້ສັງຫານເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳ ຫຼວດຄົນນຶ່ງ ແລະອີກສີ່ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ.

ການໂຈມຕີຫຼ້າສຸດເກີດຂຶ້ນພາຍຫຼັງຈາກການໂຈມຕີຂອງຢູເຄຣນໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ທີ່ຖືກກຳປັ່ນລຳ​ລຽງພົນຂອງກອງທັບເຮືອຣັດເຊຍ ໃນແຫຼມຄຣາຍເມຍ.

ກອງທັບອາກາດຂອງຢູເຄຣນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຕົນໄດ້ໃຊ້ລູກສອນໄຟນຳວິຖີຫຼາຍລູກ ແລະວ່າ ການໂຈມຕີນັ້ນ ໄດ້ທຳລາຍ ກຳປັ່ນຊື່ວ່າ ໂນໂວເຊີຣຄາສຄ໌ (Novocherkassk).

