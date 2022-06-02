ການດໍາເນີນທຸລະກິດ ກ່ຽວກັບການຂາຍປະກັນໄພ

ການດໍາເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບການຂາຍປະກັນໄພຢູ່ໃນສະຫະລັດແມ່ນມີຫຼາຍຮູບແບບ, ແຕ່ລະຮູບແບບກໍ່ແຕກຕ່າງກັນອອກໄປແລ້ວແຕ່ນະໂຍບາຍຂອງບໍລິສັດທີ່ດໍາເນີນການ, ທິບສຸດາ ມີລາຍງານກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ການເຮັດທຸລະກິດກ່ຽວກັບການຂາຍປະກັນໄພຢູ່ໃນສະຫະລັດ ແມ່ນຕ້ອງມີໃບອະນຸຍາດ ໃນການຂາຍປະກັນໄພ, ຂັ້ນຕອນນີ້ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ໄປເສັງເອົາໃບອະນຸຍາດ ແລ້ວຈຶ່ງມາດໍາເນີນການຂາຍປະກັນໄພໄດ້ ໂດຍຂຶ້ນຢູ່ກັບວ່າ ຜູ້ປະກອບການນັ້ນ ຈະຕ້ອງຂາຍປະກັນຢູ່ລັດໃດລັດນຶ່ງໃນສະຫະລັດຫຼືຈະເປັນ ຕົົວແທນໃນຫຼາຍໆລັດກໍໄດ້ ເຊິ່ງແຕ່ລະລັດແມ່ນມີຄ່າລາຍເຊັນໃນລາຄາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ເຊິ່ງສາມາດຮຽນອອນລາຍໄດ້ໃນລາຄາຕໍ່າກວ່າ 30 ໂດລາ, ຫຼັງຈາກຮຽນໄດ້ໃບປະກາດແລ້ວ ຈຶ່ງສົ່ງໃບປະກາດນັ້ນໄປເສັງຢູ່ລັດທີ່ຕົນເອງອາໄສຢູ່ ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ມີການຕໍ່ໃບອະນຸຍາດດັ່ງກ່າວໃນທຸກໆສອງປີ.
ທ່ານ ທາຍ (Ty) ເພິ່ນໄດ້ດໍາເນີນການເປັນຕົວແທນຂາຍປະກັນໄພກ່ຽວກັບຫຼາຍໆປະເພດ ເຊິ່ງປະກອບມີປະກັນໄພຊີວິດ, ປະກັນໄພສຸຂະພາບ ພາຍໃຕ້ ຊື່ບໍລິສັດ Better Insured ( https://hgiatlanta.org ). ໃນນີ້ປະກັນໄພຊີວິດ ຈະມີຊື່ວ່າ Life Benefit, ເຊິ່ງປະກັນໄພແບບນີ້ ບໍ່ພຽງແຕ່ຄອບຄົວຂອງຜູ້ຊື້ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະ ໂຫຍດເທົ່ານັ້ນ ຜູ້ຊື້ເອງກໍສາມາດໄດ້ໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກການຊື້ປະກັນໄພນີ້ນໍາດ້ວຍ, ຕົວຢ່າງວ່າ: ເວລາທີ່ຜູ້ຊື້ມີອາການເຈັບປ່ວຍຫຼືບໍ່ສາມາດໃຊ້ຊີວິດໃນການເຮັດວຽກທີ່ເປັນປົກກະຕິເໝືອນດັ່ງແຕ່ກ່ອນ ເຊັ່ນເປັນມະເຮັງ, ປ່ວຍຮຸນແຮງ, ເຈັບປ່ວຍໄລຍະຍາວ ແລະອື່ນໆ, ຜູ້ຊື້ສາມາດຖອນເອົາເງິນປະກັນດ້ານນີ້ອອກມາໃຊ້ເພື່ອປິ່ນປົວໄດ້.
ການເຮັດທຸລະກິດກ່ຽວກັບການຂາຍປະກັນໄພຊີວິດ ບໍ່ຄືກັນກັບການເຮັດທຸລະກິດດ້ານອື່ນ, ເພາະການຂາຍປະກັນໄພ ເຮົາຈະຕ້ອງເປັນຜູ້ເຂົ້າຫາລູກຄ້າ ສະ ເໜີຜົນປະໂຫຍດທີ່ລູກຄ້າຈະໄດ້ຮັບນັ້ນໃຫ້ລູກຄ້າຟັງ ແລະເຂົ້າໃຈ, ເຊິ່ງມັນບໍ່ແມ່ນເລື້ອງງ່າຍເລີຍ, ດັ່ງນັ້ນ ການເຂົ້າໄປຫາລູກຄ້າເພື່ອອະທິບາຍໃຫ້ລູກຄ້າເຂົ້າໃຈນັ້ນ ຄືສິ່ງທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດ ເຊິ່ງຈະເປັນເປັນໂຫຍດທີ່ດີຕໍ່ທັງລູກຄ້າ ແລະຜູ້ປະກອບການເອງ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ການຂາຍປະກັນໄພຊີວິດ, ແມ່ນຂຶ້ນຢູ່ກັບອາຍຸ, ສຸຂະພາບແລະ ໄລຍະເວລາທີ່ລູກຄ້າຊື້, ເຊິ່ງທາງທ່ານ ທາຍ ແນະນໍາມາວ່າ ຖ້າຊື້ປະກັນໄພຊີວິດແບບນີ້ເປັນເທີມ ຄວນຊື້ໃນວົງເງິນທີ່ສູງໄວ້, ແຕ່ຖ້າຊື້ໃນໄລຍະທີ່ເປັນ life time ຄວນຊື້ໃນວົງເງິນທີ່ຖືກລົງ ລູກຄ້າຈຶ່ງໄດ້ເສຍຄ່າປະຈໍາເດືອນໜ້ອຍ.
ແຕ່ ນີ້ແມ່ນສໍາລັບລູກຄ້າທີ່ມີສຸຂະພາບດີຫຼືບໍ່ມີພະຍາດປະຈໍາໂຕຫຼາຍ. ເວົ້າລວມແລ້ວ ລາຄາປະກັນໄພຊີວິດທີ່ລູກຄ້າຈະຕ້ອງເສຍໃນແຕ່ລະເດືອນ ກໍຂຶ້ນຢູ່ກັບລາຄາທີ່ລູກຄ້າຊື້ໃນຈໍານວນທີ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດນັ້ນ ແລະລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບໂຕຂອງຜູ້ຊື້ເຊັ່ນດຽວກັນ.
ໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດດ້ານນີ້, ພະນັກງານຂອງບໍລິສັດກໍສໍາຄັນ ເພາະວ່າ ພະນັກງານຂອງບໍລິສັດຫຼາຍ ຍິ່ງເປັນການສ້າງໂອກາດໃຫ້ບໍລິສັດໃນການຫາລູກຄ້າຫຼາຍຂຶ້ນ. ພະນັກງານຂາຍປະກັນແມ່ນຈະໄດ້ຮັບເງິນເປັນເປີເຊັນໃນການຂາຍປະກັນ.
ສໍາລັບຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກກໍມີທົ່ວໄປເໝືອນດັ່ງວຽກງານ ແລະທຸລະກິດດ້ານອື່ນໆເຊັ່ນ ການເຂົ້າຫາລູກຄ້າ ແລ້ວລູກຄ້າປະຕິເສດ, ເຊິ່ງຖືວ່າເປັນເລື້ອງທໍາມະດາ ແລະຜູ້ປະກອບການດ້ານນີ້ບໍ່ຄວນຜິດຫວັງ ຫຼືເສຍໃຈ ເຊິ່ງຈະຖືເອົາມາເປັນບົດຮຽນ ແລະປັບປຸງທັດສະນະໃນການເຂົ້າຫາລູກຄ້າຂອງຕົນເອງໃຫ້ດີຂຶ້ນຕື່ມ.
ເວົ້າລວມແລ້ວ ການດໍາເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບການຂາຍປະກັນໄພ ທຸກໆຄົນທີ່ສົນໃຈກໍສາມາດດໍາເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບດ້ານນີ້ໂດຍຖືເປັນອາຊີບຫຼັກ ແລະເຮັດເປັນອາຊີບເສີມກໍໄດ້, ແຕ່ສິ່ງສໍາຄັນກໍຄື ຕ້ອງເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບວຽກງານດ້ານນີ້ໃຫ້ລະອຽດ ແລະສຶກສາໃຫ້ເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບລາຍລະອຽດຂອງວຽກ ກໍ່ສາມາດດໍາເນີນການຂາຍປະກັນໄພ ອັນເປັນການສ້າງລາຍໄດ້ອີກອັນນຶ່ງເຊັ່ນກັນ.
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