ທ່ານໄມໂກລ ຟລິນ ອະດີດທີ່ປຶກສາຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດຂອງສະຫະລັດ
ແມ່ນຈະຖືກຕັດສິນລົງໂທດ ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ຍ້ອນໃຫ້ການເທັດ ຕໍ່ອົງການ
ສັນຕິບານກາງ ຫຼື FBI ຂອງສະຫະລັດ ກ່ຽວກັບການຕິດຕໍ່ກັບຣັດເຊຍ.
ມັນຂຶ້ນຢູ່ກັບ ຜູ້ພິພາກສາປະຈຳຂົງເຂດ ຂອງສະຫະລັດ ທ່ານແອມແມັດ ໂຊລລິວັນ
(Emmet Sullivan) ທີ່ຈະຕັດສິນໃຫ້ທ່ານຟລິນ ເຂົ້າຄຸກ ຫຼືບໍ່, ແຕ່ໄອຍະກາພິເສດ
ໂຣເບີຣ໌ດ ມັລເລີ (Robert Mueller) ໄດ້ກ່າວວ່າ ການຕັດສິນ ໂທດດັ່ງກ່າວນີ້
ບໍ່ຄວນຈະຮວມທັງໂທດຈຳຄຸກ ອີງຕາມ ການຮ່ວມມືຂອງທ່ານຟລິນ ກັບຄະນະ
ໄອຍະການ ທີ່ມີ “ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ” ນັ້ນ.
ທ່ານມັລເລີ (Mueller) ທຳການສືບສວນ ກ່ຽວກັບການເຂົ້າແຊກແຊງຂອງຣັດເຊຍ
ເຂົ້າໃນການເລືອກຕັ້ງ ສະຫະລັດ ປີ 2016 ແລະ ອາດເປັນໄປໄດ້ ໃນການສົມຮູ້
ຮ່ວມຄິດ ລະຫວ່າງຣັດເຊຍ ກັບຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງປະທານາທິບໍດີ
ດໍໂນລ ທຣຳ.
ທ່ານຟລິນ, ອະດີດນາພົນກອງທັບບົກແລະຫົວໜ້າອົງການສືບລັບກະຊວງປ້ອງກັນ
ປະເທດ ຫຼື (Defense Intelligence Agency) ທີ່ໄດ້ກຳໜ້າທີ່ເປັນທີ່ປຶກສາດ້ານ
ຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດຂອງທ່ານທຣຳ. ແຕ່ວ່າ ທ່ານໄດ້ລາອອກ ນຶ່ງ ເດືອນ
ຫຼັງຈາກເຂົ້າກຳຕຳແໜ່ງ ເວລາມີຂ່າວນອງນັນວ່າ ທ່ານໄດ້ຕົວະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານ
ກ່ຽວກັບການໂອ້ລົມສົນທະນາກັບທ່ານເຊີຣ໌ເກ ຄຣິສລີຢັກ (Sergey Kislyak)
ເອກອັກຄະລັດຖະທູດຣັດເຊຍ ປະຈຳສະຫະລັດ ໃນຕອນນັ້ນ ຊຶ່ງພວມຢູ່ໃນລະຫວ່າງ
ການມອບໂອນອຳນາດ ລະຫວ່າງວັນເລືອກຕັ້ງ ແລະການເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງຂອງ
ທ່ານທຣຳ.
ທ່ານຟລິນໄດ້ຜ່ານການກວດສອບດ້ານຄວາມປອດໄພມາແລ້ວ ກ່ອນໜ້າທີ່ທ່ານ
ເຂົ້າຮັບໜ້າທີ່ ກັບອົງການສັນຕິບານກາງ ໃນເດືອນມັງກອນ 2017 ປີກາຍນີ້.
ໃນຂະນະທີ່ທ່ານດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນທີ່ປຶກສາ ໃຫ້ກັບ ຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງ
ຂອງທ່ານທຣຳ ໃນປີ 2016 ນັ້ນ, ທ່ານໄດວິ້ງເຕັ້ນຊ່ວຍໃຫ້ບໍລິສັດໂຮນລັງໄດ້ພົວພັນ
ກັບລັດຖະບານເທີກີ ໂດຍປາດສະຈາກຈົດທະບຽນໃນຖານະເປັນຜູ້ຕາງໜ້າໃຫ້
ຕ່າງປະເທດ.
ທ່ານຟລິນ ໄດ້ຮ່ວມມືກັບໄອຍະການພິເສດ ຫຼັງຈາກ ທີ່ໄດ້ຍອມສາລະພາບຜິດ ທີ່ໄດ້
ໃຫ້ການເທັດຕໍ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານກາງ ກ່ຽວກັບການໂອ້ລົມສະນທະນາກັບ
ທ່ານຄຣິສລີຢັກ. ທ່ານໄດ້ກາຍມາເປັນຜູ້ທຳອິດໃນຈຳນວນອະດີດເຈົ້າໜ້າທີ່ຫ້າຄົນ
ຂອງລັດຖະບານທ່ານທຣຳ ທີ່ໄດ້ຍອມຮັບຜິດ ກັບຫ້ອງການໄອຍະການພິເສດ.
Former U.S. National Security Adviser Michael Flynn is due to be sentenced Tuesday for lying to the FBI about his contacts with Russia.
It is up to U.S. District Judge Emmet Sullivan to decide whether Flynn goes to prison, but special counsel Robert Mueller has said the sentence should not include imprisonment based on Flynn's "substantial" cooperation with prosecutors.
Mueller is investigating Russia's interference with the 2016 U.S. election and possible collusion between Russia and President Donald Trump's campaign.
Flynn, a former Army general and head of the Defense Intelligence Agency, served as Trump's first national security adviser. But he resigned after one month when news surfaced that he had lied to administration officials about his talks with then-Russian Ambassador to the U.S. Sergey Kislyak during the transition period between election day and Trump's inauguration.
Flynn had drawn investigators' scrutiny before he ran afoul of the FBI in January 2017. While serving as an adviser to the Trump campaign in 2016, he lobbied for a Dutch company linked to the Turkish government without registering as a foreign agent.
Flynn began cooperating with the special counsel after pleading guilty to lying to federal agents about his conversations with Kislyak. He became the first of five former Trump associates who have entered guilty pleas with the special counsel's office.
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