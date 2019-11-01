ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຫວຽດນາມ ໄດ້ອອກຄຳສັ່ງໃຫ້ທຳການສືບສວນວ່າ 39 ຄົນທີ່ຖືກພົບເຫັນວ່າເສຍຊີວິດຢູ່ໃນລົດບັນທຸກໃນສະຫະລາດຊະອານາຈັກອັງກິດໃນເດືອນແລ້ວນີ້ນັ້ນ ໄດ້ຖືກຫລອກລວງໄປຈາກປະເທດຂອງທ່ານຢ່າງຜິດກົດໝາຍຫລືບໍ່.
ເຖິງແມ່ນວ່າຄຳສັ່ງດັ່ງກ່າວ ອາດຈະປອບໃຈປະຊາຊົນຫວຽດນາມທີ່ກຳລັງໂກດແຄ້ນຢູ່ນັ້ນໄດ້ກໍຕາມ ແຕ່ບັນດານັກຊ່ຽວຊານກໍຢ້ານວ່າ ມັນຈະເປັນການປິດບັງ ສະພາບທີ່ຂາດອຳນາດຂອງລັດຖະບານ ທີ່ມີມາແຕ່ດົນນານໃນການຍຸຕິບໍ່ໃຫ້ຄົນຖືກລັກລອບເອົາໄປຍັງປະເທດອື່ນທີ່ຮັ່ງມີກວ່າ ເພື່ອໄປຫາເງິນ.
ການຄົ້ນພົບໂດຍຕຳຫລວດຢູ່ທາງພາກຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ຂອງອັງກິດ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີຈຸດສົນໃຈຕໍ່ການລັກລອບຄ້າມະນຸດມາຈາກຫວຽດນາມໄປຍັງທະວີບຢູໂຣບ ບ່ອນທີ່ມີລາຍໄດ້ສູງກວ່ານັ້ນ ໃນທັນທີທັນໃດໂລດ. ໄດ້ມີການຈັບກຸມຫລາຍຄັ້ງ ຢູ່ໃນສະຫະລາດຊະອານາຈັກອັງກິດ ແລະມີຊາຍຄົນນຶ່ງທີ່ຖືກ່າວຫາວ່າ ມີການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດທຳການລັກລອບມະນຸດເຂົ້າປະເທດ.
ແຕ່ວ່າ ຄວາມສະຫລັບຊັບຊ້ອນຂອງຕ່ອງໂສ້-ຄຳສັ່ງສາກົນໃຫ້ເອົາຄົນຈາກຫວຽດນາມໄປເຮັດວຽກຫາເງິນຢູ່ຕ່າງປະເທດນັ້ນ ໄດ້ມີການເຕີບໂຕຫລາຍແລ້ວ ຊຶ່ງສືບເນື່ອງມາແຕ່ຕອນທີ່ຫວຽດນາມເປັນປະເທດທີ່ທຸກຈົນກວ່າດຽວນີ້, ຈົນເຖິງຂັ້ນວ່າລັດຖະບານຈະເຫັນວ່າມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທີ່ຈະຍຸຕິມັນໄດ້, ອີງຕາມນັກຊ່ຽວຊານ.
"ນີ້ເປັນການຕໍ່ສູ້ທີ່ບໍ່ສິ້ນສຸດຈັກເທື່ອ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ ຄາລ ເທເຢີ (Carl Thayer), ອາຈານກອອກິນເບ້ຍບຳນານດ້ານການເມືອງ ທີ່ຊ່ຽວຊານດ້ານວຽກງານເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ New South Wales ໃນອອສເຕຣເລຍ. ທ່ານກ່າວອີກວ່າ "ຄ່າຕອບແທນຂອງພວກລັກລອບແມ່ນດີຫລາຍ ອລະມີແບບແຜນດຳລົງຊີວິດທີ່ສະບາຍປານຢູ່ສະຫວັນ ໄວ້ສະໜອງໃຫ້ແກ່ຄົນທີ່ຢູ່ໃນສະພາບທີ່ຕ້ອງການມັນຫລາຍທີ່ສຸດ."
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ