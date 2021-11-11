ອີຣ່ານ ແມ່ນກຳລັງປະເຊີນກັບການກວດສອບຄັ້ງໃໝ່ສຳລັບການປາບປາມການປະທ້ວງທົ່ວປະ ເທດໃນປີ 2019, ໃນຂະນະທີ່ສານຍຸຕິທຳໃນນະຄອນຫຼວງ ລອນດອນ ທີ່ຖືກຈັດຕັ້ງໂດຍກຸ່ມສິດທິມະນຸດຕ່າງໆໄດ້ເລີ່ມການຟັງຄຳໃຫ້ການໃນວັນພຸດວານນີ້ ຈາກບັນດາພີ່ນ້ອງຂອງຜູ້ທີ່ຖືກຂ້າຕາຍ ແລະ ຄົນອື່ນໆ ກ່ຽວກັບ ການກໍ່ອາຊະຍະກຳໃນການປາບປາມນັ້ນ.
ເຫດການດັ່ງກ່າວແມ່ນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນໃນຊື່ການກວດສອບຂອງສານປະຊາຊົນສາກົນ ໄດ້ໄຂຂຶ້ນໃນສູນກອງປະຊຸມໂບດຂອງນະຄອນຫຼວງ ລອນດອນ. ເປົ້າໝາຍຂອງເຂົາເຈົ້າແມ່ນເພື່ອສືບສວນສອບສວນການກ່າວຫາການກະທຳທີ່ຊົ່ວຮ້າຍຂອງ ອີຣ່ານ, ລວມທັງການກ່າວຫາຂ້າຜູ້ປະທ້ວງຫຼາຍຮ້ອຍຄົນດ້ວຍກອງກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພ ແລະ ເຮັດໃຫ້ອີກຫຼາຍພັນຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບໃນລະຫວ່າງການປະທ້ວງເມື່ອເດືອນພະຈິກປີ 2019 ນັ້ນ.
ຄະນະກຳມະການກົດໝາຍສິດທິມະນຸດ ແລະ ບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານການພົວພັນຕ່າງປະເທດຈາກ ອັງກິດ, ອິນໂດເນເຊຍ, ລີເບຍ, ອາຟຣິກາໃຕ້ ແລະ ສະ ຫະລັດ ໄດ້ນຳໜ້າວັນທຳອິດຂອງການກວດສອບນັ້ນ, ເຊິ່ງມີກຳນົດຈະແກ່ຍາວໄປຈົນຮອດວັນອາທິດນີ້. ການໃຫ້ການດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກຈັດໂດຍສາມກຸ່ມສິດທິມະນຸດລວມມີ ອົງການສິດທິມະນຸດ Justice for Iran ທີ່ມີຫ້ອງການຕັ້ງຢູ່ນະ ຄອນຫຼວງ ລອນດອນ, ອົງການສິດທິມະນຸດ ອີຣ່ານ ທີ່ມີຫ້ອງການຕັ້ງຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ອອສໂລ ປະເທດ ນໍເວ ແລະ ອົງການຮ່ວມກັນຕໍ່ຕ້ານການປະຫານຊີວິດ ທີ່ມີຫ້ອງການຕັ້ງຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ປາຣີ ປະເທດ ຝຣັ່ງ.
ໃນການສຳພາດໃນໂທລະພາບກັບວີໂອເອພາກພາສາ ເປີເຊຍ ຈາກສະຖານທີ່ນັ້ນ, ທີ່ປຶກສາຮ່ວມຂອງສານດັ່ງກ່າວ ທ່ານ ຮາມິດ ຊາບີ ໄດ້ກ່າວວ່າ ບັນດາສະມາຊິກຂອງຄະນະກຳມະການຈະຟັງຄຳໃຫ້ການຈາກຜູ້ເຫັນເຫດການປະມານ 160 ຄົນທີ່ຖືກປະເມີນຢ່າງລະມັດລະວັງໂດຍທ່ານ ແລະ ເພື່ອນຮ່ວມທີ່ປຶກສາທ່ານນາງ ເຣຈິນາ ປາວໂລເຊ ໃນລະຫວ່າງການກວດສອບ 5 ວັນນັ້ນ.
ບົດບາດຂອງທີ່ປຶກສາແມ່ນເພື່ອຮວບຮວມຫຼັກຖານຈາກຜູ້ເຫັນເຫດການ ແລະ ສະໜອງມັນໃຫ້ສະມາຊິກຄະນະກຳມະການສານ.
ທ່ານ ຊາບີ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາໃຫ້ບູລະມະສິດສູງສຸດຕໍ່ບັນດາຄອບຄົວຜູ້ທີ່ຄົນຮັກຂອງເຂົາເຈົ້າຖືກຂ້າຕາຍ, ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ຫຼື ຖືກຂັງຄຸກ.” ທ່ານໄດ້ກ່າວຕື່ມາ “ພວກເຮົາຍັງໃຫ້ບູລິມະສິດສູງສຸດ ສຳລັບການໃຫ້ການຈາກຜູ້ເຫັນເຫດການໃນການປາບປາມນັ້ນ.”
ເບິ່ງຄວາມເຫັນ
ໂຫລດຄວາມເຫັນ ຕື່ມອີກ