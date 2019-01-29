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ປະ​ລິ​ມານ​ເຂົ້າ​ ໃນ​ຄັງ​ແຮ ຂອງ​ນະ​ຄອນ​ວຽງ​ຈັນ​ ຫຼຸດ​ລົງ ເຖິງ 10 ເທົ່າ ທຽບ​ກັບ​ ປີ​ຜ່ານ​ມາ​

ເຈົ້າໜ້າທີ່ໂຮງສີເຂົ້າ ກຳກວດສອບເບິ່ງເຂົ້າເປືອກ

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ປະ​ລິ​ມານ​ເຂົ້າ​ໃນ​ຄັງ​ແຮ ຂອງ​ນະ​ຄອນ​ວຽງ​ຈັນ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ຫຼຸດ​ລົງ ເຖິງ 10 ເທົ່າ ທຽບ​ກັບ​
ປີ​ຜ່ານ​ມາ​ຊຶ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຈະ​ຕ້ອງ​ປູກ​ເຂົ້າ​ນາ​ແຊງ 2019 ໄດ້ ຕາມ​ແຜນ​ການ​ເທົ່າ​ນັ້ນ ຈຶ່ງ​ຈະ​ມີ
​ເຂົ້າ​ກິນ ຢ່າງ​ພຽງ​ພໍ ​ຊົງຣິດ ​ໂພນ​ເງິນ ມີ​ລາຍ​ງານ​ຈາກ​ບາງກອກ.

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ລາຍ​ການ​ເມືອງ​ລາວ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ: ​ການ​ຜະ​ລິດ​​ເຂົ້າໃນ​ລາວ ຫຼຸດ​ລົງ 10 ເທົ່າ ໃນ​ປີ 2018
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ທ່ານຫຼ້າ​ສາຍ ນວນ​ທະ​ສິງ ຫົວ​ໜ້າ​ພະ​ແນກ​ກະ​ສິ​ກຳ​ແລະ​ປ່າ​ໄມ້ ​ເຂດນະ​ຄອນວຽງ​ຈັນ
ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ ຜົນ​ຜ​ະລິດ​ດ້ານ​ສະ​ບຽງ​ອາ​ຫານ​ໃນ​ເຂດນະ​ຄອນວຽງ​ຈັນ ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ນີ້
ຍັງ​ຖື​ວ່າ​ພຽງ​ພໍ​ກັບ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ບໍ​ລິ​ໂພກ​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ ເຊັ່ນ ສາ​ມາດ​ຕອບ​ສະ​ໜອງ
ເຂົ້າ​ກິນ​ ໄດ້ທີ່ປະ​ລິ​ມານ​ສະ​ເລ່ຍ 257 ກິ​ໂລ​ກຣາມ ຕໍ່​ຄົນ ຕໍ່​ປີ ຕາມ​ລັບ​ດັບ.

ແຕ່ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ ໄພ​ນ້ຳ​ຖ້ວມ​ຄັ້ງ​ໃຫຍ່ ໃນ​ຊ່ວງ​ເດືອນ​ກໍ​ລະ​ກົດ- ກັນ​ຍາ 2018 ກໍ​ໄດ້​
ສົ່ງ​ຜົນ​ກະ​ທົບ ຕໍ່​ການ​ພະ​ລິດ​ດ້ານ​ສະ​ບຽງ​ອາ​ຫານ ໃນ​ເຂດ​ນະ​ຄອນ​ວຽງ​ຈັນ​ຢ່າງ​ໜັກ
​ໜ່ວງ ຄື​ກັບ​ເຂດ​ແຂວງ​ຕ່າງໆ ໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດໂດຍ​ສະ​ເພາະຜົນ​ຜ​ະລິດ​ເຂົ້າ​ນາ​ປີ
ທີ່​ເຄີຍ​ເຫຼືອ​ແລະ​ເກີນ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ບໍ​ລິ​ໂພກ ຄິດ​ເປັນ​ປະ​ລິ​ມານ​ສະ​ເລ່ຍ 50,000 -
60,000 ໂຕນ ໃນ​ແຕ່​ລະ​ປີ​ນັ້ນ ໄດ້​ຫຼຸດ​ລົງ​ເຫຼືອ​ພຽງ 5,000-6,000 ໂຕນເທົ່າ​ນັ້ນ
ໃນ​ປີ 2018 ທີ່​ຜ່ານ​ມາ ສະ​ນັ້ນ ການ​ທີ່​ຈະ​ສາ​ມາດ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ໄດ້​ຢ່າງຄັກ​ແນ່ວ່າ ປະ​ຊາ
​ຊົນ ໃນ​ເຂດ​ນະ​ຄອນ​ວຽງ​ຈັນ ຈະ​ມີ​ເຂົ້າ​ກິນ​ຢ່າງ​ພຽງ​ພໍ ໃນ​ປີ 2019 ນີ້ ກໍ​ຈະ​ຕ້ອງ​ຊຸກ​ຍູ້
​ການ​ປູກ​ເຂົ້ານາ​ແຊງ ໃຫ້​ໄດ້ ຕາມ​ແຜນ​ການ​ທີ່​ວາງ​ໄວ້​ຢ່າງ​ຄົບ​ຖ້ວນ​ເທົ່າ​ນັ້ນ ດັ່ງ​ທີ່​
ທ່ານ​ຫຼ້າ​ສາຍ​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ:“ປົກ​ກະ​ຕິຈະເຫຼືອ​ຢູ່ ໃນ​ລະ​ດັບ 50,000-60,000 ໂຕນ
ປີນີ້ ເຫຼືອແຕ່​ປະ​ມານ 5,000-6,000 ໂຕນ ຖື​ວ່າ​ມັນ​ໜ້ອຍ ສະ​ນັ້ນ ເຮົາ​ຈຶ່ງເວົ້າ​ວ່າ
ຄັນ​ຢາກ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ໃນ​ປີ 2019 ຕ້ອງ​ເລັ່ງ​ນາ​ແຊງ​ນີ້ ໃຫ້​ມັນ​ໄດ້​ຫຼາຍ ສະ​ເພາະ​
ການ​ຜະ​ລິດພືດ​ຜັກ​ນີ້ ເຮົາ​ກະ​ມາ​ເບິ່ງ​ຕົວ​ເລກ​ສະ​ເລ່ຍ ແລ້ວ​ເຮົາ​ກະ​ໄດ້​ຫຼາຍກວ່າ
ປົກ​ກະ​ຕິ​ເນາະ ມັນ​ໄດ້​ແສນກວ່າ​ໂຕນ ແລະ​ມາ​ໄລ່​ສະ​ເລ່ຍ ກະ​ໄດ້ 116 ກິ​ໂລ ຕໍ່​ຄົນ
ຕໍ່​ປີ ບັດ​ນີ້ ຄັນ​ເບິ່ງ​ໄມ້​ໃຫ້​ໝາກ ​ອັດ​ຕາສະ​ເລ່ຍນີ້ ຕ້ອງ​ໄດ້​ປະ​ມານ 70 ກິ​ໂລ​ຕໍ່​ຄົນ
ຕໍ່​ປີ ທຽບ​ໃສ່ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ບໍ​ລິ​ໂພກ ແລ້ວກໍພໍ​ສະ​ໜອງ​ໄດ້.”

​ທັງ​ນີ້ ອຳ​ນາດ​ການ​ປົກ​ຄອງ​ເຂດນະ​ຄອນ​ວຽງ​ຈັນ ກໍ​ໄດ້​ວາງ​ແຜນ​ທີ່​ຈະ​ຊຸກ​ຍູ້ການ​
ປູກເຂົ້ານາ​ແຊງ ໃນ​ປີ 2019 ໃຫ້​ໄດ້​ໃນ​ເນື້ອ​ທີ່ 15,900 ເຮັກ​ຕາປູກ​ພືດ​ຜັກ ໃນ​ເນື້ອ​ທີ່
7,138 ເຮັກ​ຕາ ແລະ​ປູກ​ພືດອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ​ໃຫ້​ໄດ້ ໃນ​ເນື້ອ​ທີ່ 1,625 ເຮັກ​ຕາ
ຫາກ​ແຕ່​ວ່າ ນະ​ຄອນ​ວຽງ​ຈັນກໍ​ຍັງ​ຕ້ອງ​ປະ​ເຊີນ​ກັບ​ບັນ​ຫາ​ພື້ນ​ທີ່​ກະ​ສິ​ກຳ​ຫຼຸດ​ລົງ
ຢ່າງ​ຕໍ່​ເນື່ອງ ໃນ​ໄລ​ຍະ 10 ປີ ມາ​ນີ້ ເນື່ອງ​ຈາກ​ການ​ຫັນ​ເອົາ​ທີ່​ດິນ​ໄປ​ນຳ​ໃຊ້​ໃນ​ພາກ
​ການ​ຜະ​ລິດ​ອື່ນໆ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ ເຊັ່ນ ເຂດ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ພິ​ເສດເຂດ​ເສດ​ຖະ​ກິດສະ​ເພາະ
ແລະ​ການ​ຂະ​ຫຍາຍ​ເຂດ​ຕົວ​ເມືອງ ຮອງ​ຮັບ​ຈຳ​ນວນ​ປະ​ຊາ​ກອນ ທີ່​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ​ນັບ​ມື້
ຈຶ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້ທີ່​ນາ​ຫຼຸດ​ຈາກ 72,160 ເຮັກ​ຕາ ໃນ​ປີ 2016 ເປັນ 71,990 ເຮັກ​ຕາ
ໃນ​ປີ 2017 ສ່ວນ​ໃນ​ປີ 2018 ກໍ​ດຳ​ນາ​ປີ ໄດ້ 52,373 ເຮັກ​ຕາ ເທົ່າ​ນັ້ນ ໃນ​ນີ້​ຖືກ
​ນ້ຳ​ຖ້ວມ 11,000 ກວ່າເຮັກ​ຕາ ຄິດ​ເປັນ​ຜົນ​ຜະ​ລິດ​ເຂົ້າ​ທີ່​ເສຍ​ຫາຍ 51,000 ກວ່າ​ໂຕນ.

ແຕ່​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ ເປົ້າ​ໝາຍ​ສຳ​ຄັນ​ໃນ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ການ​ຜະ​ລິດ​ດ້ານ​ກະ​ສິ​ກຳ
ໃນ​ນະ​ຄອນ​ວຽງ​ຈັນ ນັບ​ຈາກ​ປັດ​ຈະ​ບັນ​ນີ້ ໄປ​ເຖິງ​ປີ 2020 ກໍ​ຄື ການ​ກ້າວ​ໄປ​ສູ່​ການ​
ຜະ​ລິດ ທີ່​ທັນ​ສະ​ໄມ ດ້ວຍ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ເຄື່ອງ​ກົນ​ຈັກ ທີ່​ທັນ​ສະ​ໄ​ໝ​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ຜະ​ລິດ
ກະ​ສິ​ກຳ​ຢ່າງກວ້າງ​ແຂວງ ເພື່ອ​ເພີ້ມ​ປະ​ສິດ​ທິ​ພາບການ​ຜະ​ລິດ​ສູງຂຶ້ນ ກໍ​ຄື​ການ​ນຳ​ໃຊ້
​ເຄື່ອງ​ກົນ​ຈັກ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ ເພື່ອ​ຫຼຸດ​ຈຳ​ນວນກຳ​ລັງ​ແຮງ​ງານ​ໃນ​ພາກ​ກະ​ສິ​ກຳ ໃຫ້​ໄດ້​ປີລະ
10 ເປີ​ເຊັນ ຊຶ່ງ​ກໍ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ກຳ​ລັງ​ແຮງ​ງານ ໃນ​ພາກ​ກະ​ສິ​ກຳ ໃນ​ນະ​ຄອນ​ວຽງ​ຈັນ
ຫຼຸດ​ລົງ 40 - 50 ເປີ​ເຊັນ ຂອງ​ກຳ​ລັງ​ແຮງ​ງານ​ທັງ​ໝົດ ໃນ​ປັດ​ຈຸບັນ ພາຍ​ໃນ ປີ
2020 ອີກ​ດ້ວຍ.

ນອກ​ຈາກ​ນີ້ ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາງ ຍັງ​ໄດ້​ກຳ​ນົດ ໃຫ້ 10 ແຂວງ ເປັນ​ເຂດ​ຈຸດ​ສຸມ ໃນ​ການ​
ປູກເຂົ້າ​ຂອງ​ຊາດ ທີ່​ຮວມ​ເຖິງ​ນະ​ຄອນ​ວຽງ​ຈັນ​ດ້ວຍ ສ່ວນ​ອີກ 9 ແຂວງ ຄື ແຂວງ
ຄຳ​ມ່ວນ ສະ​ຫວັນ​ນະ​ເຂດ ສາ​ລະ​ວັນ​ ຈຳ​ປາ​ສັກ ບໍ​ລິ​ຄຳ​ໄຊ ​ວຽງ​ຈັນ ໄຊ​ຍະ​ບຸ​ລີ
ຫຼວງ​ນ້ຳ​ທາ ແລະ​ບໍ່​ແກ້ວ ຊຶ່ງ​ຄາດ​ວ່າ ຈະ​ມີ​ຜົນຜະ​ລິດ​ເ​ຂົ້າ​ຮວມ​ກັນ ຄິດ​ເປັນ 85
ເປີ​ເຊັນ ຂອງຜົນຜະ​ລິດ​ເ​ຂົ້າ ທັງ​ໝົດ​ໃນ​ລາວ ຫາກ​ແຕ່​ວ່າ ທັງ 10 ແຂວງ​ ດັ່ງ​ກ່າວ​ນີ້
ກໍ​ຕ້ອງ​ປະ​ເຊີນກັບໄພ​ນ້ຳ​ຖ້ວມ​ຢ່າງໜັກ ໃນ​ປີ 2018 ຜ່ານ​ມາ ເຮັດ​ໃຫ້​ສາ​ມາດ​ຜະ​ລິດ
​ເຂົ້າ​ໄດ້​ພຽງ​ແຕ່ 3 ລ້ານ 6 ແສນ​ໂຕນ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ແຜນ​ການ​ໄດ້​ວາງ​ເອົາ​ໄວ້​ເຖິງ 4 ລ້ານ
2 ແສນ​ໂຕນ ໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ.

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