ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ກ່າວຄຳປາໄສ​ ກ່ຽວກັບ ສະພາບການ ຂອງປະເທດຊາດ

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ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວຄຳປາໄສແຫ່ງຄວາມເປັນເອກ
ກະພາບແລະຄວາມກ້າວໜ້າ ໃນຄໍ່າຄືນວັນອັງຄານວານນີ້ ຢູ່ໃນລາຍງານຄັ້ງທຳອິດ
ຂອງທ່ານ ກ່ຽວກັບສະພາບການຂອງປະເທດຊາດຊ້ອງໜ້າກອງປະຊຸມຮ່ວມຂອງບັນ
ດາສະມາຊິກສະພາທັງຫຼາຍ. ຫົວໜ້ານັກຂ່າວຂອງວີໂອເອປະຈະທຳນຽບຂາວ Steve Herman ລາຍງານວ່າ ຢູ່ໃນຄຳປາໄສຂອງທ່ານນັ້ນ ທ່ານທຣຳໄດ້ສັນລະເສີນເສດຖະ
ກິດສະຫະລັດທີ່ຂະຫຍາຍຕົວອອກຢ່າງໃຫຍ່ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງເອົາງົບປະມານໃນຈຳນວນ
1 ພັນ 5 ຮ້ອຍຕື້ໂດລາ ສຳຫຼັບໂຄງລ່າງພື້ນຖານ ແລະສະເໜີວ່າ ໃຫ້ພວກຊາວໜຸ່ມ ທີ່
ໄດ້ຖືກນຳເຂົ້າມາຍັງສະຫະລັດແບບຜິດກົດໝາຍນັ້ນ ໃຫ້ໄດ້ຮັບໂອກາດ ໃນການໂອນ
ເປັນສັນຊາດໄດ້ ໃນເວລາ 12 ປີ ຊຶ່ງວັນນະສອນ ຈະນຳລາຍອຽດກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ມາ
ສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ປະທານາທິບໍດີ ທຣຳ ໄດ້ເວົ້າໄປຕາມຂໍ້ຄວາມທີ່ຂຽນໄວ້ ໂດຍໄດ້ກ່າວສັນສະເສີນ
ຜົນສຳເລັດຂອງລັດຖະບານຂອງທ່ານ ແລະກ່າວເຖິງທ່າທີທີ່ແຂງແກ່ນ ຕໍ່ໄພຂົ່ມຂູ່
ຈາກຕ່າງປະເທດ.
ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ກ່າວວ່າ “ຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ, ພວກເຮົາ
ປະເຊີນໜ້າ ກັບລັດທິຈອມປອມ, ພວກກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍ ແລະຄູ່ແຂ່ງຕ່າງໆ ເຊັ່ນ
ປະເທດຈີນ ແລະຣັດເຊຍ ທີ່ທ້າທາຍຕໍ່ຜົນປະໂຫຍດຂອງພວກເຮົາ ຕໍ່ເສດຖະກິດຂອງພວກເຮົາ ແລະຕໍ່ຄຸນຄ່າຂອງພວກເຮົາ. ໃນການປະເຊີນໜ້າກັບ
ສິ່ງຊົ່ວຮ້າຍທີ່ເປັນອັນຕະລາຍທັງຫຼາຍທັງປວງນີ້ ພວກເຮົາຮູ້ດີວ່າ ຄວາມອ່ອນແອ
ແມ່ນເປັນເສັ້ນທາງທີ່ແນ່ນອນທີ່ສຸດ ທີ່ນຳໄປສູ່ຄວາມບໍ່ລົງຮອຍກັນ ແລະຄວາມ
ບໍ່ກ້ຳເກິ່ງທາງອຳນາດ ແມ່ນເປັນຄວາມແນ່ນອນທີ່ສຸດທີ່ຈະນຳໄປສູ່ການປ້ອງກັນ
ຢ່າງແທ້ຈິງແລະຍິ່ງໃຫຽ່ຂອງພວກເຮົາ.”
ເກົາຫຼີເໜືອ ທີ່ພະຍາຍາມຈະສ້າງຫົວລູກສອນໄຟ ທີ່ສາມາດບັນຈຸລະເບີດນິວເຄລຍ
ສົ່ງມາເຖິງສະຫະລັດ ແລະພັນທະມິດທັງຫຼາຍ ແມ່ນໄດ້ຖືກແຍກອອກມາປະນາມ.
ທ່ານທຣຳ ກ່າວວ່າ “ມັນແມ່ນລະບອບການປົກຄອງທີ່ມີລັກສະນະຊົ່ວຮ້າຍ.”
ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ໄດ້ທຳການຂໍຮ້ອງ ເພື່ອສ້າງຄວາມປອງດອງຊາດທາງດ້ານ
ການເມືອງພາຍໃນ ເພື່ອພັດທະນາໂຄງລ່າງພື້ນຖານໃຫ້ກ້າວໜ້າທັນສະໄໝ ແລະ
ປະຕິຮູບນະໂຍບາຍຄົນເຂົ້າເມືອງ.
ປະທານາທິບໍດີ ທຣຳ ກ່າວວ່າ “ໃນຄ່ຳຄືນນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພວກເຮົາ
ທຸກຄົນ ຈົ່ງປະໄວ້ບ່ອນນຶ່ງຕ່າງຫາກ ຄວາມເຫັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນນັ້ນ ແລ້ວມາຊອກ
ຫາເອົາສິ່ງທີ່ພວກເຮົາເຫັນຄືກັນ ເພື່ອຮຽກຮ້ອງເອົາການທ້ອນໂຮມກັນຂອງພວກ
ເຮົາ ທີ່ມີຄວາມຈຳເປັນສຳລັບປະຊາຊົນ ແລະນີ້ ຄືກະແຈດອກສຳຄັນ.”
ໄດ້ມີຈຳນວນສະມາຊິກສະພາຝ່າຍຄ້ານຫຼາຍທ່ານ ປະທ້ວງບໍ່ເຂົ້າມາຮ່ວມຮັບຟັງ
ຄຳປາໄສຂອງປະທານາທິບໍດີຄັ້ງນີ້.
ບັນດາສະມາຊິກຂອງລັດຖະສະພາຄົນຜີວດຳ ຫຼື Congressional Black Caucus
ພາກັນສວມໃສ່ເສື້ອຜ້າທີ່ເປັນລາຍ ຂອງຊົນເຜົ່າອາຟຣິກາເພື່ອຮວມຕົວກັນ ຕໍ່ຕ້ານ
ຄຳເຫັນຂອງທ່ານທຣຳ ເມື່ອບໍ່ດົນນີ້ ທີ່ມີຕໍ່ພວກປະເທດຕ່າງໆໃນອາຟຣິກາ.
ໃນການໂຕ້ຕອບຢ່າງເປັນທາງການຈາກພັກເດໂທແຄຣັດ ຊື່ຂອງທ່ານ ທຣຳ ບໍ່ເຄີຍ
ໄດ້ຖືກເອີ່ຍເຖິງຈັກເທື່ອ ໂດຍນ້ອງຊາຍຂອງພໍ່ຕູ້ຂອງເພິ່ນ ຜູ້ນຶ່ງ ກໍແມ່ນຢູ່ບັນດາ
ປະທານາທິບໍດີທີ່ມີຊື່ສຽງທີ່ສຸດໃນສັດຕະວັດທີ 20.
ສະມາຊິກສະພາຕ່ຳ ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ທ່ານໂຈ ແຄັນເນີດີ ທີ 3 ກ່າວວ່າ
“ການກ່າວເຍາະເຍີ້ຍທັບຖົມ ອາດຈະໄດ້ເລື່ອງ ເຈັບປວດ. ມັນອາດຈະເຮັດເປັນ
ຮອຍດ່າງໄດ້ ແຕ່ວ່າ ມັນບໍ່ເຄີຍ ແມ່ນແຕ່ຄັ້ງດຽວ ໃນປະຫວັດສາດຂອງສະຫະລັດ
ທີ່ຈະສາມາດທຽບເທົ່າຄວາມແຮງກ້າແລະຂວັນໃຈຂອງຜູ້ຄົນທີ່ຮວມຕົວກັນເພື່ອ
ປົກປ້ອງຄຸນຄ່າຂອງອະນາຄົດພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້.”
ຢູ່ໃນປະເທດ ທີ່ມີແຕກແຍກຢ່າງເລີກເຊິ່ງ ກ່ຽວກັບປະທານາທິບໍດີຄົນທີ 45 ຂອງປະເທດ
ແມ່ນເບິ່ງຄືວ່າ ຄຳປາໄສຂອງເພິ່ນ ຈະບໍ່ໂນ້ມໜ່ຽວຫັນເຫແນວຄິດຂອງພວກລົງຄະແນນສຽງຫຼາຍເປີເຊັນພໍທໍ່ໃດ.
ສ່ວນ ທ່ານ ສະຕີບເວັນ ໄປເຟີ ຈາກສະຖາບັນບຣຸກຄິງ ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ
ພວກທີ່ຢູ່ຂ້າງທ່ານ ໄດ້ຍິນຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງຈາກຄຳປາໄສຂອງທ່ານ ທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າ
ມັກ ແຕ່ວ່າໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ຄວາມຄິດຂອງຂ້າພະເຈົ້ານັ້ນແມ່ນວ່າ ມັນກໍຈະລົງເອີຍ ໄປຕາມສຽງ ສາທາລະນະຊົນນັ້ນເອງ. ຂ້າພະເຈົ້າໝາຍຄວາມວ່າ ມັນຍາວ ຍາວກວ່າ
1 ຊົ່ວໂມງ 20 ນາທີ ແລະມັນບໍ່ໄດ້ມີໃຫ້ຄວາມຄິດຫຽັງ ທີ່ຈະນຳໄປສູ່ການກ້າວໄປ
ຂ້າງໜ້າ. ມັນເປັນແບບ ລາຍຊື່ຄວາມຄວາມຄິດເຫັນ ແຕ່ບໍ່ມີຄວາມເປັນແກ່ນສານຫຽັງ.”
ທ່ານສະຕີບ ເຮີມັນ ນັກຂ່າວວີໂອເອ ກ່າວວ່າ “ເຖິງແມ່ນວ່າ ປະທານາທິບໍດີຈະຮຽກ
ຮ້ອງໃຫ້ເຕົ້າໂຮມກັນ ແລະປະກາດໃນປີທຳອິດຂອງທ່ານ ວ່າເປັນປະທານາທິບໍດີ
ທີ່ມີຜົນສຳເລັດຍິ່ງໃຫຍ່ກໍຕາມ, ແຕ່ເມກໝອກພາຍຸຝົນ ກໍຍັງບົດບັງປົກຄຸມຢູ່ຂ້າງຢູ່ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ຄະນະກຳມະການສືບສວນພິເສດ ຍັງຈະສືບຕໍ່ ດຳເນີນສືບສວນ
ຢູ່ຕໍ່ໄປ ກ່ຽວກັບການຕິດຕໍ່ພົວພັນຂອງຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານທຣຳ ກັບ
ຣັດເຊຍ ໃນຂະນະທີ່ມີການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ປີ 2016 ທີ່ວ່າ ປະທານາທິບໍດີ
ນັ້ນເອງ ເປັນຜູ້ທີ່ຂັດຂວາງການຕຸລາການຫຼືບໍ່”
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ່ມຕື່ມເປັນພາສາອັງກິດ
ເຊີນຊົມ: ການກ່າວຄຳປາໄສຂອງປ. ທຣຳ ກ່ຽວກັບສະພາບການຂອງປະເທດຊາດ
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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