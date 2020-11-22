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ການມາຕັ້ງຖິ່ນຖານ ຢູ່ດິນແດນໃໝ່ ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຫວັງ ຂອງຍານາງເພັດ ພິມມະສອນ ພ້ອມຄອບຄົວ

ຍານາງເພັດ ພິມມະສອນ ທີ່ນະຄອນບອຍຊີ, ລັດໄອດາໂຮ

ໃນລາຍ​ການຊຸມຊົນລາວ ໃນທະວີບອາເມຣິກາ ຂອງວີ​ໂອ​ເອພາກພາສາລາວ ແລງວັນອາທິດມື້ນີ້ ຍານາງເພັດ ພິມມະສອນ ຈາກນະຄອນບອຍ-ຊີ (Boise), ເມືອງເອກຂອງລັດໄອດາໂຮ (Idaho) ຢູ່ພາກຕາເວັນຕົກຕອນ ເໜືອ ຂອງສະຫະລັດ ຈະມາລົມສູ່ຟັງ ກ່ຽວກັບຊີວິດປະຫວັດ ການມາຕັ້ງຖິ່ນ ຖານໃໝ່ ຂອງຍານາງ ແລະຄອບຄົວ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຊາວລາວ ໃນເມືອງດັ່ງກ່າວແລະເຂດອ້ອມແອ້ມ ຊຶ່ງບົວສະຫວັນ ຈະນໍາເອົາບົດສໍາພາດ ມາສະ​ເໜີ​ທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.

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ເຊີນຟັງເລື້ອງລາວການມາຕັ້ງຖິ່ນຖານໃໝ່ຢູ່ສະຫະລັດຂອງຍານາງເພັດ ແລະຄອບຄົວ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ
ຍານາງເພັດ ພ້ອມກັບຄອບຄົວຕອນຍັງນ້ອຍແລະຢູ່ໃນບ້ານໃໝ່, ຈັງຫວັດໜອງຄາຍ, ປະເທດໄທ
ຍານາງເພັດ ພ້ອມກັບຄອບຄົວຕອນຍັງນ້ອຍແລະຢູ່ໃນບ້ານໃໝ່, ຈັງຫວັດໜອງຄາຍ, ປະເທດໄທ

ຍານາງເພັດ ພິມມະສອນ ໄວ 40 ກວ່າປີ, ຜູ້ປະສານງານດ້ານການຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດຜະລິດຄອມພີວເຕີ ຍີ່ຫໍ້ ເຮັດພີ HP ພ້ອມກັບຈັກພິມ ແລະອຸປະກອນອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄອມພິວເຕີ ໄດ້ຍ້າຍເຂົ້າມາຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ນະຄອນ ບອຍຊີ (Boise), ເມືອງເອກ ຂອງລັດໄອດາໂຮ (Idaho) ຢູ່ພາກຕາເວັນຕົກ ຕອນເໜືອຂອງສະຫະລັດ ຕັ້ງແຕ່ຕອນອາຍຸໄດ້ປະມານ 7 ປີ. ທ່ານນາງເລົ່າ ເຖິງປະຫວັດທີ່ມາຂອງຄອບຄົວຂອງທ່ານນາງກ່ອນຈະໄດ້ມາຕັ້ງຖິ່ນຖານ ໃນະຫະລັດນັ້ນ ສູ່ຟັງວ່າ:

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ສຽງ 1 ຍານາງເພັດ-ຕອນມາຮອດອາເມຣິກາໃໝ່
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ໃນການຕັດສິນ ໃຈຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານນັ້ນ ຊາວອົບພະຍົບໂດຍລວມແລ້ວ ກໍຈະ ຕົກຢູ່ສະພາບທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ, ລະອິດລະອ້ຽວ ແລະທຸກການຕັດສິນໃຈ ລ້ວນແຕ່ມີ ຄວາມສຽ່ງສູງ, ຄອບຄົວຂອງຍານາງເພັດທີ່ພໍ່ແມ່ມີລູກ 4 ຄົນ ລວມທັງຍານາງ ນັ້ນ ກໍເຊັ່ນດຽວກັນ. ຍາງນາງເພັດເລົ່າເຖິງສະພາບເບື້ອງຕົ້ນຕອນໜີອອກຈາກ ບ້ານດອນສັງຄີ ໄປຢູ່ບ້ານໃໝ່ທີ່ຢູ່ຟາກນໍ້າຂອງກໍ້າປະເທດໄທຈົນຮອດການໄປຢູ່ ສູນອົບພະຍົບຊົ່ວຄາວໃນຟີລິບປິນກ່ອນມາສະຫະລັດນັ້ນສູ່ຟັງວ່າ:

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ສຽງ 2 ຍານາງເພັດ-ຢູ່ໃນສູນອົບພະຍົບໃນໄທ ແລະຟີລິບປິນ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ເກືອບວ່າທຸກຄົນທີ່ເປັນອົບພະຍົບໄປຕັ້ງຖິ່ນຖານໃໝ່ ເພື່ອສະແຫວງຫາໂອກາດ ສ້າງຖານະຄອບຄົວ ແລະອານາຄົດຈະຕ້ອງໄດ້ຜ່ານຜ່າອຸປະສັກນາງໆປະການ ນອກຈາກຂໍ້ຈໍາກັດໃນດ້ານພາສາ ແລະວັດທະນະທໍາແລ້ວ ກໍຍັງມີຂໍ້ຈໍາກັດທາງ ດ້ານການປະກອບອາຊີບ ຢູ່ໃນຫ້ອງການ ຫລືແບບນັກວິຊາການ ຢູ່ໃນປະເທດ ໃໝ່ນີ້ ດັ່ງຄອບຄົວຍານາງເພັດເອງ ທີ່ພໍ່ເຄີຍເປັນນາຍຄູແລະທ່ານຄູມາສະໄໝ ກ່ອນຈະໜີ ອອກຈາກບ້ານໄປນັ້ນ ຊຶ່ງຍານາງເລົ່າສູ່ຟັງວ່າ:

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ສຽງ 3 ຍານາງເພັດ-ອາຊີບຂອງພໍ່ຕອນມາຮອດອາເມຣິກາໃໝ່
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ
ຍານາງເພັດ ພ້ອມກັບພໍ່ ແລະນ້ອງໆຕອນມາຮອດສະຫະລັດໃໝ່ໆ ຢູ່ນະຄອນບອຍຊີ, ລັດໄອດາໂຮ
ຍານາງເພັດ ພ້ອມກັບພໍ່ ແລະນ້ອງໆຕອນມາຮອດສະຫະລັດໃໝ່ໆ ຢູ່ນະຄອນບອຍຊີ, ລັດໄອດາໂຮ

ຄ້າຍໆກັບຄົນລາວສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ໄປຢູ່ໃນລັດໄອດາໂຮນັ້ນ ແມ່ຂອງຍານາງ ໃນ ຕອນມາໃໝ່ໆ ກໍແມ່ນເຮັດວຽກ ຢູູ່ໂຮງງານຜະລິດມັນຝຣັ່ງກອບ Potatoes Chip ແຫ່ງນຶ່ງຈົນຮອດອາຍຸກະສຽນແລ້ວແມ່ຂອງຍານາງກໍເກັບຄ່າເຊົ່າເຮືອນ ທີ່ໄດ້ຊື້ໄວ້ໃນເມື່ອກ່ອນນັ້ນ ພາຍຫຼັງທີ່ພໍ່ຂອງຍານາງເສຍຊີວິດໄປໄດ້ຊາວກວ່າ ປີແລ້ວ ຍ້ອນໂຣກມະເຮັງ. ສ່ວນຍາຍາງເອງແລະນ້ອງໆອີກ 3 ຄົນກໍໄດ້ເຂົ້າ ໂຮງຮຽນຈົນຈົບຊັ້ນສູງ ຊຶ່ງຍານາງເພັດເອງ ກໍຮຽນຈົບປະລິນຍາຕີ ຝ່າຍບັນຊີ ແລະເປັນນັກບັນຊີ ທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ ຈາກສະຖາບັນຢັ້ງຢືນນັກບັນຊີທົ່ວໄປ ຂອງອາເມຣິກາ ຫລື CPA.

ຍານາງເພັດ, ແມ່ ແລະນ້ອງຊາຍ, ທ້າວຊະນະໄພ ໃນພິທີເຮັດກອງບວດຂອງນ້ອງຊາຍບວດ (ຊຸດຂາວ)
ຍານາງເພັດ, ແມ່ ແລະນ້ອງຊາຍ, ທ້າວຊະນະໄພ ໃນພິທີເຮັດກອງບວດຂອງນ້ອງຊາຍບວດ (ຊຸດຂາວ)

ລັດໄອດາໂຮເປັນລັດທີ່ມີຊື່ສຽງໃນດ້ານອຸດສາຫະກໍາທີ່ໃຊ້ເທັກໂນໂລຈີສູງແລະ ອຸດສະຫະກໍາປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນກະສິກໍາ. ລັດດັ່ງກ່າວມີຂໍ້ດີຫລາຍຢ່າງໂດຍ ສະເພາະແມ່ນຄ່າເຊົ່າສະຖານທີ່ຖືກ, ພາສີຕໍ່າ ແລະສໍານຽງເວົ້າຂອງຄົນອາເມ ຣິກັນໃນລັດດັ່ງກ່າວ ກໍຂ້ອນຂ້າງວ່າຟັງງ່າຍ ເມື່ອທຽບກັບຄົນ ໃນເຂດພາກໃຕ້ ຫລືອື່ນໆ ຈຶ່ງເໝາະແກ່ການເປັນຄົນຮັບໂທລະສັບ ເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດ ຕ່າງໆ ຊຶ່ງຍານາງເລົ່າເລື້ອງວຽກງານສູ່ຟັງວ່າ:

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ສຽງ 4 ຍານາງເພັດ-ອາຊີບວຽກງານໃນລັດໄອດາໂຮ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ເມື່ອມີຄົນໄປລົງທຶນຢູ່ໃນລັດດັ່ງກ່າວຫລາຍຈຶ່ງຫາຄົນມາເຮັດວຽກໃຫ້ຍາກ ແລະ ມີເງິນຄ່າແຮງງານສູງ ຊຶ່ງອີງຕາມຍານາງເພັດເວົ້າວ່າ ເງິນເດືອນຫລື ຄ່າແຮງ ງານພື້ນຖານແມ່ນ 18 ໂດລາ ຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ຊຶ່ງສູງຫລາຍ ເມື່ອທຽບໃສ່ລັດອື່ນໆ. ຄົນລາວສ່ວນໃຫຍ່ໃນລັດນັ້ນກໍແມ່ນເຮັດວຽກຢູ່ໃນໂຮງງານຜະລິດຊິ້ນສ່ວນຄອມ ພິວເຕີ ດັ່ງທີ່ຍານາງເພັດເລົ່າສູ່ຟັງວ່າ:

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ສຽງ 5 ຍານາງເພັດ-ອາຊີບວຽກງານຂອງຄົນລາວສ່ວນໃຫຍ່ໃນລັດໄອດາໂຮ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ
ຍານາງເພັດ (ແພບ່ຽງສີແດງຖືກະຕ່າ)ໃນພິທີເຮັດກອງບວດຂອງນ້ອງຊາຍບວດ (ຊຸດຂາວ) ແລະແມ່
ຍານາງເພັດ (ແພບ່ຽງສີແດງຖືກະຕ່າ)ໃນພິທີເຮັດກອງບວດຂອງນ້ອງຊາຍບວດ (ຊຸດຂາວ) ແລະແມ່

ສ່ວນຍານາງເພັດນັ້ນ ຫລັງຮຽນຈົບກໍເຮັດວຽກເປັນນັກບັນຊີໄດ້ໄລຍະນຶ່ງແລ້ວກໍ ອອກມາເປັນຜູ້ປະສານງານ ດ້ານການຂະຫຍາຍທຸລະກິດ ຂອງບໍລິສັດເຮັດພີ HP. ທັງນີ້ກໍຍ້ອນຍານາງຮູ້ສຶກວ່າວຽກນັ້ນແມ່ນຂັດກັບຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຕົນເອງ. ເພາະບາງຄັ້ງຍານາງກໍຮູ້ສຶກວ່າ ບໍລິສັດບັນຊີເອົາປຽບລູກຄ້າຫລາຍເກີນໄປໂດຍ ທີ່ເກັບເງິນຫລາຍບໍ່ສົມກັບໜ້າວຽກ ດັ່ງຍານາງເລົ່າສູ່ຟັງວ່າ:

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ສຽງ 6 ຍານາງເພັດ-ປ່ຽນວຽກມາເຮັດຢູ່ບໍລິສັດ HP
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ລັດໄອດາໂຮ ເປັນລັດທີ່ປະຊາຊົນສ່ວນໃຫຍ່ ເປັນຄົນຜິວຂາວອາໄສຢູ່ ສະນັ້ນ ບໍ່ຄ່ອຍມີອາຫານພື້ນເມືອງຂອງຊົນເຜົ່າກຸ່ມນ້ອຍທີ່ຫລາກຫລາຍເຊັ່ນຊາວອາເມ ຣິກັນເຊື້ອສາຍອາຟຣິກາ ແລະເຊື້ອຊາດເມັກຊິກໂກ ອາໄສຢູ່ຫລາຍ ດັ່ງຍານາງ ເພັດເລົ່າສູ່ຟັງວ່າ:

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ສຽງ 7 ຍານາງເພັດ-ລັດໄອດາໂຮບໍ່ມີຄົນຊົນເຜົ່າສ່ວນນ້ອຍຫລາຍ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ເຊັ່ນດຽວກັນ ເນື່ອງຈາກລັດດັ່ງກ່າວ ບໍ່ຄ່ອຍມີອາຫານການກິນທີ່ຄົນເອເຊຍມັກ ກິນນັ້ນ ຄົນເຊື້ອສາຍລາວຢູ່ໃນລັດດັ່ງກ່າວກໍບໍ່ມີຫລາຍເມື່ອທຽບໃສ່ກັບລັດອື່ນໆ ຊຶ່ງທ່ານນາງເລົ່າສູ່ຟັງດັ່ງນີ້.

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ສຽງ 8 ຍານາງເພັດ-ໃນລັດໄອດາໂຮບໍ່ມີຄົນລາວອາໄສຢູ່ໃນລັດໄອດາໂຮຫລາຍ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ເມື່ອທຽບກັບລັດຄາລິຟໍເນຍທີ່ເປັນລັດໃຫຍ່ແລະມີຄົນມາຈາກຫລາຍປະເທດ, ຫລາຍຊົນຊາດ ແລະຊົນເຜົ່າອາໄສຢູ່ນັ້ນລັດໄອດາໂຮ ກໍມີທັງຂໍ້ດີ ແລະຂໍ້ເສຍ ດັ່ງຍານາງ ເພັດຊີ້ແຈງໃຫ້ຟັງດັ່ງນີ້:

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ສຽງ 9 ຍານາງເພັດ-ຄ່າຄອງຊີບໃນລັດໄອດາໂຮ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ


ງານບຸນສົງການ ປີ 2020 ຢູ່ວັດໄອດາໂຮໂພໄຊຍະຣາມ
ງານບຸນສົງການ ປີ 2020 ຢູ່ວັດໄອດາໂຮໂພໄຊຍະຣາມ

ສິ່ງທີ່ໂດດເດັ່ນສໍາລັບຄົນລາວຢູ່ໃນລັດໄອດາໂຮນັ້ນ ກໍມີການສ້າງຫໍພິພິດທະພັນ ຊຶ່ງຍານາງເພັດ ກໍນອນຢູ່ໃນຄະນະກໍາມະການ ສ້າງຕັ້ງຫໍພິພິດທະພັນທີ່ນໍາພາ ໂດຍ ດຣ. ປາຣິນາ ແລະຄາດວ່າ ຈະສໍາເລັດລົງ ໃນປີ 2022. ນອກຈາກນັ້ນ ກໍມີວັດລາວຢູ່ແຫ່ງນຶ່ງ ໃນເມືອງບອຍຊີ ແຕ່ກໍມີການຈໍາກັດໃນດ້ານການສ້າງສາ ອາຄານຕ່າງໆ ໃນທາງພຸດທະສາສະໜາເຊັ່ນສິມ ຊຶ່ງຍານາງເພັດຊຶ່ງເຄີຍເປັນຜູ້ ນຶ່ງ ໃນຄະນະກໍາມະການວັດລາວ ຢູ່ນະຄອນບອຍຊີ.

ນາງສັງຂານສົງພະໃນງານບຸນສົງການ ປີ 2020 ຢູ່ວັດໄອດາໂຮໂພໄຊຍະຣາມ
ນາງສັງຂານສົງພະໃນງານບຸນສົງການ ປີ 2020 ຢູ່ວັດໄອດາໂຮໂພໄຊຍະຣາມ

ລັດໄອດາໂຮ ເປັນລັດທີ່ຕັ້ງຕິດກັບການາດາຢູ່ທາງທິດເໜືອ ແລະຕັ້ງ ຢູ່ຮ່ອມພູ ໃຫຍ່ສອງໜ່ວຍ ແລະມີພູ Yellow Stone ກວາມເອົາຊາຍແດນ ຂອງໄອດາ ໂຮກັບລັດໄວໂອມິງ ແລະ ມົງທານາ. ສະນັ້ນຈຶ່ງມີແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວທໍາມະຊາດ ສໍາລັບພວກທີ່ໃຊ້ຊີວິດຢູ່ກັບທໍາມະຊາດຂອງພູຜາປ່າດົງທີ່ງົດງາມ. ມັນເປັນທີ່ດຶງ ດູດເອົາພວກດາລາສະແດງຮູບເງົາ ແລະມະຫາເສດຖີ ຫລືຄົນທີ່ມີຊື່ສຽງໂດ່ງດັງ ຫລາຍຄົນ ເຊັ່ນພວກຕະກຸນ Kennedy ກໍແມ່ນມັກໄປພັກຜ່ອນ ຢູ່ລັດນັ້ນ ດັ່ງ ຍານາງເພັດເຫລົ່າສູ່ຟັງວ່າ:

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ສຽງ 10 ຍານາງເພັດ-ແຫລ່ງທ່ອງທ໋ຽວໃນລັດໄອດາໂຮ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ພ້ອມກັນນັ້ນ ເນື່ອງຈາກລັດດັ່ງກ່ານີ້ ມີອາກາດແບບພິເສດຄືກາງເວັນອຸ່ນ ແລະ ກາງຄືນເຢັນຫລາຍ ແລະມີດິນເປັນພູໄຟເກົ່ານັ້ນແມ່ນເໝາະສົມແກ່ການປູກພືດ ບາງຊະນິດເປັນສິນຄ້າ ໂດຍສະເພາະແມ່ນມັນຝຣັ່ງ ທີ່ມີຫລາຍໆຊະນິດແລະມີ ຊື່ສຽງ ຈົນມີຫໍພິພິດທະພັນທີ່ເລົ່າເຖິງປະຫວັດຂອງການປູກພືດດັ່ງກ່າວໃຫ້ເປັນ ສິນຄ້າ ຕັ້ງແຕ່ ຊຸມປີ 1870 ພຸ້ນ ແລະກໍມີໂຮງງານຜະລິດມັນຝຣັ່ງກອບ ຫລື Potatoes Chip ທີ່ສົ່ງໄປຂາຍທົ່ວໂລກ. ນອກຈາກນັ້ນ ກໍມີຫົວຜັກບົ່ວໃຫຍ່ ສີເຫລືອງ ທີ່ມີຫົວກົມກ້ຽງງາມດີ ແລະສົ່ງອອກໄປຂາຍໃຫ້ ແກ່ການາດາ ປີລະ ຫລາຍລ້ານໂດລາ.

ທີ່ທ່ານຫາກໍໄດ້ຮັບຟັງຜ່ານໄປນັ້ນ ແມ່ນ​ລາຍ​ການຊຸມຊົນລາວ ໃນ ນະຄອນ ບອຍຊີລັດໂອດາໂຮ. ທ່ານຜູ້ຟັງທັງຫລາຍລາຍການຊຸມຊົນລາວຂອງພວກເຮົາຈະກັບມາພົບກັບທ່ານອີກ ໃນວັນອາທິດໜ້າເວລາດຽວກັນນີ້.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ໂຫລດຄວາມເຫັນ ຕື່ມອີກ

ລາຍງານບລອກສົດ! ຜົນການເລືອກຕັ້ງ ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ 2020

ລາຍງານບລອກສົດ! ການເລືອກຕັ້ງ ໃນ ສະຫະລັດ ປີ 2020

ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີິສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ຊຶ່ງເປັນບຸກຄົນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີໃນວົງການເມືອງຂອງນະຄອນ ຫຼວງວໍຊິງຕັນ ເກືອບເຄິ່ງສັດຕະວັດແລ້ວນັ້ນ ຄາດຄະເນກັນວ່າ ຈະເປັນຜູ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີຂອງສະຫະລັດ ແລະຈະໄດ້ສາບານຕົວເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງໃນວັນທີ 20 ມັງກອນຈະມາ ເປັນປະທານາທິບໍດີທີ່ມີອາຍຸແກ່ທີ່ສຸດ ໃນປະຫວັດສາດ. ທ່ານໄບເດັນ ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ທີ່ໄດ້ເປັນສະມາຊິກສະພາສູງມາ 36 ປີ ແລະ 8 ປີ ເປັນຮອງປະທານາທິບໍດີ ໃນສະໄໝປະທານາທິບໍດີບາຣັກໂອບາມາ ແມ່ນຄາດກັນໂດຍອົງການຂ່າວຕ່າງໆ ໄດ້ເອົາຊະນະປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ທີ່ລົງສະໝັກແຂ່ງຂັນເອົາຕຳແໜ່ງຕື່ມອີກ ໃນການໂຄສະນາຫາສຽງທີ່ຂົມຂື່ນ ແລະຫຼັງຈາກໄດ້ມີການນັບບັດຄະແນນສຽງຫຼັງຈາກການເລືອກຕັ້ງມາໄດ້ຫຼາຍມື້ແລ້ວ. ຄະແນນສຽງແມ່ນຍັງຈະໄດ້ຮັບການຢືນຢັນຢ່າງເປັນທາງການ ແລະພວມໄດ້ຮັບການທ້າທາຍຢູ່ໃນສານ ແຕ່ກໍຄາດກັນວ່າ ຈະຜ່ານຜ່າໄປໄດ້. ທ່ານໄບເດັນ ໄດ້ຊະນະຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີ ໂດຍໄດ້ຮັບຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ ຢ່າງໜ້ອຍ 270 ຄະແນນ ຂອງຈຳນວນທັງໝົດ 538 ຄະແນນ. ການໄດ້ຮັບໄຊຊະຂອງທ່ານໄບເດັນ ເຮັດໃຫ້ທ່ານທຣຳເປັນປະທານາທິບໍດີຄົນທີ 3 ໃນຮອບສີ່ທົດສະວັດ ທີ່ບໍ່ສາມາດໄດ້ຮັບເລືອກ ໃຫ້ເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງຕື່ມອີກ ຫຼັງຈາກໄດ້ຂຶ້ນເປັນປະທານາທິບໍດີ 4 ປີແລ້ວ.

00:30 8.11.2020

ລາຍງານຂ່າວຫຼ້າສຸດ ໃນເຊົ້າວັນເສົາມື້ນີ້ແຈ້ງວ່າ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ແລະທ່ານນາງຄາມາມາ ແຮຣິສ ຜູ້ສະໝັກເປັນປະທານາທິບໍດີ ຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ໄດ້ຮັບຄະແນນ 273 ຄະແນນສຽງຂອງຜູ້ຕາງໜ້າລັດແລ້ວ ເຊີນເບິ່ງແຜນທີ່ການເລືອກຕັ້ງໃນສະຫະລັດຂອງເຮົາຕື່ມ!

23:51 7.11.2020

ມາຮອດເຊົ້າວັນເສົາມື້ນີ້ ຕາມເວລາໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງສະຫະລັດ ຄະແນນສຽງກໍຍັງບໍ່ມີການປ່ຽນແປງ ຈາກທີ່ພວກເຮົາໄດ້ລາຍງານໄປແລ້ວ ຄື ທ່ານໄບເດັນໄດ້ຮັບ 253 ຄະແນນ ແລະປະທານາທິບໍດີທຣຳ ໄດ້ຮັບ 214 ຄະແນນ. ທ່ານໄບເດັນຕອ້ງການອີກພຽງ 17 ຄະແນນ ຈາກຜູ້ແທນລັດ ກໍຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ. ສ່ວນທ່ານທຣໍາ ແມ່ນຕ້ອງການອີກ 56 ຄະແນນຈຶ່ງຈະຮອດ 270 ຄະແນນເພື່ອຈະເຂົ້າກຳຕຳແໜ່ງຕື່ມອີກ 4 ປີ. ເວລານີ້ຫຼາຍລັດຍັງສືບຕໍ່ນັບຄະແນນກັນຢູ່ ແລະລັດຈໍເຈຍ ໄດ້ປະກາດໃນວັນສຸກມື້ວານນີ້ວ່າ ຕົນຈະນັບຄະແນນ ຄືນໃໝ່ທັງໝົດ ຍ້ອນວ່າ ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ຜູ້ສະໝັກຂອງພັກຣີພັບບລີກັນ ແລະຜູ້ທ້າຊິງ ຫຼືຄູ່ແຂ່ງຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ມີຄະແນນໃກ້ຄຽງກັນຫຼາຍ.

18:52 7.11.2020

ໃນຕອນຄ່ຳຂອງວັນພະຫັດວານນີ້ ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວອ້າງ ໂດຍບໍ່ມີຫຼັກຖານວ່າ ທ່ານໄດ້ຖືກສໍ້ໂກງ ໃຫ້ອອກຈາກຕໍາແໜ່ງ ໃນສະໄໝທີສອງ. ທ່ານກ່າວວ່າ “ຖ້າທ່ານນັບບັດຄະແນນສຽງທີ່ປ່ອນແບບຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ຂ້າພະເຈົ້າຈະໄດ້ຊະນະຢ່າງງ່າຍໆ.” ທ່ານກ່າວຕໍ່ໄປອີກວ່າ "ຖ້າທ່ານນັບບັດຄະແນນສຽງທີ່ຜິດກົດໝາຍ, ພວກເຂົາສາມາດພະຍາຍາມລັກເອົາການເລືອກຕັ້ງໄປ ຈາກພວກເຮົາໄດ້." ທ່ານທຣໍາ ໄດ້ໃຊ້ເວລາ 16 ນາທີ ຢືນກ່າວຄໍາປາໄສ ຢູ່ຫ້ອງປະຊຸມຖະແຫລງຂ່າວ ໃນທຳນຽບຂາວ ໂດຍກ່າວວ່າ ຄະແນນນຳໜ້າຂອງທ່ານທີ່ມີຢູ່ໃນລັດຕ່າງໆກຳລັງຖືກ "ລັກເອົາອອກໄປຢ່າງລັບໆ ເທື່ອລະເລັກລະນ້ອຍ" ໃນຂະນະທີ່ມີການນັບຄະແນນສຽງຍັງສືບຕໍ່ດໍາເນີນໄປຢູ່ນັ້ນ. ມາຮອດວັນສຸກ ຄະແນນສຽງກໍຍັງບໍ່ມີການປ່ຽນແປງ ຈາກທີ່ພວກເຮົາໄດ້ລາຍໄປແລ້ວ ຄື ທ່ານໄບເດັນໄດ້ຮັບ 253 ຄະແນນ ແລະປະທານາທິບໍດີທຣຳ ໄດ້ຮັບ 214. ຂະນະນີ້ ທ່ານໄບເດັນຕອ້ງການອີກພຽງ 17 ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ ກໍຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ. ສ່ວນທ່ານທຣໍາແມ່ນຕ້ອງການອີກ 56 ຄະແນນ ຈຶ່ງຈະໄດ້ຮອດ 270 ເພື່ອຈະຮັກສາຕໍາແໜ່ງໄວ້ ໃນອີກ 4 ປີຕໍ່ໜ້າ.

19:29 6.11.2020

ໃນຕອນບ່າຍວັນພະຫັດມື້ນີ້ ຕາມເວລາໃນເຂດພາກຕາເວັນອອກຂອງສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ປາກົດຕົວເປັນເວລາສັ້ນໆ ທີ່ນະຄອນວິລມິງຕັນ ໃນລັດເດລາແວ ໂດຍກ່າວວ່າ "ບັດທຸກໆບັດຈະຕ້ອງໄດ້ຖືກນັບ." ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ "ມັນແມ່ນກ່ຽວກັບວ່າ ປະຊາຊົນໃນປະເທດນີ້ ໄດ້ສະແດງອອກເຖິງການຕັດສິນໃຈຂອງພວກເຂົາເຈົ້າແບບໃດ ແລະມັນເປັນຄວາມປະສົງຂອງຜູ້ມີສິດປ່ອນບັດ ບໍ່ມີໃຜ ແລະບໍ່ມີສິ່ງໃດທັງໝົດ ທີ່ໄດ້ເລືອກເອົາປະທານາທິບໍດີຂອງສະຫະລັດ."

06:13 6.11.2020

ໃນເວລາ 12 ໂມງເຄິ່ງຂອງວັນພະຫັດ, ທີ 5 ພະຈິກ (ຕາມເວລາວໍຊິງຕັນ) ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ຄູ່ແຂ່ງຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ຍັງມີຄະແນນເທົ່າເດີມ ຕາມທີ່ພວກເຮົາໄດ້ລາຍໄປແລ້ວ ຄື 253 ແຕ່ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຮັບຕື່ມອີກນຶ່ງຄະແນນ ເພີ້ມຂຶ້ນເປັນ 214. ຂະນະນີ້ ທ່ານໄບເດັນຕອ້ງການອີກພຽງ 17 ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ ກໍຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ. ສ່ວນທ່ານທຣໍາແມ່ນຕ້ອງການອີກ 56 ຄະແນນ ຈຶ່ງຈະໄດ້ຮອດ 270 ເພື່ອຈະຮັກສາຕໍາ ແໜ່ງຂອງທ່ານໄວ້ອີກ 4 ປີຕໍ່ໜ້າ. ຍັງເຫຼືອອີກຢູ່ 6 ລັດທີ່ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດການນັບຄະແນນເທື່ອບັດເລືອກຕັ້ງທີ່ສົ່ງທາງໄປສະນີ ປະກອບດ້ວຍລັດເພັນຊິລເວເນຍ, ຄາໂຣໄລນາເໜືອ, ຈໍເຈຍ, ເນວາດາ, ອາຣິໂຊນາ ແລະອາລາສກາ. ທ່ານໄບເດັນຊຶ່ງຄາດໄດ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງແບບມີຄະແນນສູສີກັນກັບທ່ານທຣໍາ ໃນລັດວິສຄັນຊິນ ແລະຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານທຣໍາ ຢາກໃຫ້ມີການນັບຄະແນນຄືນໃໝ່. ສ່ວນຜົນການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນສຸດທ້າຍນັ້ນ ກໍອາດຈະໃຊ້ເວລາອີກຫລາຍວັນຈຶ່ງຮູ້ໄດ້. ລາຍງານຂ່າວແຈ້ງວ່າ ມາຮອດວັນພະຫັດມື້ນີ້ ທ່ານໄບເດັນແມ່ນນຳໜ້າ ໃນຄະແນນສຽງຂອງປະຊາຊົນ ຄືໄດ້ 71 ລ້ານ 6 ແສນຄົນ ປຽບທຽບໃສ່ທ່ານທຣຳ ທີ່ໄດ້ຮັບ​ແຕ່ 68​ ລ້ານ 1 ແສນຄົນ ອີງຕາມອົງການຄົ້ນຄວ້າເອດີສັນແລະອົງການຂ່າວເອພີ.

00:38 6.11.2020

ມາຮອດ 7:00 ຕອນເຊົ້າຂອງວັນພະຫັດ, ທີ 5 ພະຈິກ (ຕາມເວລາວໍຊິງຕັນ) ທັງທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ແລະປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ຍັງມີຄະແນນເທົ່າເດີມ ຕາມທີ່ພວກເຮົາໄດ້ລາຍໄປແລ້ວ ຄື 253 ຕໍ່ 213 ຄະແນນ. ຂະນະນີ້ທ່ານໄບເດັນຕອ້ງການອີກພຽງ 17 ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ ກໍຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ. ສ່ວນທ່ານທຣໍາແມ່ນຕ້ອງການອີກ 57 ຄະແນນ ຈຶ່ງຈະໄດ້ຮອດ 270 ເພື່ອຈະຮັກສາຕໍາ ແໜ່ງຂອງທ່ານໄວ້ອີກ 4 ປີຕໍ່ໜ້າ. ຍັງເຫຼືອອີກຢູ່ 6 ລັດທີ່ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດການນັບຄະແນນເທື່ອບັດເລືອກຕັ້ງທີ່ສົ່ງທາງໄປສະນີ ປະກອບດ້ວຍລັດເພັນຊິລເວເນຍ, ຄາໂຣໄລນາເໜືອ, ຈໍເຈຍ, ເນວາດາ, ອາຣິໂຊນາ ແລະອາລາສກາ. ທ່ານໄບເດັນໄດ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງແບບມີຄະແນນສູສີກັນກັບທ່ານທຣໍາ ໃນລັດວິສຄັນຊິນ ແລະຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານທຣໍາ ຢາກໃຫ້ມີການນັບຄະແນນຄືນໃໝ່. ສ່ວນຜົນການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນສຸດທ້າຍນັ້ນ ກໍອາດຈະໃຊ້ເວລາອີກຫລາຍວັນຈຶ່ງຮູ້ໄດ້ ແຕ່ພວກທ່ານກໍສາມາດຕິດຕາມເບິ່ງໜ້າເວັບໄຊຂອງພວກເຮົາ ກ່ຽວກັບຄະແນນຫລ້າສຸດ.

19:20 5.11.2020

ມາຮອດ 9:00 ຕອນຄໍ່າຂອງວັນພຸດ, ທີ 4 ພະຈິກ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນໄດ້ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດຕື່ມອີກສອງລັດ ຄືມິຊິແກນ ແລະວິສຄັນຊິນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ທ່ານນໍາໜ້າ ທ່ານທຣໍາ ໂດຍມີ 253 ຕໍ່ 213 ຄະແນນ. ຂະນະນີ້ທ່ານໄບເດັນຕອ້ງການອີກພຽງ 17 ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ ກໍຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ. ສ່ວນທ່ານທຣໍາແມ່ນຕ້ອງການອີກ 57 ຄະແນນຈຶ່ງຈະໄດ້ຮອດ 270 ເພື່ອຈະຮັກສາຕໍາ ແໜ່ງຂອງທ່ານໄວ້ອີກ 4 ປີຕໍ່ໜ້າ. ຍັງເຫຼືອອີກຢູ່ 6 ລັດທີ່ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດການນັບຄະແນນເທື່ອບັດເລືອກຕັ້ງທີ່ສົ່ງທາງໄປສະນີ ປະກອບດ້ວຍລັດເພັນຊິລເວເນຍ, ຄາໂຣໄລນາເໜືອ, ຈໍເຈຍ, ເນວາດາ, ອາຣິໂຊນາ ແລະອາລາສກາ. ທ່ານໄບເດັນໄດ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງແບບມີຄະແນນສູສີກັນກັບທ່ານທຣໍາ ໃນລັດວິສຄັນຊິນ ແລະຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານທຣໍາ ຢາກໃຫ້ມີການນັບຄະແນນຄືນໃໝ່. ສ່ວນຜົນການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນສຸດທ້າຍນັ້ນ ກໍອາດຈະໃຊ້ເວລາອີກຫລາຍວັນຈຶ່ງຮູ້ໄດ້!

ທ. ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຮັບຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ 253 ຄະແນນ ແລະ ປ. ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຮັບ 213 ຄະແນນ
ທ. ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຮັບຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ 253 ຄະແນນ ແລະ ປ. ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຮັບ 213 ຄະແນນ

08:42 5.11.2020
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຊະນະໃນ 3 ລັດ ເທັກຊັສ ມອນຕານາ ແລະ ໄອໂອວາ
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຊະນະໃນ 3 ລັດ ເທັກຊັສ ມອນຕານາ ແລະ ໄອໂອວາ
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຊະນະ ລັດ ຟລໍຣິດາ
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຊະນະ ລັດ ຟລໍຣິດາ
ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຊະນະ ລັດ ມິນເນໂຊຕາ
ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຊະນະ ລັດ ມິນເນໂຊຕາ

ມາເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນ ຂອງທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ແລະທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ສູສີກັນ 213 ຕໍ່ 220 ໃນຂະນະນີ້ ຍັງເຫຼືອອີກຢູ່ 9 ລັດທີ່ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດການນັບຄະແນນສຽງເທື່ອ ປະກອບດ້ວຍລັດ ເມນ ເພັນຊີລເວເນຍ ຄາໂຣໄລນາເໜືອ ຈໍເຈຍ ມິຊິແກນ ວິສຄັນຊິນ ເນວາດາ ອາຣິໂຊນາ ແລະອາລາສກາ ຄາດກັນວ່າ ຜົນການນັບບັດເລືອກຕັ້ງ ທີ່ສົ່ງເຂົ້າໄປທາງໄປສະນີ ຈະເລີ້ມຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າ ວັນທີ 4 ພະຈິກນີ້ ຢູ່ໃນສະຫະລັດ ແລະຈະໃຊ້ເວລາຫຼາຍສົມຄວນ ບໍ່ຮູ້ວ່າ ຈະແລ້ວເສັດໃນມື້ນີ້ຫຼືບໍ່!

16:01 4.11.2020

ລາຍງານກ່ຽວກັບການນັບຄະແນນສຽງໃນເບື້ອງຕົ້ນຈາກລັດຕ່າງໆທາງພາກຕາເວັນອອກ ທີ່ໄດ້ປິດໜ່ວຍເລືອກຕັ້ງ

ມື້ນີ້ ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣໍາທີ່ສັງກັດພັກຣີພັບບລິກັນ ແລະຄູ່ແຂ່ງຂອງ ທ່ານກໍຄື ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນໄດ້ຮັບໄຊຊະນະໃນຫລາຍລັດ ແລ້ວ ຂະນະທີ່ຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງກໍາລັງອອກມາເລື້ອຍໆຢູ່ ແລະຊາວອາເມຣິ ກັນຕັດສິນໃຈວ່າໃຜຈະບໍລິຫານປະເທດຈາກທໍານຽບຂາວໃນນຶ່ງສະໄໝກໍຄື 4 ປີຕໍ່ໜ້າ ຊຶ່ງເລີ້ມຈາກເດືອນມັງກອນຈະມາເຖິງນີ້.

ໜ່ວຍເລືອກຕັ້ງຂອງບັນດາລັດຢູ່ໃນເຂດແຄມຝັ່ງທະເລທາງຕາເວັນອອກ ແລະ ຫລາຍໆລັດໃນເຂດພາກໃຕ້ ແລະພາກຕາເວັນຕົກຕອນກາງ ຂອງປະເທດ ໄດ້ປິດລົງ ແລະກໍໄດ້ເລີ້ມນັບຄະແນນສຽງແລ້ວ. ສ່ວນບັນດາລັດໃນພາກຕາເວັນ ຕົກຂອງປະເທດກໍກໍາລັງປິດໜ່ວຍປ່ອນບັດລົງ ແລະກໍຈະເລີ້ມນັບບັດເລືອກຕັ້ງ ໃນໄວໆນີ້.

ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ ຄວນເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມການນັບຄະແນນສຽງໃນລັດທີ່ຕັ້ງແຄມມະຫາສະໝຸດແອດແລນຕິກ ຄືລັດຟລໍຣິດາ ແລະ ຄາໂລໄຣນາເໜືອ- ເຊິ່ງທັງສອງລັດນີ້ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານທຣໍາ ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະໃນປີ 2016 ແລະບ່ອນທີ່ການຢັ່ງຫາງສຽງທ້າຍປີນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າທ່ານທຣໍາ ແລະທ່ານໄບເດັນມີ ຄະແນນສູສີກັນ. ລັດເພັນໂຊວາເນຍ ທີ່ເປັນລັດຍາດແຍ່ງກັນ ກໍ່ແມ່ນຈຸດສຸມຂອງຄວາມສົນໃຈອີກແຫ່ງນຶ່ງ ແຕ່ອາດຈະບໍ່ລາຍງານຜົນເລືອກຕັ້ງທີ່ສົມບູນເປັນເວລາຫຼາຍມື້. ນັກວິເຄາະກ່າວວ່າທັງສາມລັດແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນ ສຳລັບທ່ານທຣໍາ ຖ້າເພິ່ນຕ້ອງການດຳລົງຕຳແໜ່ງ ເປັນສະໄໝທີສອງແລະຫລີກລ້ຽງການເປັນປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ຄົນທີສາມໃນສີ່ທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາທີ່ຈະເສຍໄຊຢູ່ໃນການເລືອກຕັ້ງຄືນ.

ສຳລັບທ່ານໄບເດັນແລ້ວ ການໄດ້ໄຊຊະນະໃນລັດໃດກໍ່ຕາມໃນ 3 ລັດນັ້ນແມ່ນຈະເພີ່ມໂອກາດໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີໃນການພະຍາຍາມຄັ້ງທີສາມຂອງທ່ານ. ທ່ານໄດ້ສູນເສຍການແຂ່ງຂັນເປັນຜູ້ຕາງໜ້າພັກເດໂມແຄຣັດ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ໃນປີ 1988 ແລະ 2008 ມາແລ້ວ.

ໃນການເລືອກເອົາຜູ້ນໍາປະເທດນັ້ນສະຫະລັດແມ່ນໃຊ້ລະບົບປະຊາທິປະໄຕແບບທາງອ້ອມ ຊຶ່ງບໍ່ໄດ້ເອົາຕາມຄະແນນນິຍົມຂອງປະຊາຊົນທັງຊາດ. ຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງແມ່ນຖືກຕັດສິນໂດຍການເລືອກຕັ້ງຢູ່ໃນແຕ່ລະລັດໃນທົ່ວປະເທດ ທີ່ມີ 50 ລັດ ແລະນະຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນ. ເພື່ອຈະໃຫ້ໄດ້ໄຊຊະນະ ໃນການເລືອກຕັ້ງ, ຜູ້ສະໝັກປະທານາທິບໍດີຕ້ອງໄດ້ຮັບ 270 ຄະແນນສຽງ ຈາກຜູ້ແທນໃນລັດ ທີ່ມີສະມາຊິກທັງໝົດ 538 ຄົນ ກໍຄື 538 ສຽງນັ້ນ.

ການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດຈັດຂຶ້ນໃນທຸກໆ 4 ປີໃນວັນອັງຄານທໍາອິດຂອງເດືອນພະຈິກ ຊຶ່ງປີນີ້ກໍກົງກັບວັນທີ 3 ກໍຄືມື້ນີ້ເອງ. ຕາມປົກກະຕິແລ້ວປະຊາຊົນອາເມຣິກັນພາກັນໄປປ່ອນບັດດ້ວຍຕົວເອງຢູ່ສະຖານທີ່ບ່ອນບັດຕ່າງໆ. ແຕ່ວ່າໃນປີນີ້ຍ້ອນການລະບາດຂອງໄວຣຣັສໂຄໂຣນາຫລາຍໆ ລັດແມ່ນຈັດໃຫ້ມີການປ່ອນບັດກ່ອນການເລືອກຕັ້ງ ຊຶ່ງຜູ້ມີສິດປ່ອນບັດ ເລືອກຕັ້ງ ສາມາດສົ່ງບັດລົງຄະແນນສຽງຂອງຕົນໄປທາງໄປສະນີ ຫລືໄປປ່ອນບັດດ້ວຍ ຕົວເອງກ່ອນວັນເລືອກຕັ້ງຕາມສະຖານທີ່ທີ່ຈັດໄວ້ໃຫ້ໃນເມືອງ ແລະເຂດເລືອກ ຕັ້ງຕ່າງໆ ອີງຕາມກົດລະບຽບຂອງແຕ່ລະລັດ.

10:47 4.11.2020
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