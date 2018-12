ການຊື້ຂາຍເຄື່ອງເລ ໃນຍາມພັກ ເທື່ອນີ້ ແມ່ນດີທີ່ສຸດ ໃນຮອບຫົກປີ

ຍອດ​ຂາຍ​ຍ່ອຍ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ສຳ​ລັບ​ລະ​ດູ​ວັນ​ພັກ​ປີ 2018 ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ​ຫຼາຍກວ່າ 5 ເປີ

​ເຊັນ ໂດຍ​ມີ​ມູນ​ຄ່າ​ຮວມ 850 ພັນ​ລ້ານ​ໂດ​ລາ.

ບໍ​ລິ​ສັດ Mastercard SpendingPulse ໄດ້​ລາຍ​ງານ ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການຕິດ​ຕາມ​ເບິ່ງ​ການ

​ຊື້​ຂາຍ​ຍ່ອຍ ລະ​ຫວ່າງວັນ​ທີ 1 ເດືອນ​ພະ​ຈິກ ຫາ ວັນ​ທີ 24 ທັນ​ວາ.

ລາຍ​ງານ​ເວົ້າ​ວ່​າ ການ​ຊື້​ຂາຍ​ທາງ​ອິນ​ເຕີ​ແນັດ​ຫຼື​ອອນ​ລາຍ​ນ໌ ກໍ​ໄດ້​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ 19 ເປີ​ເຊັນ

ຊຶ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ປີ 2018 ເປັນ​ປີ​ທີ່​ມີ​ການ​ຂາຍ​ຍ່ອຍດີ​ທີ່​ສຸດໃນ​ໂອ​ກາດ​ລະ​ດູວັນ​ພັກ ໃນ​ຮອບ

6 ປີ​ທີ່​ຜ່ານ​ມານີ້.

ບໍ​ລິ​ສັດ​ອອນ​ລາຍ​ນ໌​ຍັກ​ໃຫຍ່ ອາ​ເມ​ຊອນ ກ່າວ​ວ່າ ປີ 2018 ເປັນ​ປີ​ທີ່ການ​ຂາຍ​ທາງອອນ

​ລາຍ​ນ໌ຢູ່​ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກ ໃນ​ໂອ​ກາດ​ລະ​ດູ​ວັນ​ພັກ ​ດີ​ທີ່​ສຸດ​ຂອງ​ຕົນ.

U.S. retail sales for the 2018 holiday season were up more than 5 percent, topping$850 billion.



The Mastercard SpendingPulse report tracks retail spending between November 1 and December 24.



The report said online sales also jumped more than 19 percent, making 2018 the best holiday retail season in the last six years.



Online giant Amazon said 2018 was a record year for its global holiday sales.