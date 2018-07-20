ເສດຖະກິດຂອງເກົາຫລີເໜືອຫົດໂຕລົງ 3.5 ເປີເຊັນໃນປີກາຍນີ້ ຍ້ອນມີການລົງ
ໂທດຂອງສາກົນ ຕໍ່ປະເທດດັ່ງກ່າວ, ອີງຕາມການຄາດຄະເນຂອງທະນາຄານກາງ
ເກົາຫລີໃຕ້ ທີ່ເປີດເຜີຍໃຫ້ຮູ້ ໃນວັນສຸກມື້ນີ້. ແຕ່ເກົາຫລີເໜືອ ບໍ່ໄດ້ ພິມເຜີຍແຜ່ສະຖິ
ຕິດ້ານເສດຖະກິດແຕ່ຢ່າງໃດເລີຍ.
ໂດຍເຄີຍມີການຂະຫຍາຍໂຕ 3.9 ເປີເຊັນ ໃນປີ 2016 ຜ່ານນັ້ນ ການທີ່ມີສະພາບ
ເສດຖະກິດຫລຸດລົງເຊັ່ນນີ້ ຖືວ່າເປັນການຫລຸດລົງຢ່າງຫລວງຫລາຍ ໃນຮອບນານ
ກວ່າ 20 ປີມານີ້ ນັບແຕ່ມີຫົດໂຕຂອງເສດຖະກິດຢູ່ໃນອັດຕາ 6.5 ເປີເຊັນໃນປີ 1997
ໃນຕອນທີ່ປະເທດຄອມມີວນິສທີ່ຢູ່ໂດດດ່ຽວດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພອຶດຫົວ,
ອີງຕາມທະນາຄານກາງເກົາຫລີຫລື BOK.
ທະນາຄານກາງເກົາຫລີ ເວົ້າອີກວ່າ ຍ້ອນວ່າມີການລົງໂທດ ອຸດສາຫະກໍາຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່
ຂອງເກົາຫລີເໜືອຈຶ່ງຫລຸດລົງ 11 ເປີເຊັນ ຊຶ່ງເປັນການຫລຸດລົງຢ່າງແຮງ ເມື່ອທຽບໃສ່
ກັບການເພີ້ມຂຶ້ນໃນອັດຕາ 8.4 ເປີເຊັນໃນປີ 2016.
ຂະແໜງການອຸດຫະຫະກໍາຜະລິດສິນຄ້າ, ກະສິກໍາ ແລະການປະມົງກໍຫລຸດລົງ ເຊັ່ນກັນ
ພາຍຫລັງທີ່ມີການຂະຫຍາຍໂຕອອກ ໃນປີກ່ອນນັ້ນ.
ສິນຄ້າສົ່ງອອກໄດ້ຫລຸດລົງຢ່າງໜັກໃນອັດຕາ 37.2 ເປີເຊັນລົງມາເປັນ 1.77 ຕື້ໂດລາ
ໃນຂະນະທີ່ສິນຄ້ານໍາເຂົ້າເພີ້ມຂຶ້ນ 1.8 ເປີເຊັນເປັນ 3.78 ຕື້ໂດລາ, ອີງຕາມລາຍງານ
ຂອງທະນາຄານກາງເກົາຫລີ.
ມັນແມ່ນການຄ້າລະຫວ່າງສອງປະເທດເກົາຫລີ ທີ່ເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດເກືອບວ່າ ພັງທະ
ລາຍລົງ ໂດຍທີ່ໄດ້ຫລຸດລົງ 99.7 ເປີເຊັນຕໍ່ປີ ເປັນ 900,000 ໂດລາ, ພາຍຫລັງທີ່ເກົາ
ຫລີໃຕ້ໄດ້ປິດເຂດອຸດສະຫະກໍາຮ່ວມແຄຊອງຢູ່ໃນເກົາຫລີເໜືອນັ້ນລົງ.
ດັ່ງທີ່ທະນາຄານກາງເກົາຫລີຄາດຄະເນ ເກົາຫລີເໜືອ ມີລາຍຮັບສະເລ່ຍແຫ່ງຊາດ
ສູງກວ່າ 1,000 ໂດລາໜ້ອຍນຶ່ງ ຕໍ່ຄົນ ໃນຂະນະທີ່ຮັບສະເລ່ຍແຫ່ງຊາດ ຂອງເກົາຫລີ
ໃຕ້ ສູງກວ່ານັ້ນ 23 ເທື່ອ.
ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດໃນປີກາຍນີ້ ໄດ້ເປັນເອກະສັນກັນ
ລົງໂທດຕໍ່ຖ່ານຫີນ ແລະສິນຄ້າຊັບພະຍາກອນດ້ານແຮ່ທາດອື່ນໆ ທີ່ເປັນສິນຄ້າຂາອອກ
ຫລັກຂອງເກົາຫລີເໜືອ ເພີ້ມໃສ່ການລົງໂທດຕໍ່ສິນຄ້າກະ ສິກໍາ, ການປະມົງ ແລະແຜ່ນ
ແພທີ່ມີຢູ່ ເພື່ອເປັນການຕັດເສັ້ນທາງ ບໍ່ໃຫ້ປະເທດດັ່ງກ່າວເຂົ້າເຖິງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ
ທີ່ແຂງເພື່ອເປັນການຕອບໂຕ້ຕໍ່ການສືບຕໍ່ໂຄງການຜະລິດອາວຸດນິວເຄລຍ ແລະລູກ
ສອນໄຟຂີປະນາວຸດທີ່ຮ້າຍແຮງຂອງພຽງຢາງ.
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