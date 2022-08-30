ສະຫະພັນກາແດງສາກົນ ແລະອົງການກາແດງມຸສລິມກ່າວວ່າ ສົງຄາມທີ່ແກ່ຍາວຢູ່ໃນຢູເຄຣນ ສົ່ງຜົນກະທົບທີ່ຮຸນແຮງ ຕໍ່ວິກິດອື່ນໆຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ

ສະຫະພັນກາແດງສາກົນ ຫຼື IFRC ແລະອົງການກາແດງມຸສລິມ ໄດ້ມີການອອກມາເຕືອນໃນອາທິດແລ້ວນີ້ວ່າ ສົງຄາມທີ່ຍາວນານ ຢູ່ໃນຢູເຄຣນ ຈະສົ່ງຜົນກະທົບທີ່ຮ້າຍແຮງ ທາງດ້ານມະນຸດສະທໍາ ສໍາລັບວິກິດການຕ່າງໆຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ. ລິຊາ ສໄລນ໌ ມີລາຍງານໃຫ້ VOA ຈາກນະຄອນເຈເນວາ, ເຊິ່ງ ທິບສຸດາ ມີລາຍລະອຽດ ມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ຜົນກະທົບຂ້າງຄຽງທີ່ຮ້າຍແຮງຈາກການຮຸກຮານຢູເຄຣນ ຂອງຣັດເຊຍ ແມ່ນເປັນທີ່ຮູ້ສຶກກັນແລ້ວ 6 ເດືອນລຸນຫຼັງການຮຸກຮານຂອງຣັດເຊຍ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງສະຫະພັນກາແດງສາກົນໄດ້ອອກມາເຕືອນໃນອາທິດນີ້ວ່າ ຜົນກະທົບທາງດ້ານເສດຖະກິດຕໍ່ປະຊາຊົນທີ່ມີຄວາມທຸກຍາກລໍາບາກຫຼາຍລ້ານຄົນຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ ຍິ່ງຈະຊຸດໂຊມລົງໄປອີກ ຫາກສົງຄາມຍັງຄົງແກ່ຍາວໄປຫຼາຍກວ່ານີ້.
ຢູເຄຣນ, ເປັນປະເທດສົ່ງອອກອາຫານປະເພດເມັດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກກ່ອນທີ່ສົງຄາມຈະເກີດຂຶ້ນ. ຣັດເຊຍໄດ້ປິດລ້ອມທ່າກຳປັ່ນ ຢູ່ໃນທະເລດໍາ, ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໄດ້ຂັດຂວາງບໍ່ໃຫ້ມີການຂົນສົ່ງອາຫານປະເພດເມັດ, ຊຶ່ງໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດວິກິດການທາງດ້ານອາຫານໄປທົ່ວໂລກຢ່າງໄວວາ. ລາຄາຂອງອາຫານ ແລະນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທີ່ເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ ໄດ້ເຮັດສິນຄ້າທີ່ໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈໍາວັນເຫຼົ່ານີ້ ແລະສິ່ງຈໍາເປັນອື່ນໆ ບໍ່ສາມາມາດຊື້ໄດ້, ເຊິ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນຫຼາຍລ້ານຄົນຕ້ອງຕົກຢູ່ໃນສະພາບທີ່ອຶດຫິວຢ່າງຮຸນແຮງ.
ໃນຊ່ວງຕົ້ນເດືອນສິງຫານີ້, ອົງການສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ມີການໄກ່ເກ່ຍຂໍ້ຕົກ ລົງ ເພື່ອອະນຸມັດໃຫ້ຢູເຄຣນ ສົ່ງອອກອາຫານປະເພດເມັດອີກຄັ້ງ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ສະຫະພັນກາແດງສາກົນກ່າວວ່າ ຜົນກະທົບຂອງສົງຄາມຍັງຄົງເປັນທີ່
ຮູ້ສຶກໂດຍປະຊາຊົນຕໍ່ໄປ ແລະຈະຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ເວລາດົນນານ ໃນການແກ້ໄຂ.
ທ່ານນາງບຣິຈິດ ແອບເບຊັນ (Brigitte Ebbesen), ຜູ້ອໍານວຍການຂອງສະ ຫະພັນກາແດງສາກົນແລະອົງການກາແດງມຸສລິມ ຢູ່ໃນພູມິພາກຢູໂຣບ. ທ່ານນາງກ່າວວ່າ ຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານມະນຸດສະທໍາແມ່ນຍັງຄົງຫຼໍ່ແຫຼມ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢູ່ໃນຂົງເຂດພາກຕາເວັນອອກກາງ ແລະທະວີບອາຟຣິກາ, ເຊິ່ງທ່ານນາງກ່າວວ່າ:
“ວິກິດການທາງດ້ານອາຫານ ຢູ່ໃນອາຟຣິກາ ແມ່ນບາງສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຕອບສະໜອງໄປແລ້ວ ດັ່ງດຽວກັບທີ່ IFRC ແລະພວກເຮົາມອງເບິ່ງວ່າ ເປັນບັນຫາຢູ່ໃນຂົງເຂດພາກຕາເວັນອອກກາງ. ການຊື້ອາຫານແມ່ນພົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ເພີ້ມຂຶ້ນສໍາລັບປະຊາກອນສ່ວນໃຫຍ່. ດັ່ງນັ້ນ, ຜົນກະທົບຈຶ່ງໃຫຍ່ຫຼວງແທ້ໆ.”
ມີອາສາສະໝັກແລະພະນັກງານຂອງສະຫະພັນກາແດງຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນຫຼາຍກວ່າ 1 ແສນຄົນ ໄດ້ຮັບການປຸກລະດົມເພື່ອສະໜອງການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານມະນຸດສະທໍາຢູ່ໃນຢູເຄຣນ, ມີ 7 ປະເທດທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ ແລະອີກ 17 ປະເທດຢູ່ໃນພູມິພາກແຫ່ງນັ້ນ.
ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ຂອງສະຫະພັນກາແດງ ທ່ານມາກຊິມ ດັອດເຊັນໂກ (Maksym Dotsenko) ກ່າວວ່າ ປະຊາຊົນ 8 ລ້ານຄົນແມ່ນຕ້ອງຍ້າຍຖິ່ນຖານພາຍໃນປະເທດ, ປະຊາຊົນຫຼາຍກວ່າ 5 ລ້ານຄົນຕ້ອງໄດ້ພະຍາຍາມຫາບ່ອນລີ້ໄພໃນປະເທດເພື່ອນບ້ານທັງຫຼາຍ.
ທ່ານດັອດເຊັນໂກ ກ່າວວ່າ ຄວາມຂັດແຍ້ງມີທ່າທາງທີ່ຈະແກ່ຍາວໄປເປັນເວ ລາດົນນານ, ເຊິ່ງພະນັກງານ ແລະອາສາສະໝັກສະຫະພັນກາແດງ ຈະຍັງຄົງດໍາເນີນງານ ສະໜອງຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ສໍາຄັນດັ່ງກ່າວນັ້ນ. ທ່ານກ່າວວ່າ ການສະໜັບສະໜຸນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຈາກປະຊາຄົມນານາຊາດ ກໍມີຄວາມສໍາຄັນ ເຊັ່ນດຽວກັນ, ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ:
“ການຟື້ນຟູພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ການສ້ອມແປງເຮືອນຊານຕ່າງໆ, ແລະການປັບປຸງໂຮງຈັກໂຮງງານຄືນໃໝ່ ຈະຕ້ອງໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຈາກປະຊົນຊາວຢູເຄຣນຢູ່ໃນປະຊາຄົມຕ່າງໆທົ່ວໂລກ. ດັ່ງນັ້ນ, ນະເວລານີ້ ຄວາມຈໍາເປັນຂອງພົນລະເຮືອນຈຶ່ງມີຄວາມສໍາຄັນທີ່ສຸດ, ແລະພວກເຮົາກໍບໍ່ເຫັນວ່າ ຄວາມຈໍາເປັນຕ່າງໆເຫຼົ່ານັ້ນຈະມີທ່າອ່ຽງຫຼຸດລົງ ໂດຍສະເພາະຢ່າງ ຍິ່ງ ໃນຊ່ວງໄລຍະຂອງລະດູໜາວ.”
ອົງການກາແດງສາກົນກ່າວວ່າ ປະຊາກອນເຄິ່ງນຶ່ງຂອງປະຊາຊົນຊາວຢູເຄຣນ 44 ລ້ານຄົນ ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານມະນຸດສະທໍາເປັນໄລ ຍະຍາວ, ເຖິງແມ່ນວ່າ ຄວາມຂັດແຍ້ງທີ່ກໍາລັງເກີດຂຶ້ນຈະສິ້ນສຸດລົງໃນໄວໆນີ້, ແຕ່ພວກເຂົາເຈົ້າກ່າວວ່າ ມັນຈະຕ້ອງໃຊ້ເວລາຫຼາຍປີໃນການສ້ອມແປງຄວາມເສຍຫາຍຕ່າງໆຂອງແຕ່ລະເມືອງ ແລະເຮືອນຊານທັງຫຼາຍ. ສະຫະພັນກາແດງສາກົນຍັງໄດ້ກ່າວອີກວ່າ ມັນຈະຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ເວລາຫຼາຍປີໃນການບັນເທົາຄວາມ ເຈັບປວດ, ຄວາມທຸກທາງຈິດໃຈ ແລະຮ່າງກາຍ ພ້ອມທັງຄວາມທຸກທໍລະມານທາງດ້ານເສດຖະກິດຈາກຜົນກະທົບຂອງສົງຄາມ.