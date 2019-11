ບັນ​ດາ​ຜູ້​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ໃນ​ປະ​ເທດ ສ​ຣີລັງ​ກາ ໄດ້​ເລືອກ​ເອົາ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ຄົນ​ໃໝ່​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ.

ທ່ານ ໂກ​ຕາ​ບາ​ຢາ ຣາ​ຈາ​ປັກ​ຊາ, ຜູ້​ທີ່​ມີ​ອາ​ຍຸ 70 ປີ ແລະ ໄດ້​ຄວບ​ຄຸມກອງ​ທັບ ໃນ​ການ​ເອົາ​ຊະ​ນະ​ກຸ່ມ​ແບ່ງ​ແຍກ​ດິນ​ແດນ ຕາ​ມິ​ລ ເມື່ອ 10 ປີ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ, ແມ່ນ​ຜູ້​ນຳ​ຄົນ​ໃໝ່​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ດັ່ງ​ກ່າວ.

ຄູ່​ແຂ່ງ​ຂອງ​ທ່ານ, ທ່ານ ຊາ​ຈິດ ເປ​ຣ​ມາ​ດາ​ຊາ, ອາ​ຍຸ 52 ປີ​, ລູກ​ຊາຍ​ຂອງ​ອະ​ດີດ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ທີ່​ຖືກ​ລອບ​ສັງ​ຫານ ທ່ານ ຣາ​ນາ​ຊິງ ເປ​ຣ​ມາ​ດາ, ໄດ້​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ຍິນ​ດີ​ກັບ​ໄຊ​ຊະ​ນະ​ຂອງ​ທ່ານ ຣາ​ຈາ​ປັກ​ຊາ.

ນຶ່ງ​ໃນ​ບັນ​ຫາຫຼັກ​ໃນ​ການ​ໂຄ​ສະ​ນາ​ຫາ​ສຽງ​ຂອງ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ຄັ້ງ​ທີ 7 ຂອງ ສ​ຣີລັງ​ກາ ແມ່ນ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ແຫ່ງ​ຊາດ ລຸນຫຼັງ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ລະ​ເບີດ​ສະຫຼະ​ຊີບ​ທີ່​ໄດ້​ແຮງ​ຈູງ​ໃຈ​ຈາກ​ກຸ່ມ​ລັດ​ອິ​ສ​ລາມ​ ໃນ​ວັນ ອີ​ສ​ເຕີ ທີ່​ໄດ້​ສັງ​ຫານ​ປະ​ຊາ​ຊົນ 269 ຄົນ. ກຸ່ມ ຕາ​ມິ​ລ ແລ ມຸ​ສ​ລິມ ໄດ້ມີ​ຄວາມເປັນ​ຫ່ວງ ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ກັບ​ຄືນ​ມາ​ມີ​ອຳ​ນາດຂອງ​ທ່ານ ຣາ​ຈາ​ປັກ​ຊາ ຜູ້​ທີ່​ມີ​ຄະ​ແນນ​ນຳ​ໜ້າ​ນັ້ນ, ເຊິ່ງ​ແມ່ນ​ອະ​ດີດ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ຫົວ​ຈັດ ພາຍ​ໃຕ້​ອ້າຍ​ຂອງ​ທ່ານ, ອະ​ດີດ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ມາ​ຮິນ​ດາ ຣາ​ຈາ​ປັກ​ຊາ.

ທ່ານ ຣາ​ຈາ​ປັກ​ຊາ ໄດ້​ສັນ​ຍາ​ທີ່​ຈະ​ປະ​ຕິ​ຮູບ​ ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ແຫ່ງ​ຊາດ.

ຜູ້​ລົງ​ຄະ​ແນ​ນ​ສຽງ​ໃນ​ພາກ​ເໜືອ​ຂອງ ສ​ຣີ​ລັງ​ກາ ໄດ້​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ສະ​ຖານ​ທີ່​ເລືອ​ກ​ຕັ້ງ​ດ້ວຍ​ລົດ​ເມ​ໃນ​ວັນ​ເສົາ​ວານນີ້​ໄດ້​ຖືກ​ໂຈມ​ຕີ​ດ້ວຍ​ປືນ ແລະ ກ້ອນ​ຫີນ, ແລະ ຖືກ​ກີ​ດ​ກັ້ນ​ດ້ວຍ​ຕີນ​ລົດ​ທີ່​ຖືກ​ຈູດຫຼາຍ​ຊົ່ວ​ໂມງ​ກ່ອນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ໄດ້​ໄຂ​ຂຶ້ນ. ສະ​ມາ​ຊິກ​ທ່ານ​ນຶ່ງ​ຂອງ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມາ​ທິ​ການ​ ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ໄດ້​ເອີ້ນ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ວ່າ ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ທີ່​ຈະ​ຈຳ​ແນກ​ຄົນ​ກຸ່ມ​ນ້ອຍ. ອົງ​ການຂ່າວ AFP ຂອງ ຝ​ຣັ່ງ ໄດ້​ລາຍ​ງານ​ວ່າ​ສອງ​ຄົນ​ໄດ້​ຮັບ​ບາດ​ເຈັບ​ໃຈ​ເຫດ​ການ​ນັ້ນ.

Voters in Sri Lanka have elected a new president.



Gotabaya Rajapaksa, who is 70 and who oversaw the military defeat of the Tamil separatists 10 years ago, is the country's new leader.



His rival, Sajith Premadasa, the 52-year-old son of of assassinated ex-president Ranasinghe Premadasa, has congratulated Rajapaksa on his win.



One of the central issues in campaigning for Sri Lanka's seventh presidential election was national security in the wake of the deadly Islamic State-inspired suicide bomb attacks on Easter that killed 269 people. Both Tamils and Muslims were concerned about a return to power of front-runner Rajapaksa, a hardline former defense official under his older brother, ex-President Mahinda Rajapaksa.



Rajapaksa has promised an overhaul of national security.



Muslim voters in northern Sri Lanka traveling by bus to polling stations Saturday were attacked by gunfire and stones, and blocked by burning tires hours before polls opened. A member of the Elections Commission called the assault an effort to marginalize the minority group.The French news agency AFP reported two people were injured in the incident.