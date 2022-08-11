ຈີນ ໄດ້ຂັດຂວາງການສົ່ງອອກຕ່າງໆຂອງໄຕ້ຫວັນ ເພື່ອເປັນການຕອບໂຕ້ຕໍ່ການໄປຢ້ຽມຢາມໄຕ້ຫວັນຂອງທ່ານນາງແນນຊີ ເພໂລຊີ ປະທານສະພາຕໍ່າຂອງສະຫະລັດ ໃນວັນທີ 2 ສິງຫາ ທີ່ຜ່ານມາ, ແຕ່ສິນຄ້າບາງຢ່າງທີ່ລວມມີ ເຊມີຄອນດັກເຕີ ແລະຜະລິດຕະພັນທີ່ມີເທັກໂນໂລຈີສູງ ແມ່ນໄດ້ຮັບການຍົກ ເວັ້ນ ເນື່ອງຈາກຈີນຍັງຄົງອາໄສສິນຄ້າປະເພດດັ່ງກ່າວຈາກ ໄຕ້ຫວັນ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງນັກຊ່ຽວຊານ.
ທ່ານເດັກເຕີ ໂຣເບີດ (Dexter Robert), ຜູ້ຮ່ວມງານອະວຸໂສ ແຫ່ງສະພາແອັດແລນຕ້າ ກ່າວກັບ VOA ວ່າ “ເບິ່ງຄືວ່າປັກກິ່ງ ຈະບໍ່ດໍາເນີນການແບບເຂັ້ມງວດໃນການຂັດຂວາງເຄື່ອງອິເລັກໂທຣນິກທີ່ສົ່ງອອກຈາກໄຕ້ຫວັນ. ຖ້າເຮັດແບບດັ່ງກ່າວນັ້ນ ກໍຈະເປັນຄືວ່າ ຈີນ ກໍາລັງຍິງປືນໃສ່ຕີນຂອງພວກເຂົາ ເຈົ້າເອງ.”
ໄຕ້ຫວັນ ຜະລິດເຊມີຄອນດັກເຕີປະມານ 65 ເປີເຊັນຂອງຈໍານວນເຊມີຄອນດັກເຕີຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ, ແລະເກືອບ 90 ເປີເຊັນຂອງຊີບສ໌ ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ.
ໂດຍການສົມທຽບເບິ່ງແລ້ວ, ຈີນຜະລິດໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 5 ເປີເຊັນໜ້ອຍນຶ່ງ ໃນຂະນະທີ່ສະຫະລັດຜະລິດໄດ້ປະມານ 10 ເປີເຊັນ, ອີງຕາມຄຳເວົ້າ ຂອງນັກວິເຄາະຕະຫຼາດ. ເກົາຫຼີໃຕ້, ຍີ່ປຸ່ນ ແລະເນເທີແລນ ກໍແມ່ນແຫຼ່ງທີ່ມາ ຂອງຜະລິດຕະພັນດັ່ງກ່າວ ເຊິ່ງເປັນປັດໄຈຫຼັກຂອງອຸປະກອນເຄື່ອງອີເລັກໂທນິກ ແລະເຄື່ອງກົນຈັກຕ່າງໆ.
ເຖິງແມ່ນຈີນ ຜະລິດເຊມີຄອນດັກເຕີບາງສ່ວນ, ແຕ່ພວກເຂົາເຈົ້າກໍອາໄສສິນ ຄ້າຈາກໄຕ້ຫວັນເປັນດ້ານຫຼັກເພື່ອຜະລິດຊິບສ໌ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ. ບໍລິສັດ TSMC ຂອງໄຕ້ຫວັນ ຜະລິດຊິບສ໌ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງທີ່ສຸດໃນໂລກ ໃນຈໍານວນກຸ່ມລູກຄ້າທັງຫຼາຍຂອງພວກເຂົາເຈົ້າລວມມີ ອຸປະກອນໄມໂຄຣຂັ້ນສູງ ຫຼື AMD, ແອບໂປ, ແລະເອັນວິເດຍ (Nvidia).
ບໍລິສັດເຊມີຄອນດັກເຕີອຸດສາຫະກໍາສາກົນ ຫຼື SMIC ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນປະເທດຈີນ, ເຊິ່ງມີຈໍານວນ 5 ເປີເຊັນຂອງຕະຫຼາດການຜະລິດຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ, ຜະລິດຊິບສ໌ທີ່ມີຂະໜາດ 14 ນາໂນແມັດ. ນອກນັ້ນ ຍັງມີຫຼັກຖານທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ບໍລິສັດ SMIC ມີເທັກໂນໂລຈີຂະໜາດ 7 ນາໂນແມັດນໍາອີກດ້ວຍ, ອີງຕາມບັນທຶກຂອງເທັກອິນໄຊທ໌ (Techlnsights). ໄດ້ໃຫ້ການສັງເກດວ່າ ຍັງມີຄວາມທັນສະໄໝໜ້ອຍກວ່າຊິບສ໌ທີ່ມີຂະໜາດ 3 ນາໂນແມັດ ທີ່ຜະລິດໂດຍບໍລິສັດ TSMC.
ນັກວິເຄາະກ່າວວ່າ ປັກກິ່ງອາດຈະບໍ່ຂັດຂວາງຕໍ່ການຫຼັ່ງໄຫຼຂອງຕະຫຼາດເຊມີຄອນດັກເຕີ ເຖິງແມ່ນວ່າການປະເຊີນໜ້າກັນທາງທະຫານຈະເພີ້ມທະວີຄວາມຮຸນແຮງຂຶ້ນກໍຕາມ.