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ໂດຍແຂ່ງຂັນກັບ ສຫລ ແບບງຽບໆ ຈີນ ໄດ້ເພີ້ມການເຮັດການຄ້າ ແລະການລົງທຶນໃນ ຂົງເຂດອາເມຣິກາລາຕິນ

ລັດຖະະມົນຕີການຕ່າງປະເທດເວເນຊູເອລາ, ທ່ານ Jorge Arreaza ຖືທຸງເວເນຊູເອລາກັບທຸງຈີນໄວ້ ຂະນະທີ່ນັກຊ່ຽວຊານ ແລະອຸປະກອນການແພດຈາກຈີນໄດ້ໄປເຖິງສະໜາມບິນສາກົນ Simon Bolivar ຢູ່ນະຄອນ La Guaira ຂອງເວເນຊູເອລາ (ພາບຖ່າຍໃນວັນທີີ 30 ມີນາ, 2020)

ດຽວນີ້ຈີນນຳໜ້າໂລກໃນການເຮັດການຄ້າກັບອາຟຣິກາ ແລະການລົງທຶນໂດຍກົງຢູ່ໃນບາງສ່ວນຂອງເອເຊຍ, ແຕ່ ເຖິງແມ່ນວ່າ ຈະມີການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານການຄ້າ ແລະການລົງທຶນກັບອາເມຣິກາລາຕິນເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງວ່ອງໄວກໍ່ຕາມ, ແຕ່ມັນກໍຍັງນໍາຫຼັງສະຫະລັດຢູ່ ໂດຍບໍ່ມີໂອກາດທີ່ຈະເຂົ້າໄປແທນທີ່ໄດ້ໃນທັນທີ ທັນໃດ.

ອາເມຣິກາລາຕິນໂດດເດັ່ນບໍ່ຄືຂົງເຂດອື່ນ ບ່ອນທີ່ຈີນໄດ້ໄປລົງທຶນຍ້ອນນະໂຍ ບາຍຂອງລັດຖະບານທີ່ມີການປົກປ້ອງຫຼາຍກວ່າ ບວກກັບມູນເຊື້ອອັນຍາວນານຂອງການມີສ່ວນພົວພັນທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງສະຫະລັດທີ່ບໍ່ຄ່ອຍຈະແຈ້ງຢູ່ໃນພາກສ່ວນອື່ນຂອງໂລກ, ອີງຕາມພວກນັກວິເຄາະ.

ຂໍ້ມູນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ "ຈີນໄດ້ກາຍເປັນຄູ່ຮ່ວມລົງທຶນທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂື້ນສໍາລັບອາເມຣິກາລາຕິນ, ແຕ່ວ່າ ມັນບໍ່ປາກົດວ່າ ຈະເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ໃນທັນທີທັນໃດຕໍ່ ນັກລົງທຶນດັ້ງເດີມຢູ່ໃນຂົງເຂດນີ້," ນັ້ນຄືລາຍງານຂອງສູນນະໂຍບາຍການພັດທະ ນາທົ່ວໂລກຂອງມະຫາວິທະຍາໄລບອສຕັນ ທີ່ກ່າວຢູ່ໃນການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າໃນຕົ້ນປີນີ້.

ໃນອາທິດນີ້, ເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານສະຫະລັດກຸ່ມນຶ່ງຢູ່ໃນອາເມຣິກາລາຕິນ ກຳ ລັງຄົ້ນຄວ້າໂຄງການພື້ນຖານໂຄງລ່າງສຳລັບແຜນການຂອງກຸ່ມ 7 ເພື່ອ "ສ້າງໂລກຄືນໃໝ່ໃຫ້ດີກວ່າເກົ່າ", ເຊິ່ງໄດ້ປະກາດອອກໃນເດືອນມິຖຸນາຜ່ານມາແລະ ເຫັນວ່າ ເປັນທາງເລືອກນຶ່ງແທນ ໃຫ້ໂຄງການລິເລີ່ມ “ນຶ່ງແລວນຶ່ງເສັ້ນທາງ” ຂອງຈີນທີ່ສ້າງໂຄງການພື້ນຖານໂຄງລ່າງຢູ່ໃນປະເທດທີ່ກຳລັງພັດທະນາ. ກຸ່ມຂອງ 7 ປະເທດ ຫຼື G-7 ປະກອບດ້ວຍປະເທດທີ່ຮັ່ງມີ ທາງດ້ານອຸດສາຫະ ກຳ.

ນັກເສດຖະສາດບາງຄົນໄດ້ສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດໃນການໃຫ້ເງິນກູ້ຢືມຂອງຈີນ, ໂດຍກ່າວວ່າປະເທດເຫລົ່ານີ້ອາດຈະຕ້ອງເປັນໜີ້ຫຼາຍເກີນໄປສໍາລັບໂຄງການໃຫຍ່ມະຫາສານ ທີ່ຜົນໄດ້ຮັບບໍ່ສົມກັບຕົ້ນທຶນຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ການລົງທຶນຂອງຈີນຢູ່ໃນໂຄງການໃໝ່ທັງໝົດຢູ່ໃນອາເມຣິກາລາຕິນໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 4 ເປີເຊັນຂອງແຫຼ່ງທັງໝົດລະຫວ່າງປີ 2005 ຫາ 2009 ມາເປັນ 6.8 ເປີເຊັນ ໃນໄລຍະເວລາ 5 ປີ ທີ່ສິ້ນສຸດລົງໃນປີ 2019, ອີງຕາມຖານຂໍ້ມູນ fDi Markets ຄິດໄລ່. ທ່ານໂຮເຮ ຮາຍນ໌ (Jorge Heine), ອະດີດເອກອັກຄະລັດຖະທູດຊີເລປະຈຳຈີນກ່າວວ່າໃນກໍລະນີທີ່ນໍາໜ້າໝູ່, ຈີນໄດ້ເລີ່ມລົງທຶນຢູ່ໃນປະເທດຊີເລພຽງແຕ່ຫ້າປີກ່ອນ ແລະດຽວນີ້ມັນໄດ້ກາຍເປັນແຫຼ່ງທຶນຕ່າງປະ ເທດອັນດັບສູງສຸດ ຂອງປະເທດທີ່ຢູ່ໃນອາເມຣິກາໃຕ້ແຫ່ງນັ້ນແລ້ວ.

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