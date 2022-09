ປະທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ຢູ​ເຄ​ຣນ ທ່ານ​ໂວ​ໂລ​ດີ​ເມຍ ເຊ​ເລ​ນ​ສ​ກີ ໄດ້​ສັນ​ລະ​ເສີ​ນ​ໃນ​ອັນ​ທີ່​ທ່ານ​ຮ້ອງວ່າ “ຂ່າວ​ດີ” ຈາກ​ຂົງ​ເຂດ​ກີ​ຢິບ ​ໂດຍ​ກ່າວວ່າ​ກຳ​ລັງ​ຢູ​ເຄ​ຣນ ​ໄດ້​ຍຶດ​ເມືອງ​ຈຳ​ນວນ​ນຶ່ງ ​ຄືນ​ມາ​ຈາກ​ທະ​ຫານ​ຣັດ​ເຊຍໄດ້​ແລ້ວ.

​ທ່ານ​ເຊ​ເລນ​ສ​ກີ ໄດ້​ກ່າວ​ເຖິງ​ກຳ​ລັງ​ທະ​ຫານ​ຢູ​ເຄ​ຣນ ​ຫຼາຍໆ​ກົມ​ກອງ ​ຢູ່​ໃນຖະ​ແຫລງ​ການ​ທາງວີ​ດີ​ໂອເທື່ອ​ຫລ້າ​ສຸດ​ຂອງ​ທ່ານ ໂດຍ​ຍ້ອງ​ຍໍ “​ຄວາມ​ອົງ​ອາດ​ກ້າ​ຫານແລະ​ເປັນ​ວິ​ລະ​ບຸລຸດທີ່​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ອອກ​ມາ ໃນລະ​ຫວ່າງ​ການ​ປະ​ຕິ ​ບັດ​ງານ​ສູ້​ລົບ.”

​ທ່ານ​ຍັງ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ​ປືນ​ໃຫ​ຍ່​ຂອງ​ຢູ​ເຄ​ຣນ ໄດ້​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານໂຈມ​ຕີ​ພວກ​ທະ​ຫານ​ຣັດ​ເຊຍຢ່າງ​ເປັ​ນ​ຜົ​ນ​ສຳ​ເລັດ ຢູ່​ທາງ​ ພ​າກ​ໃຕ້​ຂອງ​ຢູ​ເຄ​ຣນ.

​ທ່ານ​ໂຄ​ລິນ ຄານ ຮອງ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດສະ​ຫະ​ລັດ ຮັບ​ຜິດ​ຊອບໃນດ້ານ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ ໄດ້​ກ່າວ​ຢູ່​ໃນ​ພິ​ທີ ​ທີ່​ເປັນ​ເຈົ້າ​ພາບ​ໂດຍ​ອົງ​ການ​ຂ່າວ​ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ຫຼື​ Defense News ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ວານ​ນີ້​ວ່າ ກຳ​ລັງຂອງຢູ​ເຄ​ຣນ “​ພວມ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ຢ່າງ​ຊ້າໆ ແຕ່​ກໍ​ກ້າວ​ໜ້າ​ແບບ​ມີ​ຄວາມໝາຍ.”

​ທ່ານ​ຄານ ກ່າວ​ວ່າ “ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຄິດ​ແນ່ນອນ​ວ່າ ທຸກ​ສິ່ງ​ຢ່າງ​ກຳ​ລັງ​ດີ​ຂຶ້ນ ​ສຳ​ລັບຝ່າຍ​ຢູ​ເຄ​ຣນ​ໃນປັດ​ຈຸ​ບັນ​ນີ້​ທາງ​ພາກ​ໃຕ້ ແລະ​ເປັນ​ຄວາມ​ຈິງ​ແກ່​ຝ່າຍ​ຣັດ​ເຊຍ.”

​ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ອັງ​ກິດ ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ມື້​ນີ້​ວ່າ ຢູ່​ໃນ​ເມືອງ​ເຄ​ຊອນ ໂອ​ບ​ລາ​ສ ທາງ​ພາກ​ໃຕ້ຂອງ​ຢູ​ເຄ​ຣນ ກຳ​ລັງ​ຢູ​ເຄ​ຣນ​ອາດ​ໄດ້ທຳ​ລາຍ​ຂົວ​ລອຍທີ່​ເມືອງ​ດາ​ຣິບ​ກາ ທີ່​ກຳ​ລັງ​ທະ​ຫານ​ຣັດ​ເຊຍ​ໄດ້​ໃຊ້ ຫລັງ​ຈາກທີ່​ຂົວຊຶ່ງ​ຕັ້ງ​ຢູ່ ​ໃກ້​ຄຽງໄດ້​ຮັບ​ຄວາມເສຍ​ຫາຍ.

​ກະ​ຊວງປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ອັງ​ກິດກ່າວ​ວ່າ ໂດຍ​ການ​ແນ​ໃສ່​ຈຸດ​ຂ້າມ​ແມ່​ນ້ຳ ທະ​ຫານ​ຂອງ​ຢູ​ເຄ​ຣນ ກຳ​ລັງ​ເຮັດ​ໃຫ້ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ໃນການ​ສົ່ງກຳ​ລັງຂອງທະ​ຫານ​ຣັດ​ເຊຍຊ້າ​ລົງ ແລະ​ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມທີ່​ຈະນຳ​ເອົາສະ​ບຽງ​ມາ​ຈາກທາງພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ.

​ກະ​ຊວງ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ຍັງ​ເວົ້າ​ວ່າ “ຂົວ​ດາ​ຣິບ​ກາເປັນ​ເສັ້​ນ​ທາງ​ທີ່​ສຳ​ຄັນລະ​ຫວ່າງ​ເຂດພາກເໜືອ ແລະ​ພາກ​ໃຕ້​ຂອງ​ທະ​ຫານ​ຣັດ​ເຊຍທີ່ມີ​ໜ້າ​ຢູ່​ຕາມເຄມແມ່​ນ້ຳ​ນິ​ໂປ​ຣ​. ​ລະ​ບົບຈະ​ຫຼວດ​ທີ່ແມ່ນ​ຢຳ​ໃນ​ການ ​ຍິງ​ທຳ​ລາຍ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ຂອງ​ຢູ​ເຄ​ຣນ ຕໍ່​ຈຸດ​ຂ້າມ​ທີ່​ອັນ​ຕະ​ລາຍ ຈະ​ສືບ​ຕໍ່​ສ້າງ​ຄວາມ​ກົດ​ດັນ​ໃຫ້ແກ່​ກຳ​ລັງ​ຣັດ​ເຊຍ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ທີ່​ຈະ​ປ້ອງ​ກັນ​ການ​ໂ​ຈມ​ຕີ​ຂອງ​ຢູ​ເຄ​ຣນ.”

ຢູ​ເຄ​ຣນ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ວານ​ນີ້ ໄດ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ທີ່​ຢູ່​ໃນເຂດ​ຍຶດ​ຄອງ​ຂອງ​ຣັດ​ເຊຍ ​ໃກ້​ກັບ​ໂຮງໄຟ​ຟ້າພະ​ລັງ​ງານນິວ​ເຄລຍ ຊາ​ໂປ​ຣິດ​ເຊຍ ໃຫ້​ພາ​ກັນ​ອອກ​ໜີ ເພື່ອ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພສຳ​ລັບ​ເຂົາ​ເຈົ້າ.

“ຂ້າ​ພະ​ເຂົ້າ​ຂໍ​ຮ້ອງ​ຕໍ່​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ໃນ​ເຂດ​ທີ່​ຢູ່​ໃກ້​ກັບ​ໂຮງ​ໄຟ​ຟ້າ​ພະລັງ​ງານ​ນິວ​ເລຍ ຊາ​ໂປ​ຣິດ​ເຊຍ ໃຫ້​ພາ​ກັນ​ຍົກ​ຍ້າຍ​ ໜີ ຊອ​ກ​ຫາ​ທາງ​ໄປ​ຫາບ່ອນ​ທີ່​ຢູ​ເຄ​ຣນຄວບ​ຄຸມ​ຢູ່ນັ້ນ” ​ນັ້ນ​ຄື​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ​ທ່ານ​ນາງອິ​ຣີ​ນາ ເວີ​ແຣ​ສ​ຊັກ ໄດ້​ຂຽນ​ລົ​ງ​ໃນ​ສື່​ສັງ​ຄົມ​ເຕ​ເລກ​ຣາມ.

Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy praised what he called “good news” from the Kharkiv region, saying Ukrainian forces had recaptured some towns from Russian troops.

Zelenskyy singled out several Ukrainian units in his latest video address, praising “their bravery and heroism displayed during the execution of combat mission.”

He also said Ukrainian artillery had carried out successful strikes against Russian forces in southern Ukraine.

U.S. Under Secretary of Defense for Policy Colin Kahl told an event hosted by Defense News on Wednesday that Ukrainian forces are “making slow but meaningful progress.”

“I certainly think things are going better on the Ukrainian side right now in the south than is true on the Russian side,” Kahl said.

Britain’s defense ministry said Thursday that in Kherson Oblast, in southern Ukraine, Ukrainian forces probably destroyed a military pontoon bridge in the town of Darivka that Russian forces had used after a nearby bridge was damaged.

The ministry said by targeting crossing points, Ukraine’s military is slowing Russia’s ability to deploy troops and carry out resupply efforts from the east.

“The Darivka crossing is one of the main routes between the northern and southern sectors of Russia’s military presence along the Dnipro River. Ukraine’s systematic precision targeting of vulnerable crossing points likely continues to impose pressure on Russian forces as they attempt to contain Ukrainian attacks,” the ministry said.

Ukraine on Wednesday urged residents living in Russian-occupied areas near the Zaporizhzhia nuclear power plant to flee for their own safety.



“I appeal to the residents of the districts adjacent to the Zaporizhzhia Nuclear Power Plant ... evacuate! Find a way to get to [Ukrainian] controlled territory,” Deputy Prime Minister Iryna Vereshchuk said on the Telegram messaging service.