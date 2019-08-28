ບໍລິສັດ ເພີດິວ ຟາມາ ແອລພີ (Purdue Pharma LP) ຜູ້ຜະລິດຢາ ອົກຊີຄອນຕິນ
(OxyContin) ແລະ ຄອບຄົວ ແຊັກເລີ (Sackler) ຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງບໍລິສັດ, ແມ່ນກຳ
ລັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການປຶກສາຫາລືທີ່ຈະລະງັບການຟ້ອງຮ້ອງ ກ່ຽວກັບ ຢາແກ້ປວດ
ໂອປີອອຍ ຫຼາຍກວ່າ 200 ສະບັບຕໍ່ບໍລິສັດດັ່ງກ່າວ ດ້ວຍເງິນ 10 ຫາ 12 ຕື້ໂດລາ,
ເຊິ່ງສອງຄົນທີ່ຄຸ້ນເຄີຍກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວໄດ້ເວົ້າໃນວັນອັງຄານວານນີ້.
ບໍລິສັດ ເພີດິວ ແມ່ນນຶ່ງໃນຜູ້ຜະລິດຢາ ແລະ ຜູ້ຈຳໜ່າຍຫຼາຍລາຍທີ່ຖືກຟ້ອງຮ້ອງ ສຳ
ລັບການເປັນຂະນວນໃຫ້ວິກິດການເສບຕິດຢາແກ້ປວດໃນ ສະຫະລັດ, ເຊິ່ງໄດ້ເຮັດ
ໃຫ້ 400,000 ຄົນເສຍຊີວິດຈາກປີ 1999-2017, ອີງຕາມສູນກາງເພື່ອການຄວບຄຸມ
ແລະ ປ້ອງກັນໂຣກ.
ການຟ້ອງຮ້ອງດັ່ງກ່າວໄດ້ກ່າວຫາບໍລິສັດ ເພີດິວ ຟາມາ ທີ່ມີຫ້ອງການຕັ້ງຢູ່ເມືອງ
ສແຕມຝອດ, ລັດ ຄັອນແນຕິຄັດ ກ່ຽວກັບ ການຂາຍຢາແກ້ປວດຕາມໃບສັ່ງຢາຢ່າງ
ຫຼວງຫຼາຍ ໃນຂະນະທີ່ໄດ້ບິດເບືອນຂໍ້ມູນຕໍ່ຜູ້ອອກໃນສັ່ງຢາ ແລະ ຜູ້ບໍລິໂພກ ກ່ຽວກັບ
ຄວາມສ່ຽງຈາກການໃຊ້ມັນໃນໄລຍະຍາວ. ບໍລິສັດ ເພີດິວ ແລະ ຄອບຄົວ ແຊັກເລີສ໌
ໄດ້ປະຕິເສດການກ່າວຫານັ້ນ.
ບໍລິສັດ ເພີດິວ ກ່າວວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຮັດວຽກຢ່າງຫ້າວຫັນ ກັບບັນດາໄອຍະການສູງສຸດ
ຂອງລັດ ແລະ ຜູ້ຮ້ອງທຸກເພື່ອບັນລຸການແກ້ໄຂບັນຫາ, ໂດຍບໍ່ໄດ້ລະບຸເຖິງຈຳນວນ
ເງິນໃນການລະງັບການຟ້ອງຮ້ອງນັ້ນ.
ປັດຈຸບັນນີ້ຍັງບໍ່ໄດ້ມີຂໍ້ຕົກລົງກັນ ແລະ ການປຶກສາຫາລືເພື່ອການແກ້ໄຂບັນຫາກໍອາດ
ພັງລົງ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງແຫຼ່ງຂ່າວ.
ບັນດາຕົວແທນສຳລັບບໍລິສັດ ເພີດິວ ແລະ ຄອບຄົວ ແຊັກເລີ ໄດ້ຈັດການປຶກສາຫາລື
ກັບບັນດາ ເທດສະບານ, ເມືອງ ແລະ ລັດ ເພື່ອສ້າງໂຄງຮ່າງການການແກ້ໄຂບັນຫາ
ທີ່ອາດມີມູນຄ່າຫຼາຍພັນລ້ານໂດລາໃນ ຄລີຟແລນ ລັດ ໂອໄຮໂອ ເມື່ອອາທິດແລ້ວນີ້,
ອີງຕາມການກ່າວຂອງຄົນຜູ້ທີ່ຄຸ້ນເຄີຍກັບບັນຫາ.
ຄົນດັ່ງກ່າວໄດ້ເວົ້າວ່າ ໃນລະຫວ່າງການປະຊຸມນັ້ນ, ບໍລິສັດ ເພີດິວ ໄດ້ກຳນົດແຜນ
ການທີ່ຈະຮ່າງການປົກປ້ອງການລົ້ມລະລາຍສະບັບທີ 11 ດັ່ງກັບກົນໄກເພື່ອການປະ
ຕິບັດການແກ້ໄຂບັນຫາ, ເຊິ່ງບໍລິສັດດັ່ງກ່າວຫວັງວ່າຈະແກ້ໄຂການຟ້ອງຮ້ອງນັ້ນ.
ຄອບຄົວ ແຊັກເລີ ຈະໂອນກຳມະສິດການຄວບຄຸມໃຫ້ບໍລິສັດ ເພີດິວ ພາຍໃຕ້ເງື່ອນ
ໄຂການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ໄດ້ປຶກສາຫາລືກັນໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ, ອີງຕາມການກ່າວ
ຂອງຜູ້ຄຸ້ນເຄີຍກັບບັນຫານັ້ນ.
ທຸກຝ່າຍຈະປະເຊີນກັບຂີດເສັ້ນຕາຍໃນວັນສຸກທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ ເພື່ອລາຍງານສະຖານະ
ພາບຄັ້ງຫຼ້າສຸດຂອງການເຈລະຈາ ຕໍ່ຜູ້ພິພາກສາລັດຖະບານກາງ ອີງຕາມການກ່າວ
ຂອງຄົນຜູ້ນັ້ນ.
ບໍລິສັດດັ່ງກ່າວໄດ້ກ່າວເວົ້າວ່າ ອົງການອາຫານ ແລະ ຢາ ສະຫະລັດ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາ
ສະຫຼາກສຳລັບຢາ ອົກຊີໂຄຕິນ ທີ່ໄດ້ເຕືອນ ກ່ຽວກັບ ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ການລະເມີດ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປົວອາການເຈັບປວດ. ຄອບຄົວ ແຊັກເກີສ໌ ໄດ້ໂຕ້ຖຽງວ່າເຂົາເຈົ້າ
ແມ່ນສະມາຊິກ ຂອງຄະນະກຳມະການຜູ້ທີ່ອະນຸມັດການຂໍການຈັດການປະຈຳວັນ
ແທນທີ່ຈະແມ່ນຄວບຄຸມທຸກສ່ວນນ້ອຍໆໃນການໂຄສະນາຂາຍຢາ ອົກຊີໂຄຕິນ.