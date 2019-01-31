ອາຈານທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງນຶ່ງ ໄດ້ທົດລອງການນອນຄືນລະຢ່າງໜ້ອຍ 8 ຊົ່ວໂມງ ກັບນັກສຶກສາ ເພື່ອຮັກສາສຸຂະພາບໃຫ້ແຂງແຮງດີ ແລະ ຜົນທີ່ອອກມານັ້ນແມ່ນດີເກີນຄາດ. ເຊິ່ງ ພຸດທະສອນ ຈະນຳລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ບໍ່ມີການໃຫ້ຄຳປາຖະກະຖາໃດທີ່ເບິ່ງຄືວ່າ ຈະຊັກຊວນໃຫ້ພວກນັກຮຽນນອນຫຼາຍ
ຂຶ້ນຕື່ມ.
ແຕ່ອາຈານຄົນນຶ່ງ ໄດ້ໃຊ້ເຫຍື່ອລໍ້ ທີ່ເຂົາເຈົ້າບໍ່ສາມາດອົດທົນຕໍ່ໄດ້.
ທ່ານ ໄມເຄິລ ສກັລລິນ ໄດ້ສອນວິທະຍາສາດ ກ່ຽວກັບ ການນອນໃຫ້ພວກນັກສຶກສາ
ຈິດຕະສາດຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ເບເລີ ໃນເມືອງ ເວໂກ, ລັດ ເທັກຊັສ. ທ່ານເປັນຜູ້
ປາຖະກະຖາ ກ່ຽວກັບ ບັນຫາສຸຂະພາບທາງຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດ ທີ່ມີສາເຫດມາຈາກ
ການນອນບໍ່ພໍ. ບັນຫາດັ່ງກ່າວນັ້ນລວມມີ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຕັ້ງໃຈ, ການຄວບ
ຄຸມອາລົມຂອງຄົນຜູ້ນຶ່ງ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງເປັນພະຍາດຫຼາຍຂຶ້ນ.
ທ່ານ ສກັລລິນ ເວົ້າວ່າ “ໃນເວລາທີ່ເຈົ້ານອນບໍ່ພໍທີ່ສຸດ ແມ່ນເວລາທີ່ເຈົ້າເບິ່ງຄືວ່າຈະ
ສາມາດຕັດສິນວ່າ ເຈົ້າຫິວນອນຊ່ຳໃດໜ້ອຍທີ່ສຸດ, ແລະ ວ່າການຢາກນອນນັ້ນມີຜົນ
ກະທົບຕໍ່ເຈົ້າຫຼາຍຊ່ຳໃດ.” ສູນຄວບຄຸມ ແລະ ປ້ອງກັນໂຣກ ສະຫະລັດ ໄດ້ແນະນຳ
ໃຫ້ພວກຜູ້ໃຫຍ່ນອນຄືນລະຢ່າງໜ້ອຍ 7 ຊົ່ວໂມງເພື່ອຮັກສາສຸຂະພາບໃຫ້ແຂງແຮງ
ດີ, ແຕ່ຊາວ ອາເມຣິກັນ ຫຼາຍ ແລະ ຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າໄດ້ລາຍງານວ່າ ເຂົາເຈົ້ານອນ
ໜ້ອຍກວ່າ 6 ຊົ່ວໂມງໃນແຕ່ລະຄືນ.
ທ່ານ ສກັລລິນ ກ່າວວ່າ ລູກສິດຂອງທ່ານເບິ່ງຄືວ່າຈະມ່ວນຊື່ນກັບການຮຽນ. ແຕ່ເມື່ອ
ທ່ານໄດ້ຖາມວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ນອນຫຼາຍກວ່າສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮຽນຢູ່ຫ້ອງນັ້ນຫຼືບໍ່, ສ່ວນ
ຫຼາຍຕອບວ່າບໍ່.
ສະນັ້ນທ່ານ ສກັລລິນ ຈຶ່ງໄດ້ຄິດແຜນຂຶ້ນມາ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ລູກສິດຂອງລາວໄດ້ນອນ
ຫຼາຍຂຶ້ນ. ທ່ານໄດ້ໃຫ້ຄະແນນເຂົາເຈົ້າເພີ່ມ ໃນການເສັງຈົບພາກຮຽນ ຂອງເຂົາເຈົ້າ,
ເຊິ່ງແມ່ນການສອບເສັງທີ່ມີຄວາມສຳຄັນທີ່ສຸດ.
ແຜນການດັ່ງກ່າວໄດ້ຜົນດີກວ່າທີ່ທ່ານ ສກັລລິນ ໄດ້ຄາດໄວ້. ພວກນັກສຶກສາທີ່ໄດ້
ນອນຫຼາຍຂຶ້ນ ເສັງໄດ້ດີກວ່າໃນສອງຫ້ອງຕ່າງກັນ, ແລະ ທ່ານ ສກັລລິນ ໄດ້ເປີດ
ເຜີຍການຄົ້ນພົບຂອງທ່ານ ໃນບົດການສຶກສາສອງສອງບົດ ເມື່ອເດືອນພະຈິກປີກາຍ
ນີ້.
ການສຶກສາດັ່ງກ່າວໄດ້ຜົນແນວໃດ?
ທ່ານ ສກັລລິນ ໄດ້ເລີ່ມການທົດລອງກັບພວກນັກສຶກສາຈິດຕະສາດຂອງລາວ. ລາວ
ໄດ້ບອກເຂົາເຈົ້າວ່າ ຖ້າເຂົາເຈົ້າຕົກລົງທີ່ຈະນອນຢ່າງໜ້ອຍ 8 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ຄືນ ກ່ອນ
ວັນສອບເສັງນັ້ນ, ເຂົາເຈົ້າຈະໄດ້ຄະແນນຕື່ມຫຼາຍຄະແນນ. ແຕ່ຖ້າເຂົາເຈົ້າຕົກລົງທີ່
ຈະເຂົ້າຮ່ວມໃນການສຶກສາ ແລະ ບໍ່ສາມາດທີ່ຈະເຮັດໄດ້ຕາມຈຳນວນຊົ່ວໂມງນອນ
ທີ່ຕ້ອງການນັ້ນ, ເຂົາເຈົ້າຈະເສຍຄະແນນໃນການສອບເສັງ. ພວກນັກສຶກສາຈະໃສ່
ອຸປະກອນພິເສດທີ່ເກັບກຳຂໍ້ມູນການນອນຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ມີນັກສຶກສາພຽງ 8 ຈາກ 18 ຄົນເທົ່ານັ້ນໃນກຸ່ມທຳອິດ ໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມໃນ
ການທົດລອງ. ແຕ່ນັກສຶກສາທຸກຄົນທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມນັ້ນ ແມ່ນເສັງໄດ້ດີກວ່າຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້
ເຂົ້າຮ່ວມ, ແມ່ນກະທັ້ງກ່ອນຄະແນນພິເສດນັ້ນໄດ້ຖືກບວກໃສ່. ຕາມພື້ນຖານແລ້ວ
ເຂົາເຈົ້າໄດ້ 5 ຄະແນນ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນໃນການສອບເສັງດັ່ງກ່າວ.
ທ່ານ ສກັລລິນ ໄດ້ຕັດສິນໃຈທີ່ຈະທຳການສຶກສາຊ້ຳອີກ ກັບກຸ່ມນັກສຶກສາອອກແບບ
16 ຄົນ. ທ່ານໄດ້ເລືອກທີ່ຈະບໍ່ລົງໂທດພວກນັກສຶກສາ ຜູ້ທີ່ບໍ່ສາມາດນອນໄດ້ເຕັມ 8
ຊົ່ວໂມງຕໍ່ຄືນ, ແລະໄດ້ຄະແນນຄືກັນ.
ທ່ານ ແດນຽລ ເບັສເຊເຊັນ, ຜູ້ອຳນວຍການຊ່ວຍຂອງສູນກາງສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມ
ແຂງແຮງ ແອນຊຸດສ໌ (Anchutz) ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ໂຄໂລຣາໂດ, ໄດ້ທຳການຄົ້ນ
ຄວ້າ ກ່ຽວກັບ ການນອນ. ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ການສຶກສາຂອງທ່ານ ສກັລລິນ ຈະສະ
ໜັບສະໜູນແນວຄິດທີ່ວ່າ ການນອນຈະຊ່ວຍຜົນງານດ້ານການສຶກສາ ໃນຂະນະທີ່
ພວກນັກສຶກສາຜູ້ທີ່ຮຽນ ຫຼື ຢູ່ໝົດຄືນກ່ອນການສອບເສັງ ເພື່ອພະຍາຍາມທີ່ຈະຈື່ບົດ
ຮຽນນັ້ນ ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ວ່າຈະຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ.
ໃນຂະນະທີ່ການສຶກສາຂອງທ່ານ ສກັລລິນ ໄດ້ສອດຄ່ອງກັບການຄົ້ນຄວ້າ ກຽວກັບ
ການນອນອື່ນໆນັ້ນ, ທ່ານ ເບັສເຊເຊັນ ກ່າວວ່າ ເພື່ອທີ່ຈະໃຫ້ມັນເປັນໃນທາງວິທະຍາ
ສາດນັ້ນ, ທັງສອງກຸ່ມຄວນສຶກສາຫົວຂໍ້ດຽວກັນ ແລະ ໃຊ້ບົດສອບເສັງດຽວກັນ. ພວກ
ນັກສຶກສາຄວນຖືກເລືອກຢ່າງບໍ່ໄດ້ຄາດເອົາໄວ້ ສຳລັບການນອນ ຫຼື ການບໍ່ນອນເຊັ່ນ
ກັນ.
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