ຍານລົງຈອດເທິງດວງເດືອນຂອງເອກະຊົນ ສະຫະລັດ ໄດ້ໄປຮອດເດືອນແລ້ວ, ແຕ່ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງບໍລິສັດໄດ້ກ່າວວ່າມັນໄດ້ສົ່ງສັນຍານທີ່ອ່ອນກັບມາ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວເອພີ. ຍານລົງຈອດເທິງເດືອນດັ່ງກ່າວໄດ້ນຳພາຕົນເອງສຳຫຼວດພື້ນຜິວຂອງເດືອນໃນວັນພະຫັດວານນີ້, ຊອກຫາຈຸດທີ່ຂ້ອນຂ້າງບ່ອນຮາບພຽງໃນຜາ ແລະ ປາກພູທີ່ຢູ່ເຂດໃຕ້ສຸດຂອງເດືອນ. ບໍລິສັດ Intuitive Machines ແມ່ນກຳລັງພະຍາຍາມຢ່າງໜັກ ທີ່ຈະກາຍເປັນທຸລະກິດເອກະຊົນຜູ້ທຳອິດທີ່ສາມາດລົງຈອດເທິງເດືອນໄດ້, ເຊິ່ງແມ່ນການກະທຳທີ່ປະສົບຄວາມສຳເລັດໂດຍ 5 ປະເທດເທົ່ານັ້ນ. ຍານດັ່ງກ່າວ ແມ່ນສ່ວນນຶ່ງຂອງຄວາມພະຍາຍາມຂອງອົງການ NASA ເພື່ອພະຍາຍາມຈະເຮັດໃຫ້ການສົ່ງເຄື່ອງເປັນການຄ້າ ກ່ອນການເດີນທາງກັບຄືນໄປເດືອນຂອງນັກອະວະກາດທີ່ໄດ້ວາງແຜນໄວ້. ມັນບໍ່ໄດ້ມີຍານອະວະກາດຂອງ ສະຫະລັດ ຢູ່ເທິງເດືອນນັບຕັ້ງແຕ່ການສິ້ນສຸດ ຂອງໂຄງການ ອາພອລໂລ ຂອງອົງການ NASA.
A private U.S. lunar lander has touched down on the moon, but company officials say it was sending a weak signal. The lander guided itself to the surface Thursday, searching for a relatively flat spot among all the cliffs and craters near the south pole. Intuitive Machines was striving to become the first private business to pull off a lunar landing, a feat achieved by only five countries. The craft is part of NASA's efforts to commercialize moon deliveries ahead of the planned return of astronauts. There hasn't been a U.S. spacecraft on the moon since the end of NASA's Apollo program.
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