ບໍລິສັດເອກກະຊົນລາວ ໄດ້ປະຕິບັດພັນທະ ໃນການຊໍາລະ ອາກອນມູນຄ່າເພີ້ມ ຕໍ່າກວ່າ 20 ເປີເຊັນ

ບໍລິສັດເອກກະຊົນລາວທີ່ໄດ້ປະຕິບັດພັນທະໃນການຊຳລະ ອາກອນມູນຄ່າເພີ້ມ
(VAT) ຢ່າງຄົບຖ້ວນມີຕໍ່າກວ່າ 20 ເປີເຊັນ ຂອງຈຳນວນບໍລິສັດເອກກະຊົນ ທີ່ມີຢູ່
ຫຼາຍກວ່າ 124,830 ຫົວໜ່ວຍໃນທົ່ວປະເທດ ຊຶ່ງຊົງລິດ ໂພນເງິນ ນັກຂ່າວ ວີໂອເອ
ມີລາຍງານຈາກບາງກອກ.
ທ່ານສົມດີ ດວງດີ ຮອງນາຍຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງການ
ເງິນ ຖະແຫຼງຍອມຮັບວ່າ ການຈັດເກັບລາຍຮັບຂອງລັດຖະບານ ຈາກອາກອນມູນ
ຄ່າເພີ້ມ ຫຼື (VAT) ໃນໄລຍະຜ່ານ ຍັງສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຕໍ່າກວ່າເປົ້າໝາຍ
ທີ່ວາງໄວ້ ໂດຍມີສາເຫດສຳຄັນມາຈາກການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງພະນັກງານລັດ ທີ່ມີປະສິດທິພາບຕໍ່າ ແລະບໍ່ເຂັ້ມງວດຕາມລະບຽບ
ກົດໝາຍອີກດ້ວຍ ພາຍໃຕ້ສະພາບການດັ່ງກ່າວນີ້ຍັງເຮັດໃຫ້ມີບໍລິສັດເອກກະຊົນ
ຄຶດເປັນສັດສ່ວນທີ່ຕໍ່າກວ່າ 20 ເປີເຊັນ ຂອງຈຳນວນບໍລິສັດເອກກະຊົນທັງໝົດເທົ່າ
ນັ້ນ ທີ່ໄດ້ຊຳລະອາກອນມູນຄ່າເພີ້ມຢ່າງຄົບຖ້ວນ ສ່ວນທີ່ເຫຼືອອີກ ກວ່າ 80 ເປີເຊັນ
ນັ້ນ ຕ່າງກໍໄດ້ພາກັນຫລົບລ້ຽງການຊຳລະອາກອນມູນຄ່າເພີ້ມ ດັ່ງທີ່ທ່ານສົມດີ ໄດ້
ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ.
“ລະບົບອາກອນມູນຄ່າເພີ້ມທີ່ກຳນົດໃນປັດຈຸບັນ ຍັງບໍ່ໄປຕາມມາດຕະຖານ ຫຼື
ຫລັກການຂອງອາກອນມູນຄ່າເພີ້ິມຢ່າງເປັນຕ່ອງໂສ້ ເຮັດໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງມີ
ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຕຈິງ ການເຂົ້າໃນລະບົບອາກອນມູນຄ່າ
ເພີ້ມໄດ້
ກຳນົດສຳລັບທຸລະກິດທີ່ມີລາຍຮັບ 400 ລ້ານກີບຕໍ່ປີຂຶ້ນໄປເປັນຜົນເຮັດໃຫ້ມີການ
ຫລົບຫລີກການເຂົ້າໃນລະບົບອາກອນມູນຄ່າເພີ້ມ ຊຶ່ງສະຖິຕິການເຂົ້າໃນລະບົບ
ອາກອນມູນຄ່າເພີ້ມໃນໄລຍະຜ່ານມາຖືວ່າຍັງກວມບໍ່ຮອດ 20 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງບັນ
ດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ.”
ໂດຍອີງຕາມລາຍງານຂອງສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ລະບຸວ່າການສຳຫລວດກ່ຽວກັບການ
ຜະລິດສິນຄ້າ ແລະບໍລິການຂອງບັນດາຫົວໜ່ວຍພື້ນຖານທາງເສດຖະກິດຈຳນວນ
ທັງໝົດ 124,830 ຫົວໜ່ວຍໃນທົ່ວປະເທດພົບວ່າ 94 ເປີເຊັນ ເປັນທຸລະກິດຂະໜາດ
ນ້ອຍ ທີ່ໄດ້ທຳການຜະລິດສິນຄ້າ ແລະບໍລິການເພື່ອຕອບ ສະໜອງການບໍລິໂພກພາຍ
ໃນປະເທດເປັນດ້ານຫລັກ ໂດຍມີພຽງ 630 ຫົວໜ່ວຍຄິດເປັນ 0.5 ເປີເຊັນ ເທົ່ານັ້ນທີ່
ເນັ້ນໜັກການຜະລິດສິນຄ້າເພື່ອສົ່ງອອກ ສ່ວນ 1,700 ກວ່າຫົວໜ່ວຍຄິດເປັນ 1.4
ເປີເຊັນ ທີ່ເນັ້ນໜັກທັງການຜະລິດສິນຄ້າເພື່ອສົ່ງອອກ ແລະຕອບສະໜອງການບໍລິ
ໂພກພາຍໃນປະເທດຄຽງຄູ່ກັນໄປ.
ທາງດ້ານເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງທະນາຄານໂລກປະຈຳລາວ ຢືນຢັນວ່າທະນາຄານໂລກໄດ້
ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອການພັດທະນາວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະຂະໜາດກາງ
ຫຼື (SMEs) ຂອງລາວໃນມູນຄ່າລວມ 20 ລ້ານໂດລາ ໃນຊ່ວງປີ 2014 ຫາ 2019 ໃນ
ນີ້ແບ່ງເປັນການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານເທັກນິກ 10 ລ້ານໂດລາ ແລະເງິນທຶນສຳລັບໃຫ້ SMEs
ກູ້ຢືມໃນມູນຄ່າ 10 ລ້ານໂດລາ ຊຶ່ງກໍປາກົດວ່າຈົນເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ໄດ້ມີການປ່ອຍເງິນກູ້
ໃຫ້ກັບ SMEs ໄປແລ້ວພຽງ 42 ລາຍ ແລະຄິດເປັນມູນຄ່າລວມພຽງ 4.4 ລ້ານໂດລາ
ເທົ່ານັ້ນ ທັງນີ້ກໍເນື່ອງມາຈາກການຕັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ດຳເນີນໄປຢ່າງຊັກຊ້າໃນໜ່ວຍ
ງານຂອງລັດຖະບານລາວເອງ.
ສ່ວນທ່ານນາງຈັນທະຈອນ ວົງໄຊ ຮອງປະທານສະພາການຄ້າ ແລະອຸດສາຫະກຳແ
ຫ່ງຊາດລາວກໍຢືນຢັນວ່າ ສະພາການຄ້າ ແລະອຸດສາຫະກຳ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງສູນພັດທະນາ
ກາໝາຍການຄ້າຂຶ້ນ ເມື່ອບໍ່ນານມານີ້ ດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກອົງການສະຫະປະຊາ
ຊາດ ໂດຍມີເປົ້າໝາຍທີ່ຈະພັດທະນາເພື່ອຍົກລະດັບຄຸນນະພາບສິນຄ້າທີ່ຜະລິດໃນ
ລາວໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໄມ້ແປຮູບ ຖືເປັນທ່າແຮງສຳຄັນ
ທີ່ພາກທຸລະກິດຂອງລາວສາມາດຈະພັດທະນາໃຫ້ແຂ່ງຂັນໃນຕະຫຼາດສາກົນໄດ້ເປັນ
ຢ່າງດີ.
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ໃນປັດຈຸບັນກໍມີຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດເອກກະຊົນລາວຈຳນວນທັງໝົດ
119 ຫົວໜ່ວຍໃນທົ່ວປະເທດ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ນຳໃຊ້ກາໝາຍນຶ່ງເມືອງນຶ່ງຜະລິດ
ຕະພັນ ຫຼື (ODOP) ທີ່ນານາຊາດໃຫ້ການຍອມຮັບໃນຄຸນນະພາບ ແລະມາດຕະຖານ
ທີ່ເປັນຜະລິດຕະພັນຂອງລາວໃນຕະຫຼາດສາກົນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີລາຍຮັບໃນເກນ ທີ່ຈະ
ຕ້ອງຊໍາລະອາກອນມູນຄ່າເພີ້ມ ໃນຂະນະທີ່ SMEs ສ່ວນໃຫຍ່ນັ້ນມີລາຍຮັບບໍ່ເຖິງ
ເກນ ຊຶ່ງບໍ່ຕ້ອງຊໍາລະອາກອນມູນຄ່າ ເພີ້ມນັ້ນເອງ.
ສຳລັບແຜນການປີ 2018 ຂອງລັດຖະບານລາວກໍໄດ້ວາງເປົ້າໝາຍຈະຈັດເກັບລາຍ
ຮັບໃຫ້ໄດ້ 25,452 ຕື້ກີບ ຄຶດເປັນ 17 ເປີເຊັນ ຂອງຍອດພະລິດ (GDP) ສ່ວນແຜນ
ການປີ 2017 ລັດຖະບານລາວກໍວາງເປົ້າໝາຍການຈັດເກັບລາຍຮັບໃຫ້ໄດ້ 23,946
ຕື້ກີບ ແຕ່ກໍປະຕິບັດໄດ້ຈິງ 96 ເປີເຊັນຂອງແຜນການປີນີ້.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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