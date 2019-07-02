ກອງປະຊຸມສຸດຍອດລະຫວ່າງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ແລະ ຜູ້ນຳເກົາຫລີເໜືອ, ທ່ານກິມ ຈົງ ອຶນ ໄດ້ມີຂຶ້ນຍ້ອນຄວາມປາດຖະໜາ ທີ່ກົງກັນຂອງພວກເພິ່ນ ໃນການທີ່ຈະ "ເຮັດໃຫ້ມະໂນພາບອັນບໍ່ຈິງ ກ່ຽວກັບການລົບລ້າງອາວຸດນິວເຄລຍມີຢູ່ຕະຫລອດການ" ເຖິງແມ່ນວ່າ ຄຳນິຍາມຂອງ ພວກເພິ່ນ ກ່ຽວກັບການລົບລ້າງອາວຸດນິວເຄລຍ ທີ່ແຕກຕ່າງກັນນັ້ນ ຍັງບໍ່ມີຫຍັງປ່ຽນແປງກໍຕາມ, ອີງຕາມຄຳຄິດເຫັນຂອງພວກນັກຊ່ຽວຊານ.
ອົງການຂ່າວສູນກາງເກົາຫລີ ຫລື KCNA ຂອງທາງການເກົາຫລີ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ໄດ້ກ່າວສັນລະເສີນກອງປະຊຸມສຸດຍອດທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນວັນອາທິດຜ່ານມາ ຢູ່ໃນບ້ານປັນມູນຈອມ ຊຶ່ງຢູ່ຊາຍແດນຂອງສອງປະເທດເກົາຫລີນັ້ນ ແລະລາຍງານວ່າ ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປຈະເປັນການເຈລະຈາກ່ຽວກັບການລົບລ້າງອາວຸດນິວ ເຄລຍກັບວໍຊິງຕັນ, ຊຶ່ງເປັນການປ່ຽນທ່າທີຢ່າງໃຫຍ່ຂອງພຽງຢາງ.
ອົງການຂ່າວ KCNA ເວົ້າວ່າ "ບັນດາຜູ້ນຳສູງສຸດຂອງທັງສອງປະເທດ ເຫັນພ້ອມນຳກັນ ທີ່ຈະຮັກສາການພົວພັນທີ່ໃກ້ຊິດໄວ້ໃນອະນາຄົດ ເຊັ່ນກັນ ແລະ ຈະທຳການໂອ້ລົມສົນທະນາກັນທີ່ມີປະສິດທິຜົນຄືນອີກ ແລະພັກດັນໃຫ້ມັນກ້າວໄປ ເພື່ອຈະເຮັດໃຫ້ມີຜົນສຳເລັດອັນໃໝ່ ໃນການລົບລ້າງອາວຸດນິວເຄລຍອອກຈາກແຫລມເກົາຫລີ ແລະໃນເລື້ອງສາຍພົວພັນສອງຝ່າຍ."
ທ່ານ ທຣຳ ຜູ້ທີ່ມີແຜນການຢ້ຽມຢາມເກົາຫລີໃຕ້ທີ່ລວມມີ ການໄປຢ້ຽມຢາມ ເຂດປອດທະຫານຫລື DMZ ນຳນັ້ນ ໄດ້ຂຽນການເຊື້ອເຊີນທ່ານ ກິມ ລົງໃນ ທວີດເຕີໃນວັນສຸກຜ່ານມາ ໂດຍສະເໜີໃຫ້ພວກເພິ່ນພົບກັນຢູ່ຊາຍແດນທີ່ແບ່ງເກົາຫລີອອກເປັນສອງປະເທດນັ້ນ. ທ່ານ ກິມ ເຫັນດີນຳທ່ານ ທຣຳ ໃນວັນອາທິດຜ່ານມາ ແລະໄດ້ເຊື້ອເຊີນທ່ານໃຫ້ໄປພົບກັນຢູ່ຟາກຊາຍແດນຂອງເກົາຫລີເໜືອ.
ຫລັງຈາກໄດ້ຂ້າມຊາຍແດນມາເບື້ອງຂອງເກົາຫລີໃຕ້ ຢູ່ໃນເຂດ DMZ ແລ້ວ ຜູ້ນຳທັງສອງກໍໄດ້ໃຊ້ເວລາ 1 ຊົ່ວໂມງ ເພື່ອພົບປະກັນຢູ່ໃນເຮືອນແຫ່ງເສລີພາບ. ທ່ານ ທຣຳ ກ່າວຢູ່ໃນກອງປະຊຸມຖະແຫລງຂ່າວຮ່ວມກັບປະທານາທິບໍດີມູນ ແຈ-ອິນ (Moon Jae-in) ຂອງເກົາຫລີໃຕ້ວ່າ ການເຈລະຈາໃນລະດັບປະຕິບັດການຈະມີຂຶ້ນອີກພາຍໃນບໍ່ພໍເທົ່າໃດອາທິດຂ້າງໜ້ານີ້. ການພົບປະລະຫວ່າງ ທ່ານທຣຳ ແລະທ່ານ ກິມ ໄດ້ຢຸດສະງັກບໍ່ໄປບໍ່ມາ ພາຍຫລັງກອງປະຊຸມສຸດຍອດຂອງພວກເພິ່ນຢູ່ຮາໂນ່ຍ ໃນເດືອນກຸມພາຜ່ານມາຈົບລົງແລ້ວ.
ກອງປະຊຸມຂອງທ່ານກິມ ກັບທ່ານທຣຳຄັ້ງນັ້ນ ໄດ້ຮັບການຕ້ອນຮັບທີ່ດີ, ຮ່ອງຮອຍສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຈະມີການເຈລະຈາກັບວໍຊິງຕັນໃນອະນາຄົດກໍເຊັ່ນກັນ, ຊຶ່ງເປັນຂີດໝາຍທີ່ຕ່າວປີ້ນຕໍ່ຄຳເຫັນຂອງທ່ານກິມທີ່ກ່າວຕໍ່ພວກນາຍພົນຂັ້ນສູງຂອງເພິ່ນໃນເດືອນເມສາທີ່ຜ່ານມາ. ຢູ່ໃນຄຳປາໄສຂອງເພິ່ນຕໍ່ສະພາປະຊາຊົນສູງສຸດນັ້ນ ທ່ານ ກິມ ເວົ້າວ່າ ທ່ານຈະບໍ່ພົບ ກັບທ່ານ ທຣຳອີກຕໍ່ໄປເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າ ວໍຊິງຕັນຈະປ່ຽນທ່າທີຂອງຕົນຢູ່ໃນທ້າຍປີນີ້. ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ຢູ່ຮາໂນ່ຍ ໃນເດືອນກຸມພາຜ່ານມາ ສະຫະລັດ ໄດ້ວາງເງື່ອນໄຂ ຕໍ່ຄຳຮ້ອງຂໍຂອງເກົາຫລີເໜືອທີ່ຢາກໃຫ້ຍົກເລີກການລົງໂທດແກ່ພຽງຢາງນັ້ນ ຈະມີຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວຈົນກວ່າຈະມີການລົບລ້າງອາວຸດນິວຢ່າງສິ້ນເຊິງ.
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດເກົາຫລີເໜືອ ກໍໄດ້ກ່າວຢ້ຳຄຳເວົ້າຂອງ ທ່ານກິມເຊັ່ນກັນ ຢູ່ໃນຖະແຫລງການຂອງຕົນທີ່ຂຽນລົງໃນເວັບໄຊທ໌ໃນວັນທີ 24 ພຶດສະພາຜ່ານມາ ໂດຍເວົ້າວ່າ "ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າ ສະຫະລັດເອົາວິທີການຄິດໄລ່ປັດຈຸບັນຂອງຕົນອອກໄປ ແລະນຳເອົາການຄິດໄລ່ໃໝ່ ຂອງຕົນມາໃຊ້, ການໂອ້ລົມກັນລະຫວ່າງ DPRK ແລະສະຫະລັດ ຈະບໍ່ມີຂຶ້ນອີກ ແລະ ໂດຍການຕໍ່ວິທີການຄິດໄລ່ນັ້ນອອກໄປ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໃນການແກ້ໄຂເລື້ອງນິວເຄລຍໃນອະນາຄົດ ກໍຍິ່ງຈະມືດມົນໄປກວ່ານີ້ອີກ." ຊື່ທາງການເກົາຫລີເໜືອແມ່ນ ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕເກົາຫລີ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ