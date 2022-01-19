ໃນຂະນະທີ່ລະດູໜາວໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບໜັກຢູ່ນີ້, ຢູໂຣບ ກຳລັງປະເຊີນກັບການຂາດແຄນອາຍແກັສ - ໂດຍມີປະລິມານການສົ່ງອອກອາຍ ແກັສຈາກ ຣັດເຊຍ ຫຼຸດລົງຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ລາຄາສູງຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ແຕ່ຄວາມຜັນແປຂອງການສະໜອງອາຍແກັສຂອງ ຣັດເຊຍ ອາດຈະຮ້າຍແຮງຂຶ້ນຕື່ມອີກ ຂະນະທີ່ ມົສກູ ມີແຜນທີ່ຈະສ້າງທໍ່ສົ່ງອາຍແກັສໃໝ່ໄປຫາຈີນ, ຊຶ່ງສາມາດໃຫ້ ຣັດເຊຍ ມີອຳນາດໃນການຂາຍອາຍແກັສແກ່ຜູ້ທີ່ໃຫ້ລາຄາສູງທີ່ສຸດ. Henry Ridgwell ນັກຂ່າວວີໂອເອມີລາຍງານເລື້ອງນີ້ມາຈາກ ລອນດອນ ຊຶ່ງ ບົວສະຫວັນ ຈະນຳມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ຈາກຂອບເຂດໜາວແຂງກະດ້າງທີ່ກວ້າງຂວາງຂອງເຂດໄຊເບີເຣຍ, ຣັດເຊຍ ແມ່ນໄດ້ສົ່ງອາຍແກັສທໍາມະຊາດຈຳນວນນຶ່ງໄປໃຫ້ ຈີນ ແລ້ວ.
ທໍ່ສົ່ງອາຍແກັສ 'ພະລັງງານຂອງໄຊເບີເຣຍ (Siberia) 1' ໄດ້ເລີ້ມຂຶ້ນໃນປີ 2019 -ຊຶ່ງໄດ້ຂຸດຄົ້ນບໍ່ອາຍແກັສຢູ່ໃນພາກຕາເວັນອອກໄກຂອງຣັດເຊຍ ເພື່ອຊ່ວຍຊຸກຍູ້ເສດຖະກິດຂອງຈີນ.
ທ່ານ ທອມ ມາເຊັກ-ແມນເຊີ (Tom Marzec-Manser), ຫົວຫນ້ານັກ ວິເຄາະອາຍແກັສຂອງອົງການ ICIS ກ່າວວ່າ:
"ທໍ່ສົ່ງພະລັງງານຂອງໄຊບີເຣຍ 1 ໃຊ້ອາຍແກັສທີ່ບໍ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບບໍ່ທີ່ສາ ມາດສະຫນອງອາຍແກັສໃຫ້ແກ່ຕະຫຼາດ ຢູໂຣບ. ສະນັ້ນ ຢ່າງຫນ້ອຍມັນ ກໍບໍ່ມີຄຳຖາມຫຍັງເທື່ອໃນເວລານີ້ວ່າ ອາຍແກັສຈາກ ຣັດເຊຍ ທີ່ໄປຫາ ຈີນ ນັ້ນເປັນການສູນເສຍອາຍແກັສທີ່ອາດສົ່ງໄປຫາຢູໂຣບໄດ້ຫລືບໍ່."
ແຕ່ສິ່ງນັ້ນອາດຈະປ່ຽນໄປໃນໄວໆນີ້. ມົສກູ ແລະ ປັກກິ່ງ ໃກ້ຈະຕົກລົງສ້າງທໍ່ສົ່ງອາຍແກັສແຫ່ງທີສອງຄື "ພະລັງງານຂອງໄຊບີເຣຍ 2" ເຊິ່ງຈະເປັນການສົ່ງອອກອາຍແກັສຈາກ ຣັດເຊຍ ໄປ ຈີນ ເພີ້ມຂຶ້ນເປັນສອງເທົ່າ. ມັນຈະຜ່ານ ມົງໂກເລຍ ແລະ ເຂົ້າໄປໃນເຂດອຸດສາຫະກໍາທີ່ຫິວພະລັງງານທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບ ປັກກິ່ງ.
ນອກນັ້ນແລ້ວ ມັນຍັງຈະເອົາຕໍ່ໃສ່ກັບເຄືອຂ່າຍອາຍແກັສພາຍໃນຂອງ ຣັດເຊຍ - ເຊື່ອມຕໍ່ ຈີນ ໃສ່ກັບບໍ່ອາຍແກັສອັນດຽວກັນໃນແຫຼມ ຢາມາລ (Yamal) ຂອງ ຣັດເຊຍ ທີ່ສະໜອງອາຍແກັສໃຫ້ແກ່ຢູໂຣບ.
ທ່ານ ມາເຊັກ-ແມນເຊີ (Marzec-Manser), ຫົວຫນ້ານັກວິເຄາະອາຍແກັສ ຂອງອົງການ ICIS ກ່າວອີກວ່າ:
"ມັນເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດ ແກສພຣອມ (Gazprom)- ໃນນາມຜູ້ສົ່ງອອກທີ່ສໍາຄັນ ນັ້ນ -ມີທາງເລືອກທີ່ຈະນໍາເອົາອາຍແກັສໄປສູ່ຕະຫຼາດນຶ່ງແທນທີ່ຈະເອົາໄປໃຫ້ອີກຕະຫລາດນຶ່ງ."
ສິ່ງນັ້ນສາມາດໃຫ້ ຣັດເຊຍ ມີຂໍ້ໄດ້ປຽບຢ່າງຫລວງຫລາຍ.
ທ່ານ ຟີລິບ ມີດູນິກ (Filip Medunic), ຈາກສະພາການພົວພັນຕ່າງປະເທດຂອງຢູໂຣບກ່າວວ່າ:
"ໃນດ້ານວິຊາການແລ້ວ, ມັນເປັນການຍາກທີ່ຈະບອກໄດ້ວ່າ ລະບົບການ ກໍານົດລາຄາຈະຖືກອອກແບບມາໃນລັກສະນະທີ່ເປັນໄປໄດ້ວ່າ ຈະຂາຍໃຫ້ຜູ້ ທີ່ໃຫ້ລາຄາສູງສຸດຫຼືບໍ່, ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ຣັດເຊຍ ແນ່ນອນມີເຈດຈຳນົງທີ່ຈະເບິ່ງໄປໃນທິດທາງນີ້ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດໃຊ້ມັນເປັນທ່າແຮງໄດ້- ຢ່າງຫນ້ອຍກໍໃນດ້ານວາຈາທີ່ຈະເວົ້າໄດ້ - ໃນທົດສະວັດທີ່ຈະມາເຖິງນີ້."
ຣັດເຊຍໄດ້ເພີ້ມກຳລັງທະຫານຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າ 1 ແສນຄົນຢູ່ຕາມຊາຍແດນຕິດກັບ ຢູເຄຣນ. ບັນດານັກວິເຄາະກ່າວວ່າ ປະເທດຕາເວັນຕົກໄດ້ຂົ່ມຂູ່ວ່າຈະມີການລົງໂທດຢ່າງຮ້າຍແຮງຖ້າ ຣັດເຊຍ ບຸກໂຈມຕີ - ແລະຍັງມີແຮງຈູງໃຈອື່ນໆອີກທີ່ເຮັດໃຫ້ ມົສກູ ຊອກຫາລູກຄ້າໃໝ່ສຳລັບອາຍແກັສຂອງຕົນ.
ທ່ານ ມາເຊັກ-ແມນເຊີຈາກອົງການ ICIS ກ່າວອີກວ່າ:
"ເສັ້ນໂຄຈອນຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບ ໂດຍສະເພາະໃນແງ່ຂອງການເຮັດໃຫ້ອາຍຄາບອນໝົດໄປນັ້ນກໍແມ່ນວ່າ ອາຍແກັສຈະມີບົດບາດຫຼຸດໜ້ອຍລົງ ໃນ ໄລຍະກາງຫາໄລຍະຍາວ."
ແຕ່ການໄປຕາມຕະຫຼາດ ຈີນ ແຫ່ງໃໝ່ຈະບໍ່ແມ່ນເລື່ອງງ່າຍສຳລັບ ມົສກູ, ອີງຕາມການສັງເກດຂອງບັນດານັກວິເຄາະ.
ທ່ານມີດຸນິກ (Medunic) ກ່າວວ່າ:
“ຈີນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີໃນເລື້ອງໃຊ້ທ່າທີ ແລະນ້ຳໜັກຂອງຕົນທາງດ້ານການເມືອງ, ເສດຖະກິດ, ການທະຫານ, ແລະເປັນຄູ່ເຈລະຈາທີ່ຍາກຫລາຍ. ແລະ (ເຂົາເຈົ້າ) ຍັງຖືກກ່າວຫາວ່າໄດ້ພິຈາລະນາຕົນເອງວ່າເປັນຜູ້ມີອິດທິພົນເໜືອກວ່າໃນທີ່ນີ້, ແລະ ຣັດເຊຍ ເປັນຄູ່ເຈລະຈາທີ່ຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງຕ່ຳກວ່າ.”
ມີການຄາດເດົາກັນວ່າ ຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບທໍ່ສົ່ງ 'ພະລັງງານໄຊເບີຣີ 2' ອາດຈະໄດ້ຮັບການເຊັນກັນໃນງານກິລາໂອລິມປິກລະດູໜາວທີ່ ປັກກິ່ງ ໃນເດືອນໜ້ານີ້, ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນມີການຢືນຢັນຢ່າງເປັນທາງການໃດໆເທື່ອ.
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