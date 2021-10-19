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ມູນເຊື້ອທ່ານພາວເວລ: ຜູ້ປົກປ້ອງພັນທະມິດ ໃນຢູໂຣບ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຣັດເຊຍ ພາດໂອກາດ ອີງຕາມນັກວິເຄາະ

ອະດີດລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດໂຄລິນ ພາວເວລ ຍ່າງຢູ່ເທິງເວທີ ໃນລະຫວ່າງການສຳມະນາ ທີ່ໂຕກຽວ ເມື່ອວັນທີ 18 ມິຖຸນາ ປີ 2014.

ອະດີດລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານໂຄລິນ ພາວເວລ (Colin Powell), ເສຍຊີວິດແລ້ວ ໃນມື້ວັນຈັນວານນີ້ ຮວມອາຍຸໄດ້ 84 ປີ, ທ່ານໄດ້ໃຊ້ເວລາຫຼາຍທົດສະວັດ ໃນອາຊີບທາງການເມືອງ ແລະການທະຫານເພື່ອປົກປ້ອງບັນດາພັນທະມິດ ທີ່ເກົ່າແກ່ຂອງສະຫະລັດກັບບັນດາປະເທດໃນຢູໂຣບ, ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງນັກວິເຄາະບາງຄົນ.

ສະມາຊິກຄົນອື່ນໆພາຍໃນຄອບຄົວຂອງທ່ານກ່າວວ່າ ທ່ານພາວເວລເສຍຊີວິດ ຍ້ອນໂຣກແຊກຊ້ອນຈາກໂຄວິດ-19. ບັນດາທ່ານໝໍກ່າວວ່າ ທ່ານຍັງໄດ້ເສຍຊີວິດຍ້ອນການປ່ວຍເປັນມະເຮັງໄຂກະດູກ (Myeloma), ເຊິ່ງເປັນມະເຮັງເມັດເລືອດຊະນິດນຶ່ງ ທີ່ຫລຸດພູມຄຸ້ມກັນຂອງຮ່າງກາຍ, ຕະຫຼອດທັງ ໂຣກພາຣ໌ກິນສັນ (Parkinson’s), ເຊິ່ງເປັນໂຣກ ທີ່ເຮັດໃຫ້ກ້າມເນື້ອອ່ອນແຮງ.

ທ່ານເຂົ້າມາມີອິດທິພົນທື່ອທຳອິດ ໃນນະໂຍບາຍຂອງສະຫະລັດທີ່ມີຕໍ່ຢູໂຣບໃນຖານະຜູ້ຮອງທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ແລະຈາກນັ້ນກໍເປັນທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ແກ່ປະທານາທິບໍດີທ່ານໂຣນັນ ຣີແກນ (Ronald Reagan) ຈາກປີ 1987 ຫາ 1989, ແລະຫລັງຈາກນັ້ນໄດ້ກາຍມາເປັນນາຍທະຫານລະດັບສູງຂອງສະຫະລັດໃນສະໄໝຂອງປະທານາທິບໍດີທ່ານຈອຣ໌ຈ ເອັຈ. ດັບເບິນຢູ ບຸສ (George H.W. Bush) ຈາກປີ 1989 ຫາ 1993.

“ທ່ານເປັນແກນນໍາຫລັກໃນການຊ່ວຍກໍາໜົດນະໂຍບາຍຂອງສະຫະລັດໃນຊຸມປີ 1980 ແລະຕົ້ນຊຸມປີ 1990, ໃນລະຫວ່າງເຊິ່ງພວກເຮົາສາມາດຢຸດຕິສົງຄາມເຢັນ ແລະລຶບລ້າງເສັ້ນແບ່ງບາງສ່ວນໃນທົ່ວຢູໂຣບ,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າ ຂອງທ່ານອາເລັກຊານເດີ ເວີສໂບລ (Alexander Vershbow)​ ອະດີດເອກອັກຄະລັດ ຖະທູດສະຫະລັດ ປະຈໍາອົງການ NATO ແລະຣັດເຊຍກ່າວ ໃນການໃຫ້ສໍາພາດກັບ VOA ພາກພາສາຣັດເຊຍ. ທ່ານເວີສໂບລຜູ້ເຊິ່ງຕໍ່ມາດໍາລົງຕໍາແໜ່ງຮອງເລຂາທິການໃຫຍ່ ແຫ່ງອົງການ NATO, ເປັນນັກວິເຄາະປະຈໍາສະພາແອັດແລນຕິກ, ເຊິ່ງເປັນໜ່ວຍງານດ້ານຄວາມຄິດຂັ້ນພື້ນຖານຂອງວໍຊິງຕັນ.

ໃນນະໂຍບາງບາງສ່ວນ ທີ່ທ່ານພາວເວລມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນຊຸມປີ 1980 ຫາຕົ້ນຊຸມປີ 1990 ລວມເຖິງການວາງແຜນຂອງສະຫະລັດ ເພື່ອປ້ອງກັນບັນດາພັນທະມິດຂອງສະຫະລັດໃນຢູໂຣບຕາເວັນຕົກ ຈາກການໂຈມຕີທາງບົກທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນໄດ້ ໂດຍສະຫະພາບໂຊຫວຽດ.

ທ່ານ ຊາລສ໌ ຣາຍສ໌ ເປັນອະດີດເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດ ປະຈໍາປະ ເທດກຣິສ ແລະເປັນນັກວິເຄາະປະຈໍາອົງການ RAND ຊຶ່ງການຄົ້ນຄວ້າດ້ານນະໂຍບາຍທີ່ມີສຳນັກງານຕັ້ງຢູ່ລັດຄາລີຟໍເນຍ. ທ່ານຣາຍສ໌ ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອໃນການໃຫ້ສຳພາດວ່າ ທ່ານຈຳໄດ້ທີ່ທ່ານພາວເວລໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນແຜນການຂອງສະຫະລັດ ກ່ຽວກັບການຮຸກຮານຂອງໂຊຫວຽດທີ່ອາດມີຂຶ້ນຕໍ່ການຟູລດາ ຊຶ່ງເປັນເສັ້ນທາງໃນບໍລິເວນທົ່ງພຽງ ໃນເຢຍຣະມັນຕາເວັນອອກທີ່ໂຊຫວຽດຢຶດຄອງໃນເວລານັ້ນ ແລະເຢຍຣະມັນຕາເວັນຕົກທີ່ພັນທະມິດຂອງສະຫະລັດຄວບຄຸມຢູ່.

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