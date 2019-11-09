ທ່ານເຄີຍຄິດກ່ຽວກັບລັກສະນະທ່ານັ່ງ ທ່າຢືນຂອງທ່ານໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ໂທລະສັບມືຖື ຫລືຄອມພີວເຕີຫລືບໍ່? ພວກນັກຄົ້ນຄວ້າພົບວ່າ ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ ຫລື ຢ່າງໜ້ອຍກໍແມ່ນ ຄົນອາເມຣິກັນບໍ່ໄດ້ຄຶດກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ເລີຍ. ແຕ່ວ່າມັນເປັນສິ່ງໃດສິ່ງນຶ່ງທີ່ທຸກຄົນຄວນ ຄິດເຖິງ. Carol Pearson, ນັກຂ່າວວີໂອເອມີລາຍງານກ່ຽວກັບ ເລື້ອງນີ້ເພີ້ມອີກ ຊຶ່ງ
ບົວສະຫວັນ ຈະນຳມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ໂທລະສັບມືຖື ແລະຄອມພີວເຕີແມ່ນມີຢູ່ທຸກຫົນທຸກແຫ່ງໃນໂລກອັນນີ້. ຜູ້ຄົນພາກັນກົ້ມ
ໜ້າ ກົ້ມຕາຈ້ອງໃສ່ເຄື່ອງອຸປະກອນເຫລົ່ານີ້ ແລະມັນເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນເສຍ ຫລາຍຫລາຍ
ກວ່າ ສິ່ງທີ່ເຂົ້າເຈົ້າຄິດໄວ້ອີກ.
ອັນນີ້ເປັນຄວາມຈິງ, ແມ່ນແຕ່ບັນດາພວກທ່ານໝໍກໍຍັງເປັນ. ເມື່ອ ດຣ. ລູຊັນທາ ກູນາເຊກຣາ (Lushantha Gunasekera) ຮູ້ສຶກປວດ ທ່ານກໍຄິດວ່າ ທ່ານຕ້ອງການອອກກຳລັງກາຍໃຫ້ເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນ.
ດຣ. ລູຊັນທາ ກູນາເຊກຣາ ໄປສູນດູແລສຸຂະພາບເມືອງໂອແລນໂດ (Orlando) ໃນລັດຄາລິຟໍເນຍກ່າວວ່າ:
"ຕົ້ນຕໍແມ່ນມັນປວດຢູ່ແຖວເທິງຫລັງ ແລະຄໍ ແລະບ່າຂອງຂ້ອຍ. ມັນປວດຢູ່ແຕ່ຂ້າງດຽວ."
ຄູຝຶກດ້ານການອອກກຳລັງກາຍຢູ່ໃນບ່ອນອອກກຳລັງກາຍຂອງສູນດູແລສຸຂະພາບເມືອງໂອແລນໂດ (Orlando) ຮູ້ວ່າ ອາການເຈັບປວດດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເປັນຍ້ອນທ່ານັ່ງ ທ່າຢືນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ.
ທ້າວ ນາທານຽລ ເມເລັນເດສ໌ (Nathaniel Melendez) ຢູ່ສູນດູແລສຸຂະພາບເມືອງໂອແລນໂດ (Orlando) ເວົ້າວ່າ:
"ການໝູນຂອງບ່າໄຫລ່ຢູ່ພາຍໃນຕົວຂອງມັນ, ຫລັງຂົດ, ຫົວກົ້ມລົງ, ຄໍກົ່ງລົງ ພວກນີ້."
ທ້າວ ເມເລັນເດສ໌ (Melendez) ໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ ດຣ. ກູນາເຊກຣາ (Gunasekera) ເພື່ອຊ່ວຍດັດປັບການກົ່ງທີ່ເກີດຈາກທ່ານັ່ງທ່າຢືນຂອງທ່ານ.
ການກົ້ມຫົວ ຫລື ເດ່ຫົວອອກໄປເພື່ອເບິ່ງໜ້າຈໍ ທັງຫລາຍທັງປວງເຫລົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ກ້າມເນື້ອຂອງຄໍຖືກກົດດັນ. ການເຮັດແນວນີ້ ແມ່ນພາໃຫ້ເກີດຄວາມອິດເມື່ອຍ, ກ້າມເນື້ອເຄັ່ງຕຶງ ແລະເຈັບຫົວ.
ມັນຍັງສາມາດເຮັດໃຫ້ກະດູກສັນຫລັງຂອງທ່ານຖືກບາດເຈັບອີກດ້ວຍ. ແຕ່ວ່າມັນກໍສາມາດທີ່ຈະປ້ອງກັນ ແລະດັດປັບໄດ້.
ທ້າວ ເມເລັນເດສ໌ (Melendez) ເວົ້າວ່າ:
"ທ່ານອາດຈະແປກໃຈຫລາຍ ທີ່ຮູ້ວ່າການອອກກຳລັງກາຍແບບເຮັດໃຫ້ກ້າມເນື້ອ ຂອງທ່ານແໜ້ນຂຶ້ນ ແລະການອອກກຳລັງກາຍເພື່ອດັດປັບທ່ານັ່ງ ທ່າຢືນຕ່າງໆຂອງທ່ານສາມາດເຮັດຫຍັງໄດ້ແດ່ຕໍ່ຮ່າງກາຍຂອງທ່ານ."
ທ້າວເມເລັນເດສ໌ (Melendez) ເວົ້າອີກວ່າ ແມ່ນແຕ່ຫລັງກົ່ງພຽງເລັກນ້ອຍກໍສາມາດພາໃຫ້ເກີດຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ຢ່າງໃຫຍ່ຫລວງໄດ້. ແຕ່ວ່າ ພວກນັກຄົ້ນຄວ້າຢູ່ສູນກາງດູແລສຸຂະພາບຂອງເມືອງໂອແລນໂດ (Orlando) ພົບວ່າ ມີຄົນບໍ່ຮອດເຄິ່ງນຶ່ງຂອງຈຳນວນຄົນທີ່ຢູ່ໃນການສຳຫລວດຂອງເຂົາເຈົ້າປາກົດວ່າ ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈຕໍ່ເລື້ອງນີ້.
ການຄົດຂອງກະດູກພຽງເລັກນ້ອຍກໍສາມາດພາໃຫ້ເກີດຄວາມເຄັ່ງຕຶງຢ່າງໃຫຍ່ຫລວງໄດ້.
ແມ່ນແຕ່ຫົວຂອງທ່ານກົ້ມໂດ່ໄປທາງໜ້າກາຍໂຕຂອງທ່ານ ສອງຊັງຕີແມັດເຄິ່ງໃດ ມັນເທົ່າກັບມີນ້ຳໜັກເຕັງໃສ່ບ່າຂອງທ່ານ 4 ກິໂລກຣາມເຄິ່ງ.
ຖ້າຫາກຫົວຂອງທ່ານກົ້ມໂດ່ໄປທາງໜ້າກາຍໂຕຂອງທ່ານໄປ 100 ມິລລີແມັດ ຄວາມບໍ່ດຸ່ນດ່ຽງຂອງນ້ຳໜັກຍິ່ງມີຫລາຍກວ່ານັ້ນອີກ. ທ່ານເມເລັນເດສ໌ (Melendez) ເວົ້າວ່າສູ່ຟັງອີກວ່າ:
"ອັນນັ້ນ ແມ່ນເທົ່າກັນກັບວ່າ ມີເດັກນ້ອຍຄົນນຶ່ງ ນັ່ງຢູ່ເທິງບ່າຂອງທ່ານ.”
ດຣ. ກູນາເຊກຣາ ເວົ້າວ່າການປ່ຽນແປງທ່ານັ່ງ ທ່າຢືນຂອງທ່ານເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມແຕກຕ່າງຢ່າງຫລວງຫລາຍ. ທ່ານກ່າວດັ່ງນີ້:
"ໂດຍການສົນທະນາກ່ຽວກັບວ່າແມ່ນຫຍັງຄືສິ່ງທີ່ຂ້ອຍກຳລັງເຮັດຢູ່ ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ອອກກຳລັງກາຍທີ່ເຮັດໃຫ້ກ້າມເນື້ອແຂງ ໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ, ເຄື່ອນໄຫວໄປມາຫລາຍຂຶ້ນ, ມີສະຕິຫລາຍຂຶ້ນ ກ່ຽວກັບທ່ານັ່ງຂອງຂ້ອຍ ໃນແຕ່ລະມື້ໃນ…. ແມ່ນຊ່ວຍໄດ້ຫລາຍອີ່ຫລີ. ດຽວນີ້, ຂ້ອຍບໍ່ມີອາການປວດຢູ່ບ່ອນນັ້ນ ອີກແລ້ວ."
ທ້າວເມເລັນເດສ໌ (Melendez) ຢືນອີງຝາຢູ່, ຍົກສົ້ນໜ່ອງຂຶ້ນ ສູງຈາກພື້ນ 150 ມິລລີແມັດ.
ທ້າວເມເລັນເດສ໌ ກ່າວດັ່ງນີ້:
"ເມື່ອທ່ານນັ່ງ ທ່ານຢາກຈະເຮັດໃຫ້ແອວ, ແຂນສອກ ແລະຂໍ່ແຂນ ແລະ ຈາກທ່ານັ່ງອັນນີ້ ທ່ານຢາກຈະເດ່ແຂນຂອງທ່ານອອກໄປ ໃນຂະນະທີ່ຮັກສາການສຳພັດທັງ 5 ຈຸດໄວ້.”
ທ້າວເມເລັນເດສ໌ ບອກອີກວ່າ ເມື່ອທ່ານໃຊ້ຄອມພີວເຕີ ຫລືໂທລະສັບ ມືຖື ຈົ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ລະດັບຂອງຕາທ່ານ ຊຶ່ງກັນກັບໜ້າຈໍ ຖ້າຫາກເຮັດໄດ້ ກໍໃຫ້ພັດຜ່ອນຢູ່ເລື້ອຍໆ ແລະໃຫ້ດັດປັບທ່ານັ່ງຂອງທ່ານ.
ເບິ່ງວີດິໂອກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ