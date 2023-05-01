ພະສັນຕະປາປາ ແຟຣນຊິສ ໄດ້ກ່າວວ່າ ວັງວາຕິກັນ ແມ່ນມີຄວາມຍິນດີທີ່ຈະຊ່ວຍອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການນຳເອົາເດັກນ້ອຍ ຢູເຄຣນ ທີ່ຖືກ ຣັດເຊຍ ລັກໄປ ໃນລະຫວ່າງສົງຄາມກັບຄືນມາປະເທດ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການ ຂ່າວເອພີ. ພະອົງໄດ້ກ່າວວ່າ ວັງວາຕິກັນ ແມ່ນໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອໄກ່ເກ່ຍການແລກປ່ຽນຊະເລີຍຈຳນວນນຶ່ງແລ້ວ ແລະ ຈະ “ເຮັດທຸກຢ່າງດ້ວຍເມດຕາ ເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້” ເພື່ອນຳເອົາຄອບຄົວຊາວ ຢູເຄຣນ ກັບມາລວມຕົວກັນຄືນ. ພະສັນຕະປາປາ ໄດ້ກ່າວໃນວັນອາທິດວານນີ້ ໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວເທິງເຮືອບິນ ຂະນະທີ່ກຳລັງເດີນທາງ ກັບບ້ານຈາກປະເທດ ຮັງກາຣີ. ສານອາຍາສາກົນເມື່ອເດືອນແລ້ວນີ້ໄດ້ອອກໝາຍຈັບປະທານາທິບໍດີ ຣັດເຊຍ ທ່ານ ວລາດິເມຍ ປູຕິນ ແລະ ຄະນະກຳມາທິການເດັກນ້ອຍຂອງ ຣັດເຊຍ, ໂດຍກ່າວຫາເຂົາເຈົ້າ ກ່ຽວກັບ ອາຊະຍາກຳສົງຄາມສຳລັບການລັກພາຕົວເດັກນ້ອຍຈາກ ຢູເຄຣນ. ຣັດເຊຍ ໄດ້ປະຕິເສດການກະທຳຜິດທຸກຢ່າງ, ໂດຍໂຕ້ແຍ້ງວ່າ ພວກເດັກນ້ອຍຖືກຍ້າຍໄປ ສຳລັບຄວາມປອດໄພຂອງເຂົາເຈົ້າ.
Pope Francis said the Vatican is willing to help facilitate the return of Ukrainian children taken to Russia during the war. He said the Holy See has already helped mediate some prisoner exchanges and would do "all that is humanly possible" to reunite Ukrainian families. Francis spoke Sunday during an airborne news conference en route home from Hungary. The International Criminal Court last month issued an arrest warrant for Russia President Vladimir Putin and Russia’s children's commissioner, accusing them of war crimes for abducting children from Ukraine. Russia has denied any wrongdoing, contending the children were moved for their safety.