ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານໄມຄ໌ ພອມພຽວ ອອກເດີນທາງໄປຍັງຢູເຄຣນ ໃນສັບປະດານີ້ ໃນຂະນະທີ່ປະເທດດັ່ງກ່າວ ກຳລັງເປັນສູນກາງຂອງເລື້ອງການຟ້ອງຮ້ອງ ຂອງປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ຢູ່ນັ້ນ.
ທ່ານພອມພຽວ ຈະຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງກີຢິບ ໃນວັນສຸກ ຈະມາເຖິງນີ້ ອັນເປັນບ່ອນຢຸດແວ່ແຫ່ງທຳອິດ ຂອງການເດີນທາງຢ້ຽມຢາມ 5 ປະເທດ ໃນທະວີບຢູໂຣບ ແລະເອເຊຍກາງ ທີ່ຈະຍັງນຳທ່ານໄປຍັງປະເທດ ເບລາຣຸສ ກາຊັກສະຖານ ອຸສເບັກກິສຖານ ແລະ ໄຊປຣັສ ນຳດ້ວຍ.
ເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ ທ່ານພອມພຽວ ຍັງເປັນເຈົ້າໜ້າທີ່ລະດັບສູງສຸດຂອງສະຫະລັດ ທີ່ຈະໄປຢ້ຽມຢາມຢູເຄຣນ ແລະຈະຈັດກອງປະຊຸມເຈລະຈາ ກັບປະທານາທິບໍດີ ໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ.
ທັງສອງເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຜູ້ທີ່ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ບັນດານັກຂ່າວຊາບ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ກ່ຽວກັບການເດີນທາງຂອງທ່ານພອມພຽວ ກໍໄດ້ຫລີກລ່ຽງຄຳຖາມຕ່າງໆທັງໝົດ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຟ້ອງຮ້ອງຕໍ່ປະທານາທິບໍດີ ທີ່ເກີດຂຶ້ນຍ້ອນ ການໂທລະສັບໄປລົມກັບທ່ານເຊເລັນສກີ ຂອງທ່ານທຣຳ ເມື່ອວັນທີ 25 ກໍລະກົດ ນັ້ນ ໃນເວລາທີ່ທ່ານທຣຳ ໄດ້ຂໍຄວາມຊ່ອຍເຫຼືອຈາກ ຜູ້ນຳຢູເຄຣນ “ເປັນການຕອບແທນ” ແລະໃຫ້ເປີດການສືບສວນສອບສວນ ຄູ່ແຂ່ງຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ໃນການເລືອກຕັ້ງປີ 2020 ຄື ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ແລະວຽກງານຂອງລູກຊາຍທ່ານ ຄື ທ່ານຮັນເຕີ ຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນບໍລິສັດແກັສຂອງຢູເຄຣນ.
ທ່ານທຣຳ ຍັງໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າ ໂຈະການມອບທຶນຊ່ອຍເຫຼືອດ້ານການທະຫານໃຫ້ແກ່ຢູເຄຣນ ຈົນກວ່າວ່າ ທ່ານເສລເລັນສກີ ໝັ້ນໝາຍທີ່ຈະປະກາດ ການສືບສວນຢ່າງເປີດເຜີຍ.
ບໍ່ມີຫຼັກຖານໃດໆ ຕໍ່ທ່ານໄບເດັນ ທີ່ໄດ້ປາກົດອອກມາ ແລະ ຄວາມເຊື່ອຂອງທ່ານທຣຳ ທີ່ວ່າ ຢູເຄຣນ ແຊກແຊງໃນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ປີ 2016 ແມ່ນໃນນາມຂອງພັກເດໂມແຄຣັດ ນັ້ນ ແມ່ນບົນພື້ນຖານຂອງທິດສະດີການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດທີ່ຣັດເຊຍໄດ້ແຜ່ກະຈາຍອອກໄປ ຊຶ່ງເລື້ອງນີ້ ໄດ້ຖືກເຜີຍແບຄວາມບໍ່ເປັນຈິງໄປແລ້ວນັ້ນ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຄົນນຶ່ງ ໄດ້ເອີ້ນ ການຢ້ຽມຢາມຢູເຄຣນຂອງທ່ານພອມພຽວ ໃນສັບປະດານີ້ ວ່າ “ເປັນສັນຍາລັກ ຫຼາຍກວ່າ.”
ເຈົ້າໜ້າທີ່ທ່ານນີ້ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ການຢ້ຽມຢາມຢູເຄຣນຂອງລັດຖະມົນຕີ ນັ້ນ ຈະເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມໝັ້ນໝາຍທີ່ບໍ່ສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້ຕໍ່ອະທິປະໄຕ ແລະອານາເຂດທີ່ຊອບທຳຂອງຢູເຄຣນ.” ທ່ານກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ “ໄຄຣເມຍ ເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງຢູເຄຣນ ແລະສະຫະລັດ ຈະບໍ່ມີວັນຮັບຮູ້ຕໍ່ການພະຍາຍາມຍຶດຄອງເອົາ
ໄຄຣເມຍ ຂອງຣັດເຊຍ. ການຢ້ຽມຢາມທີ່ສຳຄັນນີ້ ຍັງຈະເນັ້ນຢ້ຳ ການສະໜັບສະໜຸນຂອງພວກເຮົາຕໍ່ຢູເຄຣນ ໃນຂະນະທີ່ຕົນຕອບໂຕ້ກັບການຮຸກຮານ ແລະການສົ່ງຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ເປັນຄວາມຈິງຂອງຣັດເຊຍຢູ່ນັ້ນ ແລະການເຄື່ອນໄຫວເພື່ອພະຍາຍາມທີ່ຈະກຳຈັດການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ.