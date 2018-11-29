ສະພາສູງສະຫະລັດ ໄດ້ລົງຄະແນນສຽງ 63 ຕໍ່ 37 ໃນວັນພຸດວານນີ້ ເພື່ອດຳເນີນການຕໍ່ໄປ ກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍຊອກຫາຊ່ອງທາງເພື່ອຈະຍຸຕິການພົວພັນຂອງສະຫະລັດ ໃນສົງຄາມຢູ່ເຢເມນທີ່ນຳພາໂດຍຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ. ການລົງຄະແນນສຽງດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເປັນພຽງສັນຍານເຕືອນຕໍ່ລັດຖະບານ ຍ້ອນພວກຜູ້ນຳພັກຣີພັບບລີກັນຢູ່ໃນສະພາຕ່ຳ ບໍ່ໄດ້ສະແດງຮ່ອງຮອຍໃຫ້ເຫັນວ່າ ເຂົາເຈົ້າຈະພິຈາລະນາຮ່າງກົດໝາຍທີ່ວ່ານີ້.
ການລົງຄະແນນສຽງດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເປັນຫຼັກຖານ ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງ ທີ່ ກວ້າງອອກ ລະຫວ່າງທຳນຽບຂາວແລະສະມາຊິກລັດຖະສະພາສະຫະລັດ ກ່ຽວກັບເລື້ອງຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ເຖິງແມ່ນຫຼັງຈາກທີ່ສະມາຊິກຄົນສຳຄັນໃນຄະນະຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ຂອງປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ສອງທ່ານໄດ້ລາຍງານຂໍ້ມູນລັບ ໃຫ້ສະພາສູງຄົບຄະນະຊາບ.
ເກືອບສອງເດືອນ ຫລັງຈາກນັກຂ່າວ ທີ່ຄັດຄ້ານລັດຖະບານຊາອຸດີ ໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍທີ່ສະຖານກົງສຸນຂອງປະເທດດັ່ງກ່າວຢູ່ເທີກີ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານໄມຄ໌ ພອມພຽວ ແລະລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ທ່ານຈິມ ແມັດຕິສ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຮັກສາຄວາມສຳພັນອັນໃກ້ຊິດເປັນປະຫວັດການ ລະຫວ່າງວໍຊິງຕັນ ແລະຣິຢາດ ຮວມທັງການໃຫ້ຄວາມສະໜັບສະໜຸນຂອງສະຫະລັດ ຕໍ່ການປະຕິບັດງານທາງທະຫານ ຢູ່ໃນປະເທດເຢເມນ ທີ່ນຳພາໂດຍຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ.
ການໃຫ້ຄວາມເຫັນດັ່ງກ່າວແມ່ນບໍ່ໄດ້ຖືກຮັບຟັງ ໃນຂະນະທີ່ບັນດາສະມາຊິກສະພາສູງຈາກທັງສອງພັກການເມືອງ ໄດ້ກ່າວໂຈມຕີ ຕໍ່ການທີ່ລັດຖະບານບໍ່ໄດ້ສົ່ງຜູ້ອຳນວຍການຂອງອົງການສືບລັບຊີໄອເອ ທ່ານນາງຈີນາ ແຮັສແປລ ມາຮ່ວມການລາຍງານແບບປິດລັບ. ອົງການສືບລັບຊີໄອເອ ມີລາຍງານຢ່າງ ກວ້າງຂວາງໂດຍສະຫຼຸບວ່າ ອົງມົງກຸດຣາຊະກຸມມານຂອງຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ເຈົ້າຟ້າຊາຍໂມຮຳເມັດ ບິນ ຊາລມານ ເປັນສັ່ງໃຫ້ສັງຫານນັກຂ່າວຄາຊອກກີ
ທີ່ພຳນັກຢູ່ໃນສະຫະລັດ.
ຜູ້ນຳຂອງພັກເດໂມແຄຣັດ ໃນຄະນະກຳມະການ ຄວາມສຳພັນຕ່າງປະເທດ ຂອງສະພາສູງ ທ່ານບອບ ເມເນັນເດັສ ຈາກລັດ ນິວເຈີຊີ ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວວ່າ “ມັນໄດ້ສະແດງໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນເຖິງຄວາມສຳຄັນ ກ່ຽວກັບວ່າຄວາມຈິງແລ້ວແມ່ນຫຍັງໄດ້ເກີດຂຶ້ນຢູ່ທີ່ນີ້.”
ສ່ວນທ່ານບອບ ຄອກເກີ້ ປະທານຄະນະກຳມະການຄວາມສຳພັນຕ່າງປະເທດຂອງສະພາສູງ ຊຶ່ງເປັນສະມາຊິກທີ່ສັງກັດພັກຣີພັບບລີກັນ ຈາກລັດເທນເນັສຊີກ່າວວ່າ “ເບິ່ງດຸ ລາວ (ເຈົ້າຊາຍຊາລມານ) ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ຕໍ່ການຕາຍນີ້ (ຂອງທ່ານຄາຊອກກີ) ຄວາມຈິງແລ້ວ ລາວບໍ່ທັນໄດ້ເປັນບຸກຄົນທີ່ສະອາດເທືຶ່ອ ໃນຄວາມຈິງທີ່ວ່າ ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ບັງຄັບ ໃຫ້ລາວກາຍເປັນ ບຸກຄົນທີ່ສະອາດເທື່ອ ພວມພາໃຫ້ເກີດບັນຫາ ແລະສະພາມີທ່າທາງວ່າຈະສະໜອງຕອບຕໍ່ສິ່ງດັ່ງກ່າວນີ້.”
ທ່ານພອມພຽວກ່າວວ່າ ອີງຕາມຂໍ້ມູນລັບທີ່ທ່ານໄດ້ເຫັນ ຍັງບໍ່ມີຫລັກຖານທີ່ພົວພັນໂດຍກົງໃດໆວ່າ ອົງມົງກຸດຣາຊະກຸມມານ ມີສ່ວນໃນການສັງຫານທ່ານຄາຊອກກີ. ນອກນັ້ນ ທ່ານຍັງໄດ້ຄັດຄ້ານຢ່າງແຂງຂັນ ຕໍ່ຮ່າງກົດໝາຍ ທີ່ຈະຍຸຕິການໃຫ້ຄວາມສະໜັບສະໜຸນຂອງສະຫະລັດ ຕໍ່ການປະຕິບັດງານທາງທະຫານໂດຍຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ໃນເຢເມນ ໂດຍກ່າວວ່າ “ມັນເປັນເວລາທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ” ແລະຖົກຖຽງວ່າ ມັນຈະເສຍຫາຍ ຕໍ່ການດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອຍຸຕິສົງຄາມກາງເມືອງໃນປະເທດດັ່ງກ່າວ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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