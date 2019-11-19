ຄະນະລັດຖະບານທ່ານທຣຳ ໄດ້ປະຖິ້ມນະໂຍບາຍຂອງສະຫະລັດ ທີ່ມີມາ 40 ປີ ຊຶ່ງໄດ້ປະກາດພື້ນທີ່ຕັ້ງຖິ່ນຖານໃໝ່ຂອງຊາວຢິວອິສຣາແອລ ຢູ່ໃນເຂດ ຝັ່ງຕາເວັນຕົກຂອງແມ່ນ້ຳຈໍແດັນ ຫຼື West Bank ທີ່ອິສຣາແອລ ໄດ້ເຂົ້າຄຸ້ມຄອງນັ້ນວ່າ “ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍສາກົນ.”
ລັດຖະມົນຕີວ່າການຕ່າງປະເທດຂອງສະຫະລັດ ທ່ານໄມຄ໌ ພອມພຽວ ໄດ້ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ ວ່າ ການປະກາດເຊັ່ນນັ້ນ ບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ “ມີຄວາມກ້າວໜ້າທີ່ສົ່ງຜົນໃຫ້ມີສັນຕິພາບ.”
ທ່ານໄດ້ກ່າວອີກວ່າ “ຄວາມເປັນຈິງແທ້ໆ ກໍແມ່ນວ່າ ຈະບໍ່ມີການແກ້ໄຂດ້ານລະບົບຍຸຕິທຳເລີຍ ຕໍ່ບັນຫາຂັດແຍ້ງນີ້ ແລະຂໍ້ໂຕ້ແຍ້ງທັງຫຼາຍ ກ່ຽວກັບວ່າ ຜູ້ໃດເປັນຜູ້ຖືກ ແລະຜູ້ໃດເປັນຜູ້ຜິດ ໃນຂະນະທີ່ເລື້ອງດ້ານກົດໝາຍສາກົນ ຈະບໍ່ສາດມານຳມາຊຶ່ງສັນຕິພາບໄດ້.”
ທ່ານພອມພຽວ ໄດ້ກ່າວວ່າ ການຫັນປ່ຽນນະໂຍບາຍຂອງວັນຈັນວານນີ້ ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າ ສະຫະລັດ ໄດ້ຕັດສິນໃຈໄປແລ້ວ ໃນເວລານີ້ ກ່ຽວກັບສະຖານະພາບຂອງເຂດ West Bank ໂດຍກ່າວວ່າ ຄຳຖາມດັ່ງກ່າວນັ້ນ ເປັນພາກສ່ວນນຶ່ງ ຂອງຂໍ້ຕົກລົງສັນຕິພາບຂັ້ນສຸດທ້າຍ.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງອິສຣາແອລ ທ່ານເບັນຈາມິນ ເນຕັນຢາຮູ ຜູ້ທີ່ກຳລັງຕໍ່ສູ້ເພື່ອການຢູ່ລອດທາງດ້ານການເມືອງຂອງທ່ານຢູ່ນັ້ນ ຫຼັງຈາກທີ່ບໍ່ສາມາດຈັດຕັ້ງລັດຖະບານຊຸດໃໝ່ ສອງຄັ້ງໃນປີນີ້ ກໍໄດ້ມີຄວາມຍິນດີ ນຳການປະກາດດັ່ງກ່າວຂອງສະຫະລັດ.
ທ່ານກ່າວວ່າ ຄະນະລັດຖະບານທ່ານທຣຳ ກຳລັງເຮັດໃຫ້ “ປະຫວັດສາດທີ່ຜິດ” ຖືກຕ້ອງ ດ້ວຍການສະໜັບສະໜຸນ “ຄວາມຈິງ ແລະຄວາມຍຸຕິທຳ.”
ອ່ານຂ່າວນີ້ຕື່ມ ເປັນພາສາອັງກິດ
The Trump administration is abandoning a 40-year U.S. policy that declared Israeli Jewish settlements in the occupied West Bank "inconsistent with international law."
Secretary of State Mike Pompeo said Monday that such a declaration has not "advanced the cause of peace."
"The hard truth is that there will never be a judicial resolution to the conflict, and arguments about who is right and who is wrong as a matter of international law will not bring peace," he said.
Pompeo said Monday's reversal does not mean the United States is making up its mind at this time about the status of the West Bank, saying that question is part of a final peace deal.
Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, who is fighting for his political life after failing to form new governments twice this year, welcomed the U.S. announcement.
He says the Trump administration is righting a "historical wrong" by supporting "truth and justice."