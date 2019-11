ຄະ​ນະ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ທ່ານ​ທ​ຣຳ ໄດ້​ປະ​ຖິ້ມ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທີ່​ມີ​ມາ 40 ປີ ຊຶ່ງ​ໄດ້​ປະ​ກາດ​ພື້ນ​ທີ່​ຕັ້ງ​ຖິ່ນ​ຖານ​ໃໝ່​ຂອງ​ຊາວ​ຢິວ​ອິ​ສ​ຣາ​ແອ​ລ ຢູ່​ໃນ​ເຂດ ຝັ່ງ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ຂອງ​ແມ່ນ້ຳຈໍ​ແດັນ ຫຼື West Bank ທີ່ອິ​ສ​ຣາ​ແອ​ລ ໄດ້​ເຂົ້າ​ຄຸ້ມ​ຄອງນັ້ນ​ວ່າ “ບໍ່​ສອດ​ຄ່ອງ​ກັບ​ກົດ​ໝາຍ​ສາ​ກົນ.”

ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ວ່າ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ຂອງ​ສ​ະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ​ໄມ​ຄ໌ ພອມ​ພຽວ ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານນີ້ ວ່າ ການ​ປະ​ກາດ​ເຊັ່ນ​ນັ້ນ ບໍ່​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້ “ມີ​ຄວາມ​ກ້າວ​ໜ້າ​ທີ່​ສົ່ງ​ຜົນ​ໃຫ້​ມີ​ສັນ​ຕິ​ພາບ.”

ທ່ານ​ໄດ້​ກ່າວ​ອີກວ່າ “ຄວາມ​ເປັນ​ຈິງ​ແທ້ໆ ກໍ​ແມ່ນ​ວ່າ ຈະ​ບໍ່​ມີ​ການ​ແກ້​ໄຂ​ດ້ານ​ລະ​ບົບ​ຍຸ​ຕິ​ທຳ​ເລີຍ ຕໍ່​ບັນ​ຫາ​ຂັດ​ແຍ້ງນີ້ ແລະ​ຂໍ້​ໂຕ້​ແຍ້ງ​ທັງຫຼາຍ ກ່ຽວ​ກັບ​ວ່າ ຜູ້​ໃດ​ເປັນ​ຜູ້​ຖືກ ແລະ​ຜູ້​ໃດ​ເປັນ​ຜູ້​ຜິດ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ເລື້ອງດ້ານ​ກົດ​ໝາຍ​ສາ​ກົນ ຈະ​ບໍ່​ສາດ​ມາ​ນຳ​ມາ​ຊຶ່ງ​ສັນ​ຕິ​ພາບ​ໄດ້.”

ທ່ານ​ພອມ​ພຽວ ໄດ້​ກ່າວວ່າ ການ​ຫັນ​ປ່ຽນນະ​ໂຍ​ບາຍຂອງ​ວັນ​ຈັນວ​ານນີ້ ບໍ່​ໄດ້​ໝາຍ​ຄວາມ​ວ່າ ສະ​ຫະ​ລັດ ໄດ້​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ໄປ​ແລ້ວ ໃນ​ເວ​ລານີ້ ກ່ຽວ​ກັບ​ສະ​ຖາ​ນະ​ພາບ​ຂອງ​ເຂດ West Bank ໂດຍ​ກ່າວ​ວ່າ ຄຳ​ຖາມ​ດັ່ງ​ກ່າວນັ້ນ ​ເປັນ​ພາກ​ສ່ວນ​ນຶ່ງ ຂອງ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ສັນ​ຕິ​ພາບ​ຂັ້ນ​ສຸດ​ທ້າຍ.

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ຂອງອິ​ສ​ຣາ​ແອ​ລ ​ທ່ານ​ເບັນ​ຈາ​ມິນ ເນ​ຕັນ​ຢາ​ຮູ ຜູ້ທີ່ກຳ​ລັງ​ຕໍ່​ສູ້ເພື່ອ​ການ​ຢູ່​ລອດ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເມືອງຂອງ​ທ່ານຢູ່ນັ້ນ ຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່ບໍ່​ສາ​ມາດ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ຊຸດ​ໃໝ່ ສອງ​ຄັ້ງ​ໃນ​ປີນີ້ ກໍ​ໄດ້​ມີ​ຄວາມ​ຍິນ​ດີ ນຳ​ການ​ປະ​ກາດ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ.

ທ່ານ​ກ່າວ​ວ່າ ຄະ​ນະ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ທ່າ​ນ​ທ​ຣຳ ກຳ​ລັງ​ເຮັດ​ໃຫ້ “ປະ​ຫວັດ​ສາ​ດ​ທີ່​ຜິດ” ຖືກ​ຕ້ອງ ດ້ວຍ​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ “ຄວາມຈິງ ແລະ​ຄວາມ​ຍຸ​ຕິ​ທຳ.”



ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

The Trump administration is abandoning a 40-year U.S. policy that declared Israeli Jewish settlements in the occupied West Bank "inconsistent with international law."



Secretary of State Mike Pompeo said Monday that such a declaration has not "advanced the cause of peace."



"The hard truth is that there will never be a judicial resolution to the conflict, and arguments about who is right and who is wrong as a matter of international law will not bring peace," he said.



Pompeo said Monday's reversal does not mean the United States is making up its mind at this time about the status of the West Bank, saying that question is part of a final peace deal.



Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, who is fighting for his political life after failing to form new governments twice this year, welcomed the U.S. announcement.



He says the Trump administration is righting a "historical wrong" by supporting "truth and justice."