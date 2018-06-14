ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຂອງສະຫະລັດ ທ່ານໄມຄ໌ ພອມພຽວ ໄດ້ຄັດຄ້ານ ໃນວັນ
ພະຫັດມື້ນີ້ ຕໍ່ລາຍງານຂ່າວ ໂດຍອົງການຂ່າວຂອງເກົາຫຼີເໜືອທີ່ເວົ້າວ່າ ປະທານາ
ທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຕົກລົງ ໃນລະຫວ່າງການພົບປະສຸດຍອດທີ່
ສິງກະໂປ ໃນສັບປະດານີ້ ກັບທ່ານກິມ ຈົງ ອຶນ ທີ່ຈະຄ່ອຍໆຍົກເລີກການລົງໂທດ
ຕໍ່ພຽງຢາງ ໂດຍກ່າວວ່າ ທ່ານທຣຳ ແມ່ນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງ ກ່ຽວກັບບາດກ້າວຕາມລຳດັບກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນດັ່ງກ່າວ.
ອົງການຂ່າວສູນກາງຂອງລັດຖະບານເກົາຫຼີເໜືອ ຫຼື KCNA ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານທຣຳ
ໄດ້ສະເໜີ ທີ່ຈະຍົກເລີກການລົງໂທດຕໍ່ເກົາຫຼີເໜືອ ຖ້າຄວາມສຳພັນຫາກດີຂຶ້ນ,
ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ການໃຊ້ຂັ້ນຕອນ ບ່ອນທີ່ການຜ່ອນຜັນ ຈະໄດ້ຮັບການສະໜອງ
ໃນລະດັບຕ່າງໆ ຂອງການປົດອາວຸດນິວເຄລຍ.
ໃນການຖະແຫຼງຢູ່ກອງປະຊຸມນັກຂ່າວ ທີ່ນະຄອນຫຼວງໂຊລ ຄຽງຂ້າງກັບລັດຖະມົນຕີ
ການຕ່າງປະເທດຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ ທ່ານນາງ ກັງ ກຢຸງ-ຫວາ ແລະລັດຖະມົນຕີການ
ຕ່າງປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ທ່ານທາໂຣ ໂກໂນະ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ
ໄດ້ກ່າວວ່າ ລັດຖະບານຂອງທ່ານທຣຳ ຈະບໍ່ກ່າວຍ້ຳຄືນເຖິງຄວາມຜິດພາດ ທີ່ໄດ້
ກະທຳໂດຍອະດີດປະທານາທິບໍດີ ທີ່ໃຫ້ລາງວັນພຽງຢາງ ໃນການໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາ
ທີ່ຈະປົດອາວຸດນິວເຄລຍ.
ທ່ານພອມພຽວ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ເວລາພວກເຮົາກ່າວເຖິງສິ່ງທີ່ຜິດພາດໃນອະດີດ.
ພວກທ່ານໄດ້ໃຫ້ການຊ່ອຍເຫຼືອທາງດ້ານເສດຖະກິດແລະການເງິນ ກ່ອນທີ່ຂັ້ນຕອນ
ການປົດອາວຸດນິວເຄລຍຢ່າງສິ້ນເຊີງຈະເລີ້ມຂຶ້ນ. ເລື້ອງແບບນີ້ຈະບໍ່ເກີດຂຶ້ນ. ປະທາ
ນາທິ ບໍດີທຣຳ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງແລ້ວ.”
ປະທານາທິບໍດີທຣຳ ໄດ້ກ່າວເຖິງການພົບປະກັນ ກັບທ່ານກິມວ່າ ປະສົບຜົນສຳເລັດ
ແລະໄດ້ຂຽນລົງໃນທວິດເຕີວ່າ “ມັນບໍ່ມີການຂົ່ມຂູ່ດ້ວຍອາວຸດນິວເຄລຍອີກຕໍ່ໄປແລ້ວ
ຈາກເກົາຫຼີເໜືອ.” ແຕ່ວ່າຖະແຫຼງການຮ່ວມ ຂອງສະຫະລັດກັບເກົາຫຼີ ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍ
ລະອຽດຫຍັງຫຼາຍ ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄຳຈຳກັດຄວາມຢ່າງຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບວ່າ ແມ່ນຫຍັງແທ້ຄື
ການປົດອາວຸດນິວເຄລຍ, ບໍ່ໄດ້ມີການກຳໜົດວັນເວລາ ສຳລັບຂັ້ນຕອນໃນການທັບ
ມ້າງ ແລະບໍ່ໄດ້ກ່າວຫຍັງຫຼາຍກ່ຽວກັບການກວດພິສູດຈາກພາຍນອກ.
ແຕ່ແນວໃດ ກໍຕາມ, ທ່ານພອມພຽວ ຍັງໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ໃນຖະແຫຼງການຮ່ວມທີ່ສິງ
ກະໂປ ປະເທດທັງສອງ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນ ຕໍ່ຄຳປະກາດ ຫວ່າງເກົາຫຼີທີ່ບ້ານປັນມຸນ
ຈອມ ໃນເດືອນເມສາຜ່ານມາ ຊຶ່ງທັງເກົາຫຼີໃຕ້ ແລະເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ຕົກລົງ ທີ່ຈະປະ
ຕິບັດຕາມຂໍ້ຕົກລົງຕ່າງໆໃນອະດີດ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດແບບສະເພາະເຈາະຈົງ
ໃນ ການເກືອດຫ້າມ ແລະການບັງຄັບກ່ຽວກັບການກວດພິສູດທັງໝົດ.
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ແລະບັນດາຄູ່ຕຳແໜ່ງຝ່າຍເກົາຫລີໃຕ້
ແລະຍີປຸ່ນ ໄດ້ກ່າວວ່່າ ພວກເພິ່ນແມ່ນພ້ອມພຽງສາມັກຄີກັນ ໃນການສະນັບສະໜຸນ
ຂໍ້ຕົກລົງລະຫວ່າງສະຫະລັດ ແລະເກົາຫຼີເໜືອ, ແລະເຫັນພ້ອມກັບເປົ້າໝາຍທີ່ຈະ
ເຮັດໃຫ້ການທັບມ້າງ ໂຄງການອາວຸດນິວເຄລຍ ຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ສຳເລັດເສັດສິ້ນ
ບໍ່ສາມາດຕ່າວປີ້ນ ແລະກວດພິສູດໄດ້.
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ່ມຕື່ມເປັນພາສາອັງກິດ
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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