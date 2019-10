ຕຳຫຼວດ​ໄດ້​ຍິງ​ແກັ​ສ​ນ້ຳ​ຕາ​ເຂົ້າ​ໃສ່​ພວກ​ປະ​ທ້ວງຫຼາຍ​ພັນ​ຄົນ​ຢູ່​ຮົງ​ກົງ ເພື່ອກະ​ຈາຍພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ໃນ​ວັນ​ອາ​ທິດ​ວານນີ້ ລຸນຫຼັງ​ການ​ປະ​ທ້ວງ​ທີ່ສະ​ຫງົບ​ລົງ​ນຶ່ງ​ອາ​ທິດ.

ການ​ປະ​ທ້ວງ​ໄດ້​ຖືກ​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ເພື່ອ​ຕໍ່​ຕ້ານ​ການ​ກະ​ທຳ​ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ​ຂອງ​ຕຳຫຼວດ ໃນ​ລະ​ຫວ່າງທີ່​ເກີດ​ຄວາມບໍ່​ສະ​ຫງົບມາ​ເປັນ​ເວ​ລາຫຼາຍ​ເດືອນ ​ຢູ່​ໃນ​ເມືອງ​ທີ່​ປົກ​ຄອງ​ໂດຍ​ຈີນ. ຕຳຫຼວດກ່າວ​ວ່າ ການ​ປະ​ທ້ວງ​ໃນ​ວັນ​ອາ​ທິດ​ວານນີ້ ຊຶ່ງ​ໄດ້​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ໃນ​ຖະ​ໜົນ ເນ​ຕັນ ໃນ​ບໍ​ລິ​ເວນ​ສວນ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ແຄມ​ນ້ຳ​ນັ້ນ ​ແມ່ນບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ.

ພວກ​ປະ​ທ້ວງ​ໄດ້​ພາ​ກັນຮ້ອງເຍາ​ະ​ເຢີ້ຍ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຕຳຫຼວດ ໂດຍ​ຮ້ອງຊື່ສຽດ​ສີ​ຕ່າງໆ​ນາໆ ພ້ອມ​ກັນ​ນັ້ນ ພວກ​ປະ​ທ້ວງທົ່ວ​ໄປ ກໍ​ພາ​ກັນ​ຮ້ອງ​ໂຮ​ວ່າ “ຕໍ່​ສູ້​ເພື່ອ​ຮົງ​ກົງ” ໃນ​ການ​ປະ​ເຊີນ​ໜ້າ​ກັບ​ອຳ​ນາດ​ການ​ປົກ​ຄອງ.

​ຕຳຫຼວດ​ໃນ​ຮົງ​ກົງ ໄດ້​ປະ​ນາມ​ການ​ກ່າວ​ຫາ​ດັ່ງ​ກ່າວ ທີ່​ວ່າພວກ​ເຂົາເຈົ້າ ​ໄດ້​ໃຊ້​ກຳ​ລັງ​ເກີນ​ຂອບ​ເຂດ​ຕໍ່​ພວກ​ປະ​ທ້ວງ​ທັງ​ຫຼາຍ ໂດຍ​ໂຕ້​ແຍ້ງວ່າ ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຕຳຫຼວດ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ອົດກັ້ນ​ແລ້ວ.

ເມື່ອ​ສັບ​ປະ​ດາ​ແລ້ວນີ້ ຕຳຫຼວດກໍ​ໄດ້​ອອກ​ມາ​ຂໍໂທດ ຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່​ໄດ້ໃຊ້​ປືນ​ນ້ຳ ​ສີດໃສ່ ​ວັດ​ອິ​ສ​ລາມ​ແຫ່ງ​ນຶ່ງ ແລະ​ພວກ​ຄົນ​ທີ່ຍືນ​ເບິ່ງ​ເຫດ​ການ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່ ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຈະ​ລະ​ງັບ​ການ​ປະ​ທ້ວງ​ເພື່ອ​ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ​ຢູ່ ໃນ​ເຂດ​ທີ່​ປົກ​ຄອງ​ດ້ວຍ​ຕົນ​ເອງ​ເຄິ່ງ​ນຶ່ງ. ພວກ​ປະ​ທ້ວງ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຈະ​ຈັດ​ການ​ເດີນ​ຂະ​ບວນ​ເພື່ອ​ພວກ​ຊົນ​ເຜົາ ແລະສາ​ສະ​ໜາ ທີ່​ເປັນ​ຊົນ​ກຸ່ມ​ນ້ອຍຕ່າງໆ ຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ປະ​ທ້ວງ​ຕໍ່​ຕ້ານ​ຕຳ​ຫຼວດ.

ພວກ​ປະ​ທ້ວງຫຼາຍ​ສິບ​ພັນ​ຄົນ ໄດ້​ພາ​ກັນ​ລົງ​ສູ່​ຖະ​ໜົນ​ສາຍ​ຕ່າງໆ​ຢ່າງ​ເປັນ​ປົກ​ກະ​ຕິ ຕະຫຼອດ​ໄລ​ຍະ 4 ເດືອນ​ຜ່ານ​ມາ ຫຼັງ​ຈາກ​ມີ​ການ​ນຳ​ສະ​ເໜີ​ຮ່າງ​ກົດ​ໝາຍ​ສົ່ງ​ຄົນ​ຮ້າຍ​ຂ້າມ​ແດນ ທີ່​ໄດ້​ກາຍ​ເປັນ​ເລື້ອງ​ຖົກ​ຖຽງ​ກັນ ຊຶ່ງ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ​ດັ່ງ​ກ່າວຫຼາຍຄົນຢ້ານ​ວ່າ ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ມີ​ຄວາມ​ສ່ຽງ ທີ່​ຈະ​ຖືກ​ສົ່ງ​ໄປ​ໃຫ້ພັກ​ຄອມ​ມິວ​ນິ​ສ​ຂອງ​ຈີນ ທີ່​ຄວບ​ຄຸມລະ​ບົບ​ຍຸ​ຕິ​ທຳ​ ນັ້ນ.

ລັດ​ຖະ​ບ​ານ​ ຮົງ​ກົງ ກໍ​ໄດ້​ຖອນ​ຮ່າງ​ກົດ​ໝາຍ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ ເມື່ອ​ສັບ​ປະ​ດາແລ້ວນີ້ ແຕ່​ການ​ເດີນ​ຂະ​ບວນ​ປະ​ທ້ວງ ຍັງ​ຂະ​ຫ​ຍາຍ​ຂຶ້ນ​ເລື້ອຍໆ ຊຶ່ງ​ປະ​ກອບ​ດ້ວຍ​ການ​ຮຽກ​ຮ້ອງ ໃຫ້​ປະ​ຕິ​ຮູບ​ດ້ານ​ການ​ເມືອງ ແລະ​ໃຫ້​ຕຳຫຼວດ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຕໍ່​ການ​ກະ​ທຳ​ຂອງ​ຕົນ.

Police fired tear gas to disperse thousands of protesters in Hong Kong on Sunday, following a weeklong lull in demonstrations.



The protests were organized against perceived police brutality during months of unrest in the Chinese-ruled city. Police say that the Sunday's protest, which took place on Nathan road around a waterfront park, was not authorized.



Protesters taunted the officers, calling them names as well as regular protest chants including "Fight for Hong Kong" in the standoff.



Police in Hong Kong have denounced accusations that they have used excess force against protesters, arguing that they have shown restraint.



Last week, police apologized after spraying a mosque and bystanders with water cannons while trying to quell pro-democracy demonstrations in the semi-autonomous state. Protesters have said they will organize marches for ethnic and religious minorities following the incident.



Tens of thousands of protesters have regularly taken to the streets for over four months, after a controversial extradition bill which many residents feared would put them at risk of being sent into China's Communist Party-controlled judicial system.



The government formally withdrew the bill last week, but demonstrations have ballooned to include demands for political reform and police accountability.