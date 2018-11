ຫຸ່ນ​ຍົນ ຫລື ເຄື່ອງໂຣບັອດ ໄດ້​ຖືກ​ນຳ​ມາ​ເຮັດ​ວຽກ​ໃນ​ການ​ປະ​ກອບ​ລົດຢູ່​ໃນ​ໂຮງ​ງານ​

ຕ່າງໆ, ຕອບ​ຄຳ​ຖາມ​ຕ່າງໆ ຢູ່​ງານ​ວາງ​ສະ​ແດງ ແລະ​ໃນ​ເຂດ​ຮັບ​ຕ້ອນ​ຂອງ​ໂຮງ​ແຮມ,

ຍົກ​ກ່ອງ​ສິ່ງ​ຂອງ​ຢູ່​ໃນ​ສາງ ແລະ​ສິ່ງ​ອື່ນໆ​ອີກ. ດຽວນີ້ ທີມ​ງານ​ນຶ່ງ ຢູ່​ໃນ​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ

​ໄລ ພາກ​ໃຕ້​ຂອງ​ລັດຄາ​ລິ​ຟໍ​ເນຍ ກຳ​ລັງ​ສຶກ​ສາ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ເບິ່ງວ່າ ຫຸ່​ນ​ຍົນ​ຈະ​ສາ​ມາດ

​ເຮັດ​ວຽກ​ໂອ້​ລົມ​ກັບ​ເດັກ​ນ້ອຍ​ທີ່​ເປັນ​ໂຣກຜິດປົກ​ກະ​ຕິ ທາງ​ດ້ານ​ການ​ສື່​ສານ​ ແລະ ​

ການ​ປະ​ພຶດ ຫລື ອໍ​ທິ​ສ​ຕິກໄດ້​ດີ​ປານ​ໃດ ເພື່ອ​ຈະ​ສະ​ໜອງ​ການ ຊ່ວຍ​ເຫລືອ​ແລະ​ການ

ສອນ​ພວກເຂົາ​ເຈົ້າ. ເຟດ ລາ​ພີ​ດັ​ສ, ນັກ​ຂ່າວ​ວີ​ໂອ​ເອ ມີ​ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື້ອງນີ້

ຊຶ່ງ​ບົວ​ສະ​ຫວັນ ຈະ​ນຳ​ມາ​ສະ​ເໜີ​ທ່ານ​ໃນ​ອັນ​ດັບຕໍ່​ໄປ.

ທ້າວເອດ​ຣຽນ (Adrien) ອາ​ຍຸ 6 ປີ ກຳ​ລັງ​ຫລິ້ນ​ເກມ​ກັບ ກີ​ວີ ເພື່ອນທີ່​ເປັນຫຸ່ນ​ຍົນຂອງ​

ລາວ​ຢູ່.

ຫຸ່ນ​ຍົນກີ​ວີ​ເວົ້າ​ວ່າ: ນີ້​ເປັນ​ການ​ເຮັດ​ໄດ້​ດີ​ຫລາຍ.



ເອດ​ຣຽນ ແມ່ນ​ຢູ່​ໃນການ​ເປັນ​ໂຣກຜິດປົກ​ກະ​ຕິທາງ​ດ້ານ​ການ​ສື່​ສານ​ ແລະ ​ການ​ປະ​ພຶດ

ປະ​ສົ​ມປະ​ສານ​ກັນ ຫລືໂຣກອໍ​ທິ​ສ​ຕິກ ແລະ​ກີ​ວີບໍ່​ແມ່ນ​ຂອງ​ຫລິ້ນ ມັນ​ແມ່ນ "ຫຸ່ນ​ຍົນ​ທີ່​ໃຫ້

ກ​ານ​ຊ່ວຍ​ເຫລືອ​ດ້ານ​ສັງ​ຄົມ."



ຫຸ່ນ​ຍົນກີ​ວີ​ເວົ້າອີກ​ວ່າ: ​ເຈົ້າເຮັດ​ໄດ້​ດີ​ຫລາຍອີ່​ຫລີ. ເອົາ​ຈົ່ງ​ສືບ​ຕໍ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ດີ​ເດີ້.



ທ່ານນາງມາ​ຍ​ຢາ ແມ​ທາ​ຣິກ ຈາກມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລພາກ​ໃຕ້ລັດຄາ​ລິ​ຟໍ​ເນຍກ່າ​ວ​ວ່າ

"ຫຸ່ນ​ຍົນ​ທີ່​ໃຫ້ກ​ານ​ຊ່ວຍ​ເຫລືອ​ດ້ານ​ສັງ​ຄົມ ແມ່ນ​ເປັນ​ວຽກ​ງານ​ໃນ​ຂົງ​ເຂດໃໝ່ ທີ່​ພວກ​

ເຮົາໄດ້​ສ້າງຂຶ້ນ​ມາ​ ໃນ​ເວ​ລາປະ​ມານ 15 ປີ​ກ່ອນ ໂດຍ​ອີງ​ໃສ່​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ຂອງຫຸ່​ນ

ຍົນໃນ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫລືອ​ຄົນ. ເດັກ​ນ້ອຍ​ຫລາຍ​ຄົນ ທີ່​ເປັນໂຣກຜິດປົກ​ກະ​ຕິທາງ​ດ້ານ

​ການ​ສື່​ສານ​ ແລະ​ການ​ປະ​ພຶດປະ​ສົມ​ປະ​ສານ​ກັນ ຫລື ອໍ​ທິ​ສ​ຕິກ ສາ​ມາດ​ທີ່​ຈະມີ​ການ

ຕອບກັບຕໍ່ຫຸ່ນ​ຍົນ​ໃນ​ທາງ​ທີ່​ດີ​ໄດ້ ແລະ​ທີ່​ຈິງ​ແລ້ວ ມັນ​ສາ​ມາດ​ ທີ່ຈະ​ເປັນ​ການຊຸກ​ຍູ້

ແລະຮຽນ​ຮູ້ທັກ​ສະ​ໃນ​ສັງ​ຄົມໄດ້​ອີກ​ດ້ວຍ."



ໂດຍ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ​ຈາກມູນ​ນິ​ທິ​ດ້ານ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ທຳ​ມະ​ຊາດ, ນັກ​ວິ​ທະ​ຍາ

ສາດ​ດ້ານ​ຫຸ່​ນ​ຍົນມາ​ຍ​ຢາ ແມ​ທາ​ຣິກ (Maja Mataric) ແລະ​ທີມ​ງານ​ນຶ່ງກຳ​ລັງ​ສ້າງແລະ​

ເຮັດ​ໂປ​ຣ​ແກ​ຣມ​ຂອງ​ພວກຫຸ່ນ​ຍົນ​ ທີ່​ມີ​ລັກ​ສະ​ນະ​ພິ​ເສດແຕກ​ຕ່າງ​ໝູ່​ນີ້ ຢູ່​ໃນ​ຫ້ອງ​ທົດ​ລອງ​

ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າທີ່ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລພາກ​ໃຕ້​ຂອງ​ລັດຄາ​ລິ​ຟໍ​ເນຍ. ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າທັ້ງ​ປະ

​ຕິ​ບັດ​ງານ​ກັບພວກ​ເຮັດ​ຫຸ່ນ​ຕຸ​ກກະ​ຕາ ເພື່ອອອກ​ແບບ​ໜ້າ​ຕາ​ຂອງ​ມັນອີກ​ດ້ວຍ. ມັນ​ເປັນ​

ສ່ວນ​ນຶ່ງ​ ຂອງ​ການ​ສຶກ​ສາ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ ຢູ່​ພາກ​ສະ​ໜາມ ທີ່ບໍ່​ເຄີຍ​ມີ​ກາ​ກ່ອນ ທີ່​ອອກ​ແບບ​ມາ

ເພື່ອ​ຈະ​ເບິ່ງວ່າ ເດັກ​ນ້ອຍ ຄື​ທ້າວ​ເອ​ດຣຽນນີ້ ຈະ​ໄດ້ຮັບ​ຜົນປະ​ໂຫຍດ​ຈາກ​ການ​ມີ​ຫຸ່ນ​ຍົນ​

ທີ່​ຊ່ວຍ​ດ້ານ​ສັງ​ຄົມ​ຢູ່​ເຮືອນ​ໄດ້ແນວ​ໃດ.



​ຫຸ່ນ​ຍົນກີ​ວີເວົ້າ​ວ່າ: ອັນ​ນີ້ ແມ່ນ​ດີ​ສຸດ ແລະເລີດ​ເລີຍ​ຫລະ.

​ທ່ານ​ນາງ ແມ​ທາ​ຣິກ ກ່າວ​ເພີ້ມ​ອີກວ່າ "ສະ​ນັ້ນ, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ກໍ​ຄື ທຳ​ການ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ ສິ່ງ​

ທີ່​ເກີດ​ຂຶ້ນຢ່າງ​ແທ້​ຈິງ ເມື່ອ​ຫຸ່ນ​ຍົນ​ຢູ່​ໃນ​ເຮືອນ ເປັນ​ເວ​ລາ​ດົນ​ໆ​ໄປ."

ນັກ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ທ່ານ​ນຶ່ງ​ກ່າວ​ວ່າ: "ພວກ​ເຮົາ​ມີ​ຫຸ່ນ​ຍົນສອງ ສາມ​ອັນອອກ​ມາ​ໃຊ້ຢູ່​ໃນ​ເວ​ລານີ້."

ສາດ​ສະ​ດາ​ຈານ ແມ​ທາ​ຣິກ ແລະ​ນັກ​ສຶກ​ສາ​ຂອງ​ທ່ານ​ນາງ ເຮັດ​ວຽກ​ຢ່າງ​ໃກ້​ສິດ​ກັບ​ທ່ານ

ນາງ ຈີ​ແຊ​ລ ຣາ​ກູ​ຊາ (Gisele Ragusa) ນັກ​ຈິດ​ຕະ​ວິ​ທະ​ຍາ​ດ້ານ​ການ​ຮຽນ​ຮູ້. ທ່ານ​ນາງ​

ໄດ້​ຊ່ວຍ​ໃນ​ດ້ານ​ເນື້ອ​ໃນ​ຂອງ​ເກມ, ການ​ລະ​ດົມ​ເອົາ​ຄອບ​ຄົວ​ມາ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມໂຄງ​ການ​ຄົ້ນ​

ຄວ້າ, ແລະ ປະ​ເມີນຄວາມ​ກ້າວ​ໜ້າ​ຂອງ​ເດັກ​ນ້ອຍ​ຢູ່​ໃນ​ໂຄງ​ການນັ້ນ.

ທ່ານ​ນາງຣາ​ກູ​ຊາ (Ragusa) ຈາກມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ ພາກ​ໃຕ້​ຂອງ​ລັດຄາ​ລິ​ຟໍ​ເນຍກ່າ​ວ

​ວ່າ "ຄວາມ​ຄິດ​ຢູ່​ເບື້ອງ​ຫລັງ​ຂອງ​ປະ​ສົບ​ການ​ຢູ່​ໃນ​ເຮືອນ​ທັງ​ໝົດ ທັງ​ປວງ ກໍແມ່ນ​ວ່າ

ພວກ​ເຮົາຢາກ​ເອົາ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫລືອ ແລະ ປະ​ຕິ​ກິ​ລິ​ຍາ​ຕອບ ​ຕໍ່​ກັນ ທີ່​ມີ​ລັກ​ສະ​ນະ​ເປັນ​

ການ​ບຳ​ບັດໄປ​ໃຫ້​ເດັກ​ນ້ອຍ ຢູ່​ໃນ​ລະ​ດັບ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ, ຢູ່​ໃນ​ສະ​ພາບ​ແວດ​ລ້ອມ ​ທີ່​

ມີ​ພວກ​ເຂົາ ​ມີຄວາມ​ສະ​ດວກສະບາຍ ທີ່ເຂົາ​ຕ້ອງ​ການຢູ່​ໃນ ເຮືອນ ເພື່ອ​ພວກ​ເຂົາຈະ

​ສາ​ມາດເລືອກ​ທີ່​ຈະທຳ​ປະ​ຕິ​ກິ​ລິ​ຍາ​ຕອບ ​ໃນ​ເວ​ລາ​ທີ່ເຮັດ​ໄດ້​ດີ​ທີ່​ສຸດ ແລະສູງ​ທີ່​ສຸດ

ສຳ​ລັບ​ການ​ຮ່ຳ​ຮຽນແລະ​ການ​ປະ​ພຶດ​ທາງ​ສັງ​ຄົມ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ."



ຜົນ​ການ​ສຶກ​ສາ​ເບື້ອງ​ຕົ້ນ ແມ່ນ​ເຮັດໃຫ້​ມີຄວາມ​ຫວັງ​ສູງ - ທັກ​ສະ​ໃນ​ການຄິດ​ໄລ່​ເລກ

​ຂອງ​ເດັກ​ນ້ອຍ ກຳ​ລັງຖືກ​ປັບ​ປຸງ​ຂຶ້ນ ແລະ​ຊຸດ​ຂໍ້​ມູນ ທີ່​ໄດ້​ເກັບ​ກຳ​ມາໂດຍ​ຫຸ່ນ​ຍົນ​ນັ້ນ

ແມ່ນ​ຫລວງຫລາຍຂະ​ໜາດ​ເລີຍ.

ທ່ານ​ນາງ ແມ​ທາ​ຣິກເວົ້າ​ອີກວ່າ "ໃນ​ແຕ່​ລະ​ຕອນ ທີ່​ເດັກ​ນ້ອຍ ແລະ​ຫຸ່ນ​ຍົນພົວ​ພັນສື່​

ສານຕໍ່ກັນນັ້ນ ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ວີ​ດິ​ໂອ, ສຽງ, ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ປະ​ຕິດ​ບັດ

ການ​ຢູ່ໃນເວ​ລາ​ຫລິ້ນເກມ. ສະ​ນັ້ນ, ມີ​ຫລາຍ​ສິ່ງ ຫລາຍ​ຢ່າງ ທີ່​ຈະ​ໄດ້ເອົາ​ມາວິ​ໄຈ​."



ນັກ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ເວົ້າ​ອີກວ່າ: ສິ່ງ​ທີ່​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າໃຫ້​ທີມ​ງານ​ ຂຽນ​ຄຳ​ອະ​ທິ​ບາຍ​ປະ​ກອບ​ໃສ່​ໃນ

​ບົດຄົ້ນ​ຄວ້າ ກໍ​ຄື​ການຈ້ອງ​ຕາໃສ່...



ທີມ​ງານ​ດັ່ງ​ກ່າວ ໄດ້​ບັນ​ທຶກ​ເອົາ​ສະ​ພາບ​ການນີ້ຫລາຍ ​ເທົ່າ​ທີ່​ຈະ​ຫລາຍ​ໄດ້- ບັນ​ທຶກ​ເອົາ

​ທຸກ​ຢ່າງ​ນັບ​ແຕ່​ການ​ຈ້ອງ​ຕາ ຈົນ​ຮອດ​ການ​ຕອບ​ດ້ວຍ​ການ​ປາກ​ເວົ້າ.



ທ່ານ​ນາງ ແມ​ທາ​ຣິກ ເວົ້າ​ວ່າ "ສະ​ນັ້ນ, ພວກ​ເຮົາ​ຫວັງ​ວ່າ ຈະ​ເກັບ​ກຳເອົາ​ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ພຽງ

​ພໍຈົນ​ເຖິງ​ຂັ້ນ​ທີ່ພວກ​ເຮົາ​ສາ​ມາດ​ຈະ​ຝຶກເຄື່ອງ​ຈັກ​ບາງ​ອັນ​ໃຫ້​ຮຽນ​ຮູ້ການ​ຄິດ​ໄລ່​ເລກ

ເພື່ອໃຫ້​ຫຸ່​ນ​ຍົນ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ສາ​ມາດ​ເຮັດ​ໄດ້​ດີ​ຂຶ້ນ​ໄປ​ເລື້ອຍໆ ໃນ​ການ​ດັດ​ປັບ​ໃຫ້​

ເໝາະ​ກັບ​ເດັກ​ນ້ອຍ​ແຕ່​ລະ​ຄົນ.”

ຫຸ່​ນ​ຍົນ​ກີ​ວີ​ເວົ້າ​ວ່າ: ຂ້ອຍ​ຂໍ​ໂທດ, ອັນ​ນັ້ນ​ບໍ່​ແມ່ນ​ຄຳ​ຕອບທີ່​ຖືກ​ຕ້ອງ. ເຈົ້າ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ຄຳ​

ຕອບ​ໃນ​ຕອນ​ຕໍ່​ໄປ.

ນອກ​ຈາກ​ເປັນການ​ເສີມ​ໃຫ້​ແກ່​ການ​ພົວ​ພັນ​ສື່​ສານ​ກັບທີ່​ເດັກ​ນ້ອຍ​ໄດ້​ຮັບ​ຈາກ​ນັກ​ບຳ​ບັດ

​ທີ່​ເປັນ​ມະ​ນຸດ​ແລ້ວ ​ຫຸ່ນ​ຍົນທີ່ຊ່ວຍ​ເຫລືອ​ທາງ​ສັງ​ຄົມ ຍັງສາ​ມາດ​ຊ່ວຍ ຄົນທີ່​ຢູ່​ໂດດ​ດ່ຽວ,

ຮູ້​ສຶກປ່ຽວ​ພອຍ ຫລື ເປັນ​ໂລກ​ຊຶມ​ເສົ້າ​ໄດ້​ອີກ​ດ້ວຍ.



ທ່ານ​ນາງ ແມ​ທາ​ຣິກກ່າວມ້ວນ​ທ້າຍ​ວ່າ "ພວກ​ຫຸ່ນ​ຍົນ​ນີ້ ​ສາ​ມາດ​ເຂົ້າ​ໄປໃຊ້​ແທນ ບ່ອນ​

ທີ່​ຄົນ​ບໍ່​ສາ​ມາດຊ່ວຍເຫລືອ​ຄົນອື່ນໄດ້. ນັ້ນ​ຄືຈຸດ​ປະ​ສົງ​ຂອງ​ຄວາມ​ຄິດນີ້, ບໍ່​ແມ່ນ​ວ່າ

ພວກ​ມັນ​ຈະເອົາ​ໄປໃຊ້​ແທນ​ຄົນ, ແຕ່​ວ່າ ​ເວ​ລາ​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ຜູ້​ໃດເຮັດ ມັນ​ຈະ​ຕ້ອງ​ມີໃຜຜູ້​ນຶ່ງ

ຫລືບໍ່ ​ກໍ​ຕ້ອງມີ​ສິ່ງ​ໃດສິ່ງ​ນຶ່ງ​ ເຮັດຢູ່​ຫັ້ນແທນ."

ເພື່ອນ​ມາຫາໃນ​ຍາມ​ທີ່​ຕ້ອງ​ການ ກໍ​ຄື​ເພື່ອນ​ແທ້. ບໍ່​ວ່າ ຈະ​ແມ່ນ​ຄົນ ຫລື ຫຸ່ນ​ຍົນ ກໍ​ແມ່ນ

ໃຊ້ໄດ້​.



Robots have been put to work assembling cars in factories, answering questions at conventions and hotel lobbies, moving packages in warehouses, and more. Now, a team at the University of Southern California is studying how well robots work with autistic children, to offer personalized support and learning.



Six-year-old Adrien is playing a game with his robot friend, Kiwi.



Kiwi: This is some great work.



Adrien is on the autism spectrum, and Kiwi is no toy - it's a "Socially Assistive Robot."



Kiwi: You're doing really great. Keep up the good work.



MAJA MATARIC, UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA

"Socially assistive robotics is a new field that we actually founded about 15 years ago based on the ability of robots to help people. Many children on the autism spectrum can respond positively to robots, and, in fact, can be motivated and learn social skills."



With support from the National Science Foundation, roboticist Maja Mataric and a team are building and programming these unique robots in their lab at the University of Southern California.



They even worked with a puppeteer to design its look. It's part of a first-of-its-kind field study designed to see how children like Adrien would benefit from having a Socially Assistive Robot in the home.



Kiwi: This is truly above and beyond.



MAJA MATARIC, UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA

"So, the goal is to really study what happens when the robot is in the home for an extended period of time."



Researcher: We have a few robots deployed now.



Professor Mataric and her students work closely with educational psychologist Gisele Ragusa. She's helped develop the game content, recruit families, and assess the progress of the children in the program.



GISELE RAGUSA, UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA

"The idea behind the whole in-home experience is that we want to bring the intervention and the therapeutic interaction to the child at their level, in their environment with the kind of comfort that they have and need at home so that they can select to interact at a time that is best and optimal for their learning and for their social behaviors."



Early results are promising - the children's math skills are improving and the datasets collected by the robots are huge.



MAJA MATARIC, "For every session where the child and the robot are interacting, we're getting video, audio, we're getting performance on the game. So, there's much to analyze."



Researcher: What I'm having the team annotate for is eye gaze...



The team documents as much as they can - everything from eye gaze to verbal responses.



MAJA MATARIC said "So, we're hoping to collect enough data to where we can train some machine learning algorithms so that our robot could get better over time in adapting to each child."



Kiwi: I'm sorry, that's not the right answer. You'll get it next time.



In addition to supplementing the interactions a child has with a human therapist, socially assistive robots could help people who are isolated, lonely, or depressed.



MAJA MATARIC said, "They could fill in where people cannot be to help other people. That's the idea, not that they're replacing people, but when there is no one else, someone or something should be there."



A friend in need, is a friend indeed. Human...or robot.

