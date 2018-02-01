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ໂລກ

ສະພາສູງ ໂປແລນ ຮັບຜ່ານ ຮ່າງກົດໝາຍ ໂຮ​ໂລ​ຄອສ

ພວກທີ່ລອດຊີວິດມາໄດ້ ແລະເພື່ອນ ພາກັນຍ່າງຜ່ານປ້າຍທີ່ ຂຽນວ່າ "Arbeit Macht Frei" ທີ່ມີຄວາມໝາຍວ່າ ວຽກງານ ແມ່ນເຮັດໃຫ້ທ່ານເປັນອິດສະຫຼະ ("Work Sets You Free") ໃນຮົ້ວຂອງສູນມໍລະນະຂອງນາຊີ ເຢຍຣະມັນ ຢູ່ Auschwitz, ໃນວັນຄົບຮອບ 73 ປີ ທີ່ຖືກປົດປ່ອຍ ແລະວັນລະລຶກເຖິງ ພວກທີ່ລອດຊີວິດມາໄດ້ ຈາກໂຮໂລຄອສ, ໃນນະຄອນຄອສວີຊິມ, ໂປແບນ, 27 ມັງກອນ 2018.

ສະພາ​ສູງ​ຂອງ​ໂປ​ແລນ ​ໄດ້​ຮັບ​ຜ່ານ​ຮ່າງ​ກົດໝາຍ ທີ່​ຈະ​ລົງ​ໂທດ​ຕໍ່ການສະເໜີແນະວ່າ
​ຊາວ​ໂປ​ແລນ ຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບໂທດກຳຂອງ​ພວກ​ນາ​ຊີ ທີ່ໄດ້​ກໍ່​ຂຶ້ນ ​ໃນ​ປະ​ເທດ
ດັ່ງກ່າວ ໃນລະຫວ່າງການ​ຂ້າ​ລ້າງ​ເຊື້ອຊາດເຜົ່າ​ພັນ​ຊາວ​ຢິ​ວ ຫຼື ​ໂຮ​ໂລ​ຄອສ.

ສະມາຊິກສະພາສູງ ​ໄດ້​ຮັບ​ຜ່ານ​ມາດ​ຕະການ​ທີ່ວ່ານີ້ ​ໃນ​ວັນ​ພະຫັດ​ມື້​ນີ້​ ດ້ວຍ​ຄະ​ແນນ​
57 ຕໍ່ 23. ສະພາ​ຕ່ຳ​ຂອງ​ໂປ​ແລນ ໄດ້​ໃຫ້ການອະນຸມັດຕໍ່ມາດຕະການດັ່ງກ່າວ ໃນ​ສັບ
ປະດາ​ແລ້ວ​ນີ້​. ກ່ອນຈະ​ເປັນ​ກົດໝາຍ​ໄດ້ ມາດຕະການສະບັບນີ້ຕ້ອງການ ພຽງ​ແຕ່​ລາຍເຊັນຂອງປະທານາທິບໍດີ ​ແອນ​ເຊ​ຈ ດູດາ (Andzej Duda) ​ເທົ່ານັ້ນ.

ກົດໝາຍ​ທີ່​ວ່າ​ນີ້ ​ຈະຖືວ່າເປັນຄວາມຜິດ ​ທີ່​ຈະ​ເອີ້ນການ​ຂ້າ​ລ້າງ​ເຊື້ອຊາດເຜົ່າ​ພັນ​
ຊາວ​ຢິ​ວ ຂອງພວກ​ນາ​ຊີ ວ່າ ​ເປັນການອາ​ຊະ​ຍາ​ກຳຂອງ​ຊາວ​ໂປ​ແລນ ຫຼື​ສູນມໍລະນະ​
ຂອງ​ນາ​ຊີ​ວ່າເປັນສູນມໍລະນະຂອງໂປ​ແລນ ​ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ ການກໍ່ໂທດກຳທີ່ໂຫດຮ້າຍ
​ປ່າ​ເຖື່ອນ​ທີ່​ສຸດ​ຂອງ​ນາ​ຊີຈຳນວນນຶ່ງ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນຢູ່​ໃນ​ດິນ​ແດນ​ຂອງ​ໂປ​ແລນ ກໍ​ຕາມ.

ສະຫະລັດ ໄດ້ສະ​ແດງເປັນ​ຫ່ວງ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ເອົາ​ມາດ​ຕະການ​ທີ່​ວ່າ​ນີ້ຈະ​ມີຜົນ​ກະທົບ
ແນວໃດ ຕໍ່​ສິດເສລີພາບ​ໃນ​ການ​ປາກ​ເວົ້າ ​ແລະ​ສາຍ​ພົວພັນ​ລະຫວ່າງ​ໂປ​ແລນກັບ
ສະຫະລັດແລະ ​ອິສຣາ​ແອ​ລ.

ປະທານາທິບໍດີ ແອນເຊຈ ດູດາ (Andzej Duda) ກ່າວ ໃນກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວ ໃນນະຄອນວາຊໍ,ໂປແລນ (Warsaw, Poland), 20 ທັນວາ 2017.
ປະທານາທິບໍດີ ແອນເຊຈ ດູດາ (Andzej Duda) ກ່າວ ໃນກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວ ໃນນະຄອນວາຊໍ,ໂປແລນ (Warsaw, Poland), 20 ທັນວາ 2017.

“ພວກ​ເຮົາ​ເຂົ້າ​ໃຈ ຄຳ​ເວົ້າ​ເຊັ່ນ​ວ່າ “ສູນ​ມໍລະນະ​ຂອງໂປ​ແລນ ນັ້ນ​ແມ່ນ​ບໍ່​ຖືກຕ້ອງ​
ພາ​ໃຫ້​ເຂົ້າ​ໃຈ​ຜິດ ​ແລະ​ເຈັບ​ປວດ,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງໂຄສົກ​ກະຊວງ​ການ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ສະຫະລັດ ​ທ່ານນາງແຮເຕີ ນາວເອີດໄດ້​ກ່າວ​ ຢູ່ໃນ​ຖະ​ແຫຼ​ງການ​ສະບັບ​ນຶ່ງ ໃນວັນພຸດ
ວານນີ້ ​ແລະ​ທ່ານ​ນາງ ຍັງ​ໄດ້​ກ່າວ​ຕື່ມ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ທັງຫຼາຍ ຄວນ​ຈະ​ມີ​ຄວາມ​ລະມັດ
ລະວັງ​ໃນ​ການ​ທີ່​ຈະບໍ່​ຂັດຂວາງ​ການ​ສົນທະນາ ​ແລະ​ການ​ອອກ​ຄວາມ​ເຫັນ ກ່ຽວ​ກັບ
ການ​ຂ້າ​ລ້າງເຊື້ອຊາດ​ເຜົ່າ​ພັນ​ຊາວ​ຢິ​ວ. ພວກ​ເຮົາ​ເຊື່ອ​ໃນ​ການອະພິປາຍ ​ແບບ​ເປີດ​
ກວ້າງ. ການ​ໃຫ້​ທຶນ​ການ​ສຶກສາ ແລະການສຶກສາ ​ແມ່ນ​ເປັນວິທີ​ທາງ​ທີ່ດີທີ່ສຸດ ທີ່​ຈະ​
ຮັບມື​ກັບ​ການ​ການປາກເວົ້າທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ແລະເຈັບ​ປວດ​ນີ້.”

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອິສຣາແອລ ທ່ານ​ເບັນ​ຈະ​ມິນ ເນ​ຕັນຢາ​ຮູ ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ອິສຣາ​ແອ​ລ
ຈະ​ບໍ່​ຍອມຮັບເອົາ ຕໍ່​ການ “ບິດ​ເບືອນ​ຄວາມ​ຈິງ, ຂຽນ​ປະຫວັດສາດ​ໃໝ່ ​ແລະ​ປະຕິ​ເສດ​
ເຖິງການ​ຂ້າ​ລ້າງເຊື້ອຊາດ​ເຜົ່າ​ພັນ​ຊາວ​ຢິ​ວ.”

ພວກ​ນັກ​ຊ່ຽວຊານ ບາງ​ທ່ານ​ຢ້ານ​ກົວ​ວ່າ ກົດໝາຍໃໝ່​ຂອງ​ໂປແລນນີ້ ອາດ​ໝາຍ​ເຖິງ​
ການ​ຈຳ​ຄຸກ​ຂອງ​ພວກ​ທີ່​ລອດຊີວິດ​ມາ​ໄດ້ ​ຈາກການ​ຂ້າ​ລ້າງ​ເຊື້ອຊາດເຜົ່າ​ພັນ​ຊາວ​ຢິ​ວ
ເວລາ​ກ່າວ​ເຖິງ​ຄວາມທຸກທໍລະມານຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ. ມາດຕະການ​ທີ່​ວ່າ​ນີ້ ແມ່ນຍົກ
​ເວັ້ນ​ວຽກ​ງານ​ດ້ານສິນລະປະ ​ແລະ​ການວິ​ໄຈຄົ້ນຄວ້າ.

ປະທານາທິບໍດີ ​ແອນ​ເຊ​ຈ ດູດາ ​ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ສັບ​ປະດາ​ນີ້​ວ່າ ມັນ​ບໍ່​ມີ​ສະ​ຖາ​ບັນໃດ​ເຂົ້າ​ມາ​ປະກອບສ່ວນ ​ໂດຍ​ໂປ​ແລນ ​ກ່ຽວກັບເລື່ອງໂຮ​ໂລ​ຄອສ ນີ້, ​ແຕ່​ກໍໄດ້ຮັບ​ຮູ້ວ່າ ມີການກະ
ທຳໃນການກໍ່ຄວາມຜິດຂອງ​ຊາວ​ຢິ​ວ ຈາກ​ສ່ວນບຸກຂອງຊາວ​ໂປ​ແລນ.

“ມັນ​ມີ​ພວກ​ຜູ້ຄົນ​ທີ່​ປ່າ​ເຖື່ອນ ​ທີ່​ສາມາດ​ຂາຍ​ເພື່ອ​ນບ້ານ​ຂອງ​ຕົນ​ເພື່ອ​ເງິນ. ​ແຕ່​ນັ້ນ​
ບໍ່​ແມ່ນໃນ​ປະ​ເທດ​ໂປ​ແລນ. ມັນບໍ່ແມ່ນການກະທຳທີ່ມີການຈັດຕັ້ງ,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າ
ຂອງ​ທ່ານ​ດູດາ ​ທີ່ໄດ້​ກ່າວ​ໄວ້.

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