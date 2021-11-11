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ໂປແລນ ກ່າວຫາ ເບລາຣຸສ ວ່າ ກໍ່ການຮ້າຍ ຢູ່ທີ່ເຂດຊາຍແດນ ລະຫວ່າງ ສອງປະເທດ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງໂປແລນ ທ່ານມາຕຸສຊ໌ ມໍຣາວິກີ ກ່າວຕໍ່ບັນດາສະມາຊິກທະຫານຢູ່ໃກ້ເຂດແນວໜ້າ, ໃນຂະນະທີ່ພວກອົບພະຍົບຫຼາຍຮ້ອຍຄົນ ໄດ້ໄປເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ຊາຍແດນຟາກຂອງເບລາຣຸສ of the border with ຕິດກັບໂປແລນ ໃນຄວາມພະຍາຍາມ ທີ່ຈະຂ້າມຊາຍແດນ, ໃກ້ກັບເຂດ Kuznica Bialostocka ຂອງໂປແລນ, ວັນທີ 9 ພະຈິກ 2021.

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງໂປແລນ ທ່ານມາຕຸສຊ໌ ມໍຣາວິກີ (Mateusz Morawiecki) ໃນວັນພຸດວານນີ້ ໄດ້ກ່າວຫາເບລາຣຸສ ວ່າເປັນ “ປະເທດກໍ່ການຮ້າຍ” ໂດຍການມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບວິກິດການດ້ານອົບພະຍົບຢູ່ຊາຍແດນລະຫວ່າງທັງສອງປະເທດ.

ທ່ານມໍຣາວິກີ ໄດ້ໃຫ້ຄຳເຫັນດັ່ງກ່າວ ຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມຖະແຫລງຂ່າວຮ່ວມກັບປະທານສະພາຂອງຢູໂຣບ ທ່ານຊອລສ໌ ມິດໂຊລ (Charles Michel) ໃນນະຄອນຫຼວງວໍຊໍ ຜູ້ທີ່ໄດ້ເດີນທາງມາຍັງໂປແລນ ເພື່ອສະແດງການສະໜັບສະໜຸນຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບ ແກ່ໂປແລນ ກ່ຽວກັບສະຖານະການດ້ານອົບພະຍົບ.

ໂປແລນ ແລະສະຫະພາບຢູໂຣບ ຫຼື EU ຕ່າງກໍກ່າວຫາລັດຖະບານເບລາຣຸສຂອງປະທານາທິບໍດີ ອາແລັກແຊນເດີ ລູກາເຊັງໂກ (Alexander Lukashenko) ວ່າ ນຳໃຊ້ເລື້ອງຂອງອົບພະຍົບ “ເປັນອາວຸດ” - ທີ່ມາຈາກອາຟຣິກາ ຕາເວັນອອກກາງ ແລະອັຟການິສຖານ ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ -ໂດຍເຊື້ອເຊີນພວກເຂົາໃຫ້ເຂົ້າມາໃນເບລາຣຸສ ແລະຕ້ອນເອົາພວກເຂົາໄປຍັງຊາຍແດນຂອງໂປແລນ ບາງເທື່ອດ້ວຍການບັງຄັບ.

ກຳລັງທະຫານຂອງໂປແລນ ໄດ້ປະທະກັບພວກອົບພະຍົບເປັນບາງຄັ້ງບາງຄາວ ໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາໄດ້ພະຍາຍາມທີ່​ຈະ​ບຸກຂ້າມຊາຍແດນ. ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງໂປແລນໄດ້ກ່າວວ່າ ອາດຈະມີພວກອົບພະຍົບຫຼາຍເຖິງ 12,000 ຄົນຢູ່ໃນເບລາຣຸສ ທີ່ໄດ້ຕັ້ງທີ່ພັກໃກ້ກັບເຂດ​ຊາຍ​ແດນຂອງໂປແລນ.

ຢູ່ທີ່ກອງປະຊຸມຖະແຫລງຂ່າວນັ້ນ ທ່ານມໍຣາວິກີ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານເຊື່ອວ່າ ການກະທຳຢູ່ທີ່ຊາຍ​ແດນ ແມ່ນການ “ລ້າງແຄ້ນ” ຂອງທ່ານລູກາເຊັງໂກ ເພາະວ່າໂປແລນ ພ້ອມກັນກັບບັນດາປະເທດສະມາຊິກຂອງ EU ໄດ້ສະໜັບສະໜຸນມາດຕະການລົງໂທດທີ່ກຸ່ມນີ້ໄດ້ວາງຕໍ່ເບລາຣຸສ ເມື່ອຕົ້ນປີນີ້ ສຳລັບການລະເມີດຕໍ່ສິດທິມະນຸດ. ລັດຖະບານຂອງທ່ານລູກາເຊັງໂກ ໄດ້ປາບປາມພວກປະທ້ວງຝ່າຍຄ້ານ ແລະບັນດານັກຂ່າວ ຫຼັງຈາກການແຂ່ງຂັນເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ເມື່ອປີກາຍນີ້.

ທ່ານມິໂຊລ ໄດ້ເອີ້ນການກະທຳຂອງເບລາຣຸສ ກ່ຽວກັບສະຖານະການດັ່ງກ່າວຢູ່ທີ່ເຂດຊາຍແດນນັ້ນ ວ່າເປັນ “ການໂຈມຕີແບບປະສົມ, ທີ່ໂຫດຮ້າຍ, ຮຸນແຮງ ແລະບໍ່ມີສັກສີ” ແລະໄດ້ກ່າວວ່າ EU ກຳລັງພິຈາລະນາເອົາການຕອບໂຕ້ທີ່ໜັກແໜ້ນໂດຍຝ່າຍດຽວ ​ຊຶ່ງ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ມີ​ຂຶ້ນ​ໃນທັນທີ​ໃນ​ຮູບ​ແບບຂອງມາດຕະການລົງໂທດຕ່າງໆຕື່ມອີກ.

ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ EU ພວມເບິ່ງການກີດກັນສາຍການບິນຕ່າງໆຂອງເບລາຣຸສ ຊຶ່ງໄດ້ນຳເອົາພວກອົບພະຍົບບາງສ່ວນເຂົ້າມາໃນປະເທດນັ້ນ ພ້ອມດ້ວຍການວາງມາດຕະການລົງໂທດທາງດ້ານເສດຖະກິດອື່ນໆນຳ ຊຶ່ງໄດ້ຖືກນຳມາປຶກສາຫາລືກັນຢູ່ທີ່ກອງປະຊຸມສະພາຂອງຢູໂຣບ.

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