ບໍ່ມີໃຜແນ່ໃຈ ກ່ຽວກັບວ່າ ມີເດັກນ້ອຍຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານຈັກຄົນທີ່ອາໄສຢູ່ໃນ ສເປນ
ໂດຍບໍ່ມີພໍ່ແມ່ຂອງເຂົາເຈົ້າຢູ່ນຳ ແລະ ນັ້ນແມ່ນສ່ວນນຶ່ງຂອງບັນຫາ.
ສາມເດືອນທີ່ຜ່ານມາ, ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ສເປນ ໄດ້ຄາດວ່າມີເດັນນ້ອຍທີ່ບໍ່ມີພໍ່ແມ່
10,000 ຄົນອາໄສຢູ່ໃນປະເທດດັ່ງກ່າວ, 70 ເປີເຊັນໃນນັ້ນແມ່ນຊາວ ໂມຣັອກໂກ.
ແຕ່ເດັກນ້ອຍຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານຫຼາຍກວ່າ 11,000 ຄົນໄດ້ຖືກບັນທຶກວ່າເດີນທາງເຂົ້າ
ປະເທດ ສເປນ ໃນປີ 2018 ພຽງປີດຽວ, ແລະ ການຫຼັງໄຫຼຂອງຜູ້ຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ
ໃນຄັ້ງທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ຜ່ານເຂົ້າມາຢ່າງໜ້ອຍ 4,000 ຄົນ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງກຸ່ມ
ສັງຄົມພົນລະເຮືອນ.
ອົງການ ຟັນດາຊີອອນ ເຮເຊັສ (Fundacion Raices) ເຊິ່ງແມ່ນອົງການທີ່ບໍ່ຫວັງ
ຜົນກຳໄລເຊິ່ງສົ່ງເສີມສິດທິຂອງເດັກນ້ອຍຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານໄດ້ເວົ້າວ່າ “ການລົງທະ
ບຽນຂອງເດັກນ້ອຍທີ່ບໍ່ໄດ້ມານຳພໍ່ແມ່ແມ່ນບໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກເປັນຢ່າງດີ. ອົງການທີ່ບໍ່
ຫວັງຜົນກຳໄລດັ່ງກ່າວໄດ້ເວົ້າວ່າ ດ້ວຍການບໍ່ຮູ້ຕົວເລກທີ່ແທ້ຈິງ “ແມ່ນໜ້າເປັນ
ຫວ່ງຫຼາຍ, ເພາະວ່າມັນຈະເວົ້າເຖິງການບໍລິຫານທີ່ບໍ່ດີ ທີ່ແຜ່ຫຼາຍໃນປະເທດຂອງ
ພວກເຮົາ ກ່ຽວກັບ ນະໂຍບາຍການປົກປ້ອງເດັກນ້ອຍນັ້ນ.”
ສະພາບຂອງເດັກນ້ອຍຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານໃນ ສເປນ ແມ່ນໄດ້ຖືກກ່າວເນັ້ນອີກຄັ້ງນຶ່ງ,
ເທື່ອນີ້ໃນການຫຍັບໃກ້ເຂົ້າໃນການເລືອກຕັ້ງກະທັນຫັນທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້ໃນທ້າຍ
ປີນີ້ ທີ່ປະທານາທິບໍດີ ເປໂດຣ ຊານເຊັສ, ຜູ້ນຳພາລັດຖະບານທີ່ແຕກຫັກງ່າຍນັ້ນ,
ອາດຕັດສິນໃຈເອີ້ນຈັດຂຶ້ນກໍໄດ້. ພັກອະນຸລັກນິຍົມ ປີກຂວາ ແມ່ນກຳລັງຕິດຕາມ
ແຜນການຂອງບັນດາຄູ່ຮ່ວມຂອງເຂົາເຈົ້າໃນປະເທດ ອິຕາລີ ແລະ ໄດ້ເພັ່ງເລັງໃສ່
ຜູ້ຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານດັ່ງກັບບັນຫາທີ່ອາດຈະໄດ້ຮັບໄຊຊະນະໃນການລົງຄະແນນສຽງ
ໃນການໂຄສະນາຫາສຽງກ່ອນການເລືອກຕັ້ງນັ້ນ.
ໃນເດືອນທີ່ຜ່ານມາ, ພັກ ວັອກສ໌ ໄດ້ກາຍເປັນພັກຂວາຈັດພັກທຳອິດໃນສີ່ທົດສະວັດ
ທີ່ໄດ້ຊະນະບ່ອນນັ່ງໃນສະພາປະຈຳພາກພື້ນໃນປະເທດ ສເປນ, ສ່ວນນຶ່ງແມ່ນກ່ຽວ
ກັບໜູນຫຼັງໃນການຮຽກຮ້ອງຂອງເຂົາເຈົ້າສຳລັບການສົ່ງພວກຄົນເຂົ້າເມືອງຜິດກົດ
ໝາຍກັບປະເທດ ແລະ ສຳລັບກຳແພງທີ່ຈະຖືກສ້າງຂຶ້ນອ້ອມເມືອງ ເຊອູຕ້າ (Ceuta)
ແລະ ເມລີຢາ (Melilla), ຊິ່ງແມ່ນດິນແດນສອງແຫ່ງຂອງ ສເປນ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃກ້ກັບ
ອາຟຣິກາເໜືອ, ເພື່ອຢຸດພວກຄົນເຂົ້າເມືອງຜິດກົດໝາຍ ຜູ້ທີ່ໄດ້ປີນຂ້າຮົ້ວເຂດຊາຍ
ແດນຕ່າງໆ.
ຜູ້ນຳພັກຝ່າຍຄ້ານອະນຸລັກນິຍົມຂອງ ສເປນ, ນຳໜ້າໂດຍທ່ານ ພາໂບລ ຄາຊາໂດ,
ໄດ້ເວົ້າກ່ຽວກັບການຕໍ່ຕ້ານຄົນເຂົ້າເມືອງຂອງເຂົາເຈົ້າຢ່າງໜັກແໜ້ນ, ກໍໃຫ້ທ່ານ
ຊານເຊັສ ຕັ້ງກ່າວຫາເຂົາເຈົ້າ ກ່ຽວກັບ ການກະຕຸ້ນ “ຄວາມຢ້ານກົວໃຫ້ປະຊາຊົນ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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