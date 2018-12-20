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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ການພົກ​ປືນ​ສັ້ນ​ ຕິດ​ຕົວ ຂອງ​ນາຍ​ຄູ ໄດ້​ກາຍ​ເປັນ ​ເລື່ອງ​ທົ່ວ​ໄປ​ ໃນ​ລັດ ອາ​ແຄນ​ຊໍ

ຄູ​ຝຶກ​ກິ​ລາ ທ່ານ ເດ​ລ ເຄ​ຣັ​ສ​ແວ​ລ (Dale Cresswell) ຜູ້​ນຶ່ງ​ໃນ​ນາຍ​ຄູຫຼາຍ​ຄົນ ​ຢູ່​ທົ່ວ​ລັດ ອາ​ແຄນ​ຊໍ ທີ່​ໄດ້​ພົກ​ປືນ​ຕິດ​ຕົວ ເພື່ອ​ປ້ອງ​ກັນເຂົາ​ເຈົ້າ​ເອງ. ເມືອງ ຮີ​ເບີ ສ​ປ​ຣິງ​ສ໌, ລັດ ອາ​ແຄນ​ຊໍ. 11 ທັນ​ວາ, 2018 (T.Krug/VOA News)

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ທ່ານ ເດ​ລ ເຄ​ຣັ​ສ​ແວ​ລ ຄັດ​ປືນ​ຕິດແອ​ວ​ຢູ່​ຕະຫຼອດ​ເວ​ລາ ບໍ່​ວ່າ​ຈະ​ຢູ່​ໃນ​ຫ້ອງ​ຮຽນ, ງານ
ແຂ່ງຂັນກິລາ ແລະ ເວລາໃດກໍຕາມ ທີ່ລາວຢູ່ໃນໂຮງຮຽນ. ນີ້ແມ່ນເລື່ອງທີ່ພວກເຮົາ
ຈະນຳມາສະເໜີທ່ານ ກ່ຽວກັບ ການພົກປືນຂອງບັນດານາຍຄູ ທີ່ໄດ້ກາຍມາເປັນເລື່ອງ
ປົກກະຕິ ຢູ່ໃນລັດ ອາແຄັນຊໍ. ຂໍເຊີນທ່ານຟັງລາຍລະອຽດຂອງເລື່ອງນີ້ໄດ້ ຈາກ
ພຸດທະສອນ.

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ຟັງ​ລາຍ​ງານ ການພົກ​ປືນ​ສັ້ນ​ຕິດ​ຕົວ ຂອງ​ນາຍ​ຄູ ໄດ້​ກາຍ​ເປັນ ​ເລື່ອງ​ທົ່ວ​ໄປ​ ໃນ​ລັດ ອາ​ແຄນ​ຊໍ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ທ່ານ ເຄ​ຣັ​ສ​ແວ​ລ, ຄູ​ຝຶກກິ​ລາ​ແລ່ນ​ປີ​ສຸດ​ທ້າຍ​ຂອງ​ການ​ສຶກ​ສາ ແລະ ທີມ​ນັກ​ແລ່ນ​
ຄຣັອສ ຄັນທຣີ, ແມ່ນນຶ່ງໃນກຸ່ມຂອງນາຍຄູກຸ່ມນ້ອຍໆກຸ່ມນຶ່ງ ແຕ່ກຳລັງຂະຫຍາຍຂຶ້ນ
ໃນທົ່ວ ສະຫະລັດ ນັ້ນໄດ້ເປັນອາສາສະໝັກຜູ້ນຶ່ງເພື່ອພົກປືນ. ຜູ້ຈ້າງຄົນງານຂອງ
ລາວ, ເຊິ່ງແມ່ນໂຮງຮຽນເມືອງ ຮີເບີ ສປຣິງສ໌, ຫາກໍ່ອອກມາເຄື່ອນໄຫວທາງໄຊ້ອອນ
ໄລນ໌ ໃນການສຶກສາພາກຮຽນນີ້.

ທ່ານ ເຄ​ຣັ​ສ​ແວ​ລ ໄດ້​ກ່າວກ່ຽວ​ກັບ ການ​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ຂອງ​ລາວ​, ທີ່​ຮັບ​ຮູ້​ວ່າ ລາວ​ອາດ​ຮູ້
ຈັກວ່າຜູ້ໃດອາດເປັນມືປືນ “ເປັນຄວາມຄິດທີ່ງ່າຍໆ. ເຊິ່ງຂ້າພະເຈົ້າມີລູກສາວຍັງ
ຮຽນຢູ່ໂຮງຮຽນ. ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນມັນວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າເປັນຜູ້ປົກປ້ອງ ຫຼາຍກວ່າຄົນໆ
ດຽວ. ຂ້າພະເຈົ້າປົກປ້ອງນັກຮຽນຄົນອື່ນໆທັງໝົດນຳ.”

ເພື່ອ​ໃຫ້​ຕົນ​ເອງ​ມີ​ສິດ​ໃນ​ການ​ພົກ​ປືນ​, ທ່ານ ເຄ​ຣັ​ສ​ແວ​ລ ແລະ ພະ​ແນກ​ສຶກ​ສາ​ອື່ນໆ
ລວມທັງບັນດາຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານ IT ຜູ້ທີ່ສາມາດເຄື່ອນໄຫວໄປມາ
ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍນັ້ນ ໄດ້ພາກັນທຳການກວດກາປະຫວັດຂອງຕົນ ແລະ ການທົດ
ສອບທາງຈິດຕະວິທະຍາ. ເຂົາເຈົ້າໄດ້ສືບຕໍ່ທຳການຝຶກຊ້ອມທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມງວດຕື່ມ.

ທ່ານ ອາ​ລັນ ສ​ໂຕ​ຟ​ຟາ​ເຈີ (Alan Stauffacher) ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການ​ໂຮງ​ຮຽນ​ເມືອງ
ຮີເບີ ສປຣິງສ໌ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ວ່າໃນລະດູຮ້ອນທີ່ຜ່ານມາ ມັນມີການເຄື່ອນ
ໄຫວຄັ້ງໃຫຍ່ຢູ່ທີ່ນີ້. ພວກເຮົາໂຊກດີທີ່ພວກເຮົາໄດ້ທຳການຕັດສິນໃຈໄວ ແລະ ພວກ
ເຮົາກໍສາມາດທີ່ຈະຂໍຄູຝຶກ ແລະ ໄດ້ຕາຕະລາງເວລາໃຫ້ພວກເຮົາ.”

ຫຼັງ​ຈາກ​ພາກ​ການ​ສຶກ​ສາ​ໄດ້​ເລີ່ມ​ຂຶ້ນ​ແລ້ວ, ຄວາມ​ແປກ​ໃໝ່​ໃນ​ການ​ພົກປືນ​ຂອງ​ທ່ານ
ເຄຣັສແວລ ກໍໄດ້ຈາງຫາຍໄປ. ເພິ່ນໄດ້ເວົ້າວ່າເມື່ອມີຄົນຖາມ, ພວກນັກຮຽນໄດ້ບອກ
ເພິ່ນວ່າ ເຂົາເຈົ້າຮອດບໍ່ຮູ້ວ່າເພິ່ນມີປືນ.

ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ມັນ​ປາ​ກົດ​ວ່າບໍ່​ມີ​ກົດ​ໝາຍ​ຫ້າມ​ໃຊ້​ມັນ, ປືນ​ກໍແມ່ນຂອງທີ່​ບໍ່​ຄ່ອຍພາກັນ​
ພົກພາໄປ ໂດຍບັນດານາຍຄູທັງຫຼາຍໃນລັດ ອາແຄນຊໍ ກ່ອນມືປືນອາຍຸ 20 ປີຈະໄດ້
ສັງຫານນັກຮຽນໜຸ່ມ 20 ຄົນ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່ 6 ຄົນຢູ່ໂຮງຮຽນ​ປະ​ຖົມ​ ແຊນ​ດີ ຮຸກ​ສ໌ ໃນ​
ລັດ ຄັອນເນຕິກັດ ທາງພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງ ສະຫະລັດ ໃນປີ 2012.

ເຫດ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ທ່ານ ເດ​ວິດ ຮັອບ​ກິນ​ສ໌, ຜູ້​ກວດ​ກາ​ໂຮງ​ຮຽນແຂວງ
ຄລາກສວິລ, ໃນ ລັດອາແຄນຊໍ, ເລີ່ມຄົ້ນຫາວິທີທີ່ມີປະສິດທິຜົນກວ່າເກົ່າ ເພື່ອປົກ
ປ້ອງພວກນັກຮຽນຂອງເພິ່ນ.

ທ່ານ ຮັອບ​ກິ​ນ​ສ໌ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ມັນ​ໂຫດ​ຮ້າຍຫຼາຍ. ສິ່ງ​ແນວ​ນັ້ນ ມັນ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເຈົ້າ​ອຶ້ງ
ແທ້ໆ. ຂ້າພະເຈົ້າເລີ່ມໄດ້ຮັບສຽງໂທລະສັບຈາກພໍ່ແມ່ ແລະ ພໍ່ເຖົ້າ ແມ່ເຖົ້າທີ່ຖາມວ່າ,
ເຈົ້າກຳລັງເຮັດຫຍັງແດ່ ເພື່ອປົກປ້ອງລູກຫຼານຂອງພວກເຮົາ?”

ໃນ​ເວ​ລາ​ນັ້ນ, ທ່ານ ຮັອບ​ກິ​ນ​ສ໌ ​ສົງ​ໄສວ່າ ສິ່ງ​ທີ່​ທ່ານ​ມີ​ໃນ​ຄວາມ​ຄິດ ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ໃຫ້
ພະແນກຕ່າງໆທົ່ວໄປໃນແຕ່ລະໂຮງຮຽນໃນເມືອງນັ້ນ ແມ່ນຖືກກົດໝາຍຫຼືບໍ່. ນັບ​ຕັ້ງ​
ແຕ່ນັ້ນມາ, ທ່ານກໍໄດ້ໃຫ້ຄຳແນະນຳໂຮງຮຽນແຫ່ງອື່ນໆໃນລັດ ອາແຄນຊໍ ເພື່ອປະຕິ
ບັດຕາມ.

ທ່ານ​ໄດ້​ຖາມ​ວ່າ “ມັນ​ບໍ່​ແມ່ນ​ວ່າ ​ພວກ​ເຮົາ​ຢາກ​ເປັນ​ພວກ ຄາວບອຍ, ແຕ່​ຖ້າ​ເຈົ້າ​ເຊົາ​
ແລະ ເຈົ້າຄິດຫາ ຄວາມເປັນຈິງຂອງຄົນໃດຄົນນຶ່ງທີ່ເຂົ້າມາໃນບ່ອນເຮັດວຽກຂອງເຈົ້າ
ຫຼື ໂຮງຮຽນຂອງເຈົ້າເດ, ເຈົ້າຈະບໍ່ຢາກກຽມພ້ອມໄວ້ບໍ?”

ການ​ປົກ​ປ້ອງ​ໂຮງ​ຮຽນ​ຈາກ​ການ​ຍິງ​ກັນ​ໃນ​ອະ​ນາ​ຄົດ ໄດ້​ຄອບ​ງຳ​ເວ​ລາ​ຂອງ​ບັນ​ດາ​ຜູ້​
ບໍລິຫານ ແລະ ບັນດາສະມາຊິກສະພາ. ໃນປີນີ້ພຽງປີດຽວ, 113 ຄົນໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍ ຫຼື
ໄດ້ຮັບບາດເຈັບຈາກການຍິງກັນຢູ່ໂຮງຮຽນ ໃນ ສະຫະລັດ.

ຫຼັງ​ຈາກ​ເຫດກ​ານ​ຍິງ​ກັນ​ຢູ່​ໂຮງ​ຮຽນ ພາກ​ແລນ, ລັດ​ຟ​ລໍ​ຣິ​ດາແລ້ວ, ຜູ້​ປົກ​ຄອງ​ລັດ
ອາແຄນຊໍ ທ່ານນາງ ອາຊະ ຮັດຈິນສັນ ກໍໄດ້ມອບວຽກໃຫ້ຄະນະກຳມະການນຶ່ງ ສຶກ
ສາວິທີເພື່ອປ້ອງກັນການຍິງກັນຢູ່ໂຮງຮຽນໃນອະນາຄົດ.

ລາຍ​ງານ​ຂອ​ງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ທີ່​ໄດ້ເປີດ​ເຜີຍ​ໃນ​ຕົ້ນ​ເດືອນນີ້​ໄດ້ເ​ນັ້ນ​ວ່າ ແຕ່​ລະ​ໂຮງ​ຮຽນ​ຕ້ອງ
ໄດ້ທຳການຕັດສິນໃຈສຳລັບເຂົາເຈົ້າເອງ, ແຕ່ໄດ້ສະເໜີວ່າ “ບໍ່ໃຫ້ມີໂຮງຮຽນໃດ
ຄວນປາສະຈາກຜູ້ທີ່ມີອາວຸດປ້ອງກັນ ໃນເວລາທີ່ພະນັກງານ ແລະ ພວກເດັກນ້ອຍ
ກຳລັງເຂົ້າຮຽນໜັງສືຢູ່ ຫຼື ເຮັດກິດຈະກຳນອກຫຼັກສູດການສຶກສາທີ່ສຳຄັນຢູ່.”

ການ​ສຶກ​ສາ​ທີ່​ໄດ້​ເປີດ​ເຜີຍ​ໃນເວັບ​ໄຊ້​ຂ່າວ Vice News ໃນ​ເດືອນ​ມີ​ນາ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ
ໄດ້ພົບວ່າ ຢ່າງໜ້ອຍ 14 ລັດໃນຈຳນວນ 50 ລັດ ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ນາຍຄູພົກປືນ
ແລະ ອີກ 16 ລັດອານຸຍາດໃຫ້ຄະນະກຳມະການປົກຄອງໂຮງຮຽນ ຕັດສິນໃຈເອົາ
ເອງ ກ່ຽວກັບ ບັນຫາດັ່ງກ່າວ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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