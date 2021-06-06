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ຊຸມຊົນຊາວລາວໃນທະວີບອາເມຣິກາ

ຊີວິດສູ້ຊົນຂອງປ້າພຸດທະຮັກ ແລະຄວາມມຸ້ງຫວັງ ຢາກກັບໄປສ້າງສາລາວ ຫລັງຈາກປະສົບຜົນສໍາເລັດ ໃນ ສຫລ ແລ້ວ

ປ້າ ພຸດທະຮັກ ທາຣະສິນ ນັ່ງຢູ່ໃນຫ້ອງອ່ານໜັງສືຂອງປ້າ ຢູ່ໃນເຮືອນ ທີ່ເມືອງແກຣນ ແພຣຣີ, ລັດເທັກຊັສ.

ບັນດາທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບໃນລາຍການຊຸມຊົນຊາວລາວໃນທະວີບອາເມຣິກາສໍາລັບຄໍ່າຄືນນີ້ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຟັງການໂອ້ລົມກັບປ້າພຸດທະຮັກ ທາຣະສິນ, ທີ່ພິການຂາ ແລະອາໄສຢູ່ໃນເມືອງແກຣນ ແພຣຣີ (Grand Prairie), ລັດເທັກຊັສ. ເຖິງຈະເປັນຄົນພິການຂາ ມາແຕ່ຍັງນ້ອຍກໍຕາມ ແຕ່ ປ້າກໍໄດ້ຍົກຍ້າຍມາຕັ້ງຖິ່ນຖານໃໝ່ຢູ່ໃນສະຫະລັດຢ່າງປະສົບຜົນສໍາເລັດແລະ ກໍມີຈິດໃຈ ຢາກກັບໄປຊ່ວຍສ້າງສາບ້ານເກີດເມືອງນອນຂອງຕົນອີກ. ລາຍລະ ອຽດຈະເປັນແນວໃດນັ້ນ ຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງການສໍາພາດນີ້ຈາກບົວສະຫວັນໄດ້ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.

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ເຊີນຟັງລາຍງານເລື້ອງການມາຕັ້ງຖິ່ນຖານໃໝ່ໃນ ສຫລ ຢ່າງສໍາເລັດຜົນຂອງປ້າພຸດທະຮັກ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ຄ້າຍກັນກັບຫລາຍພັນຄົນ ທີ່ໄດ້ອອກຈາກບ້ານເກີດເມືອງນອນໃນຊ່ວງທີ່ລາວ ໃກ້ຈະປ່ຽນແປງລະບອບການປົກຄອງໃນ ປີ 1975 ຫລືຫລັງຈາກນັ້ນ ປ້າພຸດ ທະຮັກ ທາຣະສິນ ກໍເປັນຜູ້ນຶ່ງທີ່ມີຄວາມໄຝ່ຝັນຢາກມີຊີວິດທີ່ດີກວ່າເກົ່າ ແລະ ກ້າວຂຶ້ນໄປໃຫ້ສູງທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຕົນຈະເຮັດໄດ້ ບໍ່ວ່າດ້ານເສດຖະກິດກໍຄືດ້ານສັງ ຄົມ ເຖິງແມ່ນປ້າຈະພິການຂາມາແຕ່ອາຍຸ 6 ປີກໍຕາມ.

ມື້ລາງພໍ່ຂອງປ້າພຸດທະຮັກ ທີ່ເປັນນັກທຸລກິດ ແລະເປັນຄົນມາຈາກແຂວງຊຽງຂວາງ
ມື້ລາງພໍ່ຂອງປ້າພຸດທະຮັກ ທີ່ເປັນນັກທຸລກິດ ແລະເປັນຄົນມາຈາກແຂວງຊຽງຂວາງ

ປ້າເປັນລູກຫລ້າຂອງ ຄອບຄົວນັກທຸລະກິດແລະມີອ້າຍຄົນນຶ່ງແລະເອື້ອຍຄົນນຶ່ງ. ປ້າພິການຂາຍ້ອນ ເປັນພະຍາດໂປລິໂອ. ພໍ່ແມ່ຂອງປ້າ ເປັນຄົນແຂວງຊຽງຂວາງ ທີ່ໄດ້ຍົກຍ້າຍ ມາຢູ່ບ້ານສວນມອນ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ. ປ້າອອກຈາກລາວພ້ອມກັບແມ່ ແລະເອື້ອຍໃນກາງປີ 1975. ສ່ວນພໍ່ແລະອ້າຍນັ້ນໄດ້ເສຍຊີວິດໄປກ່ອນນັ້ນແລ້ວ.

ປ້າພຸດທະຮັກເປັນຄົນຮຽນໜັງສືເກັ່ງ ແຕ່ວ່າຫລັງຈາກຮຽນຈົບຊັ້ນປະຖົມຢູ່ລາວ ນັ້ນແລ້ວ ທ່ານຄູກໍບອກພໍ່ ຂອງປ້າວ່າ “ຢ່າໃຫ້ລາວຮຽນຕໍ່ເລີຍ. ເຖິງລາວຈະ ຮຽນສູງປານໃດກໍບໍ່ມີໃຜຈະຈ້າງລາວ ເຮັດລ້າເຮັດການດອກ.” ຄໍາເວົ້ານັ້ນເຮັດໃຫ້ປ້າຮູ້ສຶກເສຍໃຈຫຼາຍ ເພາະສະນັ້ນ ຫຼັງຈາກມາຮອດສະຫະລັດໃນປີ 1976 ປ້າກໍໄດ້ສະແຫວງຫາຮຽນເອົາວິຊາຄວາມຮູ້ມາຕະຫລອດເພື່ອຈະຊ່ວຍໂຕເອງ ໄດ້ ຊຶ່ງຕອນນັ້ນ ປ້າພ້ອມດ້ວຍແມ່ ແລະຄອບຄົວຂອງເອື້ອຍໄດ້ ມາຢູ່ລັດລຸຍ ເຊຍນາ. ທໍາອິດປ້າຮຽນພາສາອັງກິດແລ້ວຈາກນັ້ນກໍຮຽນວິຊາຊີບຕ່າງໆເພາະ ປ້າມີຄວາມດີໃຈນໍາໂອກາດຕ່າງໆ ທີ່ລັດຖະບານສະຫະລັດໄດ້ເອົາໃຫ້ແກ່ຄົນ ພິການ ທີ່ຝັກໄຝ່ໃນການຮໍ່າຮຽນຄວາມຮູ້ ເພື່ອຈະປະກອບອາຊີບຫາລ້ຽງຕົນ ເອງໄດ້. ປ້າທັງຮຽນໜັງສື ແລະກໍເຮັດການໄປນໍາ ຊຶ່ງບາງຄົນກໍອາດຄິດວ່າ ມັນລໍາບາກຫລາຍ ແຕ່ວ່າປ້າກັບຄິດວ່າຕົນເປັນຄົນໂຊກດີຫຼາຍທີ່ທັງສາມາດ ໄປຮຽນໜັງສື ແລະກໍສາມາດຫາລ້າຫາການໄດ້ ຊຶ່ງເປັນເລື້ອງທີ່ຫາຍາກສໍາລັບຄົນພິການ ຊຶ່ງປ້າເລົ່າເຖິງເລື້ອງນີ້ສູ່ຟັງວ່າ:

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ສຽງ 1 ປ້າພຸດທະຮັກເລົ່າເຖິງການເຮັດວຽກ ແລະຮຽນໜັງສືຕອນມາຮອດອາເມຣິກາໃໝ່ໆ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ
ມື້ລາງແມ່ຂອປ້າ ພຸດທະຮັກທີ່ຍູ້ລໍ້ປ້າພຸດທະຮັກໄປຮຽນໜັງສື ໃນຕອນປ້າມາຮອດ ສຫລ ໃໝ່ ແລະຂັບລົດຍັງບໍ່ທັນເປັນ
ມື້ລາງແມ່ຂອປ້າ ພຸດທະຮັກທີ່ຍູ້ລໍ້ປ້າພຸດທະຮັກໄປຮຽນໜັງສື ໃນຕອນປ້າມາຮອດ ສຫລ ໃໝ່ ແລະຂັບລົດຍັງບໍ່ທັນເປັນ

ສິ່ງສໍາຄັນທີ່ສຸດທີ່ເຮັດໃຫ້ປ້າມີອິດສະຫລະອັນໃຫຍ່ຫລວງໃນຊີວິດກໍຄື ການຂັບ ລົດໄດ້ດ້ວຍຕົວເອງ ແລະພາຄົນອື່ນໄປມາໄດ້ຢ່າງສະດວກດີຕັ້ງແຕ່ຕອນປ້າມີ ອາຍຸໄດ້ 26 ປີ ຫຼັງຈາກໄດ້ເຂົ້າມາຢູ່ສະຫະລັດໄດ້ປີກວ່າ. ດ້ວຍໃຈສະແຫວງ ຫາການຮຽນຮູ້ ແລະກ້າຫານ ປ້າຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫລືອແລະໃຫ້ຄໍາແນະນໍາຈາກ ຄົນໃນຄຸ້ມບ້ານຄົນນຶ່ງ ທີ່ພິການຂາ ແຕ່ຂັບລົດໄດ້ ໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງມືຊ່ວຍ ສໍາ ລັບຄົນພິການຂາ. ປ້າເລົ່າເຖິງການຮຽນຂັບລົດ ຫລັງຈາກໄດ້ເບິ່ງຊາຍພິການ ຄົນນັ້ນຂັບໃຫ້ເບິ່ງເທື່ອນຶ່ງແລ້ວສູ່ຟັງວ່າ:

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ສຽງ 2 ປ້າພຸດທະຮັກເລົ່າເຖິງການຮຽນຂັບລົດຕອນມາຮອດອາເມຣິກາໄດ້ປີກວ່າ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ
ປ້າ ພຸດທະຮັກຂັບລົດຜ່ານຫິມະໃນມື້ນຶ່ງ ເພື່ອໄປເຮັດການທີ່ລັດລຸຍເຊຍນາ ຕອນປ້າຍັງໜຸ່ມຢູ່
ປ້າ ພຸດທະຮັກຂັບລົດຜ່ານຫິມະໃນມື້ນຶ່ງ ເພື່ອໄປເຮັດການທີ່ລັດລຸຍເຊຍນາ ຕອນປ້າຍັງໜຸ່ມຢູ່

ໃນຕອນທີ່ຍັງບໍ່ທັນຂັບລົດເອງໄດ້ນັ້ນ ປ້າກໍຕ້ອງອາໄສແມ່ ພາໄປໂຮງຮຽນ ຊຶ່ງປ້າເລົ່າເລື້ອງລໍາບາກຂອງແມ່ ໃນຕອນນັ້ນສູ່ຟັງວ່າ:

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ສຽງ 3 ປ້າພຸດທະຮັກເລົ່າເຖິງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຕອນຍັງຂັບລົດບໍ່ເປັນຕອນມາຮອດອາເມຣິກາໃໝ໋ໆ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ
ປ້າ ພຸດທະຮັກພ້ອມກັບຍາດພີ່ນ້ອງທີ່ໄປຮ່ວມສ້າງສັນກັນຢູ່ເມືອງແກຣນ ແພຣຣີ, ລັດເທັກຊັສ
ປ້າ ພຸດທະຮັກພ້ອມກັບຍາດພີ່ນ້ອງທີ່ໄປຮ່ວມສ້າງສັນກັນຢູ່ເມືອງແກຣນ ແພຣຣີ, ລັດເທັກຊັສ

ຫລັງຈາກນັ້ນປ້າ ກໍໄດ້ຍົກຍ້າຍມາຢູ່ເມືອງແກຣນ ແພຣຣີ, ລັດເທັກຊັສ ຊຶ່ງ ເປັນລັດໃຫຍ່ແລະມີວຽກເຮັດງານທໍາຫລາຍ. ຢູ່ນີ້ປ້າໄດ້ເຮັດວຽກເປັນຜູ້ກວດ ກາສິນຄ້າ ແລະຮັບປະກັນຄຸນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນສິ້ນສ່ວນເຄື່ອງຈັກ ໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດຮິຕາຊິ (Hitachi) ເປັນເວລາ 18 ປີ ຊຶ່ງເປັນວຽກງານຫລັກໆ ທີ່ປ້າເຮັດມາດົນກວ່າໝູ່. ປ້າເລົ່າເລື້ອງນີ້ດ້ວຍຄວາມພູມໃຈສູ່ຟັງວ່າ:

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ສຽງ 4 ປ້າພຸດທະຮັກເລົ່າເຖິງວຽກງານທີ່ປ້າເຮັດໄດ້ 18 ປີ ຢູ່ລັດເທັກຊັສ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ແຕ່ກ່ອນຈະໄດ້ເຂົ້າເຮັດວຽກງານນີ້ໄດ້ປ້າຜູ້ທີ່ຊອກຮູ້ຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ໃນການຫາ ວຽກຫາງານຢູ່ຕະຫລອດ ແລະມີນ້ຳໃຈສູງຂັບລົດພາໝູ່ໄປຫາງານນັ້ນ ເລົ່າ ເລື້ອງທີ່ໜ້າສະເທືອນໃຈ ແລະກໍໂຊກດີ ໃນການຫາງານຂອງປ້າສູ່ຟັງວ່າ:

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ສຽງ 5 ປ້າພຸດທະຮັກເລົ່າເຖິງການໄປສະໝັກວຽກຢູ່ລັດເທັກຊັສ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ
ປ້າພຸດທະຮັກ (ຜູ້ຍິ້ມຢູ່) ພ້ອມກັບສາມີຂອງເພິ່ນ (ຜູ້ບ່ຽງແພ) ໃນງານບາສີຕອນນຶ່ງ ຢູ່ໃນເມືອງແກຣນ ແພຣຣີ, ລັດເທັກຊັສ
ປ້າພຸດທະຮັກ (ຜູ້ຍິ້ມຢູ່) ພ້ອມກັບສາມີຂອງເພິ່ນ (ຜູ້ບ່ຽງແພ) ໃນງານບາສີຕອນນຶ່ງ ຢູ່ໃນເມືອງແກຣນ ແພຣຣີ, ລັດເທັກຊັສ

ເມື່ອາຍຸໄດ້ 60 ກວ່າປີ ທີ່ມີເງື່ອນໄຂທີ່ສາມາດອອກກິນເບ້ຍບໍານານແລ້ວ ປ້າກໍໄດ້ຮັບເງິນບໍານານ ແລະກໍດໍາລົງຊີວິດຢູ່ກັບຫລານສາວ ກໍຄືລູກສາວກົກຂອງເອື້ອຍຂອງປ້າ. ເມື່ອກ່ອນນັ້ນ ຫລັງຈາກຍົກຍ້າຍມາຢູ່ ລັດເທັກຊັສແລ້ວ ປ້າກໍໄດ້ແຕ່ງງານກັບຜູ້ຊາຍລາວຄົນນຶ່ງເປັນເວລາ 9 ປີ. ສາມີຂອງປ້ານັ້ນ ທີ່ໄດ້ຢ່າຮ້າງກັບພັນລະຍາຢູ່ລາວໄດ້ສິບກວ່າ ປີ ແລ້ວ ແລະກໍມີລູກ 3 ຄົນກ່ອນຈະມາແຕ່ງງານກັບປ້າ, ຊຶ່ງປ້າເລົ່າເຖິງສາມີຂອງປ້າສູ່ຟັງວ່າ:

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ສຽງ 6 ປ້າພຸດທະຮັກເລົ່າເຖິງສາມີອຂອງປ້າທີ່ແຕ່ງງານກັນຢູ່ລັດເທັກຊັສ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ
ປ້າ ພຸດທະຮັກກັບເອື້ອຍທີ່ຢືນຢູ່ທາງຫລັງປ້າພ້ອມກັບຍາດພີ່ນ້ອງທີ່ໄປຮ່ວມງານສ້າງສັນງານນຶ່ງໃນລັດເທັກຊັສ
ປ້າ ພຸດທະຮັກກັບເອື້ອຍທີ່ຢືນຢູ່ທາງຫລັງປ້າພ້ອມກັບຍາດພີ່ນ້ອງທີ່ໄປຮ່ວມງານສ້າງສັນງານນຶ່ງໃນລັດເທັກຊັສ

ລັດເທັກຊັສທີ່ຕັ້ງຢູ່ພາກໃຕ້ນັ້ນ ເປັນລັດທີ່ມີພົນລະເມືອງຫລາຍເປັນອັນດັບສອງ ຂອງສະຫະລັດ ຮອງຈາກລັດຄາລິຟໍເນຍທີ່ຕັ້ງຢູາພາກຕາເວັນຕົກຂອງປະເທດ. ເມືອງແກຣນ ແພຣຣີ (Grand Prairie) ເປັນເມືອງທີ່ຕັ້ງຢູ່ລະຫວ່າງກາງຂອງ ເມືອງໃຫຍ່ສອງເມືອງຄືເມືອງດາລາສ ທີ່ເປັນເມືອງທີ່ມີຄົນເຊື້ອສາຍລາວອາໄສ ຢູ່ຫລາຍເປັນອັນດັບ 4 ໃນສະຫະລັດ ແລະເມືອງຝອດເຫວີດ. ເປັນເມືອງທີ່ມີ ເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວດີ ແລະຄົນລາວ ກໍມີວຽກເຮັດງານທໍາດີ. ມີການສ້າງສາວັດວາອາຮາມ ຊຶ່ງໃນເຂດນັ້ນມີວັດລາວເຖິງ 3 ແຫ່ງ. ປ້າພຸດທະຮັກເລົ່າ ເຖິງເລື້ອງນີ້ວ່າ:

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ສຽງ 7 ປ້າພຸດທະຮັກເລົ່າເຖິງຊີວິດການເຮັດວຽກງານ ແລະການສ້າງສາວັດວາຂອງຊຸມຊົນລາວໃນລັດເທັກຊັສ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ
ປ້າພຸດທະຮັກທີ່ຫ້ອມລ້ອມໄປດ້ວຍລູກຫລານຫລາຍຄົນຢູ່ໃນງານສະຫລອງວັນຄຣິສມາສ ປີ 2020
ປ້າພຸດທະຮັກທີ່ຫ້ອມລ້ອມໄປດ້ວຍລູກຫລານຫລາຍຄົນຢູ່ໃນງານສະຫລອງວັນຄຣິສມາສ ປີ 2020

ພ້ອມກັນນັ້ນໃນເຂດນັ້ນກໍເປັນເຂດທີ່ມີຊື່ສຽງໃນດ້ານອຸດສາຫະກໍາຜະລິດເຄື່ອງ ທັນສະໄໝແລະຄົນລາວກໍເຮັດວຽກຢູ່ໃນນັ້ນຫລາຍ ແລະຢູ່ໃນເມືອງນັ້ນກໍມີ ຊື່ ສຽງໃນການຜະລິດອຸປະກອນການແພດໃຊ້ໃນການຜ່າຕັດເພື່ອເສີມຄວາມງາມ ດັ່ງປ້າເລົ່າລາຍລະອຽດສູ່ຟັງວ່າ:

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ສຽງ 8 ປ້າພຸດທະຮັກເລົ່າເຖິງອຸດສາຫະກໍາອັນມີຊື່ສຽງໃນລັດເທັກຊັສ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ
ປ້າພຸດທະຮັກກັບຫລານຊາຍຫລ້າຂອງປ້າໃນວັນບຸນຄຣິສມາສ, 2020 ທີ່ເມືອງແກຣນ ແພຣຣີ, ລັດເທັກຊັສ
ປ້າພຸດທະຮັກກັບຫລານຊາຍຫລ້າຂອງປ້າໃນວັນບຸນຄຣິສມາສ, 2020 ທີ່ເມືອງແກຣນ ແພຣຣີ, ລັດເທັກຊັສ

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ປ້າພຸດທະຮັກກໍບໍ່ເຄີຍລືມບ້ານເກີດເມືອງນອນຂອງຕົນ ແລະກໍຢາກນໍາເອົາຄວາມຮູ້ຕ່າງໆ ທີ່ປ້າມີໄປແບ່ງປັນໃຫ້ພີ່ນ້ອງຊາວລາວ ໃນປະເທດໃຫ້ຮຽນຮູ້ນໍາເພື່ອຈະໄດ້ເປັນປະໂຫຍດໃນການສ້າງສາພັດທະນາ ບ້ານເມືອງບໍ່ຫລາຍກໍໜ້ອຍ ດັ່ງປ້າເວົ້າເຖິງຄວາມຮູ້ສຶກຂອງປ້າສູ່ຟັງວ່າ:

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ສຽງ 9 ປ້າພຸດທະຮັກເລົ່າເຖິງຄວາມມຸ້ງຫວັງຢາກກັບຄືນໄປສ້າງສາບ້ານເກີດເມືອງນອນ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ປັດຈຸບັນປ້າດໍາລົງຊີວິດຢ່າງມີຄວາມສຸກຢູ່ກັບລູກຫລານ ຊຶ່ງມີຄອບຄົວໃຫຍ່ ເພາະປ້າມີຫລານ 8 ຄົນ ແລະແຕ່ລະຄົນກໍແຕ່ງງານໝົດແລ້ວ. ເຖິງປ້າຈະມີລາຍຮັບຈາກເງິນບໍານານແລ້ວ ແຕ່ກໍຍັງມີການລົງທຶນເຮັດທຸລະກິດຜະລິດ ລົດໄຟຟ້າທີ່ແລ່ນໄດ້ 24 ຊົ່ວໂມງໂດຍບໍ່ຕ້ອງສາກໄຟແລະຈະອອກມາສູ່ຕະ ຫລາດໃນປີໜ້ານີ້. ປ້າເຮັດທຸລະກິດນີ້ຮ່ວມກັບລູກຮັກຂອງປ້າທີ່ເປັນຄົນເຊື້ອ ສາຍລາວ ແລະຮຽນຈົບຝ່າຍວິສະວະກໍາກົນຈັກຈາກມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງ ນຶ່ງໃນສະຫະລັດ. ປ້າເປັນຜູ້ລະດົມທຶນ ຫລືຂາຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດນັ້ນ ຊຶ່ງກໍຄືບໍລິສັດ LGNi.

ທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບຟັງຜ່ານໄປນັ້ນ ຄືການສໍາພາດ ກັບປ້າພຸດທະຮັກ ທາຣະສິນ ທີ່ ເລົ່າເຖິງການຍາດເອົາໂອກາດສຶກສາຮໍ່າຮຽນ ໃນຂະນະທີ່ມາຕັ້ງຖິ່ນຖານໃໝ່ຢູ່ໃນສະຫະລັດ ແລະກໍໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດຢ່າງໃຈຫວັງ ເຖິງແມ່ນວ່າປ້າຈະເປັນຄົນພິການຂາກໍຕາມ. ຂໍເຊີນບັນດາທ່ານພົບກັບ ລາຍການຊຸມຊົນລາວ ຂອງພວກເຮົາໄດ້ອີກ ໃນວັນອາທິດໜ້າເວລາດຽວກັນນີ້.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ໂຫລດຄວາມເຫັນ ຕື່ມອີກ

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