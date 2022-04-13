ຂອບເຂດ ໃນການທຳລາຍຂອງຣັດເຊຍ ຕໍ່ຢູເຄຣນ ໄດ້ກາຍມາເປັນທີ່ແຈ້ງຂາວຫຼາຍຂຶ້ນ ດ້ວຍບັນດາຮູບພາບຕ່າງໆ ທີ່ບອກໃຫ້ຮູວ່າ ຣັດເຊຍໄດ້ຂະໂມຍເອົາວັດຖຸທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ໄປຈາກສະຖານແຫ່ງນຶ່ງ ໃກ້ກັບໂຮງໄຟຟ້ານິວເຄລຍເຊີໂນໂບລ ແລະຮູບພາບອື່ນໆຈາກເບລາຣຸສ ເພີ້ມເຂົ້າໃສ່ຫລັກຖານ ທີ່ພວກທະຫານຣັດເຊຍ ໄດ້ສົ່ງວັດຖຸທີ່ລັກຂະໂມຍໄປນັ້ນ ໂດຍທາງໄປສະນີ ກັບຄືນໄປະເທດຂອງພວກເຂົາ.
ວີໂອເອ ໄດ້ຮັບຮູບພາບໂດຍສະເພາະ ຂອງຫ້ອງແລັບນິວເຄລຍ ຈາກອັນທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຢູເຄຣນຄົນນຶ່ງກ່າວວ່າ ກອງທະຫານຣັດເຊຍໄດ້ລັກເອົາວັດຖຸທີ່ມີກຳມັນຕະພາບລັງສີ ທີ່ສາມາດເປັນອັນຕະລາຍໄດ້ ຖ້າຫາກບໍ່ຮັກສາໃຫ້ດີ.
ຫ້ອງແລັບນິວເຄລຍທີີ່ເຫັນເມື່ອກ່ອນ ໃນຮູບພາບບໍ່ໄດ້ເຜີຍແຜ່ ແມ່ນຢູ່ໃນເມືອງເຊີໂນໂບລ. ມັນຖືກເກັບຮັກສາໄວ້ ຢູ່ໃນຕຶກທີ່ບໍລິຫານໂດຍລັດຖະບານ ຢູ່ໃນເຂດລັບ ອ້ອມແອ້ມໃກ້ກັບໂຮງໄຟຟ້ານິວເຄລຍ ຂອງເຊີໂນໂບລ ບ່ອນທີ່ໃນປີ 1986 ໄດ້ເກີດລະເບີດ ເຮັດໃຫ້ເປັນອຸປະຕິເຫດທາງນິວເຄລຍ ທີ່ຮ້າຍແຮງສຸດຂອງໂລກ.
ຜູ້ອຳນວຍການອົງການ ທ່ານອິຟເຢັນ ກຣາມາເຣນໂກ ໄດ້ສະໜອງຮູບພາບໃຫ້ແກ່ວີໂອເອ ໂດຍກ່າວວ່າ ທ່ານໄດ້ຖ່າຍຮູບ ໃນວັນທີ 5 ເມສາ ເວລາຢ້ຽມຢາມ ຫ້າມື້ຫລັງຈາກຣັດເຊຍ ໄດ້ຖອນອອກໄປຈາກເຊີໂນໂບລ. ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຄວບຄຸມ ເມືອງ ແລະໂຮງໄຟຟ້ານິວເຄລຍເມື່ອວັນທີ 24 ມີນາ ຢູ່ຈຸດເລີ້ມຕົ້ນໃນການຮຸກຮານຢ່າງເຕັມທີ່ ຂອງຣັດເຊຍ.
“ພວກເຮົາມີຫ້ອງແລັບຫ້ອງນຶ່ງ ທີ່ມີເຄື່ອງອຸບປະກອນມ ທີ່ມີກຳມັນຕະພາບລັງສີ ສຳລັບໃຊ້ເປັນເຄື່ອງມືວັດແທກລະດັບຂອງກຳມັນຕະພາບລັງສີ” ທີ່ທ່ານກຣາມາເຣນໂກ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ ວີໂອເອ. ເຄື່ອງວັດແທກນີ້ ເປັນເຄື່ອງມືຄວາມປອດໄພ ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ແມ່ນນຸ່ງໂດຍສ່ວນບຸກຄົນ ເພື່ອເປັນເຄື່ອງໝາຍ ທີ່ວັດແທກກຳມັນຕະພາບລັງສີ ຮວມທັງກຳມັນຕະພາບລັງສີນິວເຄລຍ.
ເຄື່ອງວັດແທກຂອງອົງການ ທີ່ບັນຈຸທາດເຫລັກທີ່ເປັນວັດຖຸທີ່ມີກຳມັນຕະພາບລັງສີ ເຮັດໂດຍໂຮງງານລັດຖະບານຢູເຄຣນ USIE Izotop ຊຶ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນຮູບພາບຂອງສິ່ງເຫລົ່ານີ້ ຢູ່ໜ້າແວັບໄຊ.
ກະລຸນາໃຊ້ເບິ່ງຢູ່ເວັບໄຊນີ້:
[[Please use this hyperlink for “website” in above graf: https://izotop.ua/en/products/sources/sample/ ]]ເຕື່
ທ່ານກຣາມາເຣນໂກ ກ່າວວ່າ ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງບັນດາອຸບປະກອນເຫລົ່ນີ້ໄດ້ຖືກລັກຂະໂມຍເອົາໄປ.
ຫ້ອງການຂອງ ນັກຂ່າວວິທະຍາສາດ Siarhei Besarab ທີ່ຕັ້ງຢູ່ເບລາຣຸສ ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ ເຄື່ອງອຸບປະກອນຂະໜາດນ້ອຍ ອາດເຮັດໃຫ້ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ປາກົດວ່າ ບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍ ສຳລັບຜູ້ສັງເກດການໃນເຄື່ອງແບບ.
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