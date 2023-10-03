ກຳລັງຂອງມະນີລາ ອັງກິດ ການາດາ ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ສະຫະລັດ ເລີ້ມທຳການຊ້ອມລົບຮ່ວມຂອງກອງທັບເຮືອເປັນເວລາ 2 ອາທິດ ຢູ່ໃນເຂດນ່ານນ້ຳຂອງ ຟີລິບປິນ ເພື່ອເປັນການ “ສະແດງກຳລັງ” ທ່າມກາງທີ່ຄວາມເຄັ່ງຕຶງຢູ່ໃນຂົງເຂດເພີ້ມທະວີຂຶ້ນ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ້.
ໂດຍມີທະຫານຫຼາຍກວ່າ 1,800 ຄົນເຂົ້າຮ່ວມ ການຊ້ອມລົບດັ່ງກ່າວມີຂຶ້ນຫຼັງຈາກປັກກິ່ງໄດ້ຂັດຂວາງບໍ່ໃຫ້ຊາວປະມົງຟີລິບປິນເຂົ້າໄປໃນເຂດນ່ານນ້ຳທີ່ເປັນບັນຫາໂຕ້ແຍ້ງທີ່ສຸດໃນເອເຊຍ ນັ້ນກໍຄື ເກາະຫາດຊາຍສກາໂບໂຣ ທີ່ຄວບຄຸມໂດຍຈີນ ຢູ່ໃນທະເລຈີນໃຕ້.
ການຊ້ອມລົບ “ຊາມາ ຊາມາ” ໃນປີນີ້ ມີຂຶ້ນໃນເຂດໃຕ້ສຸດ ຂອງເກາະລູຊອນ ໂດຍຈັດໃຫ້ມີການຊ້ອມລົບຂອງກອງທັບເຮືອ ຢູ່ໃນເຂດດັ່ງກ່າວ ເຊັ່ນການເຮັດສົງຄາມຕໍ່ຕ້ານກຳປັ່ນດຳນ້ຳ ການປ້ອງກັນໄພທາງອາກາດຕະຫຼອດທັງການປະຕິບັດງານຊອກຄົ້ນຫາແລະກູ້ໄພ ອີງຕາມກອງທັບເຮືອຂອງຟີລິບປິນ.
“ດ້ວຍການສະແດງກຳລັງ ແລະການພົວພັນຢ່າງຂຸ້ນຂ້ຽວ ຂອງພັນທະມິດແລະພາຄີພວກເຮົາ ‘ຊາມາ ຊາມາ’ ແມ່ນເປັນການຊ້ອມລົບ ທາງທະຫານລ້ວນໆ ຜູ້ບັນຊາການກອງທັບເຮືອຂອງຟີລີບປິນ ພົນເຮືອໂທ ໂທຣິບີໂອ ອາດາກີ ກ່າວຢູ່ໃນພິທີເປີດ.
“ມັນເປັນສັນຍາລັກ ໃນການເປັນພາຄີແບບຍືນຍົງ ຂອງພວກເຮົາ ແລະການມີຄວາມໝັ້ນໝາຍຮ່ວມ ຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງແລະສະຖຽນລະພາບຢູ່ໃນເຂດເອເຊຍປາຊີຟິກ.”
ໃນການໃຫ້ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານນັ້ນ ພົນເຮືອໂທຄາຣ໌ລ ໂທມາສ ຜູ້ບັນຊາການ ກອງທັບເຮືອທີ 7 ຂອງສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ “ມັນມີຄວາມສຳຄັນທີ່ທຸກໆປະເທດ ມີສິດທິທີ່ຈະແລ່ນຜ່ານແລະປະຕິບັດງານ ຢູ່ໃນທະເລຟີລິບປິນຕາເວັນຕົກ ມີເສລີພາບ…ຈາກການຖືກບັງຄັບ ມີເສລີພາບຈາກການຖືກຂົ່ມຂູ່.”
ທະເລຕາເວັນຕົກຂອງຟີລິບປີນ ແມ່ນໝາຍເຖິງສ່ວນນຶ່ງ ຂອງທະເລຈີນໃຕ້ ທີ່ອ້າງເອົາກຳມະສິດ ໂດຍມະນີລາ.
ກຳປັ່ນທັງໝົດ 5 ລຳ 2 ລຳຈາກສະຫະລັດ ແລະປະເທດລະນຶ່ງລຳຈາກອັງກິດ ການາດາ ແລະຍີ່ປຸ່ນ ຈະເຂົ້າຮ່ວມການຊ້ອມລົບໂດຍການເປັນເຈົ້າພາບຂອງຟີລິບປິນ ຈະດຳເນີນຕໍ່ໄປຈົນເຖິງວັນທີ 13 ຕຸລາ.
ກອງທັບເຮືອຂອງອອສເຕຣເລຍ ຝຣັ່ງ ອິນໂດເນເຊຍ ແລະນິວຊີແລນ ຕ່າງກໍສົ່ງຜູ້ສັງເກດການແລະນັກຊ່ຽວຊານເຂົ້າຮ່ວມ.
“ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ຈະບໍ່ມີຜູ້ທີ່ອາດເປັນຜູ້ຮຸກຮານ ຄວນຢູ່ພາຍໃຕ້ພາບລວງຕາໃດໆ ນອກເໜືອໄປຈາກ ນີ້ແມ່ນທີມງານທີ່ເຂັ້ມແຂງ ຂອງປະເທດຕ່າງໆ ທີມງານທີ່ເຂັ້ມແຂງ ຂອງກອງທັບເຮືອ ກອງທັບເຮືອ ຂອງປະເທດນຶ່ງແລ່ນຜ່ານ ແລະປະຕິບັດງານຮ່ວມກັນ.” ພົນເຮືອໂທ ໂທມາສ ກ່າວ.