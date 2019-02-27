ຜູ້ນຳຄົນໃໝ່ ທີ່ຖືກເລືອກສຳລັບເຂດປົກຄອງຕົນເອງ ເຊິ່ງຫາກໍ່ຖືກກໍ່ຕັ້ງຂຶ້ນໃໝ່ໂດຍ
ລັດຖະບານ ຟີລິບປິນນັ້ນ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນສັນຍານເບື້ອງຕົ້ນ ກ່ຽວກັບ ການແຍກ
ໂດດດ່ຽວ ກຸ່ມກະບົດຕິດອາວຸດ ທີ່ຫວັງຈະຄອງອຳນາດຮ່ວມກັນນັ້ນ, ເຊິ່ງເປັນໄພຂົ່ມ
ຂູ່ຕໍ່ສະຖຽນລະພາບໄລຍະຍາວຂອງພາກພື້ນດັ່ງກ່າວ.
ປະທານາທິບໍດີ ຟີລິບປິນ ທ່ານ ໂຣດຣິໂກ ດູເຕີເຕ ໄດ້ຕັ້ງປະທານຂອງກຸ່ມກະບົດ
ແນວໂຮມປົດປ່ອຍອິສລາມ ໂມໂຣ ເປັນລັດຖະມົນຕີຊົ່ວຄາວຂອງອຳນາດການປົກ
ຄອງໃໝ່ ສຳລັບພາກພື້ນດັ່ງກ່າວ, ເຊິ່ງຈະຄວບຄຸມປະຊາຊົນປະມານ ສີ່ລ້ານສາມ
ແສນຄົນ ແລະ ຈະໄດ້ຮັບທຶນພິເສດຂອງລັດຖະບານ ພ້ອມກັບການຄວບຄຸມແຫຼ່ງ
ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດບາງຢ່າງ.
ການເລືອກສຳລັບປະທານ ແລະ ບ່ອນນັ່ງສຽງສ່ວນຫຼາຍຂອງແນວໂຮມ ໃນອົງການ
ໃໝ່ນັ້ນ ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົາເຈົ້ານຳພາກຸ່ມຕິດອາວຸດອື່ນໆ 20 ກຸ່ມ ທີ່ໄດ້ສະໜັບ
ສະໜູນ ການປົກຄອງຕົນເອງ ຂອງຊາວມຸສລິມ ຢູ່ເກາະ ມິນດານາວ ທາງພາກໃຕ້
ຂອງປະເທດນັ້ນ. ຄວາມຮຸນແຮງຈາກການກໍ່ກະບົດ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນປະມານ
121,000 ຄົນເສຍຊີວິດໃນເກາະມິນດານາວ ນັບຕັ້ງແຕ່ຊຸມປີ 1960 ເປັນຕົ້ນມາ,
ເຮັດໃຫ້ເກາະດັ່ງກ່າວມີຊື່ສຽງໃນທາງບໍ່ດີຕໍ່ພວກນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ນັກລົງທຶນທັງ
ຫຼາຍ.
ແຕ່ບັນດານັກວິເຄາະຢ້ານວ່າ ການບໍ່ລວມເອົາກຸ່ມອື່ນໆ ອາດນຳໄປສູ່ການດີ້ນຮົນ
ລະຫວ່າງກຸ່ມກະບົດກັບກຸ່ມກະບົດ ເຊິ່ງໃນທີ່ສຸດ ອາດຂັດຂວາງເປົ້າໝາຍຂອງລັດ
ຖະບານ ໃນການໃຊ້ພາກພື້ນທີ່ປົກຄອງຕົນເອງນັ້ນ ເພື່ອຮັກສາສັນຕິພາບ.
ແນວໂຮມປົດປ່ອຍແຫ່ງຊາດ ໂມໂຣ, ເຊິ່ງແມ່ນອົງການທີ່ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບແນວໂຮມ
ອື່ນໆ ໄດ້ຕຳໜິໃນວັນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ເມື່ອເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບບ່ອນນັ່ງອຳນາດການ
ປົກຄອງໃໝ່ພຽງ 5 ບ່ອນຈາກຈຳນວນທັງໝົດ 80 ບ່ອນ, ອີງຕາມລາຍງານຂອງສື່
ມວນຊົນພາຍໃນປະເທດ. ແນວໂຮມປົດປ່ອຍອິສລາມໄດ້ຮັບ 41 ບ່ອນນັ່ງ.
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