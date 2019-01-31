ເຊື່ອກັນວ່າ ຜູ້ທຳການລະເບີດໂບດແຫ່ງນຶ່ງໃນຟີລິບປິນໃນວັນອາທິດຜ່ານມາ ແມ່ນການເຮັດເພື່ອປະທ້ວງຕໍ່ເຂດປົກຄອງຕົນເອງໃໝ່ຂອງຊາວມຸສລິມ ທີ່ບໍ່ລວມເອົາບັນດາຜູ້ນຳຕ່າງໆ ຢູ່ໃນກຸ່ມເກາະດອນທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບບອ່ນເກີດເຫດລະເບີດນັ້ນ.
ລະເບີດແຕກສອງຄັ້ງໄດ້ສັງຫານຊີວິດຂອງ 20 ຄົນ ແລະເຮັດໃຫ້ 111 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບໃນວັນອາທິດຜ່ານມາຢູ່ໃນໂບດແຫ່ງນຶ່ງໃນເມືອງໂຮໂລ ຊຶ່ງເປັນເມືອງໃຫຍ່ຢູ່ໃນແຂວງຊູລູ. ກຸ່ມອາບູ ຊາຍຢັບ (Abu Sayyaf) ຊຶ່ງເປັນກຸ່ມກະບົດມຸສລິມ ໃນທ້ອງກຸ່ນດັ່ງກ່າວທີ່ໄດ້ຮັບການໜຸນຫລັງຈາກກຸ່ມລັດອິສລາມອ້າງເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຕໍ່ເຫດລະເບີດແຕກນັ້ນ ຊຶ່ງເກີດຂຶ້ນ 6 ມື້ ຫລັງຈາກ ພວກປ່ອນບັດຢູ່ແຂວງຊູລູ ຕ້ານຕໍ່ທ່າອ່ຽງຢູ່ ພາກໃຕ້ຂອງຟີລິບປິນເປັນຈຳນວນຫລວງຫລາຍ ຊຶ່ງເຂົາເຈົ້າໄດ້ລົງຄະແນນສຽງຄັດຄ້ານ ຕໍ່ກົດໝາຍ ທີ່ຈະສ້າງເຂດປົກຄອງຕົນເອງຂອງຊາວມຸສລິມ ທີ່ແຂງແກ່ນທີ່ສຸດຂອງປະເທດເທົ່າທີ່ມີມາ.
"ມີການລົງຄະແນນສຽງວ່າ “ບໍ່” ຢ່າງແຮງ ແຕ່ມັນກໍບໍ່ໄດ້ມີຜົນກະທົບຫຍັງຕໍ່ຜົນການເລືອກຕັ້ງ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານເຣມັນ ຄາສຊິໂປ (Ramon Casiple) ຫົວໜ້າດ້ານບໍລິຫານຂອງສະຖາບັນປະຕິຮູບດ້ານການເມືອງ ແລະ ການເລືອກຕັ້ງທີ່ເປັນອົງການທີ່ສະໜັບສະໜຸນຟີລິບປິນ ຢູ່ໃນເຂດນະຄອນຫລວງມະນີລາ.
ເຂດທີ່ມີປະມານ 4 ລ້ານ 3 ແສນຄົນອາໄສຢູ່ແມ່ນຮອດກຳນົດທີ່ຈະໄດ້ຮັບເງິນງົບປະມານຈາກລັດ ແລະໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນຂອງທ້ອງຖິ່ນ ແຕ່ວ່າ ພວກຜູ້ນຳຂອງເຂດດັ່ງກ່າວທີ່ປາກົດອອກມາ ເທົ່າທີ່ເຫັນແມ່ນມາແຕ່ຈາກກຸ່ມກະບົດມຸສລິມກຸ່ມດຽວທີ່ໄດ້ເຊັນສັນຍາສັນຕິພາບໃນປີ 2014 ກັບຝ່າຍລັດຖະບານ. ກຸ່ມອາບູ ຊາຍຢັບ (Abu Sayyaf) ທີ່ມີການພົວພັນກັບຊົນຊາດທີ່ເປັນຊົນສ່ວນຫລາຍຢູ່ໃນແຂວງຊູລູ ແລະເປັນກຸ່ມທີ່ຄົນຮູ້ກັນດີໃນເລື້ອງລັກພາຕົວນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດນັ້ນ ແມ່ນບໍ່ມີ.
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