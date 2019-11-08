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ປະ​ຊາ​ຊົນ ໃນນະ​ຄອນຫຼວງ ວຽງ​ຈັນ ຕ້ອງ​ປະ​ເຊີນ​ ກັບບັນ​ຫາ​ຂາດແຄ​ນ ​ນ້ຳ​ປະ​ປາ ຢ່າງ​ຮຸນ​ແຮງ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ

ເຄື່ອງ​ໝາຍ​ນ້ຳ​ຂຶ້ນ-ລົງ ຢູ່​ແມ່​ນ້ຳ​ຂອງ ໃນ​ນະ​ຄອນຫຼວງ ວຽງ​ຈັນ.

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ປະ​ຊາ​ຊົນ ລາວ ໃນ​ເຂດນະ​ຄອນຫຼວງ ວຽງ​ຈັນ ຕ້ອງ​ປະ​ເຊີນ​ກັບ​ບັນ​ຫາ​ຂາດ​ນ້ຳ​ປະ​ປະ​ຢ່າງ​ຮຸນ​ແຮງ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ ທັງ​ຍັງ​ຈະ​ຕ້ອງ​ປະ​ເຊີນ​ກັບ​ບັນ​ຫາ​ນີ້​ຢ່າງ​ໜັກ​ໜ່ວງຫຼາຍ​ຂຶ້ນ​ອີກ​ຈົນ​ເຖິງ​ລະ​ດູ​ຝົນ​ປີ​ໜ້າ.

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ຟັງ​ລາຍ​ງານ ປະ​ຊາ​ຊົນ ໃນນະ​ຄອນຫຼວງ ວຽງ​ຈັນ ຕ້ອງ​ປະ​ເຊີນ​ກັບ ​ບັນ​ຫາ​ຂາດແຄ​ນ ​ນ້ຳ​ປະ​ປະ​ ຢ່າງ​ຮຸນ​ແຮງ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ທ່ານ​ນາງ ເພື່ອນ​ແສງ ໄຊ​ນາ​ຄຳ ຮອງ​ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການ​ລັດ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ​ນ້ຳ​ປະ​ປາ ລາວ, ນະ​ຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ ຖະ​ແຫຼງຍອມ​ຮັບ​ວ່າ​ການ​ຜະ​ລິດ​ນ້ຳ​ປະ​ປາ​ໃນ​ປັ​ດ​ຈຸ​ບັນ​ນີ້ ບໍ່​ສາ​ມາດ​ຕອບ​ສະ​ໜອງ​ການ​ຊົມ​ໃຊ້​ໃນ​ເຂດ​ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ​ໄດ້​ຢ່າງ​ພຽງ​ພໍ ແລະ ບັນ​ຫາ​ທີ່​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ດັ່ງ​ກ່າວບໍ່​ໄດ້​ມີ​ສາ​ເຫດ​ມາ​ຈາກ​ລະ​ບົບ​ການ​ຜະ​ລິດ​ນ້ຳ​ປະ​ປາ​ແຕ່​ຢ່າງ​ໃດ ຫາກ​ແຕ່​ເປັນ​ບັນ​ຫາ​ຈາກ​ໄພ​ແຫ້ງ​ແລ້ງ​ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ມີ​ປະ​ລິ​ມານ​ນ້ຳ​ຢ່າງ​ຈຳ​ກັດ​ທັງ​ໃນ​ນ້ຳ​ງື່ມ ແລະ ແມ່​ນ້ຳ​ຂອງ ອັນ​ເປັນ​ແຫຼ່ງ​ສຳ​ຄັນ​ທີ່​ສຸດ​ໃນ​ການ​ຕອບ​ສະ​ໜອງ​ນ້ຳ​ໃຫ້​ການ​ຜະ​ລິດ​ນ້ຳ​ປະ​ປາ ເພື່ອ​ຊົມ​ໃຊ້​ໃນ​ທົ່ວ​ເຂດ​ນະ​ຄອນຫຼວງ ວຽງ​ຈັນ.

ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ ລັດ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ​ນ້ຳ​ປະ​ປາ ລາວ ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ ມີ​ໂຮງ​ງານ​ຜະ​ລິດ​ນ້ຳ​ປະ​ປາ 4 ແຫ່ງ​ມີ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ຜະ​ລິດ​ນ້ຳ​ປະ​ປາ​ໄດ້​ໃນ​ປະ​ລິ​ມານ​ລວມ 280,000 ແມັດ​ກ້ອນຕໍ່​ວັນ ໂດຍ​ຄິດ​ເປັນ 85 ເປີ​ເຊັນຂອງ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ຊົມ​ໃຊ້​ນ້ຳ​ປະ​ປາ​ທີ່​ເປັນ​ຈິງ ແຕ່​ດ້ວຍ​ບັນ​ຫາ​ໄພ​ແຫ້ງ​ແລ້ງ​ໃນ​ເວ​ລານີ້ ຈຶ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ໃນ​ການ​ຕອບ​ສະ​ໜອງ​ນ້ຳ​ປະ​ປາ​ໃນ​ເຂດ​ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນຫຼຸດ​ລົງ​ໄປ​ອີກ ໂດຍ​ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ​ໂຮງ​ງານ​ທັງ 4 ແຫ່ງ​ຈະ​ມີ​ຄວາມ​ອາດ​ສາ​ມາດ​ຜະ​ລິດ​ນ້ຳ​ປະ​ປາ​ໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 300,000 ແມັດ​ກ້ອນ​ຕໍ່​ວັນ​ກໍ​ຕາມ ຊຶ່ງ​ໝາຍ​ຄວາມ​ວ່າ​ປະ​ຊາ​ຊົນ ລາວ ໃນ​ເຂດ​ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ​ ຈະ​ຕ້ອງ​ປະ​ເຊີ​ນ​ກັບ​ບັນ​ຫາ​ຂາດ​ແຄນ​ນ້ຳ​ປະ​ປາ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ອີກ​ນັ້ນ​ເອງ ດັ່ງ​ທີ່​ທ່ານ​ນາງ ເພື່ອ​ນ​ແສງ ໄດ້​ໃຫ້​ການ​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ

"ໂຮງ​ງານ​ຂອງ​ເຮົາ​ນີ້ມື້​ນຶ່ງ​ໄດ້ 303,000 ແມັດ​ກ້ອນ ຖື​ວ່າ​ພຽງ​ພໍ ແຕ່​ວ່າ​ບັດ​ນີ້ຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່​ມີ​ໂຮງ​ງານ​ແລ້ວ ແຕ່​ຜັດ​ບໍ່​ມີ​ນ້ຳ ເພາະ​ວ່າ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ນີ້​ມັນ​ຢູ່​ທີ່​ລະ​ດັບ​ປະ​ມານ 270,000-280,000 ນີ້​ລະ​ເນາະ ແຕ່​ວ່າ​ມັນ​ມີ​ໂຮງ​ງານ​ແລ້ວ​ມີ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ແລ້ວ ແຕ່​ວ່າ​ນ້ຳ​ນີ້​ຜັດ​ບໍ່​ມີ ແລ້ວ​ບັດ​ນີ້​ບໍ​່​ມີ​ຜັດ​ແມ່ນ​ໂຕ​ຖືກ​ໂຮງ​ງານ​ໃຫຍ່ໆ​ເຮົາ ແຜນ​ຮອງ​ຮັບ​ນີ້​ພວກ​ເຮົາ​ກະ​ມີ​ແຕ່​ພວກ​ເຮົາ​ແກ້​ສຸກ​ເສີນ​ກະ​ສິ​ໄດ້​ສ່ວນ​ໃດ​ສ່ວນ​ນຶ່ງ."

ໂດຍນອກ​ຈາກ​ໂຮງ​ງານ 4 ແຫ່ງ​ຂອງ​ລັດ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ​ນ້ຳ​ປະ​ປາ ລາວ ແລ້ວ ໃນ​ເຂດ​ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ ກໍ​ຍັງ​ມີ​ໂຮງ​ງານ​ຜະ​ລິດ​ນ້ຳ​ປະ​ປາ​ທີ່​ທ່າ​ເດື່ອ ແລະ ແສນດິນ ຂອງ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ເອ​ເຊຍ​ລົງ​ທຶນ​ພັດ​ທະ​ນາ ແລະ ກໍ່​ສ້າງ​ຈຳ​ກັດ ຊຶ່ງ​ໄດ້​ຮັບ​ສຳ​ປະ​ທານ​ຈາກ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ເປັນ​ເວ​ລາ 50 ປີ ຫາ​ກ​ແຕ່​ກໍ​ມີ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ຜະ​ລິດ​ນ້ຳ​ປ​ະ​ປາ​ໄດ​້​ພຽງ 9,000 ແມັດ​ກ້ອນ​ຕໍ່​ວັນ​ເທົ່າ​ນັ້ນ ແລະ ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ທັງ 2 ໂຮງ​ງານ​ດັ່ງ​ກ່າວນີ້​ກໍ​ປະ​ສົບ​ກັບ​ບັນ​ຫາ​ຂາດ​ແຄ​ນ​ນ້ຳ​ເຊັ່ນ​ດຽວ​ກັນ ສະ​ນັ້ນ​ຈຶ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ປະ​ຊາ​ຊົນ ລາວ ແລະ ບັນ​ດາ​ຫົວ​ໜ່ວຍ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ຕ່າງໆ​ໃນ​ເຂດ​ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ ຈະ​ຕ້ອງ​ປະ​ເຊີນ​ກັບ​ບັນ​ຫາ​ຂາດ​ແຄນ​ນ້ຳ​ປະ​ປາ​ຢ່າງ​ຮຸນ​ແຮງ​ຈົນ​ເຖິງ​ລະ​ດູ​ຝົນ​ໃນ​ປີ 2020 ຢ່າງຫຼີກ​ລ່ຽງ​ບໍ່​ໄດ້.

ຍິ່ງ​ໄປ​ກວ່າ​ນັ້ນ ໄພ​ນ້ຳ​ຖ້ວມ​ຄັ້ງ​ໃຫຍ່​ໃນ​ຊ່ວງ​ເດືອນ​ກໍ​ລະ​ກົດ-ກັນ​ຍາ 2019 ກໍ​ຍັງ​ໄດ້​ສົ່ງ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຕໍ່​ການ​ຜະ​ລິດ​ດ້ານ​ສະ​ບຽງ​ອາ​ຫານ​ໃນ​ເຂດ​ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ​ຢ່າງ​ໜັກ​ໜ່ວງ ຄື​ກັບ​ເຂດ​ແຂວງ​ຕ່າງໆ​ໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ຜົນ​ຜະ​ລິດ​ເຂົ້າ​ນາ​ປີ​ທີ່​ເຄີຍ​ເຫຼືອ ແລະ ເກີນ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ບໍ​ລິ​ໂພກ​ຄິດ​ເປັນ​ປະ​ລິ​ມານ​ສະ​ເລ່ຍ 60,000 ໂຕນ​ໃນ​ແຕ່​ລະ​ປີ​ນັ້ນ​ກໍ​ໄດ້ຫຼຸດ​ລົງ​ເຫຼືອ​ພຽງ 6,000 ໂຕນ​ເທົ່າ​ນັ້ນ​ໃນ​ປີ 2019 ນີ້​ສະ​ນັ້ນ​ການ​ທີ່​ຈະ​ສາ​ມາດ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ໄດ້​ຢ່າງ​ຄັກ​ແນ່​ວ່າ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ໃນ​ເຂດ​ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ​ຈະ​ມີ​ເຂົ້າ​ກິນ​ຢ່າງ​ພຽງ​ພໍ​ໃນ​ປີ 2020 ກໍ​ຈະ​ຕ້ອງ​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ປູກ​ເຂົ້າ​ນາ​ແຊງ ແລະ ພືດ​ຜົນ​ສະ​ບຽງ​ອາ​ຫານ​ຕ່າງໆ​ໃຫ້​ໄດ້​ຕາມ​ແຜນ​ການ​ທີ່​ວາງ​ໄວ້​ຢ່າງ​ຄົບ​ຖ້ວນ​ເທົ່າ​ນັ້ນ.

ທັງ​ນີ້ ອ​ຳ​ນາດ​ການ​ປົກ​ຄອງ​ເຂດ​ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ ກໍ​ໄດ້​ວາງ​ແຜນ​ການ​ທີ່​ຈະ​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ປູກ​ເຂົ້າ​ນາ​ແຊງ​ໃນ​ປີ 2019 ໃຫ້​ໄດ້​ໃນ​ເນື້ອ​ທີ່ 15,900 ເຮັກ​ຕາ ປູກ​ພືດ​ຜັກ​ໃນ​ເນື້ອ​ທີ່ 7,138 ເຮັກ​ຕາ ແລະ ປູກ​ພືດ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ​ໃຫ້​ໄດ້​ໃນ​ເນື​້ອ​ທີ່ 1,625 ເຮັກ​ຕາ ຫາກ​ແຕ່​ວ່າ​ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ ກໍ​ຍັງ​ຕ້ອງ​ປະ​ເຊີນ​ກັບ​ບັ​ນ​ຫາ​ພື້ນ​ທີ່​ກະ​ສິ​ກຳຫຼຸດ​ລົງ​ຢ່າງ​ຕໍ່​ເນື່ອງ​ໃນ​ໄລ​ຍະ 10 ປີ​ມານີ້ ເນື່ອງ​ຈາກ​ການ​ຫັນ​ເອົາ​ທີ່​ດິນ​ໄປ​ນຳ​ໃຊ້​ໃນ​ພາກ​ການ​ຜະ​ລິດ​ອື່ນໆ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ເຊັ່ນ ເຂດ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ພິ​ເສດ ແລະ ການ​ຂະ​ຫຍາຍເຂດຕົວ​ເມືອງ ຈຶ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ດິນ​ນາຫຼຸດ​ລົງ​ເຫຼືອ​ພຽງ ເຈັດ​ສິບ​ພັນ​ກວ່າ​ເຮັກ​ຕາ ແລະ ໄດ້​ຜົນ​ຜ​ະ​ລິດ​ເຂົ້າ​ນາ​ປີ 237,065 ໂຕນ​ເທົ່າ​ນັ້ນ​ໃນ​ປີ 2019 ນີ້.

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