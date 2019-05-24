ທ່ານແພັດທຣິກ ແຊນາແຮນ ຮັກສາການລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ສະຫະລັດ ໄດ້ປະຕິເສດ ຕໍ່ລາຍງານຂ່າວທີ່ວ່າ ສະຫະລັດອາດຈະສົ່ງທະຫານ ໃນລະຫວ່າງ 5 ຫາ 10 ພັນຄົນ ໄປຍັງພາກຕາເວັນອອກກາງ ເພື່ອຮັບມືກັບທີ່ອາດມີຂຶ້ນຈາກອີຣ່ານ.
ທ່ານແຊນາແຮນ ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວໂດຍອ້າງເຖິງລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ້ທີ່ວ່າ ທຳນຽບຫ້າແຈພວມພິຈາລະນາ ທີ່ຈະສົ່ງທະຫານຈຳນວນ 5 ພັນຄົນ ທີ່ເປັນກຳລັງປ້ອງກັນໄປຍັງເຂດດັ່ງກ່າວ ແລະລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວເອພີເວົ້າວ່າ ກຳລັງທີ່ວ່ານີ້ ອາດມີຫຼາຍເຖິງ 10 ພັນຄົນນັ້ນ ໂດຍເວົ້າວ່າ “ບໍ່ມີ10 ພັນຄົນ ບໍ່ມີ 5 ພັນຄົນ ນັ້ນແມ່ນບໍ່ຖືກຕ້ອງ.”
ວີດີໂອ: ປ. ທຣຳ ພວມພິຈາລະນາ ໄປຮັບມື ກັບການຂົ່ມຂູ່ ຈາກອີຣ່ານ
ວີໂອເອລາຍງານວ່າ ທ່ານແຊນາແຮນແລະນາຍທະຫານຊັ້ນສູງຂອງສະຫະລັດ ປະທານເສນາທິການຮ່ວມ ນາຍພົນໂຈເຊັຟ ດັນຟອດ ຈະນຳສະເໜີຕໍ່ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ກ່ຽວກັບທາງເລືອກຕ່າງໆ ໃນຂອບເຂດທີ່ກວ້າງຂວາງ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ເພື່ອຮັບມືກັບຄວາມເຄັ່ງຕຶງທີ່ເພີ້ມທະວີຂຶ້ນຢູ່ພາກຕາເວັນອອກກາງຮວມທັງຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການທີ່ຈະສົ່ງທະຫານອາເມຣິກັນຫຼາຍໆພັນຄົນໄປເຂດດັ່ງກ່າວ.
ທ່ານແຊນາແຮນໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ ກ່ອນທີ່ທ່ານຈະພົບປະກັບປະທານາທິບໍດີຢູ່ທຳນຽບຂາວ ໂດຍແຈ້ງໃຫ້ພວກນັກຂ່າວຊາບວ່າ ທ່ານພວມພິຈາລະນາທີ່ຈະສົ່ງກຳລັງທະຫານໄປຕື່ມ.
ທ່ານແຊນາແຮນເວົ້າວ່າ “ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາກຳລັງມອງເບິ່ງ ກໍແມ່ນ ມີສິ່ງໃດແກ່ທີ່ພວກເຮົາສາມາດເຮັດໄດ້ເພື່ອຈະເສີມກຳລັງໃນການປົກປ້ອງ ຢູ່ໃນພາກຕາເວັນອອກກາງ? ມັນອາດຈະພົວພັນກັບການສົ່ງກຳລັງທະຫານໄປຕື່ມ.”
ການຂໍຮ້ອງເພື່ອໃຫ້ສົ່ງກຳລັງທະຫານປ້ອງກັນໄປເພີ້ມແມ່ນມາຈາກຜູ້ບັນຊາການກຳລັງສະຫະລັດໃນພາກຕາເວັນອອກກາງ ນາຍພົນທະຫານມາຣີນ ເຄັນແນັດ “ແຟຣງ” ແມັກແຄນຊີ. ທ່ານແຊນາແຮນ ກ່າວວ່າ ການຮ້ອງຂໍດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ່ນສ່ວນນຶ່ງຂອງການສົນທະນາ “ໄປໆມາໆ” ກັບກອງບັນຊາການກຳລັງສະຫະລັດ ໃນພາກຕາເວັນອອກກາງ ແຕ່ກໍກ່າວຕື່ມວ່າ ມັນເປັນ “ການໂອ້ລົມໃນລະດັບທີ່ສູງຂຶ້ນ ເມື່ອເວົ້າເຖິງສະຖານະການຢູ່ທີ່ນັ້ນ ໃນພາກຕາເວັນອອກກາງ.”
ຍັງບໍ່ທັນເປັນທີ່ຈະແຈ້ງເທື່ອວ່າ ທຳນຽບຂາວຈະໃຫ້ການອະນຸມັດກ່ຽວກັບການສົ່ງທະຫານຫຼືອາວຸດຍຸດໂທປະກອນ ເຊັ່ນລະບົບລູກສອນໄຟປ້ອງກັນແພັດທຣິອັອດ ແລະກຳປັ່ນໄປເພີ້ມອີກ ຫລືບໍ່.
ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ກ່ອນການຖະແຫຼງຂ່າວ ກ່ຽວກັບເລື້ອງອີຣ່ານວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າ ແນ່ ນອນ ຈະສົ່ງທະຫານໄປຕື່ມ ຖ້າພວກເຮົາຫາກຕ້ອງການ. ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຄິດວ່າ ພວກເຮົາຈະຕ້ອງການກຳລັງເຫຼົ່ານີ້ ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຄິດເຊັ່ນນັ້ນ.”
ໃນການໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບກັບສື່ມວນຊົນໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ສະມາຊິກສະພາສູງ ທິມ ເຄນ ທີ່ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດຈາກລັດເວີຈີເນຍ ໄດ້ສະແດງການຄັດຄ້ານຢ່າງແຂງຂັນ ຕໍ່ການທີ່ອາດຈະມີການປະເຊີນໜ້າທາງດ້ານທະຫານກັບປະເທດອີຣ່ານ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ