ທ່ານເພັນສ໌ ອາດຈະພົບປະ ກັບ ເກົາຫຼີເໜືອ "ພວກເຮົາ ຈະເບິ່ງວ່າ ມີຫຍັງຈະເກີດຂຶ້ນ."

ລັດຖະບານປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣໍາ ແມ່ນເປີດກວ້າງຕໍ່ຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ອາດ
ຈະມີການພົບປະຢູ່ເກົາຫຼີໃຕ້ໃນອາທິດນີ້ ທີ່ການແຂ່ງຂັນກິລາໂອລິມປິກລະດູໜາວ
ລະຫວ່າງ ຮອງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ແລະບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ເກົາຫຼີເໜືອ.
ຮອງປະທານາທິບໍດີ ໄມຄ໌ ເພັນສ໌ ກ່າວຢູ່ທີ່ລັດອາລັສກາ ໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ “ໃນ
ການພົບປະກັນໃດໆກໍຕາມ ກັບຄະນະຜູ້ແທນຂອງເກົາຫຼີເໜືອນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້
ເປັນຜູ້ຂໍຮ້ອງໃຫ້ມີການພົບປະ. ແຕ່ພວກເຮົາຈະເບິ່ງວ່າ ມີຫຍັງເກີດ ຂຶ້ນ.”
ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດ ທ່ານເຣັກສ໌ ທິລເລີສັນ ຢູ່ປະເທດເປຣູກ່ອນໜ້ານີ້ ກໍໄດ້ໃຊ້
ຄຳເວົ້າທີ່ຄ້າຍຄືກັນ ເວລາມີການຖາມວ່າ ທ່ານເພັນສ໌ ຈະມີການພົບປະກັບຊາວເກົາ
ຫຼີເໜືອຢູ່ທີ່ການແຂ່ງຂັນໂອລິມປິກຫຼືບໍ່.
ທ່ານເພັນສ໌ ກ່ອນຈະຂຶ້ນເຮືອບິນປະຈຳຕຳແໜ່ງ Air Force Two ໄປຍັງຍີ່ ປຸ່ນ ບ່ອນ
ທີ່ທ່ານມີກຳນົດຈະໄປເຖິງໃນຕອນແລງວັນອັງຄານມື້ນີ້ ໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ປະທານາ
ທິບໍດີດໍໂນລ ທຣໍາ “ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານເຊື່ອຢູ່ສະເໝີໃນການໂອ້ລົມສົນທະນາ. ແຕ່ພວກ
ເຮົາຈະເບິ່ງວ່າມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນ. ແຕ່ສານຂອງຂ້າພະເຈົ້າກໍຄືວ່າ ບໍ່ວ່າການຈັດແຈງຈະ
ຢູ່ໃນຮູບໃດ ຜູ້ໃດແດ່ຈະມີໜ້າ ມັນກໍຈະເໝືອນເດີມ.”
ຮອງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ຢູ່ທີ່ໂຮງເກັບເຮືອບິນ ໂດຍມີເຮືອບິນລົບອາຍພົ່ນ F-22
ທີ່ຢູ່ຂ້າງຫລັງທ່ານ ທີ່ຖານທັບອາກາດແອລເມັນດອຟ ຣີເຈີດສັນ ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ
ວ່າ ຖ້າຫາກທ່ານພົບກັບພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານຈະບອກເຂົາເຈົ້າວ່າ ປະ
ເທດເຂົາເຈົ້າ “ອີກເທື່ອນຶ່ງແລະເທື່ອດຽວເທົ່ານັ້ນວ່າ” ຕ້ອງຢຸດເຊົາໂຄງການອາວຸດ
ນິວເຄລຍ ແລະໂຄງການລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດດັ່ງທີ່ປະເທດຕ່າງໆຢູ່ໃນທົ່ວຂົງເຂດ
ແລະສະຫະລັດ ຕ້ອງການນັ້ນ.
ປະມຸກໃນທາງພິທີການຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານກິມ ຢົງ ນຳ ຈະນຳພາຄະນະຜູ້ແທນໃນລະ
ດັບສູງຂອງພຽງຢາງໄປຮ່ວມການແຂ່ງຂັນກິລາໂອລິມປິກລະດູໜາວ ແລະຄາດວ່າຈະ
ເຂົ້າຮ່ວມພິທີເປີດການແຂ່ງຂັນດ້ວຍ.
ການເດີນທາງຂອງທ່ານເພັນສ໌ ໄປຢ້ຽມຢາມເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງເໜືອແມ່ນ ເພື່ອ
ຊ່ວຍຕ້ານຢັນການບຸກແບບໃຊ້ສະເໜ່ຂອງເກົາຫຼີເໜືອຢູ່ທີ່ການແຂ່ງຂັນກິລາໂອລິມປິກ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ທຳນຽບຂາວຄົນນຶ່ງໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ ກ່ອນທ່ານເພັນສ໌ ອອກເດີນທາງ
ໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ສະຫະລັດມີຄວາມຕັ້ງໃຈຈະບໍ່ “ອະນຸຍາດໃຫ້ລະ ບອບປົກຄອງ
ເກົາຫຼີເໜືອ ປຸ້ນຈີ້ ເອົາການສົ່ງສານດັ່ງກ່າວ ດ້ວຍການໂຄສະນາຊວນເຊື່ອຂອງເຂົາເຈົ້າ.”
ຮອງປະທານາທິບໍດີເພັນສ໌ ຢູ່ນະຄອນໂຕກຽວ ແລະນະຄອນໂຊລໃນອາທິດນີ້ຈະຊອກ
ຫາຊ່ອງທາງ ເພື່ອເພີ້ມທະວີ ຕໍ່ອັນທີ່ລັດຖະບານສະຫະລັດ ຮ້ອງວ່າ ການປຸກລະດົມຢ່າງເຕັມທີ່ຕໍ່ພຽງຢາງ ເພື່ອພະຍາຍາມໃຫ້ປະເທດດັ່ງກ່າວ ຢຸດເຊົາໂຄງການອາວຸດນິວເຄລຍ
ແລະລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ. ການກົດດັນນີ້ມີຂຶ້ນ ໃນເວລາທີ່ມີການພົວພັນລະຫວ່າງ
ສອງເກົາຫຼີ ແລະລາຍງານກ່ຽວກັບການບໍ່ເຫັນພ້ອມນຳກັນລະຫວ່າງວໍຊິງຕັນ ແລະໂຊລ
ວ່າ ຈະເຂົ້າຫາເກົາຫຼີເໜືອຢ່າງໃດ.
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