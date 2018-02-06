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ພາສາຕ່າງໆ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ທ່ານເພັນສ໌ ອາດຈະພົບປະ ກັບ ເກົາຫຼີເໜືອ "ພວກເຮົາ ຈະເບິ່ງວ່າ ມີຫຍັງຈະເກີດຂຶ້ນ."

ຮອງປະທາທິບໍດີ ໄມຄ໌ ເພັນສ໌ ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ ກ່ອນລາຍງານ ກ່ຽວກັບ ລະບົບຕໍ່ຕ້ານ ລູກສອນໄຟ ກັບຜູ້ປົກຄອງລັດອາລາສກາ ທ່ານບີລ ວອກເກີ ແລະນາຍພົນ ລໍຣີ ເຈ ໂຣບິນສັນ.

ລັດຖະບານ​ປະທານາທິບໍດີ​ດໍໂນລ ທຣໍາ ແມ່ນເປີດກວ້າງຕໍ່ຄວາມ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ທີ່​ອາດ
ຈະມີການ​ພົບ​ປະຢູ່​ເກົາຫຼີໃຕ້ໃນອາທິດ​ນີ້ ທີ່ການແຂ່ງຂັນ​ກິລາໂອ​ລິ​ມປິກ​ລະດູ​ໜາວ
ລະຫວ່າງ​ ຮອງ​ປະທານາທິບໍດີ​ສະຫະລັດ ​ແລະ​ບັນດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ເກົາຫຼີ​ເໜືອ.

ຮອງ​ປະທານາທິບໍດີ ​ໄມຄ໌ ​ເພັນ​ສ໌ ກ່າວ​ຢູ່ທີ່​ລັດ​ອາລັສກາ ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານ​ນີ້​ວ່າ “​ໃນ​
ການພົບ​ປະກັນ​ໃດ​ໆກໍຕາມ ກັບຄະນະຜູ້ແທນຂອງ​ເກົາຫຼີ​ເໜືອ​ນັ້ນ ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ໄດ້
ເປັນຜູ້​ຂໍຮ້ອງໃຫ້ມີການ​ພົບປະ. ​ແຕ່​ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ເບິ່ງ​ວ່າ ​ມີ​ຫຍັງ​ເກີ​ດ ຂຶ້ນ.”

ລັດຖະມົນຕີ​ຕ່າງປະ​ເທດ ທ່ານ​ເຣັກສ໌ ທິລ​ເລີ​ສັນ ​ຢູ່​ປະ​ເທດ​ເປຣູກ່ອນໜ້ານີ້ ກໍໄດ້​ໃຊ້
​ຄຳເວົ້າທີ່​ຄ້າຍ​ຄື​ກັນ ​ເວລາມີການ​ຖາມ​ວ່າ ທ່ານ​ເພັນ​ສ໌ ຈະມີການພົບປະ​ກັບຊາວ​ເກົາ
ຫຼີ​ເໜືອ​ຢູ່ທີ່​ການ​ແຂ່ງຂັນ​ໂອລິມປິກຫຼືບໍ່.

ທ່ານ​ເ​ພັນ​ສ໌ ກ່ອນຈະຂຶ້ນເຮືອບິນປະຈຳ​ຕຳ​ແໜ່​ງ Air Force Two ​ໄປ​ຍັງ​ຍີ່ ປຸ່ນ ບ່ອນ
​ທີ່​ທ່ານ​ມີກຳນົດຈະໄປ​ເຖິງ​ໃນ​ຕອນ​ແລງວັນ​ອັງຄານ​ມື້​ນີ້ ​ໄດ້​ໃຫ້​ຂໍ້​ສັງ​ເກດ​ວ່າ ປະທານາ
ທິບໍດີດໍ​ໂນ​ລ ທຣໍາ “​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ​ເຊື່ອ​ຢູ່​ສະ​ເໝີ​ໃນ​ການ​ໂອ້ລົມສົນທະນາ. ​ແຕ່​ພວກ​
ເຮົາ​ຈະ​ເບິ່ງ​ວ່າ​ມີ​ຫຍັງ​ເກີດ​ຂຶ້ນ. ​ແຕ່​ສານ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າກໍຄືວ່າ ບໍ່​ວ່າການຈັດແຈງ​ຈະ
ຢູ່ໃນ​ຮູບໃດ ຜູ້​ໃດແດ່ຈະມີໜ້າ ມັນກໍຈະ​ເໝືອ​ນ​ເດີມ.”

ຮອງປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານໄມຄ໌ ເພັນສ໌ ແລະພັນລະຍາ ທ່ານນາງແຄຣັນ ໂບກມືອຳລາ ທີ່ສະໜາມບິນສາກົນ ເບັນ ກູຣິອອນ ປະເທດອິສຣາແອລ ທີ 23 ມັງກັອນ 2018.
ຮອງປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານໄມຄ໌ ເພັນສ໌ ແລະພັນລະຍາ ທ່ານນາງແຄຣັນ ໂບກມືອຳລາ ທີ່ສະໜາມບິນສາກົນ ເບັນ ກູຣິອອນ ປະເທດອິສຣາແອລ ທີ 23 ມັງກັອນ 2018.

ຮອງ​ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ຢູ່​ທີ່ໂຮງ​ເກັບເຮືອບິນ ໂດຍມີເຮືອບິນ​ລົບອາຍພົ່ນ F-22
ທີ່ຢູ່​ຂ້າງ​ຫລັງ​ທ່ານ ທີ່​ຖານ​ທັບ​ອາກາດແອລເມັນ​ດອຟ ຣີເຈີດ​ສັນ ກ່າວ​ຕໍ່​ບັນດາ​ນັກ​ຂ່າວ​
ວ່າ ຖ້າ​ຫາກ​ທ່ານ​ພົບ​ກັບ​ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ຂອງ​ເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອ ທ່ານຈະ​ບອກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ວ່າ ​ປະ​
ເທດ​ເຂົາ​ເຈົ້າ “ອີກ​ເທື່ອນຶ່ງ​ແລະ​ເທື່ອ​ດຽວເທົ່ານັ້ນວ່າ” ຕ້ອງ​ຢຸດ​ເຊົາ​ໂຄງການອາວຸດ
ນິວ​ເຄລຍ ​ແລະ​ໂຄງການ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ຂີ​ປະ​ນາ​ວຸດດັ່ງທີ່​ປະ​ເທດ​ຕ່າງໆ​ຢູ່ໃນ​ທົ່ວ​ຂົງ​ເຂດ
ແລະ​ສະຫະລັດ ຕ້ອງການນັ້ນ.

ຮອງປະທານາທິບໍດີ ສຫລ ທ່ານໄມຄ໌ ເພັນສ໌ (ຊ້າຍ) ສົນທະນາກັບ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຍີ່ປຸ່ນ ທ່ານຊິນໂຊະ ອາເບ ທີ່ນະຄອນໂຕກຽວ ທີ 17 ເມສາ 2017.
ຮອງປະທານາທິບໍດີ ສຫລ ທ່ານໄມຄ໌ ເພັນສ໌ (ຊ້າຍ) ສົນທະນາກັບ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຍີ່ປຸ່ນ ທ່ານຊິນໂຊະ ອາເບ ທີ່ນະຄອນໂຕກຽວ ທີ 17 ເມສາ 2017.

ປະມຸກໃນທາງພິທີການຂອງ​ເກົາຫຼີ​ເໜືອ ທ່ານ​ກິມ ຢົງ ນຳ ຈະ​ນຳພາຄະນະ​ຜູ້​ແທນ​ໃນລະ
ດັບ​ສູງ​ຂອງພຽງ​ຢາງໄປຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ​ກິລາ​ໂອ​ລິ​ມປິກ​ລະດູ​ໜາວ ​ແລະ​ຄາດ​ວ່າ​ຈະ​
ເຂົ້າ​ຮ່ວມພິທີເປີດການແຂ່ງຂັນດ້ວຍ.

ການ​ເດີນທາງ​ຂອງ​ທ່ານ​ເພັນ​ສ໌ ​ໄປ​ຢ້ຽມຢາມເອ​ເຊຍ​ຕາ​ເວັນ​ອອກສຽງ​ເໜືອແມ່ນ ເພື່ອ
ຊ່ວຍຕ້ານຢັນ​ການບຸກແບບໃຊ້ສະ​ເໜ່​ຂອງ​ເກົາຫຼີ​ເໜືອຢູ່ທີ່ການແຂ່ງຂັນ​ກິລາ​ໂອ​ລິ​ມປິກ.

ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ທຳ​ນຽບ​ຂາວ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ບັນດາ​ນັກ​ຂ່າວ ກ່ອນ​ທ່ານ​ເພັນ​ສ໌ ອອກ​ເດີນທາງ
ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານ​ນີ້ວ່າ ສະຫະລັດ​ມີ​ຄວາມ​ຕັ້ງ​ໃຈຈະ​ບໍ່ “ອະ​ນຸຍາດ​ໃຫ້​ລະ ບອບປົກຄອງ
ເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອ ປຸ້ນ​ຈີ້ ​ເອົາການສົ່ງສານດັ່ງກ່າວ ດ້ວຍການໂຄສະນາ​ຊວນ​ເຊື່ອ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ.” ​

ຫີບສົບຂອງທ້າວອົດໂຕ ແວມເບຍ ນຳອອກຈາກມັດທະຍົມ ວາຍໂອມິງ ວັນທີ 22 ມີຖຸນາ , 2017.
ຫີບສົບຂອງທ້າວອົດໂຕ ແວມເບຍ ນຳອອກຈາກມັດທະຍົມ ວາຍໂອມິງ ວັນທີ 22 ມີຖຸນາ , 2017.

ຮອງປະທານາທິບໍດີເພັນສ໌ ຢູ່​ນະຄອນ​ໂຕ​ກຽວ ​ແລະ​ນະຄອນ​ໂຊ​ລໃນອາທິດ​ນີ້ຈະ​ຊອກ
​ຫາ​ຊ່ອງທາງ ເພື່ອເພີ້ມທະວີ ຕໍ່​ອັນ​ທີ່​ລັດຖະບານ​ສະຫະລັດ ​ຮ້ອງວ່າ ການປຸກລະດົມ​ຢ່າງ​ເຕັມທີ່ຕໍ່​ພຽງ​ຢາງ ເພື່ອ​ພະຍາຍາມ​ໃຫ້ປະເທດດັ່ງກ່າວ ຢຸດ​ເຊົາ​ໂຄງການ​ອາວຸດ​ນິວ​ເຄລຍ
​ແລະ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ຂີ​ປະ​ນາ​ວຸດ. ການກົດດັນນີ້ມີ​ຂຶ້ນ ​ໃນ​ເວລາ​ທີ່ມີ​ການ​ພົວພັນ​ລະຫວ່າງ
​ສອງ​ເກົາ​ຫຼີ​ ​ແລະ​ລາຍ​ງານ​ກ່ຽວກັບການ​ບໍ່ເຫັນພ້ອມນຳ​ກັນລະຫວ່າງວໍ​ຊິງ​ຕັນ ​ແລະ​ໂຊ​ລ
ວ່າ ​ຈະ​ເຂົ້າ​ຫາ​ເກົາຫຼີ​ເໜືອ​ຢ່າງ​ໃດ.

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